16:38 30 декабря

Новобранцы успешно завершили курс выживания в условиях Заполярья

В Мурманской области более тысячи новобранцев береговых войск СФ прошли курс выживания в условиях Заполярья.

Новобранцы успешно завершили курс выживания в условиях Заполярья


Молодые бойцы одновременно учатся выживать и вести боевые действия в экстремальных условиях. В опубликованном телеканалом «Звезда» видео запечатлен один из эпизодов учения, в котором бойцы выполняют задачу по ликвидации диверсантов, проникших на территорию военных объектов.




Недавно военнослужащие береговых войск СФ приняли участие в экспедиции «Путь помора», организованной общественной организацией «Северный полюс». Маршрут экспедиции «пролегал по территории трех регионов Российской Федерации – Архангельской области, Республики Карелия, Мурманской области, и составил около тысячи километров», рассказали в пресс-службе Минобороны.

Сообщается, что «в пути военнослужащие СФ отрабатывали навыки управления снегоходами в экстремальных условиях эксплуатации», преодолевая в день около 100 км.

Использованы фотографии: https://rg.ru
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Комментарии 13
  1. katalonec2014 Сегодня, 14:07
    Повезло молодым пацанам,это поможет не только в плане службы,но и в целом становлении как мужчины.
    katalonec2014
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:11
      Это да ! Сам сдавал выживание (правда , не в Заполярье) - знаю . soldier
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:30
        Сообщается, что «в пути военнослужащие СФ отрабатывали навыки управления снегоходами в экстремальных условиях эксплуатации», преодолевая в день около 100 км.


        Хорошее дело , но мне кажется со снегоходом 100км. маловато , хотя отцам командирам виднее.
        cniza
        1. 210окв Сегодня, 15:37
          Если рассматривать то что им всего то год служить-100км достаточно..Тем более что ребята там местные в большинстве.Привычные к тем условиям..Да и отцы-командиры подстраховываютя..Это наши краснодарские стараются дальше Новороссийска и Майкопа не посылать своих призывников...
          Цитата: cniza
          Сообщается, что «в пути военнослужащие СФ отрабатывали навыки управления снегоходами в экстремальных условиях эксплуатации», преодолевая в день около 100 км.


          Хорошее дело , но мне кажется со снегоходом 100км. маловато , хотя отцам командирам виднее.
          210окв
          1. андрей юрьевич Сегодня, 16:04
            для "салаг" после титьки,на первый раз-норм...
            андрей юрьевич
        2. APASUS Сегодня, 16:02
          Цитата: cniza
          Хорошее дело , но мне кажется со снегоходом 100км. маловато

          Не знаю где это в Мурманской области,но на Спутнике сейчас метр снега,так что для таких условий это даже слишком много.
          APASUS
  2. дед_Костя Сегодня, 14:10
    Со снегоходом под задом и полным баком это ещё не "выживание".
    дед_Костя
    1. кеп Сегодня, 14:34
      Цитата: дед_Костя
      Со снегоходом под задом и полным баком это ещё не "выживание".


      Будем снисходительны,Заполярье всё таки,не в средней полосе.Зато на всю оставшуюся жизнь опыт.
      кеп
      1. конёк-горбунок Сегодня, 14:42
        Цитата: кеп
        Будем снисходительны,Заполярье всё таки,не в средней полосе


        Да нет,тут в Мурманской области в этом году какая то аномально тёплая зима,в среднем за два месяца ноябрь и декабрь температура от 0 до -6
        конёк-горбунок
        1. кеп Сегодня, 15:15
          Цитата: конёк-горбунок
          Да нет,тут в Мурманской области в этом году какая то аномально тёплая зима,в среднем за два месяца ноябрь и декабрь температура от 0 до -6


          У меня вообще жарко в этом году,снега кот наплакал подъезд не засыпало ни разу,за бортом стабильно -20 днем -22 ночью.
          кеп
          1. конёк-горбунок Сегодня, 15:25
            Цитата: кеп
            ,за бортом стабильно -20 днем -22 ночью.


            А город какой?В Мурманске декабрь вот так
            конёк-горбунок
            1. кеп Сегодня, 15:27
              С.п.Хурба.КСМ Хаб.край. hi
              кеп
  3. BOB044 Сегодня, 14:41
    [quoteНовобранцы успешно завершили курс выживания в условиях Заполярья]Немца там похоронили, медаль за оборону советского Заполярья была. А эти туда помирать собрались.
    BOB044
  4. Комментарий был удален.

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