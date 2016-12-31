С Новым 2017 годом!

2016 год остался позади. «Военное обозрение» подвело его итоги в опубликованных 30 декабря материалах, обозначив все наиболее важные события, произошедшие за 12 месяцев в стране и мире. А уж на значимые события год был по-настоящему богат.Он не был простым годом, не был годом «лёгкой прогулки». Важной составляющей 2016-го можно назвать то, что Россия, и это стоило немалых трудов, закрепила свои позиции на арене формирующегося многополярного мира, заявила о себе как о державе, способной решать сложнейшие задачи военного и геополитического характера. Мы (Россия) в очередной раз столкнулись с чудовищной по своим масштабом размахом антироссийской пропаганды, прошли через многочисленные провокации. Сделало ли это нас сильнее? Да. Безусловно.Россия совершенствует методы защиты своих интересов, налаживает контакты с теми, с кем их можно и нужно налаживать для планомерного развития и позитивной динамики в самых различных сферах, в том числе и в информационной.«Военное обозрение» старалось весь год держать руку на пульсе важных событий. Отдельное спасибо всем тем читателям, которые продолжают оставаться нашими верными друзьями и помогают нашему интернет-журналу поддерживать темп.В течение года «Военное обозрение» провело ряд изменений на сайте, к которым наши читатели отнеслись по-разному. По-настоящему горячая дискуссия развернулась по поводу отмены так называемых «минусов». Фраза «верните минусы» стала если не фразой года на «ВО», то уж точно запомнилась и редакции, и самим читателям. Позиция «ВО» по этому поводу остаётся прежней: если комментарии не содержат того, за что по правилам сайта их можно и нужно удалять, то адекватная реакция других читателей – не безликий минус, а аргументированный ответ, в котором можно высказать всё, что человек думает по этому поводу – в пределах правил общения на сайте, естественно. В этой связи хочется сказать нашим читателям спасибо ещё и за то, что вы неравнодушны не только к темам, которые публикуются на сайте, но и к тем изменениям, которые происходят непосредственно на «Военном обозрении». Мы может соглашаться друг с другом, можем не соглашаться и жарко дискутировать, но важно то, что именно в цивилизованном споре может рождаться истина.В 2016 году «Военное обозрение» с вашей, уважаемые друзья, помощью установило рекорд посещаемости. В отдельные дни показатель перешагивал за 420 тысяч уникальных посетителей в сутки. Рады тому, что деятельность коллектива «Военного обозрения» в информационно-аналитическом плане и направленность публикуемых материалов вызывает столь высокий интерес у наших читателей из самых разных стран мира. А помимо России «Военное обозрение», как известно, читают в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, на Украине, в Германии, Израиле, США, Канаде, Турции и других странах.Новый год обычно связывают с надеждой на лучшее и верой в будущее. Желаем всем нашим читателям и в дальнейшем оставаться нашими хорошими друзьями, пусть всё хорошее, что радовало нас с вами в году уходящем, получит своё продолжение и в году новом. Пусть новый 2017 год подарит всем нам только радостные моменты, благополучие, удачу, исполнение заветной мечты. Пусть крепкое здоровье не обходит нас с вами стороной. Пусть реализуются все важные начинания и воплотятся в реальность надежды. Желаем вам в Новом году исключительно позитива и счастья.Уважаемые друзья! Обещаем, что «Военное обозрение» продолжит придерживаться той информационной линии, с которой все вы уже успели хорошо познакомиться. Надеемся на плодотворное сотрудничество с нашими читателями и в будущем году. Спасибо за вашу активную жизненную позицию и неподдельный интерес к событиям, происходящим в стране и в мире.С Новым годом!