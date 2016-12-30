Президент РФ подписал закон о краткосрочных контрактах с военнослужащими

В среду Владимир Путин подписал нормативный акт, вносящий изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым военнослужащие могут заключать краткосрочные контракты, в том числе для действий за рубежом.Документ опубликован на сайте правовой информации 29 декабря.Контракт может быть заключен сроком до 1 года «с военнослужащими, проходящими службу по призыву» и «гражданами, пребывающими в запасе».Согласно закону, контракты заключаются в период чрезвычайных обстоятельств (для ликвидации стихийных бедствий, восстановления конституционного порядка), а также «для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами Российской Федерации».