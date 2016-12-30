Украина провалила контракт по поставкам Таиланду танков "Оплот-Т"

Таиландский танковый контракт. Понадобилась элементарная вещь — обточить кольцо под погон башни. Станки есть, деньги уже пришли от заказчика, а людей, которые могли бы сделать работу очень высочайшей точности, уже нет. Один умерли, другие на (харьковский рынок) Барабашова ушли. Поэтому неудивительна печально известная история с минометом «Молот». Захватив чертежи, нацистам понадобилось три месяца, чтобы сделать качественную копию советского полкового миномета. А у нас уже второй или третий случай разрыва миномета. Это отражает просто банально низкое качество.

С территории Украины приходят сообщения о том, что украинская оборонка фактически провалила заказ на поставки танков «Оплот» в Таиланд. Сообщается о том, что контракт не выполняется в связи с отсутствием должного числа квалифицированных специалистов. На сайте Украина.ру приводится комментарий по этому поводу директора украинского информационно-аналитического центра политолога Андрея Золотарёва:Напомним, что контракт с Таиландом на поставки 54 танков «Оплот-Т» был подписан ещё в 2011 году. К началу 2016 года Украина должна была начать поставки танков в страну, осуществившую заказ на сумму 241 млн долларов. Как выясняется, за последние полтора года для министерства обороны Таиланда не было произведено ни одного нового танка, и Киев в очередной раз отправил запрос в Бангкок на возможное смещение сроков выполнения обязательств.