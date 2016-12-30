Лётные испытания МиГ-35 начнутся в январе

Истребитель МиГ-35 начнет прохождение официальных летных испытаний в январе 2017 г, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе визита на завод «Факел».Напомним, ранее представители российского ОПК заявляли, что испытания самолета начнутся в конце 2016-го.– сказал вице-премьер.Рогозин напомнил, что в РФ созданы различные модификации МиГ-29, в т.ч. в корабельном варианте для крейсера «Адмирал Кузнецов».«Это очень выгодное дело, даже с экономической точки зрения, не говоря уже про безопасность страны, потому что именно в сегменте легких истребителей существует такой наиболее обширный экспортный потенциал. Поэтому не скрываем, что собираемся и побороться с нашими конкурентами в этой части рынка», – сказал он.По словам вице-премьера в следующем году будет также поднят в воздух легкий транспортник Ил-112В.«Приняты все решения для того, чтобы этот самолет, необходимый для ВС РФ, также обладал значительными преимуществами, основанными на российских решениях. И двигатели на нем будут установлены именно российские – ТВ7-117СТ», – добавил он.