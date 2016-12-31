13:08 31 декабря

США: "Русские хакеры взялись за американские энергосистемы"

И вновь эти вездесущие «русские хакеры»... Американская газета The Washington Post выдала материал, в котором утверждается, что «выявлены случаи кибератак на американские электрические сети». При этом заявлено, что именно «русский след» выявлен и в данном случае. Газета ссылается на представителей американской администрации, которой, судя по всему, требуется явная терапевтическая помощь в связи с появившейся навязчивой идеей о «хакерах из России».

США: "Русские хакеры взялись за американские энергосистемы"


Washington Post пишет о том, что в энергетической сети штата Вермонт обнаружено «вредоносное программное обеспечение». Из сообщения: «Стало известно о том, что ранее сотрудники ФБР предоставили руководству ключевых энергокомпаний США коды, соответствующие деятельности русских хакеров». Сверив коды, представители энергокомпаний в Вермонте «выявили русский след». При этом сама компания, «выявившая» такой «след», не называется, но известно, что в Вермонте работают две фирмы энергетической направленности: Green Mountain Power и Burlington Electric.


Американское издание пытается разъяснить читателям, в чём заключался удар, нанесённый якобы хакерами из России по штату Вермонт. Разъяснение выглядит следующим образом:
Программное обеспечение такого характера может использоваться для нарушения работы коммунальных служб, а также как тест для установления возможности проникнуть в электроэнергетические системы страны.


Создаётся впечатление, что до 20 января мир ещё узнает о том, как таинственные русские хакеры поставили к себе на службу все американские стиральные машины, фены и утюги...

Использованы фотографии: ТехНовости
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Комментарии 37
  1. СТАРПЕР Сегодня, 09:20
    Уже даже не смешно, а просто их жаль...
    СТАРПЕР
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:23
      требуется явная терапевтическая помощь

      Тут уже и психиатрическая не поможет ! Медицина бессильна ! lol
      bouncyhunter
    2. Rus2012 Сегодня, 09:49
      Цитата: СТАРПЕР
      Уже даже не смешно

      ...не, новость следует читат таГ -
      ... Американская газета The Washington Post выдала ВЫДУМАЛА материал, в котором утверждается, что «выявлены случаи кибератак на американские электрические сети».
      Rus2012
    3. Злой543 Сегодня, 10:06
      Все, приплыли, "крепкий орешек 3". Американцам пора звать Брюса
      Злой543
      1. sabakina Сегодня, 11:41
        Цитата: Злой543
        Все, приплыли, "крепкий орешек 3". Американцам пора звать Брюса

        Брюса Ли? wink
        sabakina
  2. самый главный Сегодня, 09:20
    Вот я просто в шоке!!! после кибер войны куда мы денем столько пленных???
    самый главный
    1. 4 колеса Сегодня, 09:48
      Цитата: самый главный
      после кибер войны куда мы денем столько пленных?

      Отцифруем, сктнвертируем до малого объёма и будем хранить на флешках ФСИН. wink
      4 колеса
    2. Василенко Владимир Сегодня, 12:21
      Цитата: самый главный
      после кибер войны куда мы денем столько пленных???
      Ответить Цитиро

      "format а: complete"
      Василенко Владимир
  3. ZAVal Сегодня, 09:32
    Мания величия на пополам с манией преследования, на фоне паронаидальной жизофрении. Это уже не поддающийся лечению психиатрический диагноз. Пациента проще, и дешевле, пристрелить.
    ZAVal
    1. Orionvit Сегодня, 11:22
      Ну почему же. К психиатрам нужно отправить тех кто в эти байки верит. А со стороны официальных представителей правительства США, это никакая не паранойя, а довольно стройная прагматическая политика, направленная на формирование образа врага. И довольно результативная. Так что смешного мало.
      Orionvit
  4. Маклуха-Маклауд Сегодня, 09:37
    МАРАЗМ КРЕПЧАЛ ........
    Маклуха-Маклауд
    1. slovak007 Сегодня, 09:53
      ......шиза косила наши ряды
      slovak007
      1. внук героя Сегодня, 10:15
        Уточню... шиза косила их ряды!!!
        внук героя
  5. кеп Сегодня, 09:37
    Сверив коды, представители энергокомпаний в Вермонте «выявили русский след». При этом сама компания, «выявившая» такой «след», не называется, но известно, что в Вермонте работают две фирмы энергетической направленности: Green Mountain Power и Burlington Electric.


