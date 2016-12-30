16:36 30 декабря

Пашинский: "Украина обошла Россию по созданию ракетного оружия"

В эфире украинского «5 канала», принадлежащего президент-олигарху Петру Порошенко, выступил председатель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский и заявил, что «Украина обошла Россию по созданию ракетного оружия». По словам Пашинского, Украина разрабатывает «новые программы» и создаёт «новое ракетное оружие, аналогов которого у России нет».

Пашинский: "Украина обошла Россию по созданию ракетного оружия"


Из интервью с г-ном Пашинским:
Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи. (...) Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться.



Несколько недель назад с подобными речами выступал секретарь СНБО г-н Турчинов, который заявлял, что испытания «новейших ракетных установок» украинского производства прошли успешно. При этом сегодня на Украине, по обыкновению, никто не готов сказать, сколько времени пройдёт с момента изготовления опытного образца до его серийного производства и в чём его принципиальная «уникальность»... Возможно, "уникальность" в том, что на его создании успели нагреть руки многие из тех, кто сегодня в Киеве заявляет о "ракетном превосходстве над Россией".

Использованы фотографии: sharij.net
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Комментарии 31
  1. cniza Сегодня, 16:13
    Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи. (...) Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться.


    Уже видимо празднует новый год , пришёл с очередного застолья.
    cniza
    1. Тралл Сегодня, 16:18
      Пашинский и заявил, что «Украина обошла Россию по созданию ракетного оружия»

      Возможно, мы не все знаем просто, и на Украине вместо ректальных свечей делают уже "ракеты" от геммороя laughing
      Тралл
    2. vovanpain Сегодня, 16:21
      Цитата: cniza
      Уже видимо празднует новый год , пришёл с очередного застолья.

      И видно застолье удалось. fellow
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:29
        Да , джентльмены , новогодний "спотыкач с карбидом" , оказывается , плющит и хлобучит почище герыча ! wassat wassat wassat
        bouncyhunter
    3. Scoun Сегодня, 16:23
      На пердячьем газу работают эти уникальные ракеты, в расположение части приходит труба с тротилом, к трубе приписывается расчёт который обслуживает эту трубу и заправляет уникальным пердячьем газом. Таким образом в ракете продублирован элемент нанесения урона противнику, если не сработает взрывчатое вещество то сработает пердячий газ в виде отравляющего либо взрыва.
      Отдельно премируются расчёты "шайтан" трубы за выработку особо ядовитого пердячьего газа.
      Опытные расчёты переводятся потом на ракеты большей дальности, мощности, 220 калибра.
      Scoun
  2. katalonec2014 Сегодня, 16:13
    Эта такая шутка?
    katalonec2014
    1. cniza Сегодня, 16:15
      Цитата: katalonec2014
      Эта такая шутка?


      Это у них мечтатели такие , как и вся их жизнь.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:30
        Цитата: cniza


        Это у них мечтатели такие , как и вся их жизнь.

        Ага , с утра пару стаканюг натощак хлобыснут - и мечтают !!! lol
        bouncyhunter
      2. Смог Сегодня, 16:31
        Цитата: cniza
        Цитата: katalonec2014
        Эта такая шутка?


        Это у них мечтатели такие , как и вся их жизнь.

        Фантасты!!!!!!
        Айзек Азимов нервно курит в сторонке.
        Смог
  3. 210окв Сегодня, 16:14
    На Новый год что ли завалили все прилавки петардами и фейерверками сделанными из краденых боеприпасов??
    210окв
    1. cniza Сегодня, 16:19
      У китайцев взяли и переклеили этикетки , так и с ракетами которые достались ещё от СССР.
      cniza
  4. НЕКСУС Сегодня, 16:14
    Украина обошла Россию по созданию ракетного оружия

    Видимо Россию,образца 1917 года... wassat
    НЕКСУС
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:14
    Пашинский: "Украина обошла Россию по созданию ракетного оружия"
    Такое можно ляпнуть только под действием тяжёлых наркотиков.Как минимум лошадиную дозу какой мути вколол. А потом ЛСД марку наклеил.
    Наблюдатель2014
  6. Егоза Сегодня, 16:15
    в СМИ пишут, что на корпоративе у Порошенко было две шикарные драки. Вот после этого Пашинский и заговорил....готовится, сердешный, проносить ракетное оружие в футляре от контрабаса, как снайперки на майдан.
    Егоза
    1. болот Сегодня, 16:24
      Цитата: Егоза
      в СМИ пишут, что на корпоративе у Порошенко было две шикарные драки. Вот после этого Пашинский и заговорил....готовится, сердешный, проносить ракетное оружие в футляре от контрабаса, как снайперки на майдан.

      Как вы это все терпите?Сочувствую.Странно Кучму с Януковичем смести смогли а этих нет.
      Кучму верните,реально про украинский президент.
      болот
    2. 210окв Сегодня, 16:33
      Футляром от контрабаса огрели???
      Цитата: Егоза
      в СМИ пишут, что на корпоративе у Порошенко было две шикарные драки. Вот после этого Пашинский и заговорил....готовится, сердешный, проносить ракетное оружие в футляре от контрабаса, как снайперки на майдан.
      210окв
  7. serega.fedotov Сегодня, 16:16
    Думал после сверх оружия"чебурашка"и атомного взрыва в донецком аэропорту уже смеяться с укров больше не буду....Клоуны .....
    serega.fedotov
  8. RUSIVAN Сегодня, 16:18
    Пашинский: "Украина обошла Россию по созданию ракетного оружия"
    Что еще сказать про такого...
    RUSIVAN
  9. RoninO Сегодня, 16:18
    Вот оно , параллельное Измерение !
    RoninO
  10. Владимир 38 Сегодня, 16:20
    Да не , он хотел сказать украина обскакала..
    Владимир 38
  11. kot28.ru Сегодня, 16:21
    Успехов,чоужтам,мы покурим пока вы до Марса будете с помощью катапульт сало купленное у клятых запускать! laughing
    kot28.ru
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:23
    Ракета называется -"суперпитпрда белочка в рошене ".Перемещается большими скачками, на каждом углу, пардон, матерясь мочится lol
    Изгоняющий либероидов
  13. samarin1969 Сегодня, 16:24
    Тоже мне, Вернер фон Браун...
    samarin1969
  14. brasist Сегодня, 16:26

    навено это,ах да это придумали в Китае...
    brasist
    1. RUSIVAN Сегодня, 16:30
      ...придумано в Китае...человеком с русской фамилией)))
      RUSIVAN
    2. 210окв Сегодня, 16:35
      Вы что тут страшную военную тайну какалов раскрываете!?
      Цитата: brasist

      навено это,ах да это придумали в Китае...
      210окв
  15. kolkulon Сегодня, 16:28
    Да куда уж нам ватникам до вас.Пулемет Максима.В ближайшие лет 100,я думаю,не потянем поставить его на вооружение.А Украина смогла.
    kolkulon
  16. Слон Сегодня, 16:30
    Интересно, а что думают по этому поводу наше высшее руководство и спецслужбы. Не пора ли уже ликвидировать Пашинского и пр. Эти сумасшедшие представляют реальную опасность.
    Слон
  17. Bator Сегодня, 16:30

    Пашинский както уже засветился ранее
    Bator
  18. кеп Сегодня, 16:32
    По ракетам может и перегнали,но мне больше нравится прорыв в РСЗО laughing
    кеп
  19. ФАРТ_RU Сегодня, 16:33
    ракеты на пердячьем пару)))
    ФАРТ_RU

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