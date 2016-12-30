Лётные испытания МиГ-35 начнутся в январе
Истребитель МиГ-35 начнет прохождение официальных летных испытаний в январе 2017 г, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе визита на завод «Факел».
Напомним, ранее представители российского ОПК заявляли, что испытания самолета начнутся в конце 2016-го.
«Мы планируем в январе 2017 года поставить "на крыло" легкий целевой истребитель МиГ-35. Давно "мигари" у нас не выпускали самолеты», – сказал вице-премьер.
Рогозин напомнил, что в РФ созданы различные модификации МиГ-29, в т.ч. в корабельном варианте для крейсера «Адмирал Кузнецов».
«Это очень выгодное дело, даже с экономической точки зрения, не говоря уже про безопасность страны, потому что именно в сегменте легких истребителей существует такой наиболее обширный экспортный потенциал. Поэтому не скрываем, что собираемся и побороться с нашими конкурентами в этой части рынка», – сказал он.
По словам вице-премьера в следующем году будет также поднят в воздух легкий транспортник Ил-112В.
«Приняты все решения для того, чтобы этот самолет, необходимый для ВС РФ, также обладал значительными преимуществами, основанными на российских решениях. И двигатели на нем будут установлены именно российские – ТВ7-117СТ», – добавил он.
Напомним, ранее представители российского ОПК заявляли, что испытания самолета начнутся в конце 2016-го.
«Мы планируем в январе 2017 года поставить "на крыло" легкий целевой истребитель МиГ-35. Давно "мигари" у нас не выпускали самолеты», – сказал вице-премьер.
Рогозин напомнил, что в РФ созданы различные модификации МиГ-29, в т.ч. в корабельном варианте для крейсера «Адмирал Кузнецов».
«Это очень выгодное дело, даже с экономической точки зрения, не говоря уже про безопасность страны, потому что именно в сегменте легких истребителей существует такой наиболее обширный экспортный потенциал. Поэтому не скрываем, что собираемся и побороться с нашими конкурентами в этой части рынка», – сказал он.
По словам вице-премьера в следующем году будет также поднят в воздух легкий транспортник Ил-112В.
«Приняты все решения для того, чтобы этот самолет, необходимый для ВС РФ, также обладал значительными преимуществами, основанными на российских решениях. И двигатели на нем будут установлены именно российские – ТВ7-117СТ», – добавил он.
Использованы фотографии: http://kollektsiya.ru