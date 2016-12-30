16:39 30 декабря

Владимир Путин - Обаме: "Мы не будем опускаться до уровня кухонной дипломатии"

Президент России Владимир Путин отверг инициативу министерства иностранных дел о симметричном ответе на выдворение из США российских дипломатов. Напомним, что после появлений известий о выдворении, по решению Обамы, 35 сотрудников российских дипломатических миссий, к президенту Владимиру Путину обратился глава МИД РФ Сергей Лавров с предложением о выдворении из России такого же количества американских дипломатических работников.

Владимир Путин - Обаме: "Мы не будем опускаться до уровня кухонной дипломатии"


Из заявления президента России:


Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учётом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений.

По сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа.

Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д.Трампа.

Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль.

Жаль, что администрация президента Б.Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом.

Поздравляю и избранного президента Д.Трампа, весь американский народ!

Желаю всем благополучия и процветания!


Таким образом президент России продемонстрировал не просто жест доброй воли, но и указал действующему президенту США на то, что со своими "кухонными" методами отправления политики тот выглядит, как минимум, нелепо.

Использованы фотографии: Uznayvse.ru
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Комментарии 73
  1. INVESTOR Сегодня, 15:42
    Я так и думал что Верховный так поступит, ведь явная провокация уходящего президента сша. Считаю правильным не вестись, а там поглядим дальше.
    INVESTOR
    1. bulvas Сегодня, 15:45
      Таким Президентом (нашим ВВП) можно гордиться

      Умеет всегда найти лучший ответ
      bulvas
      1. kenig1 Сегодня, 15:49
        Лучший, чем докажете?
        kenig1
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:54
          Цитата: kenig1
          Лучший, чем докажете?

          Вам нужны доказательства? Мне Вас жаль!
          (Как хорошо, что отменили минусы, сейчас мой коммент покраснел бы от них laughing )
          СРЦ П-15
          1. Урфин Джюс Сегодня, 16:25
            Через-чур приторно.
            Мне тоже Вас жаль... Хотя нет, я вру.
            Урфин Джюс
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:38
              Цитата: Урфин Джюс
              Через-чур приторно.

              "На вкус и цвет, товарища нет!"
              СРЦ П-15
        2. RUSIVAN Сегодня, 16:01
          Он уже делами своими доказал,что наш президент лучший,а ты сиди и дальше ной...
          RUSIVAN
        3. Лелёк Сегодня, 16:19
          Цитата: kenig1
          Лучший, чем докажете?


          Уже тем, что Вы просите доказательств. Орёл не просит доказательств, что он ОРЁЛ, а не линялая чёрная курица. bully
          Лелёк
    2. stas Сегодня, 15:46
      Путин прав на все 100 %.
      Обамка опять будет нервно курить за углом Белого дома - провокация не удалась. Обамка ответку получит от Трампа.
      stas
    3. 210окв Сегодня, 15:47
      А я вот считаю что хвост всё же следует прижать...Что там будет дальше гадать нечего-всё будет идти как и идет..Трамп будет делать то,что ему скажут и принесут на подпись..Политика заштатная изменению не подвержена.
      210окв
    4. Starover_Z Сегодня, 15:47
      Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д.Трампа.

      Дальновидный, продуманный ход ! А Обама пусть вертится !
      Starover_Z
      1. katalonec2014 Сегодня, 15:53
        Если честно то я рад что президент не повёлся,тем самым ещё больше усугубив отношения России и США,они и так ниже плинтуса.
        katalonec2014
        1. mr.redpartizan Сегодня, 16:18
          Не поддаваться на провокации ! Мы за мир ! Слышали подобное перед 22 июня 1941 года и во временя правления горби, что стоило жизни 27 миллионам наших граждан в первый раз и закончилось распадом страны во второй. Позиция страуса всегда приводит к поражению. Если Трамп после инаугурации не начнет делать шагов по нормализации отношений, то посольство 3,14ндосии должно в полном составе паковать чемоданы.
          mr.redpartizan
        2. Урфин Джюс Сегодня, 16:35
          Цитата: katalonec2014
          Если честно то я рад что президент не повёлся

