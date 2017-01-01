Пять самых позорных провалов армии США

«Я уверен, что за всю историю человечества не было вооруженных сил настолько обороноспособных, умных и сильных, с таким же командованием и ресурсами, как вооруженные силы США в настоящее время». Эти слова официального представителя американского Госдепартамента Джона Кирби, брошенные им всему миру в лицо в ответ на заявление Владимира Путина о том, что российская армия сегодня сильнее любого потенциального агрессора, повеселили многих. Впрочем, не дай Бог кто-то воспринял сказанное всерьез. Для того, чтобы прояснить данный вопрос окончательно, предлагаем вашему вниманию обзор лишь самых ярких и громких «эпик фейлов» американской армии.Первое, пожалуй, по-настоящему позорное поражение регулярной армии США было нанесено 25 июня 1876 года. И кем? Теми, кого бледнолицые янкесы и за людей-то не считали, называя «кровожадными дикарями». Речь, естественно, о коренных жителях Америки – индейцах.Ну, дикари там или не дикари, но, тем не менее, в произошедшей у Литтл-Биг Хорна битве их потери составили 50 человек убитыми, и 160 – ранеными. Американские же вояки были истреблены наголову. Убитых было более 250 человек, из которых 13 – офицеры. Далеко не геройской смертью пали и все возглавившие лихую кавалеристскую атаку на индейский лагерь командиры – майор Маркус Рено, капитан Фредерик Бентин, а также руководивший операцией Джордж Армстронг Кастер. Кстати, далеко не «зеленый» новичок – Гражданскую войну в США он закончил в звании генерала, а впоследствии восстановился в армии США в чине подполковника. На свою голову… Вообще из всех «сил вторжения» каким-то чудом уцелела мирная обозная скотинка (то ли конь, то ли, по некоторым источникам – мул) по кличке «Команч». Бедное животное потом гоняли по парадам, пока оно не откинуло копыта и не упокоилось в виде чучела в Канзасском музее истории.Долгое время причиной столь жуткой катастрофы считалось банальное численное превосходство «дикарей» над бравыми парнями в драгунских мундирах. Однако, проведенное впоследствии археологическое исследование показало, что дело обстояло еще хуже. На месте битвы были массово найдены гильзы от карабинов «Генри» и «Винчестер». Но у солдат Кастера такого оружия просто не было! На тот момент в армии США на вооружении состояли однозарядные «Спрингфилд» и «Шарпс». Свинцом с невиданной в то время скоростью – 25 выстрелов в минуту, их поливали как раз индейцы!Ответ на загадку крайне прост и кроется в американской психологии. Бойкие торговцы, для которых каждый лишний заработанный доллар был и остается намного дороже человеческих жизней (в том числе – и собственных соотечественников), от души снабдили «кровожадных дикарей» самым скорострельным и современным оружием. Результат – налицо. Сражаться с противником, равным, или превосходящим в вооружении - это не к армии США… Вот сжигать индейские поселения, сотнями уничтожая там всех, вплоть до глубоких стариков и грудных младенцев – это у ее солдат получалось замечательно.О «героической высадке» союзных войск в 1944 году в Нормандии, ознаменовавшей собой открытие Второго фронта во Второй мировой войне написано и снято безмерное количество произведений. «Спасение рядового Райана» и прочее бла-бла-бла. Вот только правды в них… Как бы дипломатичней выразиться… Мало.Те, кто пытается представить ее в качестве чуть ли не главной битвы той войны, либо просто не знает, о чем говорит, либо сознательно и бессовестно грешит против истины. Битвы не было!