13:08 31 декабря

Турция отправляет в Сирию несколько тысяч солдат

Анкара наращивает свою войсковую группировку в Сирию, численность которой будет увеличена с нескольких сотен до 5-ти тыс. человек. К границе также перебрасываются танки и тяжелая артиллерия.

Турция отправляет в Сирию несколько тысяч солдат


«До последнего времени в Сирии действовали всего несколько сот турецких спецназовцев, которых поддерживали два танковых батальона и ударная авиация. Предполагалось, что основную нагрузку должны нести бойцы из союзных Анкаре группировок сирийской оппозиции, – пишет газета Известия. – Теперь же в Сирию отправится легкая пехота и десантники. В бой, в частности, будут брошены около 500 спецназовцев из 1-й бригады коммандос, базирующейся в провинции Кайсери».


Стотысячный сирийский город Аль-Баб, расположенный в 30-ти км от турецкой границы и пока являющийся главной целью Турции, все еще находится под контролем группировки ИГ (запрещена в РФ). По официальным данным, в ходе операции по освобождению города турецкие войска потеряли убитыми 16 военнослужащих, 33 были ранены. Интернет пестрит снимками подбитых турецких танков.

По оценкам турецких аналитиков, «после освобождения Аль-Баба турецкие войска и их союзники могут начать активные боевые действия против союзных американцам курдов из "Сирийских демократических сил", что может привести к срыву широко разрекламированного США наступления на Ракку».

Отмечается, также, что увеличение турецкого контингента в Сирии может привести к проблемам с Дамаском, который не давал согласие на вмешательство в конфликт Анкары и, как следствие, к трениям с Москвой. Однако российские аналитики не советуют торопиться с выводами.

«Резкие выпады против Асада действительно могут привести к трениям с Россией, но Анкара сейчас очень хорошо чувствует красные линии в отношениях с Москвой», – сказал газете старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константин Труевцев.

«Турки прекрасно понимают, что РФ не согласится на свержение Асада. Воинственные высказывания Эрдогана были предназначены для саудовских и катарских спонсоров сирийской оппозиции, но с тех пор ситуация изменилась. Турция взяла многие группировки под свой контроль и готова способствовать заключению перемирия между ними и Дамаском», – сказал эксперт.

«Пять тысяч военных – это серьезная группировка, но это не так много, если сравнивать с численностью сирийской армии или курдских отрядов. Этих сил хватит для захвата Аль-Баба, но их не достаточно для по-настоящему масштабных операций – например, чтобы разгромить курдов даже в Африне, не говоря уже о Кобани», – добавил Труевцев.

Использованы фотографии: Reuters/Umit Bektas
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Комментарии 16
  1. СТАРПЕР Сегодня, 09:45
    но Анкара сейчас очень хорошо чувствует красные линии в отношениях с Москвой»

    Надеюсь,что так и есть...А то можем напомнить турки! Не наглейте басурмане..
    СТАРПЕР
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:56
      Турки отправляют бармалеям новогодние подарки ? Свежие "консервные банки" будут кстати , бабахи будут рады .
      bouncyhunter
    2. семург Сегодня, 09:56
      Цитата: СТАРПЕР
      но Анкара сейчас очень хорошо чувствует красные линии в отношениях с Москвой»

      Надеюсь,что так и есть...А то можем напомнить турки! Не наглейте басурмане..

      Опять помидоры давить будете ?
      семург
      1. СТАРПЕР Сегодня, 11:34
        Цитата: семург
        Цитата: СТАРПЕР
        но Анкара сейчас очень хорошо чувствует красные линии в отношениях с Москвой»

        Надеюсь,что так и есть...А то можем напомнить турки! Не наглейте басурмане..

        Опять помидоры давить будете ?

        Помидоры уже давно свои кушаем (настоящие,почти..)))...А вот "синьер помидор" Эрдоган , что то опять раздухарился..! Ведь опыта нет, опять напролом попрут и черти их просто в пух и прах расстреляют..(их леопарды жалко и солдат..) Вот ,если бы Турция меркавы закупила у Израиля...(там думаю им сразу зеленый коридор был и цветы на бронь..))))) wassat Города бы все брали сразу...(там где русские не контролируют..)))
        СТАРПЕР
  2. лысова Сегодня, 09:49
    " Отмечается, также, что увеличение турецкого контингента в Сирии может привести к проблемам с Дамаском, который не давал согласие на вмешательство в конфликт Анкары и, как следствие, к трениям с Москвой. " Вот в этом и может возникнуть проблема. Турки не упустят своего, им нужна на территории Сирии автономия, плюс их наглость.
    лысова
    1. семург Сегодня, 09:55
      Цитата: лысова
      " Вот в этом и может возникнуть проблема. Турки не упустят своего, им нужна на территории Сирии автономия, плюс их наглость.

      Им не нужна в Сирии курдская автономия под руководством РПК . африн и кобани наверно разбомбят вдрызг там курды провели этнические чистки арабов и туркмен там сейчас нет
      семург
      1. donavi49 Сегодня, 11:21
        Пока они новогодний штурм Аль-Баба будут делать. Курдами уже в 2017 году займутся с одобрения Трампа.
        donavi49
  3. Evgenijus Сегодня, 09:59
    Нельзя выбрасывать с военной игры в Сирии Турцию, как значительного игрока. Не надо забывать, что Россия не граничит с Сирией, а турки - ее соседи. Мы там всего лишь гости. Турецкие войска лучше использовать для борьбы с ИГИЛ, это на пользу Асаду в данное время (обратите внимание - он сейчас молчит), ибо у последнего нет в наличии сил для удержания под своим контролем крупных освобожденных от ИГИЛ городов в Сирии. Но американцев в Сирию пускать уж точно нельзя, пусть разгребают свое говно в Ираке.
    Evgenijus
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 10:19
    Очередной удар в спину? Ну, так, укол... "Наш пострел везде поспел..."
    Вождь краснокожих
  5. Громобой Сегодня, 10:22
    Пять тысяч военных – это серьезная группировка, но это не так много, если сравнивать с численностью сирийской армии или курдских отрядов.
    А я бы не стал списывать со счетов
    союзных Анкаре группировок сирийской оппозиции
    ,да и к тому же ничего туркам не мешает нарастить свою группировку.Будут "пристригать" себе сирийскую землицу под предлогом борьбы с ИГ. в режиме наибольшего благоприятствования.Если противоречия станут критическими,то отряды оппозиции при поддержке тяжёлого турецкого вооружения опять схлестнутся с Асадом.
    Борьба с ИГ очень удобная ширма для распространения своего влияния.
    Громобой
  6. Joker787 Сегодня, 10:23
    Чет мне кажется отхватят там турки по полной.
    Joker787
  7. AID.S Сегодня, 10:54
    ...Анкара сейчас...

    Вот и хрен то...
    AID.S
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:09
    Пошли трюмить курдов? fool Ищут на свои бошки беды.
    Изгоняющий либероидов
    1. donavi49 Сегодня, 11:23
      Пока подкрепления идут в Аль-Баб. Который взять уже дело престижа. На сей раз уже полновесные группы с САУ.
      donavi49
  9. Горный стрелок Сегодня, 11:29
    Да фейк, похоже. Группировку вводят для взятия Аль-Баба. Нужно ли там столько? Не уверен.
    Горный стрелок
  10. vladimirvn Сегодня, 11:50
    Конкретно там турки застряли.
    vladimirvn

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