    Вот до чего доводят санкции.Сасадминов данных компаний или уволить,или на учебу к полковнику Касперскому laughing
    кеп
  6. лысова Сегодня, 09:38
    Да зачем нам это надо. Тем более новый президент, новый, перспективный ( хотелось бы так). Ну а разведку ни кто не отменял - просто должна быть культура.
    лысова
  7. Stinger Сегодня, 09:48
    Ребята, скоро наши хакеры атакуют вашу канализацию! Вот тогда вы по настоящему испугаетесь. Все дерьмо у вас дома окажется и нечего будет выливать на Россию.
    Stinger
  8. afrikanez Сегодня, 09:54
    Когда же наконец свершится и "русские хакеры" ввергнут эту (с позволения сказать, страну) В каменный век! lol
    afrikanez
  9. Jovanni Сегодня, 10:00
    США: "Русские хакеры взялись за американские энергосистемы"

    Везёт, пока что за канализацию не взялись! Потонули бы в своем д...рьме! Но перспективы есть...
    Jovanni
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:01
    Вангую ! Через три недели "русские хакеры" будут кошмарить Германию ! Бойтесь.Пока Меркель у власти "русские хакеры" будут кошмарить бюргеров laughing bully
    Потом правда окажется что всё туфта.Но это после выборов будет.Бабка Меркель выпучив глаза будет буботить и клясться что видела в серверной Рейхстага ночью полупьяного мужика с балалайкой и медведем.
    Наблюдатель2014
    1. СТАРПЕР Сегодня, 10:08
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вангую ! Через три недели "русские хакеры" будут кошмарить Германию ! Бойтесь.Пока Меркель у власти "русские хакеры" будут кошмарить бюргеров laughing bully

      Старушку Меркель, как раз и стоить потроллить ...Мы так на Германию надеялись,а оказалось у нее любовь с черным хозяином...?

      Будем исправлять... wassat
      СТАРПЕР
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:30
        Дядька hi Во первых старпёром вас называть не буду хоть стреляйте.Ибо звучит не по людячи laughing Да ,Обама на пенсию уходит."Флаг свободы" должна понести меркелевская Германия.Ну или до выборов ближайших пронести постораться .Что в цвете последних событий может и не получиться. Господи в какой дури не обвиняли Россию в последнии годы.Одно притеснение извращенцев чего стоило.Теперь нью дурь."русские хакеры" это вообще отпад. Интересно что будет и будет ли следующим? Россия постовляет ядовитый газ? laughing
        Наблюдатель2014
        1. СТАРПЕР Сегодня, 10:50
          Цитата: Наблюдатель2014
          Дядька hi Во первых старпёром вас называть не буду хоть стреляйте.

          Ну почему ..? СТАРПЕР это звучит по разному (стартует первым или Star -звезда.)))
          А мне нравится ник,хотя МИХАН бул самым лучшим...(убили его..))))
          Цитата: Наблюдатель2014
          Господи в какой дури не обвиняли Россию в последнии годы.

          А это ведь хорошо, в правильном направлении идем значит...Да трудно,да обидно и живется не очень, но главное размах души, чтобы весь мир в труху..! laughing fellow
          Вроде не молодой уже, а все тянет на подвиги...Надеюсь достойное поколение оставим(мы то лоханулись конкретно..уж простите..)

