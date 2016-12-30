16:38 30 декабря

Президент подписал закон од ответственности глав регионов за мобилизацию

Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому главы регионов и муниципалитетов будут лично возглавлять призывные комиссии по мобилизации.

Президент подписал закон од ответственности глав регионов за мобилизацию


Поправки внесены в федеральный закон о мобилизации. Согласно действующему закону, «пребывающие в запасе граждане призываются на военную службу по мобилизации в случае перевода воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и состав военного времени или в случае создания специальных формирований».


Указывается, что «председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в субъекте РФ, является высшее должностное лицо региона, а председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в муниципальном образовании – глава соответствующего муниципального образования».

«Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций несут персональную ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизации», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что предложенные поправки «призваны возложить персональную ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизации на руководителей федеральных ведомств, губернаторов, глав муниципалитетов, глав местных администраций и руководителей организаций, а также обеспечить единый подход к формированию призывных комиссий».

Использованы фотографии: Пресс-служба президента РФ
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1
  1. 210окв Сегодня, 16:38
    Да замечательно!Осталось только заставить их месяца три попотеть на сборах и назначить ответственными за коррупцию в регионах с последующим переводом в дворники..
    210окв

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня