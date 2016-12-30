19:34 30 декабря

Лётные испытания МиГ-35 начнутся в январе

Истребитель МиГ-35 начнет прохождение официальных летных испытаний в январе 2017 г, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе визита на завод «Факел».

Лётные испытания МиГ-35 начнутся в январе


Напомним, ранее представители российского ОПК заявляли, что испытания самолета начнутся в конце 2016-го.


«Мы планируем в январе 2017 года поставить "на крыло" легкий целевой истребитель МиГ-35. Давно "мигари" у нас не выпускали самолеты», – сказал вице-премьер.

Рогозин напомнил, что в РФ созданы различные модификации МиГ-29, в т.ч. в корабельном варианте для крейсера «Адмирал Кузнецов».

«Это очень выгодное дело, даже с экономической точки зрения, не говоря уже про безопасность страны, потому что именно в сегменте легких истребителей существует такой наиболее обширный экспортный потенциал. Поэтому не скрываем, что собираемся и побороться с нашими конкурентами в этой части рынка», – сказал он.

По словам вице-премьера в следующем году будет также поднят в воздух легкий транспортник Ил-112В.

«Приняты все решения для того, чтобы этот самолет, необходимый для ВС РФ, также обладал значительными преимуществами, основанными на российских решениях. И двигатели на нем будут установлены именно российские – ТВ7-117СТ», – добавил он.

Использованы фотографии: http://kollektsiya.ru
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Комментарии 36
  1. himRa Сегодня, 17:26
    Двигатель 2 го этапа нужен как воздух!
    himRa
    1. cniza Сегодня, 17:45
      Вообще то МИГ нужен , что бы была здоровая конкуренция с СУ.
      cniza
      1. himRa Сегодня, 17:52
        Соглашусь с Вами но сомневаюсь что экономика нашей страны позволит иметь два выдающихся самолета! да и у них задачи разные немного ...МИГ как перехватчик до сих пор молодец! hi
        himRa
        1. aktanir Сегодня, 18:36
          тяжелая судьба у этого самолета, даже не вериться, что в итоге его покупают из-за неких прекрасных качеств. Больше думается, чтобы больше поддержать производителя. (Тендер в Индии проиграл, даже на вооружение ВС РФ долго не принимали и что-то постоянно с радиолокационной станцией решали)
          aktanir
      2. ГШ-18 Сегодня, 17:55
        Лётные испытания МиГ-35 начнутся в январе

        В добрый путь на экспорт yes
        ГШ-18
      3. ГШ-18 Сегодня, 18:01
        Цитата: cniza
        Вообще то МИГ нужен , что бы была здоровая конкуренция с СУ.

        "Сухой" может составить конкуренцию "Яковлев" или "Туполев" на худой конец.
        Миг не способен составит конкуренцию нашему ЛИДЕРУ тактической авиации-доказано всем чем только можно.
        У мигушников даже нет соответствующей "Су" программы "5". О чём можно дальше говорить???
        Их удел в наших ВВС-это ПЕРЕХВАТЧИКИ ПВО, миг-31 и на подходе миг-41. Инициатива в фронтовой авиации для мигушников в наших ВВС потеряна. request
        По этому их Миг-35 ждёт исключительно экспорт в страны, которые ещё не ввели у себя новейшую концепцию МФИ-истребителя. Индия, например.
        ГШ-18
        1. Vad65 Сегодня, 18:33
          Смотрю вы специалист в области авиастроения, или генеральный конструктор, чтобы давать комментарии МиГу.
          Сравнивайте яблоки на рынке, а не самолёты.
          То что КБ Сухого закормили как свинью на убой бюджетными деньгами, это факт, а МиГ посадили на голодный паёк.
          Думаю там много кому "пирога" досталось...
          У Мига свои задачи в небе и сравнивать его и Су, просто неумно.
          Vad65
          1. ГШ-18 Сегодня, 18:46
            Цитата: Vad65
            Смотрю вы специалист в области авиастроения, или генеральный конструктор, чтобы давать комментарии МиГу.
            Сравнивайте яблоки на рынке, а не самолёты.
            То что КБ Сухого закормили как свинью на убой бюджетными деньгами, это факт, а МиГ посадили на голодный паёк.
            Думаю там много кому "пирога" досталось...
            У Мига свои задачи в небе и сравнивать его и Су, просто неумно.