          За что в свое время уважали СССР? А за то что на все происки врагов он отвечал адекватными мерами. Товарищ Громыко в гробу переворачивается.
          А тут на любой путинский выкидон найдется фуева туча поклонников, которые при любом раскладе будут петь дифирамбы и восхвалять любые "мудрые решения великого президента".
          Урфин Джюс
      2. Paranoid50 Сегодня, 16:14
        Да,вчера в горячке,на эмоциях видился лишь "адекватный ответ". Да,существует стандартная практика - в ответ на высылку своих высылать такое же количество "вражьих людей".Перекинулись - и все при своих. НО! Одно дело,когда "за дело", и тут никто истерик не устраивает,всё проходит буднично и тихо. Был же случай недавно, когда наши то ли с бритами , то ли со шведами так "махнулись"(ЕМНИП, два на два). Но тут.... Всем всё понятно. Даже в матрасии. Что ещё можно ожидать от мутного организма непонятного происхождения, да ещё с кучей комплексов? Бес с ним, с убогим... И Путин здесь глупой ответкой рук не испачкал.Принцип ... нет ,не дзю-до, скорее айкидо - где энергия атакующего противника, направляется против него. А обама... Дык,ему ещё евреи не предъявили, а вполне могут начать после двадцатого уголовное преследование,в связи с чем желаю Израилю успехов в этом деле. Евреи,закройте,пожалуйста,дяденьку... ну, или отдайте "Хезболле".
        Paranoid50
      3. кеп Сегодня, 16:39
        Цитата: Starover_Z
        Дальновидный, продуманный ход ! А Обама пусть вертится !


        И козырь в колоду Д.Трампа,в том случае если к нему прибегут с очередной пакостью для В.Путина.
        кеп
    5. Scoun Сегодня, 15:57
      Цитата: INVESTOR
      Я так и думал что Верховный так поступит,

      Про верховного я не думал но было твёрдое убеждение что наши не поступят зеркально.,да и смысла нет вестись на провокации хромой обезьянки.
      Scoun
      1. Дембель77 Сегодня, 16:20
        Всё правильно сделал, незачем с Обамой разборки устраивать - он уже нулевая константа. Ставку нужно делать на будущее Америки. На новоизбранного президента США - Трампа. Так что, друзья, В.В. Путин сделал выигрышный ход. Я так считаю.
        Дембель77
    6. Vadivak Сегодня, 16:30
      Цитата: INVESTOR
      Считаю правильным не вестись,


      С чего медведю обращать внимание на кривлянье макаки?
      Vadivak
    7. Юра Сегодня, 16:34
      Цитата: INVESTOR
      Считаю правильным не вестись

      Он не только не повёлся, он ещё и опустил Обаму, указав его уровень базарной крикливой бабы, прямо до плевка на полу и чётко сказал, что Трамп со шваброй на подходе с которым после того как тот сумеет сделать генеральную уборку, будут работать, искать возможность совместно разгрести ту кучу, которую наворотили предыдущие президенты со своими администрациями с квалификацией троечников из захудалой провинциальной школы.
      Юра
  2. cniza Сегодня, 15:42
    В этом что то есть , посмотреть на шаги Трампа и принять решение.
    cniza
    1. Евдоким Сегодня, 16:02
      Резонно, а потом если что не так пойдёт со спокойной совестью послать их или выслать за океан. Путин поступил с Обамой как со слабоумным и несерьёзным индивидуумом. negative
      Евдоким
  3. starogil Сегодня, 15:44
    Гаранта, что, за "помидоры " америкосы держат? Лавров объявляет о высылке 31 шпиона американского
    посольства и 4-х из консульства Санкт-Петербурга, а Гарант.....что за разброд?
    starogil
    1. 210окв Сегодня, 15:53
      Вот тут и непонятно..Сначало МИД заявляет о закрытии американской школы и представительства в Серебряном бору..Вперед паровоза что ли бегут..
      Цитата: starogil
      Гаранта, что, за "помидоры " америкосы держат? Лавров объявляет о высылке 31 шпиона американского
      посольства и 4-х из консульства Санкт-Петербурга, а Гарант.....что за разброд?
      210окв
    2. vovanpain Сегодня, 15:55
      Цитата: starogil
      Гаранта, что, за "помидоры " америкосы держат? Лавров объявляет о высылке 31 шпиона американского
      посольства и 4-х из консульства Санкт-Петербурга, а Гарант.....что за разброд?

