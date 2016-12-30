16:39 30 декабря

МИД РФ предложил президенту Владимиру Путину ответные меры на введённые США санкции

Главное внешнеполитическое ведомство страны направило президенту Владимиру Путину предложение по ответным мерам в адрес США, выславшим 35 российских дипломатов. Глава МИД Сергей Лавров предложил меры симметричного характера – выслать из России 35 дипломатов США.

МИД РФ предложил президенту Владимиру Путину ответные меры на введённые США санкции


Сергей Лавров заявил о возможности высылки 31 сотрудника американского посольства и четырёх дипломатов из консульства США в Санкт-Петербурге. Пока имена не называются. Помимо этого предложено ввести запрет на использование американскими дипломатическими сотрудниками дачей в Серебряном бору и складом, расположенным по улице Дорожная.


Министр иностранных дел:
Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в оперативном порядке.


Напомним, что ранее Вашингтон ввёл дополнительные санкции против России, одним из проявлений которых стала высылка российских дипломатов из США и запрет на использование российских посольских дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. По заявлениям пока ещё президента США Обамы, эти санкции связаны с «кибератаками, которые провели российские хакеры против США». Россия категорически отрицает обвинения нынешней американской администрации. Заявления о «российском следе» кибератак в ходе одного из недавних выступлений высмеял и избранный президент США Дональд Трамп. По его словам, атаки мог провести любой пользователь сети, «возможно, находившийся на своём диване». При этом Трамп заметил, что США не помешало бы разобраться со своими собственными проблемами, не пытаясь искать внешние причины их появления.

Использованы фотографии: Россия - РуАН
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Комментарии 47
  1. cniza Сегодня, 13:54
    Чем это все закончится , глупый Обама ещё три недели будет пакостить.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:56
      Да , этот скунс ещё попортит воздух !
      bouncyhunter
      1. кеп Сегодня, 14:44
        Цитата: bouncyhunter
        Да , этот скунс ещё попортит воздух !


        "Скунс,окраска — сочетание тёмного (чёрного) и белого цветов: на общем тёмном фоне выделяются широкие белые полосы, начинающиеся на голове и идущие вдоль хребта к хвосту, который обычно покрыт черными и белыми волосами вперемешку. Ширина и длина полос отличаются у каждой особи; иногда встречаются совершенно чёрные или, напротив, совершенно белые скунсы.
        Под хвостом у основания ануса у скунса находятся особые пахучие железы, выделяющие маслянистую жидкость с отвратительным стойким запахом, похожим на запах тухлых яиц. При наличии опасности скунс выбрызгивает её в сторону врага; ветер может разносить запах этой жидкости на расстояние до 2 км."


        Некоторое сходство есть несомненно laughing
        кеп
    2. katalonec2014 Сегодня, 14:04
      Цитата: cniza
      Чем это все закончится , глупый Обама ещё три недели будет пакостить.

      Тут не поспоришь,но я бы на месте президента не торопился,посмотрел бы что предпримет Трамп в целях устранения недоразумения.
      katalonec2014
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:17
        Глава МИД Сергей Лавров предложил меры симметричного характера – выслать из России 35 дипломатов США.

        Чего Обама и добивается: как можно больше усложнить отношения Трампа и Путина. Мне кажется, не надо идти на поводу у этой ощипанной утки, он скоро уйдёт, а расхлёбывать эти необдуманные действия придётся нам.
        СРЦ П-15
        1. byxarik1 Сегодня, 14:40
          ошибка действия очень обдуманные он видать даже селедку с молоком и свеклой точил ради этого wassat
          byxarik1
        2. vovanpain Сегодня, 15:32
          Цитата: СРЦ П-15
          Чего Обама и добивается: как можно больше усложнить отношения Трампа и Путина.

          Вообщето коллега это обычная практика между всеми странами,Выслали из одной страны N-е количество дипломатов,другая страна в ответ тоже высылает из страны точно такое же количество дипломатов.Ну если Трамп не на словах,а на деле намерен сотрудничать с Россией,то эти 35 дипломатов с каждой из сторон,после 20 января могут вернутся назад,договорятся.Ну а мнение обезьяны похоже уже никого не интересует,ни в США ни в России.С уважением Коллега. hi
          vovanpain
      2. 210окв Сегодня, 14:39
        Но и не ответить нельзя...Может быть запрет на перемещение по стране,ограничение работы консульств..
        Цитата: katalonec2014
        Цитата: cniza
        Чем это все закончится , глупый Обама ещё три недели будет пакостить.

