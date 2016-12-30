Президент подписал закон од ответственности глав регионов за мобилизацию

Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому главы регионов и муниципалитетов будут лично возглавлять призывные комиссии по мобилизации.Поправки внесены в федеральный закон о мобилизации. Согласно действующему закону, «пребывающие в запасе граждане призываются на военную службу по мобилизации в случае перевода воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и состав военного времени или в случае создания специальных формирований».Указывается, что «председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в субъекте РФ, является высшее должностное лицо региона, а председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в муниципальном образовании – глава соответствующего муниципального образования».«Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций несут персональную ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизации», – говорится в документе.Ранее сообщалось, что предложенные поправки «призваны возложить персональную ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизации на руководителей федеральных ведомств, губернаторов, глав муниципалитетов, глав местных администраций и руководителей организаций, а также обеспечить единый подход к формированию призывных комиссий».