Начнем с того, что грозный «Атлантический вал», в том виде, в котором его представляют сегодня многие, существовал лишь в амбициозных планах верхушки Третьего Рейха. А также – в современных фильмах и компьютерных «стрелялках». В реальности же укрепления его к моменту высадки десанта построены были едва на 50%, вооружены всякой ржавой дрянью (иногда – орудиями времен Первой мировой!), либо трофейными пушками, снарядов к которым не хватало катастрофически. Под стать был и «личный состав» - что-то среднее между инвалидной командой и штрафбатом. Служившие в Нормандии немцы были либо «могучими воинами» с плоскостопием, косоглазием и язвой желудка, либо 40-50 летними «нестроевиками», годными разве что охранять обозы. А большая половина «защитников» состояла и вовсе из подонков, собранных со всей Европы и не только. Даже «власовцы» имелись! А еще - 162-я пехотная дивизия, целиком сформированная из так называемых «восточных легионеров» (туркменских, узбекских, азербайджанских и т.д.).Казалось бы – для американской армии то, что надо. Слабый, деморализованный, практически небоеспособный противник, вооруженный как попало и чем попало. Приди и возьми! Не тут-то было…Длившаяся полчаса артподготовка ушла… в никуда! НИ ОДИН из 15 тысяч снарядов, выпущенных по немцам орудиями двух линкоров, трех крейсеров и шести эсминцев (это – не считая вовсю лупившей с десантных барж полевой артиллерии!), реальные цели не поразил! Мало, что ни единого бункера не разрушили – вшивого окопа засыпать не удалось.Еще круче отличились доблестные американские асы. Вываленные ими с «Либерейторов» несколько сот тысяч тонн бомб не то, что по немецким укреплениям – в пляж не попали! Сыпали, придурки в ПЯТИ километрах от берега…Высадка десанта проходила не лучше - из 32 плавающих танков (DD Sherman), 27 умудрились утопить при попытке спуска на воду! Из 16 бронированных бульдозеров для разрушения укреплений до берега добрались только три. Командиры некоторых десантных барж, наклав полные штаны в страхе перед немецкой артиллерией, отказались рисковать и начинали высадку десантников на глубинах в два и более метра! Бравые американские парни шли ко дну не хуже пресловутых топоров. А дальше… Дальше началось то, что я называю «торжеством боевого духа американской армии». Во всей красе.Из трех бульдозеров саперы смогли использовать два. За еще одним массово попрятались «морпехи», угрожавшие пристрелить любого, кто попытается лишить их этого укрытия. Мало того. Эти же клоуны отгоняли собственных саперов… от бетонных надолбов, которые необходимо было взорвать, чтобы в дело смогли войти танки. А прятаться где?! Неудивительно, что в итоге саперы гибли десятками…Но самый восхитительный пример героизма явили десантники армии США. За несколько часов до начала операции их попытались забросить вглубь немецких позиций – для захвата бункеров и прочих ключевых узлов обороны. Почему-то меня совсем не удивляет тот факт, что три десятка парашютистов были вывалены (по ошибке) прямиком на бункер W-5. Те, кому повезло остаться в живых после близкого знакомства с немецкими инвалидами, благополучно сдались в плен. Так вот – ровно в четыре утра эти обделавшиеся бойцы «элиты армии США» коллективно упали фрицам в ноги с требованием бегом отправить их подальше с передовой! А на удивленный вопрос герра офицера: «С чего бы это?» со всей возможной откровенностью рассказали , что ровно через час начнется артподготовка и высадка… Никто их не бил, не пытал. Немцы, надо думать от такого сами офигели. О, славная американская армия!Гитлеровская Германия, конечно, была разбита. Это – факт. Однако, считать, с учетом рассказанного выше, вступление в ту войну американцев чем-то иным, кроме позора, я лично не могу. Берлин взяли наши деды! Давайте помнить об этом всегда.Многие люди моего поколения, и чуть старше помнят песню, из которой взяты строки. О Вьетнамской войне. Этот конфликт, без преувеличения, стал для армии США не просто позором, а всемирным позорищем. Причем во всех отношениях – в военном, политическом, экономическом и прочих.Ну, посудите сами – когда страна с сильнейшей в мире экономикой, многомиллионным населением, океанским флотом и реактивной авиацией вторгается в крохотное государство, раздираемой гражданской войной, ВОСЕМЬ лет забрасывает его бомбами, заливает напалмом и дефолиантами, а впоследствии бежит, поджав хвост и бросив «союзников»… Это что?