      Никто его не держит,ни за что.Лавров предложил,а не обьявил,это разные вещи коллега.Путин отверг,ему видней. hi
      vovanpain
    3. katalonec2014 Сегодня, 15:55
      Нет никакого разброда,Лавров лишь заявил о ходатайстве перед президентом,решение как известно за президентом и он его принял.
      katalonec2014
    4. Володин Сегодня, 15:57
      Лавров объявляет о высылке 31 шпиона


      Маленький совет: если взялись, то знакомьтесь с новостями внимательнее. Лавров никого никуда не высылал. Он выступил с таким предложением к Путину. Путин это предложение не поддержал, показав, что во главе США сегодня, мягко говоря, неумный человек и что повторять идиотию этого человека Россия не собирается.
      Володин
  4. uhu189 Сегодня, 15:44
    Ну в таком ответе смысл есть, наверное самое разумное в такой ситуации. Однако Обама (вернее те, кто за ним стоят) удивляет...
    uhu189
  5. inkass_98 Сегодня, 15:45
    Барак в очередной раз публично макнули в его же собственные отходы. И поделом.
    А Темнейший еще раз показал, что Россия является сильной стороной в этом противостоянии.
    inkass_98
  6. Владимир 38 Сегодня, 15:45
    Опять ВВП обамку отшлепал ..
    Владимир 38
    1. 210окв Сегодня, 15:55
      Это мы так считаем..А у них это проявление слабости...Вот такие они-янкесы..
      210окв
    2. avt Сегодня, 15:56
      Цитата: Владимир 38
      Опять ВВП обамку отшлепал ..

      Ну как то да , однако надо конкретно посмотреть после 20 января , если наши вернутся , то таки да
      Цитата: Starover_Z
      Дальновидный, продуманный ход !

      Если нет - request как минимум будет
      Цитата: APASUS
      Немного спорное решение,

      Цитата: APASUS
      я бы не думал что нам это зачтется

      Вот время и покажет , причём вполне конкретно,, ху из ху "и из какого собственно,,who"они приехали. Но обамку отымел красиво bully сославшись на то что работать дальше будет с Трампом и в зависимости уже от ЕГО действий.
      avt
    3. RUSIVAN Сегодня, 16:03
      Да он его уже не шлепает,а хороших "лещей" отвешивает...
      RUSIVAN
    4. karmalex Сегодня, 16:11
      Ага, разве уважительно обаму не большой буквы называть? Вы ещё не баррак, а БаррДак назовите. ФУ ! (хотя согласен).
      karmalex
  7. Анатоль Клим Сегодня, 15:45
    Путин не стал опускаться до уровня Обамы, ведь Обама просто ничтожество и Путин ему это прямо сказал.
    Анатоль Клим
  8. novobranets Сегодня, 15:46
    Достойный ответ умного человека. Не опускаясь до мелкой мести, на что так рассчитывал Барашек. Вежливо указал негру где его место, и кто он такой.
    novobranets
  9. Сергиенко Сегодня, 15:46
    Великолепный ответ!
    Сергиенко
  10. kenig1 Сегодня, 15:47
    Мы самые справедливые, мы гордо вытрем лицо. На провокации с 1941 года на поддаемся.
    kenig1
    1. mr.redpartizan Сегодня, 16:25
      Нам не привыкать, к сожалению. Элита в России смотрела на запад во все времена, кроме сталинского периода.
      mr.redpartizan
  11. neoshef Сегодня, 15:47
    По-моему достойный ответ достойного лидера недостойному.
    neoshef
  12. Helga Сегодня, 15:47
    Супер! Браво! Не уподобляться же мелкоплавающим!
    Helga
  13. bycharashkO Сегодня, 15:47
    Браво Владимио Владимирович! Отменнно Барак получил тейблом по фейсу.
    bycharashkO
    1. kenig1 Сегодня, 16:04
      35 наших дипломатов перед Новым Годом вышвырнули из посольства, мы гордо утерлись. Кто кого тейблофейснул?
      kenig1
    2. RUSIVAN Сегодня, 16:11
      Вы про этот случай?!.))))
      RUSIVAN
  14. APASUS Сегодня, 15:48
    Немного спорное решение,я бы не думал что нам это зачтется .Вся политика так устроена ,на ответных мерах.Конечно на убогих не обижаются,но дела надо вести с администрацией Трампа и пусть администрация Обамы еще не ушла ,но можно сделать прецедент и обратиться на прямую ,минуя хромого Обаму
    APASUS
  15. НЕКСУС Сегодня, 15:48
    Очень тонко и дальновидно. При этом на обезьянью игру "сам д.у.р.а.к " не повелся ВВП,в очередной раз доказав процесс эволюции в действии - ЧЕЛОВЕК СТОИТ ВЫШЕ ПРИМАТА.
    НЕКСУС
  16. Siberia 9444 Сегодня, 15:48
    Обама на это и надеется , а если дипломатов оставить то этот еще один пинок в "булки" обамки.
    Siberia 9444
  17. Чёрный Полковник Сегодня, 15:48
    Выслать всегда можно. Если это г.овно-Обамка бесноватый под конец хочет нагадить нам, то зачем ему уподобляться? Собака лает - караван идёт. Старикан Дональд наверняка расставит всё на свои места, в том числе и отношения с Россией.
    Чёрный Полковник
    1. mr.redpartizan Сегодня, 16:30
      Отношения с США всегда были, есть и будут в дальнейшем очень плохие, поэтому я бы не стал питать иллюзий по поводу Трампа. Сколько наши правители еще будут скакать по граблям, пытаясь без вазелина пролезть в западный мир ?
      mr.redpartizan
  18. sl22277 Сегодня, 15:48
    Поддерживаю президента. Это очевидная провокация. Обаму и его команду будут вспоминать не только американцы, но и люди в других странах, как самую бездарную и провальную администрацию Белого дома. "Черный" период в истории Белого дома оказался и в переносном смысле черным.
    sl22277
  19. Catphantom Сегодня, 15:50
    Слепой сказал: "Побачим!" Боюсь при таком попустительстве гадить нам на прощание станет традицией каждой уходящей администрации США. ( А может и не только США).
    Catphantom
  20. AGENT.51 Сегодня, 15:50
    Все правильно Президент сделал. Опускаться до уровня этого придурка, да еще больного манией исключительности и опустившегося до уровня дворового мелкого пакостника не в стиле нашего Президента. Хотя этот жест Облама, в силу своей умственной ущербности, все равно не поймет и примет по своему обыкновению за проявление слабости. Д ур ак он ведь и в Африке ду р а к. .
    AGENT.51
  21. Толокняный лоб Сегодня, 15:53
    Торопиться не надо. Надо просто устроить американским дипломатам встречу нового года в аэропортах и в самолетах. "Добро" не должно оставаться безнаказанным. Пускай не только наши дипломаты поминают Абамку добрым словом.
    Толокняный лоб
  22. gladcu2 Сегодня, 15:54
    Ожидаемый ответ ВВП.

    Американский дипкорпус на новогодние праздники может вздохнуть свободно.

    У всех есть семьи, работа нужна всем. А та истерика, которая происходит в уходящей администрации, временная. Порядок установят позже.

    Единственно, РФ следует предостеречь.

    Основная проблема наступающего года это неустойчивости всех мировых валют. Так званная финансовая бомба. Её заряд очень больно пройдет по экономике РФ. Считается, что финансовая система РФ не является суверенной. Впрочем, экономика это не только внутренний валовый продукт, банковская система но и правильная внешняя политика. А с этим делом всё хорошо.
    Тогда остаются пожелания и ещё больше успехов.

    Читателей ВО с наступающим.
    gladcu2
    1. Scoun Сегодня, 16:07
      Цитата: gladcu2
      Считается, что финансовая система РФ не является суверенной.

