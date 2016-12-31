США: "Русские хакеры взялись за американские энергосистемы"

Программное обеспечение такого характера может использоваться для нарушения работы коммунальных служб, а также как тест для установления возможности проникнуть в электроэнергетические системы страны.

И вновь эти вездесущие «русские хакеры»... Американская газетавыдала материал, в котором утверждается, что «выявлены случаи кибератак на американские электрические сети». При этом заявлено, что именно «русский след» выявлен и в данном случае. Газета ссылается на представителей американской администрации, которой, судя по всему, требуется явная терапевтическая помощь в связи с появившейся навязчивой идеей о «хакерах из России».пишет о том, что в энергетической сети штата Вермонт обнаружено «вредоносное программное обеспечение». Из сообщения: «Стало известно о том, что ранее сотрудники ФБР предоставили руководству ключевых энергокомпаний США коды, соответствующие деятельности русских хакеров». Сверив коды, представители энергокомпаний в Вермонте «выявили русский след». При этом сама компания, «выявившая» такой «след», не называется, но известно, что в Вермонте работают две фирмы энергетической направленности:Американское издание пытается разъяснить читателям, в чём заключался удар, нанесённый якобы хакерами из России по штату Вермонт. Разъяснение выглядит следующим образом:Создаётся впечатление, что до 20 января мир ещё узнает о том, как таинственные русские хакеры поставили к себе на службу все американские стиральные машины, фены и утюги...