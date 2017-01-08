Трамп мира не гарантирует

Исторически в России принято возлагать на новоизбранных политиков Запада самые смелые надежды. Так в советские времена мы дружно восхищались кандидатами социалистической ориентации, потом искреннее удивляясь, что, придя к власти, эти «леваки» показывали себя самыми ярыми антисоветчиками. В нулевые годы мы искали в западных элитах неких «прагматиков», которые также в итоге оказывались агрессивными русофобами. Теперь, после нескольких лет острой конфронтации, восторги по поводу избрания на пост президента США Дональда Трампа вполне объяснимы. Приход в Белый Дом госпожи Клинтон сулил, по меньшей мере, ужесточение санкций, вплоть до полного эмбарго на поставку нефти на мировой рынок, а её не знающий границ радикализм вполне мог привести к локальному военному конфликту России и США со всеми вытекающими из данного факта последствиями. Сейчас эта угроза отступила, хотя понять, как именно поведёт себя Трамп на посту президента и что именно ему в этом качестве позволит Конгресс, невозможно. Достаточно вспомнить печально известную кнопку «Перезагрузки», которую Сергей Лавров как-то уже давил вместе с всё той же Хиллари Клинтон.Вместе с тем есть несколько крайне неприятных для России моментов, которые могут происходить из президентства Трампа. Первый момент – это цены на нефть, которые при новом президенте, скорее всего, сильно снизятся. Суть этого события достаточно точно описана аналитиками: новый президент выступает за расширение доли традиционной энергетики США и за сворачивание энергетики «зелёной».Второй важный пункт. Дональд Трамп планирует понизить курс доллара с целью увеличить конкурентоспособность американских товаров на иностранных рынках. Но проблема заключается в том, что, скажем, континентальные европейцы или британцы тут же соответственно уронят курсы своих национальных валют. Как заставить их этого не делать? Элементарно. Здесь на сцене появляется чучело старого доброго русского медведя. Новый президент может запросто заявить, что в случае непринятия американских правил игры в экономике Соединённым Штатам нет резона защищать такие страны от России. То есть нашей стране будет отведена традиционная роль «плохого парня», а для этого чрезмерное потепление между Вашингтоном и Москвой не нужно и даже вредно.Третий момент не критичен для РФ, но также достаточно неприятен. Трамп прямо заявил, что позволит Южной Корее и Японии владеть ядерным оружием. Воспользуются ли азиаты подобной возможностью пока не ясно, но финансово и технически Сеул и Токио к ней давно готовы. Даже если разговоры про немирный атом останутся пустой предвыборной риторикой, то расширение военных возможностей этих стран в любом случае станет новой реальностью Восточной Азии. Курс на это брала ещё администрация Обамы, а при Трампе данная тенденция примет вполне законченный вид. Присутствует здесь и экономическая подоплёка: значительную часть номенклатуры вооружений азиатские союзники США сами не производят, и, следовательно, загрузят заказами американскую промышленность, интересы которой и представляет новый президент.В Европе ситуация складывается аналогичная. Не так давно в своём обращении на страницах британской газеты The Guardian Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически принял условия Трампа о более справедливом распределении расходов между членами Североатлантического альянса, хотя всего пару месяцев назад позиция Старого Света была прямо противоположной.Очевидно, что в схожем положении окажутся и аравийские монархии, но на Ближнем Востоке платить готовы безропотно: угроза восстаний под знамёнами (запрещённого в России) Исламского Государства слишком очевидна, а слабость местных армий чётко высветил йеменский конфликт.Кроме того, Трамп радикально настроен против Китая, считая его злейшим врагом американской промышленности. Да, новый хозяин Белого Дома может признать Крым за Россией, но потребует от Москвы ответную услугу – замкнуть круг антикитайской блокады с севера, заставив Поднебесную тратиться на оборону ещё и с этого направления. До настоящего времени Пекин рассматривал данный регион как глубокий тыл и активно строил там свою промышленность, в том числе и военную. Например, крупнейший китайский танковый завод находится в городском округе Баотоу, на границе с Монголией.Переход в американский лагерь под знаменем Трампа грозит нам, русским, значительным охлаждением отношений с Китаем с перспективой нового пограничного конфликта, да и просто становиться санитарным кордоном во имя американских интересов – сомнительная честь, прямо скажем.Ну и следующий пункт «мира по Дональду Трампу» – ненависть к Ирану. Она настолько сильна, что нельзя исключать в том числе и прямого военного столкновения между этими странами, от которого отказался в своё время даже Джордж Буш-младший. Эту часть риторики Трампа нередко связывают с его тесными контактами с Израилем. Тем не менее, для России Иран – важный сосед и партнёр, пусть даже мы и не имеем более общих сухопутных границ. Приветствовать повторение в Иране сценария Ирака (оккупация, хаос, распад), но уже на территориях непосредственно прилегающих к бывшему СССР было бы крайне неумно.Также следует отметить, что налаживание длительных добрососедских отношений с Китаем и Ираном, пусть и ценой территориальных и экономических уступок, является одним из наиболее заметных достижений дипломатии «новой России». Рушить эти достижения в угоду Трампу, которого могут и не переизбрать через четыре года, было бы не слишком дальновидно.Итак, выше обозначены лишь некоторые из наиболее очевидных примеров внешнеполитических приоритетов Трампа, которые он озвучил в ходе своей предвыборной кампании. Да, что-то из этого будет корректироваться, но общее направление политики, по всей видимости, окажется именно таким.