А потери американской армии в шестьдесят тысяч без малого – только убитыми? Девять тысяч сбитых там американских самолетов, тысяча летчиков, попавших в плен к партизанам? Оснащенная самым современным оружием «умная и сильная» армия США была бита партизанами, начинавшими войну с винтовками времен второй мировой и ППШ. Была позорно изгнана со всем своим «командованием и ресурсами».Но это – лишь военная часть поражения. Именно во Вьетнаме американская армия показала себя во всей «красе» - со своей тактикой «выжженной земли», уничтожением экосистемы целой страны, массовыми убийствами мирного населения и зверствами, сравнимыми только с тем, что творили в свое время гитлеровские головорезы.Кто-то подсчитал, что за период войны американская авиация сбросила больше СТА килограмм бомб на каждого жителя Вьетнама – как Северного, так и Южного. По данным министерства обороны США, с 1962 по 1971 годы американцы распылили на территории Южного Вьетнама 77 миллионов литров дефолианта «Агент Оранж», в том числе 44 миллиона литров, содержащих диоксин. Этой сверхтоксичной мерзостью было залито более 14% территории Вьетнама. Химическое оружие поразило 60 % джунглей и более 30% равнинных лесов. Только в течение 1969 г., в Южном Вьетнаме американцы отравили газами свыше 285 000 человек, уничтожили ядохимикатами более 905 000 гектаров посевов. И все равно – они проиграли эту войну!Разговор о Вьетнамской войне, а также рассказ о прочих, еще более позорных эпизодах истории американской армии мы продолжим во второй части публикации.В чем, в чем господа из США могут дать сто очков вперед любому – так это в умении выдавать желаемое за действительное. Тут равны им разве что их же прилежные ученики из некоторых… слаборазвитых стран. Прежде чем на весь мир объявлять армию США самой «обороноспособной, умной и сильной» едва ли не за всю историю человечества, господину Джону Кирби не худо было бы вспомнить историю. Собственную. Ну что ж… Поможем?Первую часть нашего разговора мы закончили рассказом о том, как армия США за восемь лет не смогла совладать с крошечным, в сравнении с ними, Вьетнамом. При этом необходимо помнить, что одними только военными потерями позор Америки в данном случае не ограничился.В 1967 году был создан так называемый «Трибунал Рассела по расследованию военных преступлений, совершенных во Вьетнаме». Этот Международный трибунал провел два своих заседания — в Стокгольме и в Копенгагене, и уже после первого им был вынесен вердикт, в котором, в частности, говорилось:16 марта 1968 армия США встала навечно в один ряд даже не с гитлеровским Вермахтом, а с самыми гнусными подразделениями нацистской Германии, вроде айнзацкоманд или иных карателей, которых гнушались сами немцы. Отныне вместе с белорусской Хатынью, польским Лидице и другими местами наиболее страшных фашистских преступлений в истории упоминается вьетнамская деревня Сонгми в провинции Куангнгай. Там американскими солдатами было убито более 500 жителей. Причем – с особой жестокостью. Деревня была буквально стерта с лица земли – сожжена вместе с людьми до последнего дома и сарая.Об ублюдках из сугубо карательных команд типа «разведчиков» из «Тайгер Форс», 101-я воздушно-десантная дивизия (ох, уж эти бравые американские десантники…), специализировавшихся на расправах над пленными и мирным населениям, да вдобавок вовсю обвешивавших себя скальпами и ожерельями из отрезанных ушей вьетнамцев тоже знает весь мир. Как хотите, но по-моему, ТАКОЙ позор не смывается никак и никогда – ни с мундира, ни со знамени, ни с солдатской чести.Напоследок не могу удержаться от рассмотрения еще одной, ставшей уже расхожей темы. В свое время очень модным (особенно в некоторых, любящих «либеральные ценности», кругах), стало приравнивание войны во Вьетнаме к участию СССР в афганской войне. Вроде как – одно и то же… Ну что ж, давайте сравним. В предыдущей части я уже приводил цифры потерь армии США за восемь лет Вьетнама. Напомню очень вкратце – потери убитыми только армии США – 58 с лишним тысяч человек. Сбитых самолетов – около 9000. Пропавших без вести – более 2000 человек. Около тысячи американских военнослужащих попало в плен. В основном – летчики.