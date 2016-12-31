13:07 31 декабря

Маккейн получил орден Свободы из рук самого Порошенко

Петр Порошенко наградил правительственными наградами американских сенаторов – «двух больших друзей Украины». Об этом сообщил в «Фейсбуке» пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

Маккейн получил орден Свободы из рук самого Порошенко


По его словам, американский сенатор Джон Маккейн «награжден орденом Свободы за персональный вклад в укрепление отношений Украины и США».


Второй сенатор – Линдси Грэм – получил орден Ярослава Мудрого.

Маккейн получил орден Свободы из рук самого Порошенко


«Два больших друга Украины. Всегда приятно их видеть», – пишет Цеголко.

Маккейн и Грэм находятся с визитом на Украине. «Они прервали рождественские каникулы и специально прилетели в Киев, чтобы получить заслуженные награды лично из рук украинского президента», – говорится в сообщениях киевских СМИ.

Отмечается, что Маккейн получил высшую награду республики, которая может быть вручена иностранному гражданину.

Использованы фотографии: facebook.com/petroporoshenko
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43
  1. Зяблицев Сегодня, 09:08
    Алкоголик и маразматик - братья навек! Или более по молодежному - два дебила, это сила!Или творчески - Галантерейщик и псевдоКардинал - это сила! laughing
    Зяблицев
    1. СТАРПЕР Сегодня, 09:12
      Цитата: Зяблицев
      Алкоголик и маразматик - братья навек!

      Одна шайка...!!! Друг друга награждают...
      СТАРПЕР
      1. Татьяна Сегодня, 09:19
        Этому "Ордену свободы" от Порошенко в мире цена ниже плинтуса - кому бы он не вручался!
        А Маккейн - новогодняя ёлка!
        Татьяна
        1. Zibelew Сегодня, 10:09
          Да дедушке Маккейну не орден, ему бы льготный ордер на место на Арлингтонском кладбище, там ему давно прогулы отмечают.
          Zibelew
      2. Titsen Сегодня, 11:15
        Цитата: СТАРПЕР
        Маккейн получил орден Свободы из рук самого Порошенко


        А лично от меня - орден Сутулова!
        Titsen
      3. лысова Сегодня, 12:48
        Я тебя уважаю
        .
        лысова
    2. Егоза Сегодня, 09:13
      Цитата: Зяблицев
      Алкоголик и маразматик - братья навек!

      "Не мы такие, это жизнь такая" - написали студенты
      "Не я такая, это вы и.д.и.о.т.ы" - написала Жизнь.
      Егоза
      1. Зяблицев Сегодня, 09:15
        Елена, браво! love С наступающим Новым Годом! hi
        Зяблицев
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
          Педро из последних сил старается удержать залужных пастухов красивыми цацками .
          Женя , Виталий , Елена - категорически приветствую и поздравляю с Новым Годом ! hi love drinks
          bouncyhunter
          1. Зяблицев Сегодня, 09:28
            Паша и тебя с наступающим Новым Годом! drinks Я из Питера прилетел в Кемерово-очень доволен! Последний раз в Сибири Новый Год праздновал в 1999 году - у нас дождь, грязь, мрачно...Все Петра I поминают добрым словом...А здесь красотища! Всех нас с Новым Годом, а вот Маккейна и Порошенко я поздравлять не буду,но к ним то же 17-й год придет - хорошая цифра.... laughing
            Зяблицев
      2. byxarik1 Сегодня, 09:28
        и зачем я туда полез я же читать не умею - подумал он потирая шишку на лбу
        byxarik1
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:54
        Егоза hi
        "Не мы такие, это жизнь такая" - написали студенты
        "Не я такая, это вы и.д.и.о.т.ы" - написала Жизнь.
        У меня подруга детства, преподаёт в одном из киевских вузов.Ей стыдно за то что их руками привели к власти это пардон шобло.И на мои вопросы "А помнишь ,я тебе говорил" .Молчит.А что сказать то тут. И так всё понятно без слов.
        Онижедети сыграли свою мерзкую роль,теперь "наслаждаются" жизнью.
        С наступающим новым годом .Русский духом ,народ Украины hi !
        Наблюдатель2014
      4. Лелёк Сегодня, 12:47
        Цитата: Егоза
        Егоза


