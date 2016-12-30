Новобранцы успешно завершили курс выживания в условиях Заполярья

В Мурманской области более тысячи новобранцев береговых войск СФ прошли курс выживания в условиях Заполярья.Молодые бойцы одновременно учатся выживать и вести боевые действия в экстремальных условиях. В опубликованном телеканалом «Звезда» видео запечатлен один из эпизодов учения, в котором бойцы выполняют задачу по ликвидации диверсантов, проникших на территорию военных объектов.Недавно военнослужащие береговых войск СФ приняли участие в экспедиции «Путь помора», организованной общественной организацией «Северный полюс». Маршрут экспедиции «пролегал по территории трех регионов Российской Федерации – Архангельской области, Республики Карелия, Мурманской области, и составил около тысячи километров», рассказали в пресс-службе Минобороны.Сообщается, что «в пути военнослужащие СФ отрабатывали навыки управления снегоходами в экстремальных условиях эксплуатации», преодолевая в день около 100 км.