            На эту дурь даже отвечать не хочется. Извините.
            ГШ-18
          2. ГШ-18 Сегодня, 19:17
            Цитата: Vad65
            Смотрю вы специалист в области..

            Вы не туда смотрите. Смотрите лучше футбол.
            ГШ-18
          3. dauria Сегодня, 19:26
            У Мига свои задачи в небе


            Не могу даже найти задачу для МиГ-35, которую не решил бы Су. Вооружение слабее, дальность тем более. А цена ничуть не меньше - унификации по двигателям и оборудованию нет. Только средства отнимать, которых кот наплакал. Индусы не купят, если не чокнутые. "Лёгкий"- странное достоинство , с двумя движками и огромной ценой сродни слову "ущербный". F-18 проиграл F-16-му , но его хоть на флот всунули ( прочный и 2 движка). А нам куда "впарить" ?
            dauria
        2. tomket Сегодня, 18:43
          Сколько раз тебе говорили, уймись мигоненавистник.
          tomket
          1. ГШ-18 Сегодня, 18:45
            Цитата: tomket
            Сколько раз тебе говорили, уймись мигоненавистник.

            Приветствую, адепт ОКБ "Микояна" lol С таступающим drinks
            ГШ-18
        3. stas Сегодня, 18:58
          ГШ-18 вы не совсем правы.
          Легкие истребители нужны, СУ таких не делает.
          stas
          1. ГШ-18 Сегодня, 19:04
            Цитата: stas
            ГШ-18 вы не совсем правы.
            Легкие истребители нужны, СУ таких не делает.

            Покупайте. Кто вам мешает? А ВВС РФ Нужны МФИ. Как и записано в нашей Российской Доктрине. А МФИ у нас делает только ОКБ "Сухой". Ещё вопросы есть?
            ГШ-18
      4. Монархист Сегодня, 18:32
        Чинза, по-моему "сушка"исртрибите ль-бомбардировщик,а "миг" типичный перехватчик. Или я ошибся?
        Монархист
      5. Koshak Сегодня, 18:40
        Цитата: cniza
        Вообще то МИГ нужен , что бы была здоровая конкуренция с СУ.

        Вообще то - это разный класс самолетов. Су - тяжелые истребители, а МиГ - легкие. Ну, а перехватчики типа МиГ-31, вообще вне конкуренции.
        Koshak
        1. ГШ-18 Сегодня, 19:01
          Цитата: Koshak
          Цитата: cniza
          Вообще то МИГ нужен , что бы была здоровая конкуренция с СУ.

          Вообще то - это разный класс самолетов. Су - тяжелые истребители, а МиГ - легкие. Ну, а перехватчики типа МиГ-31, вообще вне конкуренции.

