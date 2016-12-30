19:36 30 декабря

Глава «ВР»: Ми-28НМ стал «практически совершенной боевой машиной»

Модернизированный Ми-28Н благодаря новейшим технологиям превратился практически в совершенную боевую машину, заявил гендиректор объединения «Вертолеты России» Александр Михеев.

Глава «ВР»: Ми-28НМ стал «практически совершенной боевой машиной»


«Уходящий 2016 год стал знаковым для большого числа наших вертолетных программ. Первый полет осуществил модернизированный Ми-28Н. Инновационные технологии и решения, примененные в конструкции этого вертолета, не просто улучшили его характеристики, а сделали Ми-28НМ практически совершенной боевой машиной»,
цитирует Михеева пресс-служба компании.


Отмечается, что Ми-28НМ – модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", работы над которой начались в 2009 году». В октябре этого года Ми-28НМ совершил первый испытательный полет.

«При создании модернизированного "Ночного охотника" конструкторами был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового вертолета установлен второй комплект управления. Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа – командир и летчик-оператор Ми-28НМ будут получать внекабинную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объеме и более доступной форме, что повысит ситуационную информированность экипажа, облегчит взаимодействие и повысит быстроту принятия решений в сложной боевой обстановке», – говорится в сообщении.

Сообщается также, что на вертолет был установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия.

«В частности, Ми-28НМ получил аппаратуру разработки Объединенной приборостроительной корпорации, которая отвечает за определение скорости, угла сноса и высоты. Подобное оборудование входит в состав автономных систем навигации, которые позволяют вертолету автоматически держать курс, то есть машину практически невозможно будет сбить с курса, даже если полностью выйдут из строя навигационные системы», – рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 36
  1. 210окв Сегодня, 17:03
    Получается и надвтулочную антенну до ума довели?А то одно время был выставочный образец с муляжом этой самой антенны..
    210окв
    1. himRa Сегодня, 17:07
      ожидается, с 2018 года начнет поступать в войска, став первым в истории нашей страны серийно производящимся вертолетом с надвтулочной радиолокационной станцией
      26 Октября 2016

      источник:http://kret.com/media/news/radiolokatsio
      nnyy-periskop-dlya-mi-28nm-/
      himRa
      1. Zibelew Сегодня, 17:13
        Уязвимое место Ми-28 и подобных ему вертолётов - хвостовая балка. При нарушении работы хвостового винта вертолёт обречён на гибель (обычно вместе с экипажем, увы) из-за неконтролируемого и нарастающего вращения. Так было с Ми-24 (Ми-35) в Сирии. Возможно будущее за соосной схемой расположения несущих лопастей.
        Zibelew
        1. himRa Сегодня, 17:15
          У соосной схемы недостатков много !
          Возможно будущее за соосной схемой


          1) Схлестывание лопастей при некоторых маневров вертолета(камовцы из-за этого потеряли два Ка-50 и другие машины).
          2) Большие габариты по высоте.
          3) Большое лобовое сопротивление (чтобы получить высокую крейсерскую скорость перешли на Ка-60).
          4) Ограничение по крузоподъемности (нет тяжелых транспортных вертолетов как Ми-26).
          himRa
          1. макс702 Сегодня, 17:49
            Цитата: himRa
            Схлестывание лопастей при некоторых маневров вертолета(камовцы из-за этого потеряли два Ка-50 и другие машины).

            Поинтересуйтесь при каких режимах это происходило.. К этим режимам классические вертушки близко не подбираются.. Ибо падают гораздо раньше...
            макс702
          2. tomket Сегодня, 17:52
            Слестование произошло из за превышения ограничений, при подобных перегрузках Ми отрубает себе хвост.
            tomket
            1. himRa Сегодня, 18:12
              Не буду настаивать на своем мнение,возможно Вы правы!
              Единственное это сложность изготовления,повышенные требования,к точности,повышенные требования к качеству материала и в связи с этим меньший ресурс
              himRa
          3. Комментарий был удален.
          4. Комментарий был удален.
          5. Havoc Сегодня, 18:25
            Цитата: himRa
            У соосной схемы недостатков много !
            Возможно будущее за соосной схемой


            1) Схлестывание лопастей при некоторых маневров вертолета(камовцы из-за этого потеряли два Ка-50 и другие машины).
            2) Большие габариты по высоте.
            3) Большое лобовое1. Чушь полнейшая, в обоих случаях ошибки пилотов
            2. А по длине, винты не проблема демонтировать, хвостовую балку не демонтируешь.
            3.Скорость меньше, но есть свои преимущества, почему и используют в ВМФ.
            4. Совершенно разные по классу вертолёты, в своём классе Камов превосходит по грузоподъёмности Милевские машины сопротивление (чтобы получить высокую крейсерскую скорость перешли на Ка-60).
            4) Ограничение по крузоподъемности (нет тяжелых транспортных вертолетов как Ми-26).


