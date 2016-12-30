Япония и США реализовали проект совместной системы ПРО морского базирования

Военные ведомства Японии и США ввели в действие коллективную систему ПРО морского базирования.По данным газеты «Иомиури», «она основана на том, что на опасных направлениях американские корабли с системами ПРО немедленно подменяют японские, когда те вынуждены уходить для пополнения запасов и отдыха команды».Как сообщили газете источники, «о введении в действие такой системы министр обороны Японии Томоми Инада лично попросила своего американского коллегу Эштона Картера во время визита в Вашингтон в сентябре». Согласно договору о сотрудничестве, Пентагон не обязан оказывать подобную помощь в мирное время, однако глава ведомства согласился не такое сотрудничество, «поскольку оно ведет к дальнейшей интеграции противоракетных систем двух стран».Ранее Токио принял решение постоянно держать на опасном направлении (имеется в виду КНДР) один из кораблей, способных сбивать баллистические ракеты. Однако для создания непрерывно действующей системы у Японии своих кораблей не хватает. Теперь по просьбе японского министра обороны пустоты в системе ПРО стали перекрывать американские корабли, базирующиеся на базе Йокосука у входа в Токийский залив.Напомним, в дополнение к ПРО морского базирования Вашингтон и Токио имеют на территории Японии наземные комплексы Patriot PAC-3. В военном бюджете страны на 2017 г предусмотрены средства на то, чтобы значительно увеличить дальность их действия.