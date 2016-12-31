13:06 31 декабря

Простые американцы спели гимн РФ в Нью-Йорке в память о жертвах крушения Ту-154

Представители американского хора Шиллеровского института продемонстрировали факт того, что за океаном достаточно здравомыслящих людей, для которых политические амбиции власть имущих занимают далеко не главное место в жизни. Простые американцы принесли к российскому генеральному консульству в Нью-Йорке, из которого Обама высылает большинство дипломатов, цветы и исполнили гимн Российской Федерации в память о жертвах крушения Ту-154 в районе Сочи.

Многие прикрепили на грудь Георгиевскую ленточку, сообщив, что соболезнуют всей России в связи со страшной трагедией и гибелью известных во всём мире людей, включая артистов ансамбля им.Александрова.

Запись появилась на канале YouTube Шиллеровского института:



Собравшиеся у здания российского генерального консульства в Нью-Йорке зачитали коллективное письмо с соболезнованиями в адрес россиян.

В западных сегментах социальных сетей, а также в отдельных ультралиберальных группах соцсетей в РФ уже появились комментарии с заявлениями, что акция «проводилась с подачи Кремля». Судя по этим нелепым заявлениям, всё то, что происходит сегодня в мире, включая выборы в США, без участия Кремля не обходится...


44

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29
  1. Горный стрелок Сегодня, 08:59
    Россия даже президентов США назначает, а не то, что какое то коллективное соболезнование организовать... С пением Российского гимна. Как тяжело жить на свете, когда реальная картина мира так сильно деформированна wassat
    Горный стрелок
    1. Татьяна Сегодня, 09:34
      Я тронута до глубины души этим человечным поступком простых американцев в адрес нашей страны - России! Тем более, что это произошло при правлении в США милитариста Обамы!
      Татьяна
      1. vovanpain Сегодня, 09:50
        Цитата: Татьяна
        Тем более, что это произошло при правлении в США милитариста Обамы!

        Татьяна! love С наступающим Новым Годом вас и поверьте,все эти обамы,клинтоны и прочие меркели приходят и уходят,а нормальные люди во всех странах были,есть и будут.Спасибо вот такой настоящей Америке,аж до слез пробило.
        а также в отдельных ультралиберальных группах соцсетей в РФ уже появились комментарии с заявлениями, что акция «проводилась с подачи Кремля»

        Во как,господи до чего же мерзостны эти тела.
        vovanpain
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
      2. Zibelew Сегодня, 10:34
        Спасибо,простым американцам.Вот такие же американцы,в годы войны с третьим рейхом,ходили конвоями в Россию, доставляли оборудование и технику по ленд-лизу и погибали в ледяных водах Баренцева моря под атаками немецких субмарин и бамбардировщиков. Мы помним про конвой PQ 17.
        Zibelew
      3. Orionvit Сегодня, 10:57
        Остаётся только пожалеть, что процент простых нормальных американцев, не обалваненых антироссийской пропагандой, настолько мизерный, что ни в какие статистические раскладки его не впихнёшь.
        Orionvit
      4. dauria Сегодня, 11:19
        Я тронута до глубины души этим человечным поступком простых американцев в адрес нашей страны - России!


        Эх, Таня. Перевести бы Ваши слова на английский, да так точно перевести , что бы и их пробрало. Да выложить им в сети вместе с оригиналом . Только вот настоящего переводчика тут надо.
        dauria
  2. cniza Сегодня, 09:00
    Спасибо , есть люди нормальные и есть циничные политики.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:18
      Спасибо настоящим людям США ! Побольше бы таких !
      З.Ы. Витя , привет ! С наступающим ! drinks hi drinks
      bouncyhunter
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:17
      Цитата: cniza
      и есть циничные политики.

      а есть и такие
      ЛукичЪ
    3. Лелёк Сегодня, 12:31
      Цитата: cniza
      есть люди нормальные


      Есть и Слава Богу. С наступающим петушиным.
      Лелёк
  3. Дмитрий Потапов Сегодня, 09:11
    Снимаю шляпу,господа,американцы!
    Дмитрий Потапов
    1. внук героя Сегодня, 10:11
      Для нормального человека, чужое горе - моё горе! И будь то американец, пакистанец или житель любой другой страны. С уважением отношусь к их поступку...
      внук героя
  4. sharp-lad Сегодня, 09:16
    Вот за это и уважаешь США, не смотря на все потуги "администрации" Обамы!
    sharp-lad
  5. mark2 Сегодня, 09:18
    Россия даже президентов США назначает, а не то, что какое то коллективное соболезнование организовать... С пением Российского гимна. Как тяжело жить на свете, когда реальная картина мира так сильно деформированна