СССР за десять лет конфликта в Афганистане потерял около 14 с половиной тысяч человек (безвозвратные боевые потери), 118 самолетов и 333 вертолета. Можно сравнивать и дальше, но, по-моему, и этого хватит. Идиотские домыслы либеральных «историков» о том, что «афганские потери занижены в разы», основанные исключительно на тезисе: «чтой-то мало они насчитали», рассматривать не собираюсь. С этим – к господину Кирби. В одну палату…Ах, да! Еще в СССР не имелось тех 27 тысяч человек дезертиров и уклонистов от войны, которые в США повылезли, как тараканы из всех щелей, когда в 1974 году президент Форд объявил им амнистию. Почувствуйте, как говорится, разницу.Первыми военнослужащими армии США, удостоившимися после войны во Вьетнаме высшей военной награды - Медали Почета, были сержант первого класса Рэндалл Шугарт и мастер-сержант Гарри Гордон. Кстати, посмертно… Интересно - за какие заслуги?Гражданская война, начавшаяся в Сомали в 80-е годы прошлого столетия, идет по сей день. В начале 90-х, по своеобычной привычке «нести демократию» всему миру, как бы он при этом не брыкался, американцы инициировали введение в страну «многонациональных сил ООН» Под своим, естественно, командованием. Операция получила, как всегда, донельзя пафосное название «Возрождение надежды».Тем не менее, «надежду по-американски» разделяли далеко не все жители Сомали. Один из полевых командиров - Мухаммад Фарах Айдид, так и вовсе посчитал присутствие иностранных солдат вмешательством во внутренние дела страны. Дикарь какой… Понятное дело, американцы попытались разобраться с ним в обычной манере – с многочисленными жертвами среди мирного населения и без всякого вреда лично для Айдида.Завязавшееся противостояние привело к тому, что в 1993 году в Сомали непосредственно по душу Айдида пожаловала целая тактическая группа «Рейнджер» - Task Force Ranger. В нее входили одна рота 3-го батальона 75-го полка рейнджеров, эскадрон подразделения «Дельта» и вертолеты из 160-го авиационного полка специальных операций «Ночные охотники». Спецназ – спецназей некуда! Всем элитам элита. Ну, эта элита и развернулась с ходу…Первая операция по захвату «неудобного» полевого командира была проведена «блестяще» - добычей спецназеров стали… официальный представитель ООНовской Программы развития, три старших сотрудника UNOSOM II и престарелая египтянка, представитель одной из гуманитарных организаций. Уп-с-с…Впрочем, как оказалось в том рейде недоумки только разминались – все дальнейшие операции сами же американцы оценили, как «не очень успешные». В ходе одной из них героическая «Дельта» с грохотом, стрельбой и всеми положенными спецэффектами героически взяла штурмом дом целого сомалийского генерала, эффектно уложив «мордой в землю» его самого и, вдобавок еще 40 членов клана Абгаль. Правда, впоследствии оказалось, что как раз этот генерал является в Сомали лучшим другом ООН, США, и вообще-то выдвигался в качестве кандидатуры на пост нового начальника полиции страны. Мдя… С такими союзниками, как американцы, враги как бы и не нужны…Бодяга с попытками захвата самого Айдида или хотя бы кого-то из его ближайшего окружения тянулась долго, нудно и безуспешно. Вне всяких сомнений, свою роль тут сыграло то, что «руливший» процессом американский генерал Хоу воспринимал его, как очередного «грязного туземца», В то время, как Айдид имел приличное военное образование, полученное, в том числе и в СССР. Ну, самая умная армия, вопросов нет…И вот, наконец, настал долгожданный день «Х»! По полученным агентурным данным, 3 октября 1993 года в районе столицы Сомали, Могадишо, носившем название «Черное море», должны были встретиться Омар Салад - советник Айдида и Абди Гасан Аваль, по прозвищу Кебдид, министр внутренних дел в Айдидовском «теневом правительстве». Допускалось появление и самого Айдида. Такой возможности янкесы упустить не могли! К проведению захваты была подготовлена настоящая армада - двадцать единиц авиатехники, двенадцать автомобилей и около ста шестидесяти человек личного состава. Бронированные «Хаммеры», набитые рейнжерами грузовики, ну, и, конечно – «Черные ястребы». Куда ж без них…Кстати, первый такой вертолет был сбит сомалийцами еще 25 сентября - с помощью самого обычного советского РПГ-7. Напыщенный болван… простите, главнокомандующий генерал Гаррисон счел этот инцидент не более, чем случайностью. «Случайность, говоришь?! Ну, ну…» - сказали партизаны Айдида. И тут же запасли РПГ побольше.