          Вообще то в нашу Доктрину ВВС РФ введена концепция МФИ-истребителя и его применение.
          Если Вы до сих пор об этом не знаете, то не стоит писать здесь чушь про "легкие" и "тяжёлые" так "нужные" для ВВС РФ истребители, в частности Миг-35.
          Про Миг-31 написали верно, но сие изделие спроектировано ещё в СССР, а стех времён много воды утекло. Модернизация ему требуется тотальная-как минимум yes
          ГШ-18
  2. 210окв Сегодня, 17:26
    Оборона страны-выгодное дело?Это необходимое дело...Ох уж этот Рогозин...
    210окв
    1. himRa Сегодня, 17:34
      В данном высказывании он прав! сравните оружейный экспорт США и наш! надо еще работать над этим !
      himRa
      1. 210окв Сегодня, 17:42
        Да я не против экспорта.Я против того что бы экспорт ставили наперед обороноспособности Родины..
        210окв
        1. himRa Сегодня, 17:54
          Могу согласиться в том случае если дадите ответ: на какие деньги развивать оборонку? ведь там большой комплекс проблем в том числе и изыскания которые не дают быстрой отдачи ....
          himRa
          1. 210окв Сегодня, 18:09
            Есть кардинальный ответ...Тряхнуть мошну зарвавшихся чиновников и иже с ними,искоренить воровство связанное с военным строительством.Методов полно,было бы лишь желание.В стране полно денег-они только уходят не туда куда надо..
            Цитата: himRa
            Могу согласиться в том случае если дадите ответ: на какие деньги развивать оборонку? ведь там большой комплекс проблем в том числе и изыскания которые не дают быстрой отдачи ....
            210окв
            1. himRa Сегодня, 18:23
              Цитата: 210окв
              Есть кардинальный ответ...Тряхнуть мошну зарвавшихся чиновников и иже с ними,искоренить воровство связанное с военным строительством.Методов полно,было бы лишь желание.В стране полно денег-они только уходят не туда куда надо..
              Цитата: himRa
              Могу согласиться в том случае если дадите ответ: на какие деньги развивать оборонку? ведь там большой комплекс проблем в том числе и изыскания которые не дают быстрой отдачи ....

              Позволю себе не согласиться с Вами...
              грабь награбленное! что то до боли знакомое! wassat
              А если серьезно вы же понимаете что это даст кратковременный эффект! А потом как было при Союзе люди перестанут думать и работать а будут делать вид!
              himRa
          2. vanek77 Сегодня, 18:36
            Ну например, на деньги которые собрал ввп, Это 22 триллиона (это деньги, которые должны были пойти именно на закупку новых вооружений, отдельно от военного бюджета). Плюс военный бюджет, даже на эти деньги можно выполнить все программы которые намечали. Ну у самое главное, это то что дело не в деньгах, а именно лобби, так вся оборонка практически приватизирована. Нужна только воля государственных мужей, не более того. С одними тяжелыми машинами вы по миру пойдете. Посмотрите на Сирию, мы не можем там применять более двадцати, максимум тридцати самолетов, это разоряет бюджет страны. А теперь представьте вполне реальный конфликт с Турцией, так сказать, другими соседями. Пойдут потери и не маленькие, а у вас работают машины стоимостью от 65 млн. зеленых, Су-30СМ, до 130млн. Су-34. Как вы будете восполнять потери по таким ценам, если даже сейчас в мирное время мы сокращаем постоянно военный бюджет, не в малой степени из за небесных цен на эти самые машины? У нас в Крыму и в Сирии по тридцать машин и перекинуть их с других направлений будет очень тяжело. Запад, Северо-запад, Дальний восток, на всех этих направлениях мы держим в готовности большие силы, нас напрягают отовсюду, а мы закупаем в основном , тяжелые и очень тяжелые машины, как основные, по занебесным ценам. Америка на эти грабли наступила аж в 60-е года прошлого века, с войны во Вьетнаме. Ближний бой это не удел сверхдорогих тяжелых машин, это удел легких и средних дешевых машин, потеря которых в случае БД, не разорит государство, это аксиома. Ведь Европейцы на вооружение принимают именно средние истребители, а они деньги считать умеют. Пример, "Рафаль", "Грипен", "Тайфун", это легкие и средние истребители. Если вам не хватает средств, так берите и выпускайте и легкий и тяжелый истребители, это проверено временем и денег вам хватит. Кстати разработка шестого поколения стоит намного дороже закупок и Сушек и МиГарей вместе взятых, вот лучше от туда возьмите часть средств, да по рукам торгашей дайте, которых в оборонке , больше чем работяг и денег вам хватит, даже еще останется. Сам Сергей Коротков сказал, что не надо за двести километров посылать машину, которая очень дорогая и у которой очень дорогой боевой вылет и которые созданы для больших радиусов действия. В Сирии Су-34 массой 40тон, берет четыре ОФАБ-250-270 и летит работать за двести, триста километров, то-есть с БН одна тонна. Вы считаете это нормально. Сирийский МиГ-23Б, берет столько же и летит работать также за двести триста км.. Но он очень дешевый и боевой вылет у него намного дешевле, а на войне каждую копейку считают. Это так вам пища для размышления. Если смотреть со здравой точки зрения, то как раз МиГ-35, закупать очень выгодно, у него стоимость-эффективность классная.
            vanek77
            1. болот Сегодня, 18:46
              Цитата: vanek77
              а у вас работают машины стоимостью от 65 млн. зеленых, Су-30СМ, до 130млн. Су-34.

