16:35 30 декабря

Партия новых бомбардировщиков Су-34 поступила в авиачасть ВВО

Из Новосибирска на аэродром авиачасти, дислоцированной в Хабаровском крае, прибыли несколько новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Партия новых бомбардировщиков Су-34 поступила в авиачасть ВВО


Самолеты совершили перелет на расстояние более 3,5 тыс. км с дозаправкой на аэродроме «Домна».


По данным пресс-службы «это завершающая партия летательных аппаратов для бомбардировочной авиачасти округа в текущем году».

Сообщается, что «бомбардировщики будут введены в эксплуатацию в начале 2017 г».

«Самолет Су-34 был создан для поражения как наземных, так и водных объектов врага. Кроме того, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Что касается воздушных целей, то самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях», – отметили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11
  1. katalonec2014 Сегодня, 15:17
    Успели прям "под ёлку",и надо же к нам ВВО.
    В любом случае летуны всегда рады новым машинам,порадуемся вместе.
    katalonec2014
    1. cniza Сегодня, 15:23
      Лишь бы не останавливались и будущем году радовали нас такими новостями. Успехов.
      cniza
    2. san4es Сегодня, 15:26
      С Новым годом ВВО!
      san4es
    3. Владыка Ситх Сегодня, 15:36
      В год по 16 единиц должны поставлять, но в этом если не ошибаюсь, поставили 18 Су-34.
      Владыка Ситх
    4. vovanpain Сегодня, 15:46
      Спасибо заводчанам,отличный подарок к Новому Году! good
      vovanpain
  2. 210окв Сегодня, 15:28
    Общее количество сейчас уже перевалило за сотню..Это наверное весь госзаказ?Самолет неплохо себя показал в Сирии,надо большее количество самолетов.
    210окв
  3. Force Сегодня, 15:44
    Говорили что F-35 "Пингвин" не поворотливый, а оказалось какой еще поворотливый. https://naked-science.ru/article/tech/zahvatyvayu
    shchie-tryuki-v-ispolnenii

    Force
    1. Siberia 9444 Сегодня, 15:57
      Бочку делают все истребители и ни чего здесь особенного нет ! Каждый месяц гоняют над городом бомбер , красатище good Новосибирск рулит и разруливает laughing ( шутка )
      Siberia 9444
      1. Force Сегодня, 16:03
        Там далеко не только бочка,если вы внимательно смотрели.
        Force
    2. Muvka Сегодня, 16:00
      Вы бы еще порадовались тому, что он взлетел...
      Muvka
    3. vovanpain Сегодня, 16:15
      Цитата: Force
      Говорили что F-35 "Пингвин

      Вообще то нам абсолютно нас рать,что там делает фу 35,речь не о нем уважаемый,а совершенно о другом. hi
      vovanpain

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