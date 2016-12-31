13:10 31 декабря

CNN: сдержанная реакция Путина на новые санкции стала унижением для Обамы

Владимир Путин спокойно отнесся к новым санкциям Вашингтона: он не стал принимать жестких ответных мер и даже пригласил детей американских дипломатов на кремлевскую новогоднюю елку. Такое поведение российского президента стало настоящим унижением для Барака Обамы, считает ведущий эксперт по России Джилл Догерти.

CNN: сдержанная реакция Путина на новые санкции стала унижением для Обамы


Российское руководство «просто проигнорировало недружественные шаги Вашингтона. Своим "удивительным" решением Москва показала, что действия уходящей администрации больше не имеют значения», приводит CNN слова Догерти.


Она также считает, что отсутствие жесткой ответной реакции является своего рода сигналом для Трампа: «Давайте забудем все это и начнем работать вместе».

«Сдержанность, проявленная Кремлем, является страшным оскорблением для Обамы и его команды, поскольку в ней прочитывается намек на политическое бессилие главы Белого дома», – отмечает эксперт.

При этом, по словам ведущих канала, даже члены действующей администрации признают, что Дональд Трамп «сможет изменить решение по санкциям, однако с их точки зрения, это не слишком разумно».

Напомним, недавно Вашингтон ввел санкции против 9-ти российских юридических и физических лиц за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Кроме того, 35 российских дипломатов получили предписания покинуть США в течение 72-х часов.

Использованы фотографии: http://www.adweek.com
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Комментарии 51
  1. cniza Сегодня, 08:36
    «Сдержанность, проявленная Кремлем, является страшным оскорблением для Обамы и его команды, поскольку в ней прочитывается намек на политическое бессилие главы Белого дома», – отмечает эксперт.


    Что может из окна выброситься ? не думаю , он самовлюбленный неудачник.
    cniza
    1. Татьяна Сегодня, 08:44
      Интересно, что будет с нашими российскими дипломатами в США, которые не смогут из-за невозможности купить билеты выехать из США в установленные Обамой 72 часа?
      Их, наверняка, арестуют! Благородства у Обамы не просвечивается, и назад он не отруливает!
      Татьяна
      1. Миротворец Сегодня, 08:53
        Отправили спецборт президента. Прилетят с комфортом и почётом.
        Миротворец
        1. Татьяна Сегодня, 09:02
          Я так и подумала, что наши так и сделают! Утёрли нос невменяемому политическому "приДурку"! Вот Обаме-то на весь мир позорище!
          Татьяна
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
            Бананофюрер со своей шайкой в очередной раз обделался . Надеялся столкнуть лбами Трампа и Путина и похихикать , а вышло с точностью наоборот - все ржут над ним ! Это уже не щелбан , не фофан и даже не "лось" . Это взведение затвора АК-74 прикладом в "фанеру" ! am
            bouncyhunter
            1. To be or not to be Сегодня, 10:51
              Вот Вам и айкидо -в политике!!!! Браво!!!
              "В Айкидо агрессия нивелируется. Мастер айкидо во время нападения использует силу противника против него самого, сам же остаётся в духовном равновесии. То есть: нападение — агрессия, которая ведёт к дисгармонии; защита — уход или бросок, который использует агрессию нападающего.""
              To be or not to be
              1. To be or not to be Сегодня, 11:10
                Последовало продолжение.....-"Президент РФ Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль.""
                Высший пилотаж!!!
                To be or not to be
                1. To be or not to be Сегодня, 11:20
                  «Отличный ход (в исполнении В. Путина) - я всегда знал, что он очень умный», — написал Трамп в Twitter.
                  To be or not to be
                2. Koshak Сегодня, 12:31
                  Цитата: To be or not to be
                  Высший пилотаж!!!