        Елена, подравляю Вас и Ваших близких с Новым Годом. Пусть он будет на порядок лучше старого, а госпожа Жизнь напишет Вам: "Я вас буду беречь и лелеять.".
        Лелёк
  2. kolkulon Сегодня, 09:12
    На фото один невменяем другой нетрезв.
    kolkulon
  3. Монархист Сегодня, 09:15
    Пан Педро,Вы обязаны наградить ещё двух людей: Нуланд ,за то,что в час испытаний подкормила вас! А главного бабуина грех забыть: если бы не он майдауны седели бы дома.
    Камрады, с Новым годом! Пусть все майдауны скорее отправятся в пекло. Кто за?
    Монархист
    1. ваняватный Сегодня, 09:31
      я против ... топить их надо : дерьмо, перегруженное наварованным барахлом , тоже тонет
      ваняватный
    2. Лелёк Сегодня, 12:52
      Цитата: Монархист
      Пусть все майдауны скорее отправятся в пекло. Кто за?


      Пусть. И кто куда. Донецкие сделали свой выбор. А мы поздравляем их с Новым Годом и желаем счастья и тишины.
      Лелёк
  4. Stinger Сегодня, 09:24
    Подобное тянется к подобному. А почему любителя минских соглашений Обаму забыл наградить? Нелетально, хотя бы.
    Stinger
    1. Orionvit Сегодня, 11:12
      Обаме за нобелевками уже вешать негде. А вообще то я несколько удивлён, что люди которые в общем активно участвуют в мировом политическом процессе, позарились на ордена очередной банановой республики. Так низко пасть. Это всё равно, что собака наградила медалью своего хозяина.
      Orionvit
  5. кеп Сегодня, 09:34
    "Утром орден,вечером деньги-НО орден вперед" laughing
    Печалька,денег может и не быть.
    С Новым годом форумчне!!! drinks
    кеп
    1. СТАРПЕР Сегодня, 09:40
      Цитата: кеп
      "Утром орден,вечером деньги-НО орден вперед" laughing
      Печалька,денег может и не быть.
      С Новым годом форумчне!!! drinks

      Уже скоро их всех такая судьба ожидает...))))

      С наступающим мужики...Русские не сдаются,этот лозунг надеюсь и в 2017 будет главным!
      СТАРПЕР
      1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 09:43
        Цитата: СТАРПЕР
        С наступающим мужики...Русские не сдаются,этот лозунг надеюсь и в 2017 будет главным!

        Ага,как раз к октябрю-ноябрю 2017!

        PS. Виталик, не пей много и не совсеми часовыми поясами, а то выступление президента не запомнишь. wink lol
        ФАНТОМ-АС
        1. СТАРПЕР Сегодня, 10:01
          Цитата: ФАНТОМ-АС
          PS. Виталик, не пей много и не совсеми часовыми поясами, а то выступление президента не запомнишь

          Боярышник точно не буду...))) Две бутылки конька армянского припас,мне сейчас можно инвалидность сняли, сказали что здоров (местные врачи в шоке!)..Вот и проверим... wink
          А Путина уже можно и не слушать,я и так знаю что он скажет.. hi
          СТАРПЕР
          1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 10:12
            Цитата: СТАРПЕР
            Боярышник точно не буду...)))

            laughing
            Цитата: СТАРПЕР
            Две бутылки конька армянского припас,мне сейчас можно инвалидность сняли, сказали что здоров (местные врачи в шоке!).

            Поздравляю!!!
            В Новом Году здоровья тебе пожелаю!
            Цитата: СТАРПЕР
            А Путина уже можно и не слушать,я и так знаю что он скажет..

            Талант не пропьёшь drinks
            ФАНТОМ-АС
      2. кеп Сегодня, 10:17
        Цитата: СТАРПЕР
        Уже скоро их всех такая судьба ожидает...))))
        С наступающим мужики...Русские не сдаются,этот лозунг надеюсь и в 2017 будет главным!