        Тут не поспоришь,но я бы на месте президента не торопился,посмотрел бы что предпримет Трамп в целях устранения недоразумения.
        210окв
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:19
          Цитата: 210окв
          Но и не ответить нельзя.

          Я ранее и говорил,что ответом нашим будет высылка 35 представителей США из страны...
          Глава МИД Сергей Лавров предложил меры симметричного характера – выслать из России 35 дипломатов США.

          Вот и подтверждение моих слов...это обычная процедура. Другой вопрос ,что это наверняка больней ударит по матрасовской разведке и дипломатии.
          НЕКСУС
          1. Paranoid50 Сегодня, 16:17
            Цитата: НЕКСУС
            Я ранее и говорил,что ответом нашим будет высылка 35 представителей США из страны...

            Уже - нет,не будет. А в этом что-то есть...
            Paranoid50
            1. НЕКСУС Сегодня, 16:21
              Цитата: Paranoid50
              Уже - нет,не будет. А в этом что-то есть...

              А я и говорил,что зачем спешить...все правильно ВВП делает. Выслать всегда успеется. Подождет до 20 января,а там видно будет
              Уже писал,эволюция в действии...Человек выше примата.
              НЕКСУС
      3. тол100в Сегодня, 15:04
        Цитата: katalonec2014
        Тут не поспоришь,но я бы на месте президента не торопился,посмотрел бы что предпримет Трамп в целях устранения недоразумения.

        Наоборот, Это нужно сделать незамедлительно! А потом смотреть, что будет делать Трамп и как он будет разгребать кучи дерьма, наложенного черной обезьяной! И только после этого делать необходимые выводы! Не мы эту кашу заваривали , и не нам ее начинать разгребать!
        тол100в
      4. Stinger Сегодня, 15:58
        Он видимо услышал ваш посыл и не будет высылать пока американских дипломатов. Не желает опускаться до кухонных разборок и посмотреть на реальные дела Трампа. На мой взгляд, мягко дал тов. Обаме по наглой морде.
        Stinger
    3. самый главный Сегодня, 14:20
      Цитата: cniza
      Чем это все закончится , глупый Обама ещё три недели будет пакостить.

      Это чудо "минирует" вонючими кучками путь развития отношений между США и Россией. Но ему совершенно не приходит в голову мысль, что после 20 января мир пойдет другим путём. И уже в этот день все забудут в мире, что был какой то Обама и что он делал...
      самый главный
      1. fif21 Сегодня, 14:34
        Цитата: самый главный
        что после 20 января мир пойдет другим путём.

        Когда нам будет без разницы , каким путем пойдет США?
        fif21
        1. sds87 Сегодня, 15:47
          Когда нам будет без разницы , каким путем пойдет США?

          Тогда -когда Россия избавтся от колониальных цепей США.
          sds87
    4. конёк-горбунок Сегодня, 14:36
      Цитата: cniza
      глупый Обама ещё три недели будет пакостить.


      Почему пакостить,по моему он наоборот подарок сделал работникам посольств,наконец то они вернутся из ненавистной Америки,в родную Россию,а то уже небось соскучились по Родине
      конёк-горбунок
    5. alexmach Сегодня, 15:24
      Кто сказал, что глупый? Может они с товарищем Трампом "дудят в одну дуду". Добрый полицейский - злой полицейский. Добрый президент - злой президент. Или он просто делает на прощанье то, чего Трамп в начале своего срока позволить себе просто не может...
      alexmach
    6. Штык Сегодня, 15:44
      Цитата: cniza
      Чем это все закончится