Начало операции ознаменовалось событиями… скажем так, в чисто американском стиле. Она вообще чуть не сорвалась оттого, что агент, который должен был, остановив машину около дома, где соберутся потенциальные цели, и тем подать сигнал к захвату, с перепугу бросил свою тачку в совсем другой точке. Вся упомянутая выше армада чуть было не ломанулась на штурм пустого места. Разобрались. Агента то ли усовестили, то ли припугнули, и он, еще раз объехав квартал, остановился-таки там, где надо. И понеслось!Не будем (из жалости) акцентировать внимание на таких моментах операции, как ляпнувшийся при высадке из вертолета с двадцатиметровой высоты «элитный рейнджер». Или на отчаянном штурме двумя четверками спецназовцев неприступной крепости, оказавшейся… магазином письменных принадлежностей. Ну, бывает… Так или иначе, двое приближенных Айдида и еще два десятка человек с ними были американцами захвачены, и для их извлечения в район «Черного моря» выдвинулась эвакуационная колонна. И вот тут смешечки закончились. Начался кровавый ад.«Черное море» взорвалось огнем и свинцом. До базы худо-бедно удалось добраться жалким ошметкам колонны, увозившей чуть не самоубившегося спецназовца. В той части колонны, что осталась для вывоза пленных в самом начале боя из РПГ были сожжены «Хаммер» и один из грузовиков. А дальше с неба начали сыпаться «Черные ястребы». Первый из них с гордым позывным «Супер-61» был сбит уже через пять минут. Из все того же РПГ, естественно. Следующая граната прилетела «ястребу», высаживавшему поисково-спасательную группу. Его пилотам крупно повезло – до базы они худо-бедно дотянуть смогли.«Черному ястребу» с позывным «Супер-64» повезло меньше. Совсем не поперло, если честно. Получив выстрел из РПГ в хвостовую часть, он грохнулся в двух милях от 61-го. Для защиты его экипажа «Супер-62» были доставлены снайперы. Те самые, о которых я упомянул в самом начале. Выжить в итоге удалось лишь одному из пилотов 64-го, да и то, лишь потому, что его захватили в плен для последующего обмена. И…Да – «Супер-62» словил свою гранату, но ляпнулся оземь уже около самого аэродрома.Все это время прибывшая изначально для эвакуации рэйнджеров и пленных колонна под командованием полковника МакНайта… кружила по улицам Могадишо! За что впоследствии и удостоилась «почетного» титула – «Потерявшийся конвой». Сперва командование требовало от полковника оказать помощь сбитым вертолетчикам, потом, уяснив что помощи тут будет, как молока с известного животного, потребовало немедленно ехать на базу – чтобы хоть пленных-то доставить по назначению! Водители колонны тем временем с достойным восхищения упорством… поворачивали не в те улицы, пропуская нужные повороты и развилки. Средь бела дня! Как сами они писали впоследствии в рапортах – «из-за ураганного огня противника». Ну, самые умные – вы ж не забыли?!Еще одна колонна, отправленная для спасения гибнувших тем временем одного за другим рэйнджеров, завязла намертво буквально на первых сотнях метров движения. Два «Хаммера» пылали веселенькими кострами, а бравые горные стрелки и рэйнджеры, вместо того, чтобы выручать боевых товарищей, лихорадочно отстреливались во все стороны (впоследствии было подсчитано – в процессе боя они расстреляли 60000 единиц боеприпасов!). В итоге отцы-командиры опять плюнули и велели «спасателям» возвращаться на базу.К девяти часам вечера стало окончательно ясно – своими силами «самой-самой в мире армии» не справиться никак. Американцы сломя голову понеслись просить помощи у коллег по миротворческому контингенту. В итоге – «элиту армии США» спасла пакистанская и малайзийская «броня»! Вытащила, так сказать, их задницы – как сами же американцы любят в подобных случаях говорить.Колонна, в которой было четыре пакистанских танка, двадцать четыре малайзийских бронетранспортера и еще около трех десятков автомашин, поддерживаемая с воздуха целой стаей вертолетов, сумела пробиться сквозь баррикады и шквальный огонь к месту трагедии. К утру эвакуация (в ходе которой части спасаемых пришлось идти за «броней» пешкодралом целую милю), благополучно завершиласьИтогом побоища стала смерть 18 элитнейших бойцов армии США, плен одного из них и ранения различной тяжести – примерно восьмидесяти. Сомалийцы потеряли по разным оценкам от 300 до 800 человек. Правда, посол США в Сомали впоследствии плел что-то о двух тысячах убитых, но это, уверен подсчет результатов прохождения известной компьютерной игрушки «Delta Force: «Black Hawk» Down». В уровне «легко»…Но даже если предположить, что эта цифра хоть сколько-нибудь близка к истине, то счет получается не позорнейший, а архипозорнейший! Не надо забывать, что сомалийцев поливали огнем из бортового вооружения десятки «вертушек» - только вертолеты прикрытия последней эвакуационной колонны расстреляли по городу 80 тысяч патронов и 100 реактивных снарядов! «Непревзойденной элите» армии США, великолепным суперспецназовцам, от одного вида которых, теоретически, должны были бы разбегаться «плохие парни» в радиусе, минимум, сотни миль, противостояли вооруженные отнюдь не самыми новыми «Калашниковыми» и, как максимум – РПГ, повстанцы. По некоторым данным, чуть ли не половину из них составляли женщины и дети.В Сомали 3 октября получило название «День рейнджера» и до сих пор является чуть ли не национальным праздником. В США эти события окрестили «вторым Пирл-Харбором. С Айдидом пришлось заключать унизительное «перемирие». Министр обороны США был отправлен в отставку, а «самая сильная армия» убралась после этих событий с территории Сомали буквально на следующий год. Вскоре за ней последовали и остальные войска ООН. С тех пор соваться на эту территорию никто из «миротворцев» более не рискует.В этой части рассказа мне, волей-неволей придется нарушить хронологический принцип, которого я придерживался ранее. Просто эпизод, о котором речь пойдет ниже, не только однозначно является самой позорной страницей в истории армии США, но и вполне может быть признан едва ли не наибольшим военным позором всех времен и народов.За каким рожном японцы поперлись в 1942 году на Алеутские острова, доподлинно так никто и не установил. Некоторые военные историки говорили о том, что оттуда императорская армия готовилась «брать Аляску». Или – строить авиабазы для бомбовых ударов по США. Впрочем, такое объяснение представляется сомнительным. Да не в этом дело.В 1943 году американцы, на протяжении года забрасывавшие острова многими тоннами бомб, наконец-то набрались храбрости их отвоевать. В мае они высадились на остров Атту, и на три недели он превратился в арену кровавейшей схватки. При всем том, что японская армия была военным противником СССР, не могу удержаться от слов восхищения в ее адрес. Японцы сражались, как герои, как настоящие самураи – Воины, ставящие честь выше жизни. Оставшись без патронов и гранат, они встречали американцев штыками, мечами и ножами. Свою смерть на Атту нашли более полутысячи американских солдат и офицеров, более тысячи армия США потеряла ранеными. Ну, и небоевые потери – вдвое больше…Так или иначе, к малюсенькому острову Кыска бравые американские парни подходили уже… с изрядно подмоченными форменными брюками. На его взятие были брошены более сотни военных кораблей, с 29 тысячами американских и пятью – канадских десантников на борту. Их, как считало командование «самой умной в мире», должно было хватить для того, чтобы сломить восьмитысячный японский гарнизон.15 августа американцы обстреляли остров ВОСЕМЬ раз, обрушили на него 135 тонн бомб и горы листовок с призывами к сдаче в плен. Сдаваться японцы и не подумали. «Опять катанами резаться собрались, гады!» - смекнуло американское командование, и высадило десант. На землю Кыски ступили 270 американских морпехов, а вслед за ними – несколько севернее, и канадская десантная группа.