    Я не могу знать что произойдет вскорости и произойдет ли чего-то глобального, но представьте: Пройдут годы, десятилетия века и потомки будут изучать историю в искаженном виде. Вероятнее всего. Если Россия проиграет, то в школах будут говорить, что "в результате необдуманных действий страна с ослабленной санкциями экономикой производила кибератаки на сильнейшую экономически развитую страну, что привело к Мировому конфликту"
    Если Россия выиграет, будут говорить ровно-также ибо у власти опять будет находится сторонний сближения с Западом, а либеральные СМИ будут сыпать голову пеплом населению, обвиняя во всех смертных грехах Мира. А Население будет слушать молча и не знать как к этому относится.
    mark2
    1. rafaelich Сегодня, 09:25
      А вот фигню говорите! По вашему при любом раскладе нам платить и каяться? Не дождетесь!..
      rafaelich
      1. mark2 Сегодня, 11:16
        Уже дождались. Весь период 90-х и часть нулевых так и было. Нам твердили, что мы должны в чем-то покаяться. Не понятно только в чем покаяться. Сейчас голоса "пепельщиков" притихли. Но все может возвернуться. Так было много раз и не исключено, что когда-то нас опять будут призывать покаяться в том чего, собственно, и не было. С Новым Годом!
        mark2
  6. СТАРПЕР Сегодня, 09:25
    Спасибо братья американцы, Чингачгуки еще не перевились в Америке! Мы придем на помощь ,если что...Спасибо за сочувствие !
    СТАРПЕР
    1. почти дембель Сегодня, 09:45
      Братья американцы?! Вы наверное уже рюмочку хлопнули да расчувствовались. Конечно, в америке есть адекватные люди, но так обозвать всех... stop С новым годом!
      почти дембель
      1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  7. ZAVal Сегодня, 09:42
    Спасибо за соболезнования. Спасибо за гимн, Отдельное спасибо за Георгиевкие ленты. Приятно что в этом, перевернутом, мире есть еще место таким вещам как состродание и скорбь на которые не распростроняется политическая ситуация и русофобия.
    Это гораздо лучше чем бутылочка "боярышника" к посольству РФ в\на Украине.
    ZAVal
    1. Лелёк Сегодня, 12:39
      Цитата: ZAVal
      Это гораздо лучше чем бутылочка "боярышника" к посольству РФ в\на Украине.


      Ничего. Память зла, а "смеётся тот, кто смеётся под следствием".
      С наступающим "Огненным Петухом". Всем здоровья и хороших зарплат и пенсий.
      Лелёк
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  9. Барбос Сегодня, 10:03
    Понятно, что фразы типа "дружба народов" звучат из уст политиков пошловато. Но в этом и есть величайшая историческая миссия России - объединять народы - это в генокоде нашей цивилизации. Нет разницы между простыми русскими, американскими, канадскими, китайскими, японскими, иракскими (и так до бесконечности) людьми.
    Барбос
  10. Вождь краснокожих Сегодня, 10:23
    Скажем честно - не много их что то...
    Вождь краснокожих
    1. avg-mgn Сегодня, 10:37
      Скажите честно, а когда близнецы упали - много наших у их посольства пели гимн США ?
      avg-mgn
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 12:17
        Вся сущность наша - когда касается лично, то это трагедия, горе... Когда соседа - так себе, новость... Когда плохого соседа - просто праздник какой то!
        Вождь краснокожих
  11. Колян 2 Сегодня, 10:51
    В западных сегментах социальных сетей, а также в отдельных ультралиберальных группах соцсетей в РФ уже появились комментарии с заявлениями, что акция «проводилась с подачи Кремля». Судя по этим нелепым заявлениям, всё то, что происходит сегодня в мире, включая выборы в США, без участия Кремля не обходится...

    А как же без нас. Кошка бросила котят, это кремль(ВВП)виноват))) Шиза косила наши ряды. fool
    Колян 2
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:59
    Хорошо что там осталось нормальные люди!Большое человеческое им Спасибо!!! hi
    Изгоняющий либероидов
  13. БАРХАН Сегодня, 11:06
    А классный у нас всё таки гимн.Какая страна такой и гимн.У меня всегда мурашки по телу и гордость,причём ещё со времён советского детства.Это вам не про собачку подыхающую выть.
    Ленточка конечно стала мощным символом.Её скоро ,как детектор на вменяемость можно будет ко лбу прикладывать...Если пена из-зо рта пойдёт и судороги значит враг России.
    Всех наших с Новым Годом!
    БАРХАН
  14. Макс Андреич Сегодня, 11:33
    Всех с новым годом! Россия-с праздником тебя!!!!
    Макс Андреич
  15. евген75 Сегодня, 12:54
    просто надо оставаться людьми..
    евген75

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня