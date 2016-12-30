Партия новых бомбардировщиков Су-34 поступила в авиачасть ВВО

Из Новосибирска на аэродром авиачасти, дислоцированной в Хабаровском крае, прибыли несколько новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба Восточного округа.Самолеты совершили перелет на расстояние более 3,5 тыс. км с дозаправкой на аэродроме «Домна».По данным пресс-службы «это завершающая партия летательных аппаратов для бомбардировочной авиачасти округа в текущем году».Сообщается, что «бомбардировщики будут введены в эксплуатацию в начале 2017 г».«Самолет Су-34 был создан для поражения как наземных, так и водных объектов врага. Кроме того, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Что касается воздушных целей, то самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях», – отметили в пресс-службе.