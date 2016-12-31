08:07 31 декабря

С Новым 2017 годом!

2016 год остался позади. «Военное обозрение» подвело его итоги в опубликованных 30 декабря материалах, обозначив все наиболее важные события, произошедшие за 12 месяцев в стране и мире. А уж на значимые события год был по-настоящему богат.

Он не был простым годом, не был годом «лёгкой прогулки». Важной составляющей 2016-го можно назвать то, что Россия, и это стоило немалых трудов, закрепила свои позиции на арене формирующегося многополярного мира, заявила о себе как о державе, способной решать сложнейшие задачи военного и геополитического характера. Мы (Россия) в очередной раз столкнулись с чудовищной по своим масштабом размахом антироссийской пропаганды, прошли через многочисленные провокации. Сделало ли это нас сильнее? Да. Безусловно.

Россия совершенствует методы защиты своих интересов, налаживает контакты с теми, с кем их можно и нужно налаживать для планомерного развития и позитивной динамики в самых различных сферах, в том числе и в информационной.


«Военное обозрение» старалось весь год держать руку на пульсе важных событий. Отдельное спасибо всем тем читателям, которые продолжают оставаться нашими верными друзьями и помогают нашему интернет-журналу поддерживать темп.

В течение года «Военное обозрение» провело ряд изменений на сайте, к которым наши читатели отнеслись по-разному. По-настоящему горячая дискуссия развернулась по поводу отмены так называемых «минусов». Фраза «верните минусы» стала если не фразой года на «ВО», то уж точно запомнилась и редакции, и самим читателям. Позиция «ВО» по этому поводу остаётся прежней: если комментарии не содержат того, за что по правилам сайта их можно и нужно удалять, то адекватная реакция других читателей – не безликий минус, а аргументированный ответ, в котором можно высказать всё, что человек думает по этому поводу – в пределах правил общения на сайте, естественно. В этой связи хочется сказать нашим читателям спасибо ещё и за то, что вы неравнодушны не только к темам, которые публикуются на сайте, но и к тем изменениям, которые происходят непосредственно на «Военном обозрении». Мы может соглашаться друг с другом, можем не соглашаться и жарко дискутировать, но важно то, что именно в цивилизованном споре может рождаться истина.

В 2016 году «Военное обозрение» с вашей, уважаемые друзья, помощью установило рекорд посещаемости. В отдельные дни показатель перешагивал за 420 тысяч уникальных посетителей в сутки. Рады тому, что деятельность коллектива «Военного обозрения» в информационно-аналитическом плане и направленность публикуемых материалов вызывает столь высокий интерес у наших читателей из самых разных стран мира. А помимо России «Военное обозрение», как известно, читают в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, на Украине, в Германии, Израиле, США, Канаде, Турции и других странах.

Новый год обычно связывают с надеждой на лучшее и верой в будущее. Желаем всем нашим читателям и в дальнейшем оставаться нашими хорошими друзьями, пусть всё хорошее, что радовало нас с вами в году уходящем, получит своё продолжение и в году новом. Пусть новый 2017 год подарит всем нам только радостные моменты, благополучие, удачу, исполнение заветной мечты. Пусть крепкое здоровье не обходит нас с вами стороной. Пусть реализуются все важные начинания и воплотятся в реальность надежды. Желаем вам в Новом году исключительно позитива и счастья.

С Новым 2017 годом!


Уважаемые друзья! Обещаем, что «Военное обозрение» продолжит придерживаться той информационной линии, с которой все вы уже успели хорошо познакомиться. Надеемся на плодотворное сотрудничество с нашими читателями и в будущем году. Спасибо за вашу активную жизненную позицию и неподдельный интерес к событиям, происходящим в стране и в мире.

С Новым годом!


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18
  1. major071 Сегодня, 06:05
    Еще немного и шестнадцатый уйдет
    И вместе с ним уйдут все беды и печали
    А вместе с Новым пусть в Ваш дом войдет
    Все то, о чем Вы грезили, о чем мечтали
    И наплевать, что где то там «взахлёб»
    Из-за границ грозит нам толерантный Санта
    Он одинокий гей и явный русофоб
    Снегурку с дед Морозом загоняя в «списки санкций»
    А нам все пофиг и живем мы хорошо
    И за окном снежок и классная погода
    Так что пошлю сегодня Запад… далеко
    А Вас, друзья, поздравлю с Новым годом!
    wink drinks
    major071
    1. Татьяна Сегодня, 08:05
      Дорогие мои! Всех вас поздравляю с наступающим Новым годом!!!
      Всем здоровья, счастья, успехов и всяческого благополучия в 2017 году!
      Ура!!! drinks


      "Новый Год", поёт Мария Воинова
      Татьяна
  2. Masya Masya Сегодня, 06:09
    С наступающим Новым Годом страна!!! love

    Пошла " Оливье" строгать... wink
    Masya Masya
  3. Товарищ Глебов Сегодня, 06:10
    Всех с Новым годом! Здоровья, счастья, денег побольше и проблем поменьше! И путинистам, и либерастам, и нам веселым "совкам"! Всех с НОВЫМ ГОДОООООМ!!!!!!!!
    Товарищ Глебов
  4. volodya Сегодня, 06:16
    Поздравляю всех с Новым 2017годом!!!
    volodya
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:27
    На днях жена составлять пыталась список угощения на праздничный новогодний стол.Спорили долго.Но в одном не сговариваясь были едины.салаты оливье, селёдочка под шубой,холодец,соленья и шампанское с мандаринами , апельсинами должны быть на столе по любому. Всё остальное ,да что хотите !
    C наступающим новым 2017 годом ! drinks smile
    Наблюдатель2014
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:32
    В 2016 году «Военное обозрение» с вашей, уважаемые друзья, помощью установило рекорд посещаемости. В отдельные дни показатель перешагивал за 420 тысяч уникальных посетителей в сутки.