                  До этого "патриоты" кричали, что в ответ нужно выслать 350 американских дипломатов и сбросить бомбу на Вашингтон. Сейчас либеральная братия завопит, что у Путина кишка тонка и он испугался.отвечать великому и ушастому. Ай да Путин! Госдеп ничего не может прокомментировать, так как пока еще охреневает.
                  Koshak
          2. svp67 Сегодня, 11:51
            Цитата: Татьяна
            Утёрли нос невменяемому политическому "приДурку"!

            Особо это интересно после сказанной на весь мир фразы :"Когда они опускаются до низостей, мы становимся выше них". И сказала её Мишель Обама. ВВП, не смотря на свой не великий рост, оказался ЗНАЧИТЕЛЬНО выше их всех.
            Видел фрагмент новостного блока СNN, все было приготовлено для осуждения-обсуждения наших ответных действий. И я испытывал ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЯ наблюдая их лица, когда стали известны эти действия...
            ВВП в очередной раз доказал, что умеет отлично решать тактические вопросы.
            svp67
            1. alexmach Сегодня, 13:06
              ВВП в очередной раз доказал, что умеет отлично решать тактические вопросы.

              Вот тут большой +1. Ваш ВВП действительно отличный тактик. Важный вопрос в том что со стратегией...
              alexmach
        2. WKS Сегодня, 11:51
          Хроменькая утка, неуклюже развернувшись, задрала гузку, из под которой выпустила струйку вонючего помёта. Помёт же не полетел как обычно, а стал стекать по перьям, расположенным ниже ануса. Даже пинка ей дать не стоит, жалко испачкать ботинок.
          Вот примерно такая картинка вырисовывается по поводу этого события.
          WKS
      2. Ныробский Сегодня, 08:58
        Цитата: Татьяна
        Интересно, что будет с нашими российскими дипломатами в США, которые не смогут из-за невозможности купить билеты выехать из США в установленные Обамой 72 часа?
        Их, наверняка, арестуют! Благородства у Обамы не просвечивается, и назад он не отруливает!

        За ними вылетает специальный борт. Так что покинуть США ни для кого не будет проблемой. А Обама, за плохое поведение, получит от Деда Мороза мешок пургена и весь оставшийся срок будет страдать диареей под своей ёлочкой.
        Ныробский
        1. тундряк Сегодня, 09:03
          Цитата: Ныробский
          получит от Деда Мороза мешок пургена и

          И снотворного, чтоб спал и обделывался, спал и обделывался.
          тундряк
    2. Комментарий был удален.
    3. Зяблицев Сегодня, 09:12
      ВВП- мужчина! К нему можно относится по разному, но лично у меня он своими поступками вызывает уважение! hi
      Зяблицев
      1. СТАРПЕР Сегодня, 09:18
        Цитата: Зяблицев
        ВВП- мужчина! К нему можно относится по разному, но лично у меня он своими поступками вызывает уважение! hi

        Красиво работает...! Помнится года 3 назад когда RTсоздавали такой вой стоял...А ведь все сработало и не зря деньги вкладывали в этот информационный боевой блок..
        Русские обыгрывают западные СМИ как дураков - Трамп
        Дональд Трамп высмеял американские СМИ
        Трамп раскритиковал ведущие американские телекомпании за то, как они освещают события, связанные с Россией.
        Избранный президент США Дональд Трамп похвалил Россию за информполитику.
        "Русские обыгрывают Си-эн-эн и Эн-би-си, как дураков, на это смешно смотреть, те ни о чем не догадываются. "Фокс ньюс" все понимает", — написал избранный президент США в Твиттере.
        Ранее Дональд Трамп одобрил решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов из страны в ответ на аналогичную меру властей Соединенных Штато
        http://korrespondent.net/world/3795013-russkye-ob
        yhry..

        Всех с наступающим ! Прорвемся мужики...
        СТАРПЕР
        1. Зяблицев Сегодня, 09:20
          Особенно мне нравится, как корежит англосаксов...Я прямо таки оргазмирую! laughing
          Зяблицев
    4. ФАНТОМ-АС Сегодня, 09:40
      Цитата: cniza
      Что может из окна выброситься ? не думаю , он самовлюбленный неудачник.