За два дня храбрые десантники сумели продвинуться на 5-7 километров вглубь острова. По всей видимости, основное время они потратили на переворачивание камней и допросы подвернувшихся под руку крабов – в поисках ответа на вопрос: «Куда же подевались хитрющие самураи?!» И только 17 августа им, наконец, выпал шанс проявить себя во всей красе.На двух фугасах при осмотре СОВЕРШЕННО ПУСТОГО японского дзота умудрилось подорваться 34 американских морпеха. Двое – насмерть… Очевидно, кому-то из них не втолковали вовремя золотое правило сапера: «Не протягивай руки, а то протянешь ноги!» Услышавшие столь мощную канонаду канадцы не сплоховали, и-и-и-и… Как вжарили по тому месту откуда она раздавалась! Да из всех стволов! Сильно обидевшиеся на такой оборот американцы в долгу не остались – очереди «Томми-ганов» скосили пятерых канадцев, как траву. И в этот момент…В этот момент адмирал Кикнейд, командовавший всем этим бардаком, вспомнил, что он тут чем-то командует. И решил тоже поиграть в войнушку. «А ну-ка, братишки комендоры, дайте-ка огоньку из всего бортового!» - очевидно, его обращение к экипажу эсминца «Abner Rean» звучало как-то так. Ну, те и рады стараться… На дурные головы едва-едва начавших «разруливать» ситуацию морпехов обрушились снаряды корабельной артиллерии. Бившей, как это не удивительно, «в яблочко». «Дружественный огонь» стоил жизни еще семи американцам и трем канадцам. Плюс – полсотни раненых.На следующий день удалось (наконец-то!) наладить нормальную связь и адмиралу доложили: «Японцев на острове НЕТ! Нэнси! Енот! Твою Мать!» Ну, наверное звучало как-то похоже… Вытерев наверняка заструившийся из-под белоснежной фуражки пот, Кикнейд решил отвалить. В прямом и переносном смысле – дал команду «Abner Rean» «присоединиться к основным силам флота». Однако, вместо этого эсминец, едва отойдя от берега, умудрился напороться на мину, которую вовсе невообразимым образом умудрился про… пропустить шнырявший вдоль острова тральщик. 71 моряк погиб, полсотни – ранено, а пятеро и вовсе сгинули в туманных водах без следа.Вы, наверняка думаете, что на этом цирк идиотов под названием операция «Коттедж» закончился? Ага, как же… Парни униматься не собирались и с новыми силами продолжили в том же духе. И еще круче!Уже 21 августа (НЕДЕЛЯ, как всем известно, что ни единого японца на острове НЕТ!) минометный расчет американцев, непонятно с какого перепугу обстрелял собственную же разведгруппу, возвращавшуюся из поиска. Из своего же, уточняю конкретно, подразделения! Стреляли, как видно, из рук вон плохо, поскольку уцелевшие под минами разведчики… вырезали минометчиков до последнего человека! Ну, тут у меня просто слов нету…Мало того, и в последующие дни – 23 и 24 августа американские и канадские морпехи не раз и не два открывали огонь друг по другу в процессе осмотра японских укреплений. В общем и целом, американцы и канадцы потеряли при штурме СОВЕРШЕННО БЕЗЛЮДНОГО ОСТРОВА более СТА человек убитыми. Еще несколько сотен – раненными, обмороженными и больными. Без комментариев…«А как же японцы?!» - спросите вы. Ах, да… Японцы преспокойно покинули остров за перу недель до штурма, не желая гробить людей и ресурсы в совершенно бесполезном бою И правильно – «самая умная в мире армия» прекрасно справилась и без них.Остается лишь добавить, что после разбора операции по штурму Кыски становится предельно ясно – откуда «растут ноги» у недавней трагедии на Украине. С взаимостреблением полицейских. Украинский «спецназ» готовили как раз американские инструкторы…Вот, собственно, и все – об армии США. Ну, разве что еще пара штрихов. Армия США – единственная на планете, применившая ядерное оружие. Причем – не против частей и соединений противника, а против совершенно мирных городов.В армии США… ну как-то так уж сложилось… никогда не было своих Матросовых, Гастелло, Талалихиных. Зато были бравые десантники, ползавшие на коленях перед фрицами в Нормандии, и «сдававшие» по своей инициативе сроки наступления, или сжигавшие детей Сонгми во Вьетнаме. НИЧЕГО ПОДОБНОГО не было ни в Советской, ни в Русской армии. Никогда.Вот теперь – точно все. Большой привет господину Джону Кирби!