      Соратник Трампа Ньют Гингрич заявил, что после вступления в должность Трамп отменит около 70% указов, подписанных Обамой... wink
      Штык
    7. clidon Сегодня, 16:15
      Ничего себе глупый - такой удар по нашей разведке, когда у нас руки связаны.
      clidon
  2. Володин Дмитрий Сегодня, 13:58
    А чего пожОСТЩЕ есть для ответа? У меня дома ройзмана с клоакай снимите с должностей, например. А то ПиАрится на докторе Лизе.... Слов нет....
    Володин Дмитрий
  3. Indiffeent Сегодня, 14:08
    Двигателя ракетные им не поставлять..но. Бабосики то они ка бы поважнее санкций...Сколько уже драли с нас ... или нас...Все равно идут движки-что поднимают пин- ню в космос-видимо сильно орешки то прижали самым-самым.Что не удивительно если считать сколько миллиардов долларов уворованных валяется на счетах американских банков..
    Indiffeent
    1. fif21 Сегодня, 14:32
      Цитата: Indiffeent
      но. Бабосики то они ка бы поважнее санкций...Сколько уже драли с нас ... или нас

      Все еще продолжается и будет продолжаться пока проматрасные Кудрины будут рулить в России. Экономика России завязана на долларе, и до тех пор пока это не изменится, России остается только надеяться на хорошего хозяина - Президента США. Утрутся скоро те, кто считает Трампа другом России. hi
      fif21
      1. Indiffeent Сегодня, 14:51
        Согласен!-Наивные пиплы наши думают что Трамп корефан России.Ушел черный пришел рыжий-курс Сша останется прежним.УТ рампа и Порошенко деньги-вот их слабое место-ими и манипулировать легче
        Indiffeent
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 15:00
      Цитата: Indiffeent
      Двигателя ракетные им не поставлять..но. Бабосики то они ка бы поважнее санкций...

      Причём тут "бабосики", если на кону те предприятия, что изготавливают эти двигатели. Не дадим их США, куда прикажите их поставлять, в Гондурас? Кроме США, наши двигатели никому не нужны, у европейцев свои есть! Китайцы согласны лишь на их производство у себя в стране. Прикажите закрыть предприятия, а персонал распустить по домам? Нам в стране, такое количество двигателей не нужно! Ну конечно, какое Вам дело до тех работников, что трудятся на этих предприятиях, Вы-то там не работаете!
      СРЦ П-15
    3. Штык Сегодня, 15:48
      Цитата: Indiffeent
      Двигателя ракетные им не поставлять.

      Что вы все к этим двигателям прибодались ? Радоваться надо что покупают, это и деньги в казну, и рабочие места, и предприятие живет! Импортозамещение и у них сработает, если петух клюнет, а вот кому хуже будет - подумайте! request
      Штык
  4. DeniosF Сегодня, 14:23
    обезьяна в год свой уходящий, год обезьяны, решила нагадить напоследок
    DeniosF
  5. fif21 Сегодня, 14:24
    Из Питера и из Ёбурга выслать полностью . Урезать обезьянам в зоопарках нормы питания в 2 раза. hi
    fif21
  6. ser-pov Сегодня, 14:29
    Никого бы на я не высылал.. На месте МИДа, просто бы высмеял уходящую администрацию пингвина-Обамы.... ИМХО
    ser-pov
  7. byxarik1 Сегодня, 14:35
    вот вы здесь злорадствуете, а ведь этому демону еще 3и недели править и за этот срок ой как много дров наломать можно, вплоть до самых печальных! по себе сужу am
    это ведь пахнет разрывом дип. отношений а там и до войны не далеко, а учитывая кол-во недоброжелателей в сторону России сделать такое как 2а пальца...!
    а сейчас он делает все что-б ы разочаровались в выборе Трампа. примерно как хохлы с Крымом. аналогия прослеживается не правда-ли?! hi
    byxarik1
    1. fif21 Сегодня, 15:39
      Цитата: byxarik1
      это ведь пахнет разрывом дип. отношений а там и до войны не далеко, а учитывая кол-во недоброжелателей в сторону России сделать такое как 2а пальца...!
      Война неизбежна , вопрос только когда . По мне так хоть завтра. Фашингтон должен быть уничтожен. hi
      fif21
      1. Штык Сегодня, 15:54
        Цитата: fif21
        Война неизбежна , вопрос только когда .