      Он поехал в гольф играть, ему застрелиться некогда, он занят sad
      ФАНТОМ-АС
    5. Pete Mitchell Сегодня, 11:31
      Сдается мне, что в своей руссофобии они настолько отупели, что не в состоянии понять - ВВП над ними стебается: вы никто! Красавец конечно, удачи ему

      Всех с Новым Годом love drinks
      Pete Mitchell
  2. BeeTech Сегодня, 08:36
    Всегда воспринимал внешнюю политику нашего государства со сдержанной долей критицизма, но в данном случае - готов аплодировать стоя ответу нашего Президента на совершенно неадекватные ужимки "хромой утки".
    Браво, Владимир Владимирович!

    Ну и, пользуясь случаем, - всех с Наступающим Новым Годом! Ну а г-на Обаму и Ко - отдельно, с Годом Петуха... :)
    BeeTech
    1. HAM Сегодня, 08:59
      Обама--Хромой Петух,а не Утка!
      HAM
      1. Комментарий был удален.
  3. МВГ Сегодня, 08:38
    Красава, Владимир Владимирович. Показал еще раз всем, кто по факту "караван", а кто "собака" в отношениях РФ и США ))))
    МВГ
  4. Zomanus Сегодня, 08:38
    В принципе верно сказано. Нынешняя администрация ничего по сути не решает.
    А если мы начнем сейчас отвечать, то это прилетит уже в администрацию Трампа.
    Сейчас придет Трамп и посмотрим, насколько линия его политики будет отличаться от
    обамовской. И уже исходя из этого будем вести диалог..
    Zomanus
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:40
    Надр было еще и обаму на елку пригласить -это было бы вообще за гранью понимания для хромой негроидной утки.
    Изгоняющий либероидов
    1. МВГ Сегодня, 08:50
      И предложить ему карнавальный костюм Кинг-Конга )))
      МВГ
    2. Б.Т.В. Сегодня, 08:52
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Надр было еще и обаму на елку пригласить -это было бы вообще за гранью понимания для хромой негроидной утки.


      Ага, и доставить одним бортом вместе с высланными им дипломатами, чтобы у них появилась возможность пообщаться " глаза в глаза".
      Б.Т.В.
    3. Миротворец Сегодня, 08:55
      Тоже вызвать спецборт. С охраной!
      Миротворец
    4. mad Сегодня, 08:56
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Надр было еще и обаму на елку пригласить

      Посадить!
      Представляю картинку - подмосковье, лес, снег искрится и вершину одной из елок украшает визжащий Нобелевский лауреат )))
      mad
  6. Миротворец Сегодня, 08:51
    И ещё люди шутятАмериканские дети, приглашённые на кремлевскую ёлку, были вшоке, когда погас свет и русские дети начали звать Угрюмого Мертвеца (Dead Morose)А второй раз они перепугались, когда этот человек полез в мешок, а русские дети начали кричать – die, die, die (дай, дай, дай = умри, умри, умри ) Пы.сы. Прям как"правдивый" репортаж с CNN
    Миротворец
  7. Старый26 Сегодня, 08:53
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Надр было еще и обаму на елку пригласить -это было бы вообще за гранью понимания для хромой негроидной утки.

    Что у вас по зоологии в школе было? Хотя бы тройку имели. Наверно все же тройку вам натягивали, ибо тогда бы вы знали, что невозможно пригласить Обаму на елку, т.к. обезьяны по ЕЛКАМ не лазят laughing laughing
    Шучу конечно насчет оценки по зоологии

