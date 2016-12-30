16:38 30 декабря

Украина провалила контракт по поставкам Таиланду танков "Оплот-Т"

С территории Украины приходят сообщения о том, что украинская оборонка фактически провалила заказ на поставки танков «Оплот» в Таиланд. Сообщается о том, что контракт не выполняется в связи с отсутствием должного числа квалифицированных специалистов. На сайте Украина.ру приводится комментарий по этому поводу директора украинского информационно-аналитического центра политолога Андрея Золотарёва:

Таиландский танковый контракт. Понадобилась элементарная вещь — обточить кольцо под погон башни. Станки есть, деньги уже пришли от заказчика, а людей, которые могли бы сделать работу очень высочайшей точности, уже нет. Один умерли, другие на (харьковский рынок) Барабашова ушли. Поэтому неудивительна печально известная история с минометом «Молот». Захватив чертежи, нацистам понадобилось три месяца, чтобы сделать качественную копию советского полкового миномета. А у нас уже второй или третий случай разрыва миномета. Это отражает просто банально низкое качество.


Украина провалила контракт по поставкам Таиланду танков "Оплот-Т"



Напомним, что контракт с Таиландом на поставки 54 танков «Оплот-Т» был подписан ещё в 2011 году. К началу 2016 года Украина должна была начать поставки танков в страну, осуществившую заказ на сумму 241 млн долларов. Как выясняется, за последние полтора года для министерства обороны Таиланда не было произведено ни одного нового танка, и Киев в очередной раз отправил запрос в Бангкок на возможное смещение сроков выполнения обязательств.

Использованы фотографии: novorossy.ru
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Комментарии 20
  1. НЕКСУС Сегодня, 15:54
    Кто бы сомневался! Украина такая же оружейная страна сейчас,как Гандурас. Ждем презентацию Тирекса и закупаем поп корм.
    НЕКСУС
    1. katalonec2014 Сегодня, 16:02
      Цитата: НЕКСУС
      Кто бы сомневался! Украина такая же оружейная страна сейчас,как Гандурас.

      Им бы о себе подумать,а они об экспорте,скоро ничего вообще производить не смогут.
      РС; не подскажите,на фото пункт приёма металлолома?
      katalonec2014
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:05
        Цитата: katalonec2014
        РС; не подскажите,на фото пункт приёма металлолома?

        Южмаш или Харьковский тракторный завод...теперь эти ,некогда оборонные гиганты таковыми стали.
        НЕКСУС
        1. cniza Сегодня, 16:07
          А в запросе , обвиняют Россию , дескать она не дает выполнить контракт.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:34
            Цитата: cniza
            А в запросе , обвиняют Россию , дескать она не дает выполнить контракт.

            Витя , ну а кто ещё у свидомозавров может быть виноват , кроме России ? Не Гондурас же ! laughing
            bouncyhunter
      2. kirgiz58 Сегодня, 16:06
        Цитата: katalonec2014
        не подскажите,на фото пункт приёма металлолома?

        Склад разбраковки сделанного в СССР. Это то, что наиболее качественное вна руине.
        kirgiz58
    2. 210окв Сегодня, 16:09
      Тирекс?Так его же уже какие то гопники угнали..Да и туда ему дорога...
      Цитата: НЕКСУС
      Кто бы сомневался! Украина такая же оружейная страна сейчас,как Гандурас. Ждем презентацию Тирекса и закупаем поп корм.
      210окв
      1. katalonec2014 Сегодня, 16:21
        Цитата: 210окв
        Тирекс?Так его же уже какие то гопники угнали

        То был азовец,Тирекс секретная разработка,две башни ( одна под днищем,бьёт исподтишка ).
        katalonec2014
  2. major071 Сегодня, 15:56
    Короткий стих на эту тему, написанный по "горячему":

    Если на заводе вашем
    Некому точить детали
    И в итоге производство
    Просто на просто стоит
    Заявите сразу людям
    Это происки России!
    Ну а чтоб завод работал
    Надо просто поскакать!
    wink drinks
    major071
    1. 210окв Сегодня, 15:58
      Да и не надо то что бы этот завод работал...В мире спокойнее будет..
      210окв
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:08
        210окв hi
        Да и не надо то что бы этот завод работал...В мире спокойнее будет..
        И не говорите.Сейчас холодец вариться поставлю к новому году.Бутылочку пивка открою и вы не представляете какая у меня случится истерика по поводу проблем харьковских военных заводов. laughing
        Наблюдатель2014
  3. ДМ51 Сегодня, 15:58
    А что,кто-то сомневался,что заказ не будет выполнен? laughing
    ДМ51
  4. serega.fedotov Сегодня, 15:59
    С головой дружить надо ребята!Бабки внесли а в ответ даже танков "украинского качества "нет А ведь в -14-15 году все понятно было,да и "качество" " оплотов" ато показало
    serega.fedotov
  5. Orionvit Сегодня, 16:01
    один из примеров. Ещё в начале 2000-х, завод им. Малышева, заказ на шестерни для трансмиссии танков, размещал на "Мотор Сичи", так как самостоятельно их изготовить уже тогда не мог.
    Orionvit
  6. igor67 Сегодня, 16:05
    Странаная информация, за полтора года ни одной машины? Даже на сайте мы обсуждали, что постовляют , но медленно. П “Завод им. Малышева” приступил к реализации контракта. Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ «Оплот», по данным завода, составил $30 млн. Первые пять машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще пять – в декабре 2015 года, и 10 машин – весной 2016 года.

    Источник: http://www.milnavigator.com/ukraina-gotovit-pered
    achu-tailandu-ocherednoj-partii-obt-oplot/
    igor67
    1. AndreiBelarus Сегодня, 16:15
      так один херню написал, а другие давай кукарекать
      AndreiBelarus
  7. krops777 Сегодня, 16:22
    [quote]Украина провалила контракт по поставкам Таиланду танков "Оплот-Т"/quote]

    Бедные тайцы, прежде чем покупать у хохлов надо было изучить их менталитет. request
    krops777
  8. alavrin Сегодня, 16:23
    А что майданные клоуны на это неспособны? Ну Парасюки там всякие и прочие мосейчуки... Странно.
    Ах, ну да, здесь же надо не милиционеров цепями бить, а головой работать. И руками.
    А они и цеевропейцы - вещи несовместные.
    alavrin
  9. dvina71 Сегодня, 16:25
    Аналогия про нацистов ..что называется ..в точку..
    dvina71
  10. Нормаль ок Сегодня, 16:32
    Глянул по ссылке, что за сайт такой на который в статье ссылаются. Как и следовало ожидать фейкомёт.
    Нормаль ок

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