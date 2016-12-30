16:39 30 декабря

Президент РФ подписал закон о краткосрочных контрактах с военнослужащими

В среду Владимир Путин подписал нормативный акт, вносящий изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым военнослужащие могут заключать краткосрочные контракты, в том числе для действий за рубежом.

Президент РФ подписал закон о краткосрочных контрактах с военнослужащими


Документ опубликован на сайте правовой информации 29 декабря.


Контракт может быть заключен сроком до 1 года «с военнослужащими, проходящими службу по призыву» и «гражданами, пребывающими в запасе».

Согласно закону, контракты заключаются в период чрезвычайных обстоятельств (для ликвидации стихийных бедствий, восстановления конституционного порядка), а также «для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами Российской Федерации».

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 14
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:02
    Похоже в СИРИИ нужны контрактники...работы для них там непочатый край.
    В РОССИИ есть категория людей которые чувствуют в горячих точках себя как дома...это для них.
    Тот же ЛЕХА
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:13
      Контракт может быть заключен сроком до 1 года «с военнослужащими, проходящими службу по призыву» и

      Это получается и призывников будут "заманивать" туда всеми силами? Зачем это нужно? У нас мало желающих заключить контракт уже отслуживших? Мы же знаем, как у нас призывникам раньше предлагали "добровольно" подписать контракт.
      СРЦ П-15
      1. cniza Сегодня, 15:27
        Не думаю что кого то будут "добровольно - принудительно" призывать , а вот ввести в заблуждение молодого не окрепшего это да , но будем надеяться , что будут только по зову сердца , как говориться.
        cniza
      2. Колян 2 Сегодня, 15:38
        Мы же знаем, как у нас призывникам раньше предлагали "добровольно" подписать контракт.

        Не мелите фигню уважаемый, если не знаете конкретно, а только со стороны наблюдателя или слухов. Я 6й год как на пенсии и те времена помню, ни кого силком не тянули, уговаривали, но не силком, сам проводил беседы. Тем более обмануть солдата не получится, так-как он видит как служат те куда его сватают. hi
        Колян 2
      3. Штык Сегодня, 15:40
        Цитата: СРЦ П-15
        Это получается и призывников будут "заманивать" туда всеми силами?

        Да кому он нужен , призывник ? От неучей один геморрой! Туда спецы нужны. smile
        Штык
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:47
          Цитата: Штык
          Да кому он нужен , призывник ? От неучей один геморрой! Туда спецы нужны.

          И я про то же! Подписывать контракт должны только уже демобилизованные, а желательнее уже побывавшие в горячих точках.
          СРЦ П-15
      4. APASUS Сегодня, 15:55
        Цитата: СРЦ П-15
        Это получается и призывников будут "заманивать" туда всеми силами? Зачем это нужно?

        Кому они нужны,эти призывники,заманивать их на контракт? Надо сперва научить,обучить ,а потом уже контракт.
        Был на переподготовке,так нам в открытую намекнули ,что у них в Сирию очередь из желающих
        APASUS
    2. Иван-Туча Сегодня, 16:17
      эти люди и так многие в известных всем местах.
      Иван-Туча
  2. katalonec2014 Сегодня, 15:03
    Разговоры об этом ( возможность заключения краткосрочного контракта) ведутся уже давно,наверное это и правильно.В отдельных случаях всё равно придётся набирать людей "со стороны", стало быть надо это узаконить.
    katalonec2014
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:05
    Как давно этого ждали! Теперь многие спецы смогут найти себе применение по назначению.
    Горный стрелок
  4. V.B. Сегодня, 15:52
    Прекрасная новость,а на Донбассе как будут рады...
    V.B.
    1. tray4411 Сегодня, 16:11
      Ты чекнутый >,,< fool
      tray4411
  5. samarin1969 Сегодня, 15:56
    Просмотрел документ (может и невнимательно) - не вижу чёткого указания про обязательность контракта именно с МО, является ли этот закон дальнейшей легализацией ЧВК?
    samarin1969
  6. sgazeev Сегодня, 16:09
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Похоже в СИРИИ нужны контрактники...работы для них там непочатый край.
    В РОССИИ есть категория людей которые чувствуют в горячих точках себя как дома...это для них.

    Для кострюлеголовых зрада.
    sgazeev

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