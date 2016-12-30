16:36 30 декабря

Япония и США реализовали проект совместной системы ПРО морского базирования

Военные ведомства Японии и США ввели в действие коллективную систему ПРО морского базирования.

Япония и США реализовали проект совместной системы ПРО морского базирования


По данным газеты «Иомиури», «она основана на том, что на опасных направлениях американские корабли с системами ПРО немедленно подменяют японские, когда те вынуждены уходить для пополнения запасов и отдыха команды».


Как сообщили газете источники, «о введении в действие такой системы министр обороны Японии Томоми Инада лично попросила своего американского коллегу Эштона Картера во время визита в Вашингтон в сентябре». Согласно договору о сотрудничестве, Пентагон не обязан оказывать подобную помощь в мирное время, однако глава ведомства согласился не такое сотрудничество, «поскольку оно ведет к дальнейшей интеграции противоракетных систем двух стран».

Ранее Токио принял решение постоянно держать на опасном направлении (имеется в виду КНДР) один из кораблей, способных сбивать баллистические ракеты. Однако для создания непрерывно действующей системы у Японии своих кораблей не хватает. Теперь по просьбе японского министра обороны пустоты в системе ПРО стали перекрывать американские корабли, базирующиеся на базе Йокосука у входа в Токийский залив.

Напомним, в дополнение к ПРО морского базирования Вашингтон и Токио имеют на территории Японии наземные комплексы Patriot PAC-3. В военном бюджете страны на 2017 г предусмотрены средства на то, чтобы значительно увеличить дальность их действия.

Использованы фотографии: warfiles.ru
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Комментарии 7
  1. kimyth1 Сегодня, 15:59
    кндр на месте тоже стоять не собирается!!!
    kimyth1
    1. cniza Сегодня, 16:10
      Кинет их США , в самую неподходящую минуту и не задумается , будет спасать , как они говорят , только свою задницу.
      cniza
  2. Владимир 38 Сегодня, 15:59
    И на какие острова самураи еще надеются, они либо , либо )..
    Владимир 38
    1. Alex_Tug Сегодня, 16:27
      почему какие-то конретные острова? Будут патрулировать в японском море и сбивать на взлетной траектории.
      Alex_Tug
  3. _моё мнение Сегодня, 16:10
    Япония и США реализовали проект совместной системы ПРО морского базирования

    скоро заверещат об "Искадерах" на нашем дальнем востоке...
    _моё мнение
    1. absaz Сегодня, 16:20
      Да там еще и калибры нужны ,не только искандеры.
      absaz
  4. absaz Сегодня, 16:19
    И зачем нам сотрудничать с Японией по Курильским островам-ведь явная не только йоко,но еще и .
    absaz

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