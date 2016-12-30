Пашинский: "Украина обошла Россию по созданию ракетного оружия"

Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи. (...) Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться.

В эфире украинского «5 канала», принадлежащего президент-олигарху Петру Порошенко, выступил председатель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский и заявил, что «Украина обошла Россию по созданию ракетного оружия». По словам Пашинского, Украина разрабатывает «новые программы» и создаёт «новое ракетное оружие, аналогов которого у России нет».Из интервью с г-ном Пашинским:Несколько недель назад с подобными речами выступал секретарь СНБО г-н Турчинов, который заявлял, что испытания «новейших ракетных установок» украинского производства прошли успешно. При этом сегодня на Украине, по обыкновению, никто не готов сказать, сколько времени пройдёт с момента изготовления опытного образца до его серийного производства и в чём его принципиальная «уникальность»... Возможно, "уникальность" в том, что на его создании успели нагреть руки многие из тех, кто сегодня в Киеве заявляет о "ракетном превосходстве над Россией".