          Пытаемся исправить в срочном порядке...Дай Бог успеем! soldier
          СТАРПЕР
  11. avg-mgn Сегодня, 10:05
    Русские пацаны в массе своей кроме Widы других платформ не знают, отсюда следует, что все вопросы к дядюшке Биллу. На дыбу его и будет вам счастье.
    avg-mgn
  12. kolkulon Сегодня, 10:06
    Скоро и до канализационных такими темпами доберемся.
    kolkulon
  13. Kapralwdw Сегодня, 10:07
    и это самые продвинутая нация в сфере айти? lol сами себя пугают!уже даже не смешно!
    Kapralwdw
  14. yahont Сегодня, 10:11
    Жду с "содроганием", что в следующий раз натворят "русские хакеры" в америке, может выразить свою "озабоченность", но боюсь это не поможет smile
    yahont
  15. byxarik1 Сегодня, 10:17
    ну интеллектуальную атаковать глупо
    byxarik1
  16. kayman4 Сегодня, 10:17
    - Как вы узнали что вирусы были написаны русскими хакерами?
    - видели они вместо латинских букв они использовали кирилицу, а в конце каждого кода стоял еще смайлик в ушанке со звездой.
    kayman4
  17. Смог Сегодня, 10:29
    Создаётся впечатление, что до 20 января мир ещё узнает о том, как таинственные русские хакеры поставили к себе на службу все американские стиральные машины, фены и утюги..

    А еще Гудзон вспять повернули.......
    Смог
  18. К-50 Сегодня, 10:32
    И вновь эти вездесущие «русские хакеры»... Американская газета The Washington Post выдала материал, в котором утверждается, что «выявлены случаи кибератак на американские электрические сети»

    Да пишите уж сразу , что Россия на Солнце базу военную строит, что мелочиться то? belay yes laughing
    К-50
  19. muhomor Сегодня, 10:37
    Мужики! Украину забыли! Я думаю, на подходе потрясающее известие о проникновении русских хакеров во все компьютерные системы незалежной. fellow И по-этому население страны имеет то, что имеет. laughing
    muhomor
  20. vlad-58 Сегодня, 10:54
    ...удобно как!
    Вот теперь весь свой срач можно списать на русских нахе... - ой. то есть хакеров!
    Весь мир же ж знает - американцы работают отлично, засучив рукава...завернув брюки...склеив ласты ...- и так далее!... а если чего не так - разгильдяйство там, лень или авария какая - так это они - руские хакеры!
    ...они, гады, и Обаму в президенты в своё время подсунули... а мы, дурни и не заметили - выбрали! Вот теперь расхлёбывай!
    vlad-58
  21. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:07
    А у меня племянница атакует айфон 6! lol То есть, она думает что им пользуется,но,на самом деле она его атакует lol Юная хакерша lol
    Изгоняющий либероидов
  22. Горный стрелок Сегодня, 11:22
    Энергосети заражены вредоносным кодом? Да легко. Трояна рассылают не адресно, куда пришёл, там и дом. И он может там сидеть в "латентном" состоянии всю жизнь, и не проявиться.
    Горный стрелок
  23. Василенко Владимир Сегодня, 12:16
    Цитата: СТАРПЕР
    При этом заявлено, что именно «русский след» выявлен и в данном случае.
    кошка родила котят ....
    Всех с Новым Годом
    Василенко Владимир
  24. Dimy4 Сегодня, 12:19
    Ну, поскольку наши ядерные силы и шпионы уже в Америке несколько приелись, то новый надо придумать новую страшную силу России. Ура, она нашлась - это ужасные вездесущие русские хакеры! Взломают любой компьютер (без отвертки).
    Dimy4
  25. синоби Сегодня, 12:46
    Перефразируя анекдот:Русский хакер,ты его видишь?Я тоже нет.Но он с.цук.ко есть!
    Но не смешно.Это была проверка общественной реакции.США всё активней толкают к войне.
    синоби

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