      За последние несколько лет произошли изменения в этой сфере, у нас теперь и монеты с Российским Гербом и подпись Банк Российской Федерации, раньше просто банк России было, в ЦБ за этот год три раза шорох наводили и Улюкаева не просто так убрали а они из одной пачки были Чубайс, Собчак, Улюкаев, Гайдар и другие. Это те которые по Конституции вывели ЦБ в независимую шаражку. сейчас ЦБ по сути вернули под контроль Государства.
      Scoun
  23. karmalex Сегодня, 15:54
    Можете смеятьося, можете про себя ухмыльнуться, Но мягко, дипломатически засунуть обаму себя в свою жопу...
    karmalex
  24. Knizhnik Сегодня, 16:00
    Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль.

    Ну Путин, ну мужик!
    Knizhnik
  25. Идель Сегодня, 16:01
    Поимел Путин Гибона по полной! Какой смысл высылать разведчиков? Те, которые есть известны, они отрабатываются. Новых выявлять надо, изучать
    Идель
  26. Maugli Сегодня, 16:08
    Понимаете,друзья,если выдворить энное количество дипломатов,то потом,при Трампе придется начинать все заново... А так дипломаты-разведчики П.....тана давно в разработке... Экономия сил и средств!!!
    Maugli
  27. Stinger Сегодня, 16:11
    Так поступают сильные личности. Кухарки, которые управляют штатами, на это не способны.
    Stinger
    1. fif21 Сегодня, 16:29
      Цитата: Stinger
      Так поступают сильные личности

      Себе то хоть не лгите! laughing
      fif21
  28. Толокняный лоб Сегодня, 16:11
    Не отвечать совсем это значит потерять лицо. Есть вещи которые требуют симметримного ответа. Нас опускают, а чиновники говорят "спасибо" и предано веляют хвостиком перед хозяевами своих денег.
    Толокняный лоб
    1. RUSIVAN Сегодня, 16:16
      Главное ты оправдал свой ник))) дальше тебе уже бессмысленно отвечать ...
      RUSIVAN
  29. GAIDAR GAIDAR Сегодня, 16:16
    Браво!! точь в точь как и думал,деструктивный ответ лично по отношению к Обаме,и конструктивный по отношению к США!!!
    GAIDAR GAIDAR
  30. Sergei64 Сегодня, 16:19
    А после сказанного Администрацию Фашингтона жаба не ест?, поди ждут ответных мер в ихнем ключе.
    Американская демократия накрылась медным тазом и смердит.
    Sergei64
  31. Ecilop Сегодня, 16:21
    Возможно, в момент смены власти в США, такой ответ - наилучший.
    НО ВОТ В КРЕМЛЬ ПРИГЛАШАТЬ - имхо перебор. Имхо.
    И да... Ну хоть для виду - закрыть центр алкашу . Не как ответ на санкции, а как подарок Екатеринбургу на Новый Год. ;)
    Ecilop
  32. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:23
    Честно сказать! Красиво ответили.Действительно Обама подзаборная шалупень.А не политик.
    Наблюдатель2014
  33. Барбулятор Сегодня, 16:26
    Обычным в дипломатической практике всегда являлся зеркальный ответ на действия другого государства. Путин, ты - мудрец! Такого никто не мог ожидать, несмотря на не только недружественный шаг, а на враждебный. Думаю, все вернется на круги своя с приходом Трампа, и разум возобладает.
    Барбулятор
  34. Дмитрий 2246 Сегодня, 16:26
    Мудрость , великодушие, достоинство и благородство, а главное РАЗУМ - характерные черты нашего Президента - великой России!
    Дмитрий 2246
  35. fif21 Сегодня, 16:26
    Я в новогоднюю ночь предпочел бы послушать речь президента США hi
    fif21
  36. Слон Сегодня, 16:27
    Ну и зря. Надо было послушать Лаврова и все сделать внезапно и дать американским дипломатам 12 часов на выезд. Мир должен знать, что будет адекватный ответ на любые враждебные действия против России.
    Слон
  37. Lester7777 Сегодня, 16:28
    "Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я хихикнул. Федя забеспокоился.
    – Я что-нибудь не так сказал? – спросил он.
    – Вы молодец, – сказал я. – Вы его так отбрили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия…"
    Lester7777
  38. лысова Сегодня, 16:36
    США близко не ожидала такого шага от России (как и всегда).
    лысова

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