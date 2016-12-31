CNN: сдержанная реакция Путина на новые санкции стала унижением для Обамы

Владимир Путин спокойно отнесся к новым санкциям Вашингтона: он не стал принимать жестких ответных мер и даже пригласил детей американских дипломатов на кремлевскую новогоднюю елку. Такое поведение российского президента стало настоящим унижением для Барака Обамы, считает ведущий эксперт по России Джилл Догерти.Российское руководство «просто проигнорировало недружественные шаги Вашингтона. Своим "удивительным" решением Москва показала, что действия уходящей администрации больше не имеют значения», приводит CNN слова Догерти.Она также считает, что отсутствие жесткой ответной реакции является своего рода сигналом для Трампа: «Давайте забудем все это и начнем работать вместе».«Сдержанность, проявленная Кремлем, является страшным оскорблением для Обамы и его команды, поскольку в ней прочитывается намек на политическое бессилие главы Белого дома», – отмечает эксперт.При этом, по словам ведущих канала, даже члены действующей администрации признают, что Дональд Трамп «сможет изменить решение по санкциям, однако с их точки зрения, это не слишком разумно».Напомним, недавно Вашингтон ввел санкции против 9-ти российских юридических и физических лиц за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Кроме того, 35 российских дипломатов получили предписания покинуть США в течение 72-х часов.