              Вы цены из вики брали,там для ино заказчиков .По Су -30 СМ для своих от 27-30 лямов убитых енотов.А Тут Миг-35 за 35-40 лямов предлагают и это цена внутрения.Смысл 30 СМ закупить есть.Тем более навесить контейнер вот и бомбадировщик,с возможностью использования высокоточного вооружения.
              [
              болот
            2. самый главный Сегодня, 18:58
              Цитата: vanek77
              Если смотреть со здравой точки зрения, то как раз МиГ-35, закупать очень выгодно, у него стоимость-эффективность классная.

              Всё правильно!!! 2/3 истребителей должны быть МИГи и при этом не 700 шт всего, а 2000 как минимум на всю Россию истребителей. А ещё очень необходим МИГ 5 поколения! Иначе через 5-10 лет Китай вытолкнет Россию с рынка военных самолетов...
              самый главный
  3. anna1980 Сегодня, 17:27
    в конце 20160 года, belay боюсь не доживём
    anna1980
    1. 210окв Сегодня, 17:33
      Это же Рогозин....Хотя это обычная очепятка автора статьи.
      Цитата: anna1980
      в конце 20160 года, belay боюсь не доживём
      210окв
  4. tray4411 Сегодня, 17:29
    испытания самолета начнутся в конце 20160го я не до живу laughing
    tray4411
  5. Густав Сегодня, 17:30
    Цитата: anna1980
    в конце 20160 года, belay боюсь не доживём

    Не успел ответить - опередил ))))
    Густав
    1. Muvka Сегодня, 17:37
      Вас опередиЛ Анна?
      Muvka
  6. katalonec2014 Сегодня, 17:31
    Отстаёт МИГ,пора подключаться к модернизации ВКС.
    katalonec2014
  7. uskrabut Сегодня, 17:42
    Вообще у нас как-то забыли про лёгкие истребители, а это считаю ошибкой. Во многих случаях применение тяжелого самолета просто расточительство.
    uskrabut
    1. болот Сегодня, 18:03
      Цитата: uskrabut
      Вообще у нас как-то забыли про лёгкие истребители, а это считаю ошибкой. Во многих случаях применение тяжелого самолета просто расточительство.

      Но в данный момент СУ в качестве воздушного бойца выигрывает.
      Другое дело если МИГ-35 в первую очередь пойдет как Истребитель-Бомбадировщик.Наличие второго места для оператора вооружения обязательное.В Казахстане ,к примеру,сразу большую партию закажут,что бы заменить Су-25 и МИг-23/27.
      болот
  8. eleronn Сегодня, 18:29
    МиГ-35 очень нужный самолёт! Ну нельзя и затратно строить всю истребительную авиацию только используя тяжёлый истребитель! Это всё равно как продукты к каждому ларьку подвозить на фуре. Кто нибудь сомневается, что любая фура "уделает" газель по грузоподъёмности, дальности, комфорту и навороченности всякими девайсами? Однако никому в голову не приходит использовать её для подвоза утренних газет к киоску "ПРЕССА".
    eleronn
  9. san4es Сегодня, 18:40
    СУ-для глубокого прорыва,МИГ-для закрепления результата на более близком радиусе
    san4es

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