        Очень хочется? Не понимаю я таких людей! request
        Штык
  8. absaz Сегодня, 14:57
    Вы помните? Что в Екатеринбурге там ы также что то распоясались лезут во все дела,может быть надо почистить?
    absaz
    1. fif21 Сегодня, 15:45
      Цитата: absaz
      Что в Екатеринбурге там ы также что то распоясались лезут во все дела,может быть надо почистить?
      Распоясались ! Агентуру развели , оборонку мониторят , атом пасут , создают оппозицию с прицелом на раскол России и ФСБшкики - мы держим все под контролем Д. Б (Лавров) В сердце Российской оборонки с рань господнюю развели . Гнать матрасников поганой метлой с Урала. am Партнеры твою дивизию.
      fif21
  9. Sargaras Сегодня, 15:05
    А почему бы нашим дипломатам, вынужденных провести новогоднюю ночь на борту самолета, предварительно не затариться в дьюти фри и с размахом, по- русски отметить праздник на борту американского лайнера. И ничего им не сделают- дипломатическая неприкосновенность.
    Sargaras
    1. fif21 Сегодня, 15:49
      Цитата: Sargaras
      по- русски отметить праздник на борту американского лайнера. И ничего им не сделают- дипломатическая неприкосновенность.
      Может "Белый дом" арендовать и примата отп .... ть во веселуха будет. wassat
      fif21
  10. ZAVal Сегодня, 15:18
    Симетрично, предсказуемо, ожидаемо. В принципе правильно, Трамп все равно будет производить замену дипкорпуса на своих людей. Но если чесно хотелось несиметричного ответа, импровизации от которой всех бы покорежило и заставило думать.
    ZAVal
  11. Nick1953 Сегодня, 15:26
    Детские игры...
    Nick1953
  12. Incvizitor Сегодня, 15:27
    сшайка стала такой жалкой, что кроме насмешек ничего не вызывает, если их в своё время врагами считали то теперь они уже не более чем жалкие клоуны.
    Incvizitor
    1. Штык Сегодня, 16:32
      Цитата: Incvizitor
      сшайка стала такой жалкой, что кроме насмешек ничего не вызывает, если их в своё время врагами считали то теперь они уже не более чем жалкие клоуны.

      Штык
  13. Stinger Сегодня, 15:39
    Кто-то вскрыл неблаговидные делишки "демократической" партии и вместо расследования этих делишек ловко перевели стрелки на Путина. Теперь Путин, оказывается, виноват в том, что подбил скромных жуликов-демократов на махинации и несёт ответственность за эти махинации. Типичный приём реализации западных ценностей на практике. Все в дерьме, а Обама вылетает из овального кабинета в белом фраке и с тросточкой.
    Stinger
  14. Роман 11 Сегодня, 15:40
    А зачем отвечать? По-моему во всём мире уже дети догадались, что у русофоба ОБАМА-БАБУИНА крыша медленно съезжает ТИХО шифером шурша ..... это действительно отчётливые симптомы ползучей шизофрении - мне даже жаль его, если не предпринять срочных мер, через пару лет будет в кресле-каталке всем язык показывать. Как там Шариков говорил - мы их душили - душили, душили - .. laughing


    Думается Трам быстро всё поровняет - наоборот, отличный повод для скорой встречи. Верю, что рацио возобладает.
    Роман 11
  15. ИванИванов Сегодня, 15:44
    Очень правильно. на пинок отвечать пинком, только так.
    ИванИванов
  16. aleks700 Сегодня, 15:49
    Путин уже отказался выдворять амеров. Может кишка тонка, а может с Трампом готовится отношения налаживать.
    aleks700
    1. fif21 Сегодня, 15:53
      Цитата: aleks700
      Путин уже отказался выдворять амеров
      Слабак! Пора на пенсию. hi
      fif21
      1. Штык Сегодня, 16:37
        Цитата: fif21
        Слабак! Пора на пенсию.

        Штык
    2. clidon Сегодня, 16:16
      Мы сейчас с США заигрываем, поэтому будем вынуждены проглотить обамовскую пилюльку.
      clidon

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