    Так держать good

    Поздравляю администрацию ВО и форумчан ВО со всего света с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!...пожелаю всем крепкого здоровья прежде всего ...удачи в своем деле ну и благополучия в семье и жизни.

    Доволен что ВО не отстает от нашей стремительной жизни и вовремя информирует обо всех изменениях в мире.
    Больше обращайте внимания на качество информации и источники ...разнообразия стало очень много...просто море... если идти по ссылкам по любой теме можно нарыть общедоступную информацию.
    Хотелось бы чтобы больше настоящих специалистов своего дела участвовало в форуме ...у них многое можно узнать (между слов smile )чего нет в СМИ.
    С уверенностью смотрю в будущее РОССИИ несмотря на немалый негатив в нашем государстве...переживем все со временем...бывали и более трудные времена чем сейчас.
    Ну все пожалуй...еще раз всех поздравляю.
    Тот же ЛЕХА
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:32
    Всех с праздником! Коллективу ВО успехов в работе и привлечения еще большего количества посетителей.
    rotmistr60
  8. novobranets Сегодня, 06:33
    Друзья, всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Пусть в Новом Году сбудутся все ваши мечты. drinks
    novobranets
  9. Sirocco Сегодня, 06:45
    Спасибо спасибо за теплые слова.
    Sirocco
  10. EvgNik Сегодня, 06:49
    Коллеги, с Новым, 2017-м годом! И пусть он будет лучше предыдущего!

    EvgNik
    1. EvgNik Сегодня, 06:51
      Женщины сайта, наши боевые подруги, всех Вас с праздником!
      Егоза, Alena Frolovna, zyablik.olga, ruskih, olimpiada15, Masya Masya, Далмация, Елена Громова
      Полина, Софья, Таня (все Татьяны, которые присутствуют на сайте), Светлана, и конечно все Евгении...
      Извините, если кого не вспомнил.
      Всех с Новым 2017-м!
      А теперь сюрприз от меня к Новому Году!
      Амазонке нашего сайта, Диане Ильиной посвящается:



      Слишком поздно узнали друг друга,
      Слишком долго я шёл к тебе.
      Во дворе воет снежная вьюга:
      "Покоритесь своей судьбе".

      Мы не слушаем,
      Мы вперёд идём -
      Я к тебе иду - ты ко мне.
      Боль в глазах твоих,
      Боль в глазах моих.
      В снежном сумраке, как во сне.

      Вьюга росчерком,
      Мягким почерком,
      Нам рисует руны судьбы.
      Стелет ласково,
      Кроет маскою,
      Прячет наши с тобой следы.

      Слишком поздно узнали друг друга,
      Слишком долго иду к тебе.
      Шепчут, шепчут замёрзшие губы:
      "Благодарен своей судьбе".
      Диана! С Новым Годом!
      Евгений.
      EvgNik
  11. Б.Т.В. Сегодня, 06:53
    Присоединяюсь к поздравлениям, а пожелать хочу нам всем, самого главного: ЗДОРОВЬЯ!!! Будет здоровье, будет всё, берегите себя, своих любимых и родных. С наступающим, нашим, Новым Годом!
    Б.Т.В.
  12. avg-mgn Сегодня, 07:01
    Всех, всех читателей ВО с наступающим Новым Годом! Отдельные поздравления и благодарность коллективу Сайта, сумевшим сплотить огромное количество людей, порой по разному воспринимающих как историю, так и сегодняшнюю действительность.
    Да будет небо мирным, мы здоровы, а дети счастливы. Храни нас всех Главком!
    avg-mgn
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:41
    А вот Спасибо Коллективу сайта, нам,посетителям,за каждодневные "баталии "на сайте. hi! также позвольте и мне присоединится е поздравлениям с праздником, и,чтобы в Новом году не сбылось не одно плохое пророчество и предсказание,чтобы человечество и дальше долгие века жило на этой,и не только планете. hi В общем -всех нас и вас с Праздником Нового Года drinks love hi
    Изгоняющий либероидов
  14. кедр Сегодня, 07:42
    Без проблем не жили в 2016 и жить не будем в 2017, главное что бы они благополучно разрешались. Но самое главное в эпоху всеуничтожающего оружия - это мир. Всем без исключения желаю мирного неба над головой!
    Храни вас Господь от всех бед и напастей!
    кедр
  15. Николай71 Сегодня, 07:48
    С Новым годом! С Новым счастьем!
    Николай71
  16. кеп Сегодня, 07:52
    После стольких поздравлений и теплых слов сказанных до меня,я могу только снять перед всеми шляпу и поздравить абсолютно Всех на сайте с Новым годом! drinks hi
    кеп

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