    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
    Старый26
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:55
    Президент ещё и самолет прислал за нашими дипломатами и членами их семей. В общем, благородство проявил. По полной. И показал всему миру мелочную мстительность нонешнего обитателя белого дома, свойственную скорее ушастому бабуину, а не президенту Великой державы.
    Горный стрелок
  9. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  10. vfqjh Сегодня, 08:59
    Молодец наш Президент , я им горжусь . А всех Вас поздравляю с наступающим Новым Годом! Пусть он принесёт нам всё только доброе , мир , благополучие , взаимопонимание .
    vfqjh
  11. Wiskar Сегодня, 09:17
    Не стоит забывать, что республиканцы были всегда более воинственны,чем демократы, а вся власть в Конгрессе теперь у республиканцев. Хоть и президент США обычно сам управляет внешней политикой, но Конгресс проводит бюджет, управляет торговлей итд , и может при желании хорошенько постучать по голове Трампу, особенно учитывая, что и демократы помогут если что. Трамп попадает в сильную ловушку и пока он может много чего говорить и делать, но ,когда реально получит полномочия всё станет ой как непросто.

    Поэтому нужно быть осторожнее в этом плане. Пока Трампу выгодно и удобно с помощью России выставлять дураками Обаму и демократов, то , когда он вступит официально в должность президента - всё станет намного сложнее. Достаточно вспомнить, что говорили республиканцы и сколько проблем они делали Трампу пока тот участвовал в выборах и , что они не хотели по началу его поддерживать.
    Wiskar
  12. PValery53 Сегодня, 09:18
    Беззлобные посылы нашего Президента (по Сирии и с дипломатами) улучшили предновогоднее настроение народов. С наступающим Новым Годом, добрые люди! Всем - Мира, Счастия и Здоровья и всего-всего хорошего!
    PValery53
  13. Дмитрий Потапов Сегодня, 09:20
    "В чем сила,брат? Сила в правде!"Обама так ничего и не понял, мы Россия(СССР) имея серьезные мотивы разнести в пух и прах в 1945 г. всю Европу не сделали этого. ВВП молодец! Выражаясь на жаргоне он попросту "опустил"всю администрацию Обамы.
    Дмитрий Потапов
  14. nikolaev Сегодня, 09:24
    А , кроме того, пусть лучше в заложниках останутся
    nikolaev
  15. Stinger Сегодня, 09:29
    А как же объявленные CNN ответные санкции Путина с закрытием школы? Или это враньё привычна мелочь по их меркам?.Так что дорогие независимые от совести СМИ и по вам саданул тов. Путин В.В.
    Stinger
  16. ваняватный Сегодня, 09:35
    с наступающим
    ваняватный
  17. KnightRider Сегодня, 09:37
    Обама и его администрация наверняка рассчитывали на ответные меры России против США и их дипломатов, и даже поторопились (через CNN) объявить о закрытии в Москве англо-американской школы для детей иностранных дипломатов... А вышло всё с точностью до наоборот: дипломатов не высылают, школу не закрывают, детей приглашают на новогоднюю елку в Кремль... Госдепу даже сказать было нечего по этому поводу! laughing
    Всех с Наступающим! drinks
    KnightRider
  18. ДМ51 Сегодня, 09:39
    А я считаю,что такая реакция нашего президента это унижение для России,слишком много уступок мы делаем во внешней политике,если бы посла нашего выслали,мы бы тоже улыбались и сделали вид,что ничего не случилось? Трамп ещё не президент,а его уже в друзья России записали,про Обаму тоже в своё время говорили,что он точно поменяет внешнюю политику США и даже Нобелевскую премию мира ему вручили. Пора уже понять,что ничего не изменится,потому что в большей мере не президент определяет внешнюю политику США. Один уже хотел что-то поменять в середине 20-го века,но ему выписали таблетку от головы и он успокоился. Пора уже осознать,что никто не решит за нас наши проблемы - не Трамп,не Мари Ле Пен,а только мы сами,а начинать нужно внутри страны,вот когда порядок у себя дома наведём,тогда и другие начнут нас уважать
    ДМ51
  19. MainBeam Сегодня, 09:41
    Было интересно, что сначала нагнетали обстановку Лавров и Песков.
    А потом пощёчина от ВВП.
    Да, это унизительно - ассиметричный ответ в действии.
    ВВП - тот ещё тролль.
    MainBeam
  20. ZAVal Сегодня, 09:48
    Сдержанность, проявленная Кремлем, является страшным оскорблением для Обамы и его команды, поскольку в ней прочитывается намек на политическое бессилие главы Белого дома.

