МИД РФ предложил президенту Владимиру Путину ответные меры на введённые США санкции

Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в оперативном порядке.

Главное внешнеполитическое ведомство страны направило президенту Владимиру Путину предложение по ответным мерам в адрес США, выславшим 35 российских дипломатов. Глава МИД Сергей Лавров предложил меры симметричного характера – выслать из России 35 дипломатов США.Сергей Лавров заявил о возможности высылки 31 сотрудника американского посольства и четырёх дипломатов из консульства США в Санкт-Петербурге. Пока имена не называются. Помимо этого предложено ввести запрет на использование американскими дипломатическими сотрудниками дачей в Серебряном бору и складом, расположенным по улице Дорожная.Министр иностранных дел:Напомним, что ранее Вашингтон ввёл дополнительные санкции против России, одним из проявлений которых стала высылка российских дипломатов из США и запрет на использование российских посольских дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. По заявлениям пока ещё президента США Обамы, эти санкции связаны с «кибератаками, которые провели российские хакеры против США». Россия категорически отрицает обвинения нынешней американской администрации. Заявления о «российском следе» кибератак в ходе одного из недавних выступлений высмеял и избранный президент США Дональд Трамп. По его словам, атаки мог провести любой пользователь сети, «возможно, находившийся на своём диване». При этом Трамп заметил, что США не помешало бы разобраться со своими собственными проблемами, не пытаясь искать внешние причины их появления.