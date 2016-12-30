Глава «ВР»: Ми-28НМ стал «практически совершенной боевой машиной»

«Уходящий 2016 год стал знаковым для большого числа наших вертолетных программ. Первый полет осуществил модернизированный Ми-28Н. Инновационные технологии и решения, примененные в конструкции этого вертолета, не просто улучшили его характеристики, а сделали Ми-28НМ практически совершенной боевой машиной»,

Модернизированный Ми-28Н благодаря новейшим технологиям превратился практически в совершенную боевую машину, заявил гендиректор объединения «Вертолеты России» Александр Михеев.цитирует Михеева пресс-служба компании.Отмечается, что Ми-28НМ – модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", работы над которой начались в 2009 году». В октябре этого года Ми-28НМ совершил первый испытательный полет.«При создании модернизированного "Ночного охотника" конструкторами был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового вертолета установлен второй комплект управления. Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа – командир и летчик-оператор Ми-28НМ будут получать внекабинную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объеме и более доступной форме, что повысит ситуационную информированность экипажа, облегчит взаимодействие и повысит быстроту принятия решений в сложной боевой обстановке», – говорится в сообщении.Сообщается также, что на вертолет был установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия.«В частности, Ми-28НМ получил аппаратуру разработки Объединенной приборостроительной корпорации, которая отвечает за определение скорости, угла сноса и высоты. Подобное оборудование входит в состав автономных систем навигации, которые позволяют вертолету автоматически держать курс, то есть машину практически невозможно будет сбить с курса, даже если полностью выйдут из строя навигационные системы», – рассказали в пресс-службе.