            1. Чушь полнейшая, в обоих случаях ошибки пилотов
            2. А по длине, винты не проблема демонтировать, хвостовую балку не демонтируешь.
            3.Скорость меньше, но есть свои преимущества, почему и используют в ВМФ.
            4. Совершенно разные по классу вертолёты, в своём классе Камов превосходит по грузоподъёмности Милевские машины
            Havoc
            1. himRa Сегодня, 18:41
              1. Чушь полнейшая,

              коллега,коллега!не машите так шашкой -порежетесь! laughing
              Вы же не думаете что мы как диванные эксперты занимаемся чушью! wassat
              2. А по длине, винты не проблема демонтировать, хвостовую балку не демонтируешь.

              мы с вами спорим а ВМФ принимают и ....реализуют решения! при чем обоснованные и я их понимаю...
              4. Совершенно разные по классу вертолёты, в своём классе Камов превосходит по грузоподъёмности Милевские машины

              могу согласиться НО хотя бы взять защиту экипажа и важных узлов и милевских это реализовано намного эффективней!
              himRa
        2. Слесарь Сегодня, 18:15
          Цитата: Zibelew
          При нарушении работы хвостового винта вертолёт обречён на гибель (обычно вместе с экипажем, увы)

          Не совсем так-зависит от обученности и самообладания экипажа.Надо перейти на авторотацию-тогда вращение прекратится ,но это достаточно сложная для реализации вещь.Во первых нужен запас высоты или площадка удобная для посадки внизу ,винт переводится на отрицательный шаг -режим авторотации и вертолет снижается,в этот момент ротор раскручивается набегающим потоком воздуха ,из-за того что двигатель не используется отсутствует момент противовращения хвоста ,скорость снижения гораздо выше обычной и нужно очень точно поймать момент перехода на положительный шаг для условно мягкой посадки .
          Слесарь
          1. himRa Сегодня, 18:44
            Могу только сказать браво! коллега drinks
            himRa
      2. ГШ-18 Сегодня, 18:18
        Глава «ВР»: Ми-28НМ стал «практически совершенной боевой машиной»

        Вертушка хорошая-бесспорно. Но Ка-52 круче во всём! Где статья про ударный вертолёт Камова???
        ГШ-18
        1. dauria Сегодня, 18:53
          Но Ка-52 круче во всём!


          Так в чем именно ? Абсолютно одинаковые машины.Назначение, скорость , потолок, масса, нагрузка на мощность, вооружение- всё практически одинаково. Лепят две разнородные машины, создавая кучу проблем в обучении, снабжении, обслуживании. А причина , кажется проста- или лобби, или обоснованный страх перейти на необстрелянную соосную схему. А трансмиссия Ми-28 не более уязвима , чем высокий автомат перекоса у Ка. Да и потери показывают- если попала ракета ПЗРК, то место неважно, машина разрушается. А вот попадание гранаты РПГ Ми-8 переносили. И сам видел, и другие случаи были.
          dauria
    2. cniza Сегодня, 17:07
      Модернизированный Ми-28Н благодаря новейшим технологиям превратился практически в совершенную боевую машину, заявил гендиректор объединения «Вертолеты России» Александр Михеев.


      Спецы скажите это так или надувание щёк...машина то хороша , но мне кажется он хочет медальку.
      cniza
      1. himRa Сегодня, 17:45
        Это ж Рогозин!конечно медальку laughing Ну а если серьезно то машина на самом высоком уровне!способная решать большой круг задач drinks
        himRa
    3. bouncyhunter Сегодня, 17:08
      Цитата: 210окв
      Получается и надвтулочную антенну до ума довели?А то одно время был выставочный образец с муляжом этой самой антенны..

