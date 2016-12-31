Простые американцы спели гимн РФ в Нью-Йорке в память о жертвах крушения Ту-154

Представители американского хора Шиллеровского института продемонстрировали факт того, что за океаном достаточно здравомыслящих людей, для которых политические амбиции власть имущих занимают далеко не главное место в жизни. Простые американцы принесли к российскому генеральному консульству в Нью-Йорке, из которого Обама высылает большинство дипломатов, цветы и исполнили гимн Российской Федерации в память о жертвах крушения Ту-154 в районе Сочи.Многие прикрепили на грудь Георгиевскую ленточку, сообщив, что соболезнуют всей России в связи со страшной трагедией и гибелью известных во всём мире людей, включая артистов ансамбля им.Александрова.Запись появилась на канале YouTube Шиллеровского института:Собравшиеся у здания российского генерального консульства в Нью-Йорке зачитали коллективное письмо с соболезнованиями в адрес россиян.В западных сегментах социальных сетей, а также в отдельных ультралиберальных группах соцсетей в РФ уже появились комментарии с заявлениями, что акция «проводилась с подачи Кремля». Судя по этим нелепым заявлениям, всё то, что происходит сегодня в мире, включая выборы в США, без участия Кремля не обходится...