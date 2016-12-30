Владимир Путин - Обаме: "Мы не будем опускаться до уровня кухонной дипломатии"

Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учётом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений.



По сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа.



Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д.Трампа.



Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль.



Жаль, что администрация президента Б.Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом.



Поздравляю и избранного президента Д.Трампа, весь американский народ!



Желаю всем благополучия и процветания!

Президент России Владимир Путин отверг инициативу министерства иностранных дел о симметричном ответе на выдворение из США российских дипломатов. Напомним, что после появлений известий о выдворении, по решению Обамы, 35 сотрудников российских дипломатических миссий, к президенту Владимиру Путину обратился глава МИД РФ Сергей Лавров с предложением о выдворении из России такого же количества американских дипломатических работников.Из заявления президента России:Таким образом президент России продемонстрировал не просто жест доброй воли, но и указал действующему президенту США на то, что со своими "кухонными" методами отправления политики тот выглядит, как минимум, нелепо.