    Это не бессилие, Обама просто политический труп. Ему не политические партии надо было разыгрывать, а учиться играть в шахматы, мозг развивает. А то что он делает сейчас это даже не поддавки, это попытка сбросить все фигуры с доски. За это, в приличном обществе, конделябром по голове бьют.
    ZAVal
  21. weksha50 Сегодня, 09:48
    "сдержанная реакция Путина на новые санкции стала унижением для Обамы"...

    Нормальная реакция сильного человека, возглавляющего сильную страну, на беснующуюся от собственного бессилия моську...
    weksha50
    1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 09:50
      Цитата: weksha50
      Нормальная реакция сильного человека, возглавляющего сильную страну, на беснующуюся от собственного бессилия моську...

      Ё-моё, и Вы туда же?! belay
      ФАНТОМ-АС
      1. weksha50 Сегодня, 11:12
        Цитата: ФАНТОМ-АС
        Ё-моё, и Вы туда же?!



        Мне просто очень понравился пассаж Путина в отношении Обамы и его госдепа...
        weksha50
  22. eternalmotor Сегодня, 10:09
    Как говорится: собака лает - караван идёт!..
    eternalmotor
  23. Бензорез Сегодня, 10:09
    Ну дык негоже ВВ табуретками кидаться и ботинком по столу тарабанить. Не солидно даже как-то.
    Бензорез
  24. KachesGM Сегодня, 10:12
    Для тех, кто хвалит такое решение президента есть одно НО...После такого выдворения дипломатов эти люди становятся персонами нон грата - им теперь запрещён въезд в США и не только. По сути их работа там больше невозможна, а также проживание их семей. Замечу, что выслали даже повара.
    KachesGM
  25. Bora Сегодня, 10:30
    Но есть еще, и Обама этого не скрывает, необъявленные санкции, о которых мы публично не знаем, и когда они будут применены, в каком объеме, Белый дом пока не заявил»,

    Читайте далее: http://izvestia.ru/news/655472#ixzz4UOlwkan0
    Bora
  26. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  27. Комментарий был удален.
  28. s.melioxin Сегодня, 11:49
    «Сдержанность, проявленная Кремлем, является страшным оскорблением для Обамы и его команды, поскольку в ней прочитывается намек на политическое бессилие главы Белого дома»
    "Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учётом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений.
    По сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа.
    Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д.Трампа...
    ...Желаю всем благополучия и процветания!"
    Когда Путин вместо козней пригласил детей американских дипломатов на ёлку, Обама понял, кто тут на самом деле президент региональной державы. Да Обама. Даже рядом с великими, от слово... ни когда, тебе не стоять. Историю хотя бы свою знать надо. « Можно обманывать часть народа все время.
    Можно обманывать весь народ некоторое время.
    Но нельзя все время обманывать весь народ. »
    Авраам Линкольн.
    Бриллиант упавший в грязь, всё равно остаётся бриллиантом, а пыль поднявшаяся до небес, так и остаётся пылью. 

    Отличный шаг с задержкой (со стороны В.Путина) – Я всегда знал, что он очень умный!", - написал в пятницу Трамп в своем Twitter.
    s.melioxin
  29. mikh-korsakov Сегодня, 12:43
    Путин выступил как мудрый отец маленького шалуна-подлеца. который плюется в людей и гадит на людей с балкона. Он не стал раздавать ему подзатыльники и отечески пожурил, но не стал ставить шалуна под балкон и плеваться в него с высоты. У меня часто возникает неприятное чувство от способностей Путина не отвечать на унижения, но в данном случае, браво! Подлец унижен, даже я бы сказал в "изощренной форме"
    mikh-korsakov

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