      Дмитрий hi Ну прям с языка сняли - то же самое хотел спросить lol Видимо , и от этой детской болезни избавились !
      bouncyhunter
    4. igor.borov775 Сегодня, 19:12
      Всё это прекрасно,а что с спасением экипажа.Это головная боль семейства МИ. На Ка решили а вот эдесь как-то тихо почти молчком.
      igor.borov775
  2. himRa Сегодня, 17:04
    грозная машина напоминание тем кто любит повоевать папуасами
    himRa
  3. Стройбат запаса Сегодня, 17:07
    Всё равно мне гораздо более по душе Ка-50 и Ка-52
    Стройбат запаса
    1. himRa Сегодня, 17:29
      Могу согласится с Вами если вы сами управляли этими машинами ! wink
      конечно есть преимущества соосных схемы например отличная управляемость не смотря на сложные погодные условия
      himRa
      1. макс702 Сегодня, 17:52
        Цитата: himRa
        конечно есть преимущества соосных схемы например отличная управляемость не смотря на сложные погодные условия

        Помимо этого более высокий КПД соосной системы, еще при испытаниях КА-29 веранда полностью уделал МИ-24 да да именно МИ-24 , а не МИ-8.. Но лобизм и в СССР лобизм...
        макс702
        1. himRa Сегодня, 18:05
          Насчет КПД да согласен у соосных схем преимуществ очент много! в недаром ВМФ остановился именно на этом варианте!
          не большие проблемы были с авторотацией у камовцев но они решили проблему
          Как насчет сложности узлов и ресурса в связи с этим ?
          ведь америкосы до сих не научились делать соосные схемы хотя считаются ,,модельерами,, в вертолетах!
          himRa
  4. самый главный Сегодня, 17:10
    Вот когда на внешнем рынке за ним выстроится очередь, а страны покупатели начнут массово отказываться от других моделей в пользу данной, выбрасывая в металлолом всякие там Аппачи и прочие геликоптеры, вот тогда и можно говорить, что он стал"совершенной боевой машиной".
    самый главный
    1. katalonec2014 Сегодня, 17:27
      Цитата: самый главный
      Вот когда на внешнем рынке за ним выстроится очередь, а страны покупатели начнут массово отказываться от других моделей в пользу данной, выбрасывая в металлолом всякие там Аппачи

      Вы всерьёз думаете что США откажутся от протекции и навязывания своей продукции? А для того и НАТО до сих пор,у нас видите ли гранаты не той системы.
      Взять ту же Францию,так они вообще подкупом не брезгуют,а это уже коррупция.
      katalonec2014
      1. himRa Сегодня, 17:32
        Между прочим американцы так и не научились толком делать вертолеты соосной схемы несмотря на их достижения в балочных вариантах! laughing
        himRa
    2. alexmach Сегодня, 19:04
      Я что-то подозреваю, что вот так вот выбрасывать Апачи на металолом не будет никто и никогда. Будут эксплуатироваться и продлевать срок до предела. Как впрочем и Российские/Советские вертролеты
      alexmach
  5. болот Сегодня, 17:12
    По американским деньгам сейчас он сколько стоит.Цены желательно внутрение.
    болот
  6. Александр 3 Сегодня, 17:13
    Машины есть где обкатать проверить системы и жизнеспособность
    Александр 3
  7. Jovanni Сегодня, 17:35
    Там говорят с редуктором проблемы вроде были... Хорошо бы, чтобы действительно все недостатки устранили...
    Jovanni
  8. Противный Сегодня, 17:51
    И тут их осенило- оказывается, у штурмана можно забрать НЛ-10М и заменить её автоматикой!!! Почесав репу, они добавили сдвоенное управление. Достижение на грани фантастики.
    Противный
  9. Громобой Сегодня, 18:14
    А что там с ракетным вооружением?С какой дистанции он может атаковать одиночные движущиеся цели?Ведь наша армия должна быть способна разгромить современного противника в условиях сильного противодействия с земли.Да и у инозаказчика иной раз бывают требования---мама,не горюй.
    Громобой
  10. Ал.Пересвет Сегодня, 18:23
    Всякое улучшение и усовершенствование-радует.
    Ал.Пересвет
  11. кеп Сегодня, 18:30
    Вид у него однозначно устрашающий.То что лучший верю на слово.Жизнь покажет.
    кеп
  12. кедр Сегодня, 18:56
    Пока катапультные кресла, как на Ка-50 и Ка-52 не сделают о совершенстве говорить рано...
    Сто раз вспомнил пока смотрел!
    кедр
  13. san4es Сегодня, 18:59
    ...Да пребудет с МИ сила! good
    san4es
  14. AIR-ZNAK Сегодня, 19:36
    Обсуждаем что лучше-что хуже У нас 2 вертолётные фирмы КОНКУРЕНЦИЯ-понимаете-ли А без неё в сегменте машин малого и среднего класса-никак (тяжёлый класс не принимаю во внимание Это прерогатива балочной схемы)
    AIR-ZNAK

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