Маккейн получил орден Свободы из рук самого Порошенко

Петр Порошенко наградил правительственными наградами американских сенаторов – «двух больших друзей Украины». Об этом сообщил в «Фейсбуке» пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.По его словам, американский сенатор Джон Маккейн «награжден орденом Свободы за персональный вклад в укрепление отношений Украины и США».Второй сенатор – Линдси Грэм – получил орден Ярослава Мудрого.«Два больших друга Украины. Всегда приятно их видеть», – пишет Цеголко.Маккейн и Грэм находятся с визитом на Украине. «Они прервали рождественские каникулы и специально прилетели в Киев, чтобы получить заслуженные награды лично из рук украинского президента», – говорится в сообщениях киевских СМИ.Отмечается, что Маккейн получил высшую награду республики, которая может быть вручена иностранному гражданину.