        Год обезьяны уходит и это главное!
        С Новым годом Виталий !
        кеп
        1. СТАРПЕР Сегодня, 10:27
          Цитата: кеп
          С Новым годом Виталий !

          С наступающим Кеп! Живы будем ,не помрем... drinks (прошедший год у меня трудный был, вроде живой и даже очень...))))
          СТАРПЕР
          1. кеп Сегодня, 10:59
            Цитата: СТАРПЕР
            С наступающим Кеп! Живы будем ,не помрем... drinks (прошедший год у меня трудный был, вроде живой и даже очень...))))


            Нечто похожее и у меня.Выключаю компьютер у меня через 5 часов Новый год.Пора стол перетаскивать.Я первый, с Сахалином и Камчаткой выпью за здоровье всех форумчан! drinks За нас с Вами, и сами знаете, что с НИМИ. laughing
            кеп
            1. СТАРПЕР Сегодня, 11:22
              Цитата: кеп
              Я первый, с Сахалином и Камчаткой выпью за здоровье всех форумчан! drinks За нас с Вами, и сами знаете, что с НИМИ. laughing

              Велика Россия, волна пойдет четкая ...! И никто нас не остановит ни чем и никогда...Дальний Восток первый начнет! drinks
              СТАРПЕР
  6. ZAVal Сегодня, 09:34
    А что сейчас в\на Украине орден Свободы всем кантуженным раздают или я что то пропустил?
    ZAVal
  7. костя андреев Сегодня, 09:34
    Орден Маккейн давно заслужил, ведь с риском для жизни русскую ракету своим самолетом сбил. То почему бы и на градить.
    костя андреев
  8. byxarik1 Сегодня, 09:35
    100% фотошоп
    byxarik1
  9. KnightRider Сегодня, 09:42
    А каким боком к нынешней Украине Ярослав Мудрый? Им надо орден Бандеры или Шухевича выписывать
    KnightRider
  10. HAM Сегодня, 09:49
    Горбатому дали "Орден Сутулого"! wassat
    HAM
  11. Iline Сегодня, 09:58
    Видно Порошенко искал повод побухать. Вручил брякалки и сразу вопрос:" А как насчёт обмыть?" laughing drinks
    Интересно - Маккейн прослезился при вручении железки о которой он мечтал всю жизнь? crying
    Iline
  12. хмурый лис Сегодня, 10:08
    два дибила это Сила ну а три совсем писец.!прервали каникулы что бы прилететь за медальками! laughing позвольте спросить зачем им эти медальки и что они будут делать с ними? ну а как насчет отметить это дело господа,уж Петро не подведет своих друзей . wassat drinks drinks
    хмурый лис
  13. К-50 Сегодня, 10:29
    Неужели находятся "люди", что "плюсуют" такую новость? belay
    если бы Поросёнку пузо не мешало, он бы наверное и в зад его целовал, не то что "орден" повесил. yes laughing
    К-50
  14. SibBars Сегодня, 10:34
    Петя они кинули меня в яму и ссали на меня ссали
    SibBars
  15. Смог Сегодня, 10:35
    А Нуланд почему не отметил. Возила, возила понимаш печеньки, а медальку не дали.....
    Смог
  16. PValery53 Сегодня, 10:38
    Петро:" Я вам награды, вы мне - миллиарды зелёных". Неплохой гешефт, если удастся.
    PValery53
  17. sir_obs Сегодня, 10:48
    Когда руина исчезнет, орден можно. Удет неплохо толкнуть с аукциона
    sir_obs
  18. RUSIVAN Сегодня, 10:57
    Маккейн получил орден Свободы из рук самого Порошенко
    Только личико Маккейна не веселое какое то,он радоваться должен,что получает орден из рук самого ПОРОШЕНКО,это такая честь...еще бы ему автомат дал и на передовую отправил,АТО он там еще в плену не был...
    RUSIVAN
  19. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:03
    Может быть пройдет время,и,кто то из них будет жалеть о том что взял эту награду из рук подонка и ничтожества?
    Изгоняющий либероидов
  20. Калинваген Сегодня, 12:15
    А Петя все шире, а Петя все толще. Пивасик со сметанкой попивает небось, на массе) drinks
    Калинваген

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня