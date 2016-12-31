Турция отправляет в Сирию несколько тысяч солдат
Анкара наращивает свою войсковую группировку в Сирию, численность которой будет увеличена с нескольких сотен до 5-ти тыс. человек. К границе также перебрасываются танки и тяжелая артиллерия.
«До последнего времени в Сирии действовали всего несколько сот турецких спецназовцев, которых поддерживали два танковых батальона и ударная авиация. Предполагалось, что основную нагрузку должны нести бойцы из союзных Анкаре группировок сирийской оппозиции, – пишет газета Известия. – Теперь же в Сирию отправится легкая пехота и десантники. В бой, в частности, будут брошены около 500 спецназовцев из 1-й бригады коммандос, базирующейся в провинции Кайсери».
Стотысячный сирийский город Аль-Баб, расположенный в 30-ти км от турецкой границы и пока являющийся главной целью Турции, все еще находится под контролем группировки ИГ (запрещена в РФ). По официальным данным, в ходе операции по освобождению города турецкие войска потеряли убитыми 16 военнослужащих, 33 были ранены. Интернет пестрит снимками подбитых турецких танков.
По оценкам турецких аналитиков, «после освобождения Аль-Баба турецкие войска и их союзники могут начать активные боевые действия против союзных американцам курдов из "Сирийских демократических сил", что может привести к срыву широко разрекламированного США наступления на Ракку».
Отмечается, также, что увеличение турецкого контингента в Сирии может привести к проблемам с Дамаском, который не давал согласие на вмешательство в конфликт Анкары и, как следствие, к трениям с Москвой. Однако российские аналитики не советуют торопиться с выводами.
«Резкие выпады против Асада действительно могут привести к трениям с Россией, но Анкара сейчас очень хорошо чувствует красные линии в отношениях с Москвой», – сказал газете старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константин Труевцев.
«Турки прекрасно понимают, что РФ не согласится на свержение Асада. Воинственные высказывания Эрдогана были предназначены для саудовских и катарских спонсоров сирийской оппозиции, но с тех пор ситуация изменилась. Турция взяла многие группировки под свой контроль и готова способствовать заключению перемирия между ними и Дамаском», – сказал эксперт.
«Пять тысяч военных – это серьезная группировка, но это не так много, если сравнивать с численностью сирийской армии или курдских отрядов. Этих сил хватит для захвата Аль-Баба, но их не достаточно для по-настоящему масштабных операций – например, чтобы разгромить курдов даже в Африне, не говоря уже о Кобани», – добавил Труевцев.
«До последнего времени в Сирии действовали всего несколько сот турецких спецназовцев, которых поддерживали два танковых батальона и ударная авиация. Предполагалось, что основную нагрузку должны нести бойцы из союзных Анкаре группировок сирийской оппозиции, – пишет газета Известия. – Теперь же в Сирию отправится легкая пехота и десантники. В бой, в частности, будут брошены около 500 спецназовцев из 1-й бригады коммандос, базирующейся в провинции Кайсери».
Стотысячный сирийский город Аль-Баб, расположенный в 30-ти км от турецкой границы и пока являющийся главной целью Турции, все еще находится под контролем группировки ИГ (запрещена в РФ). По официальным данным, в ходе операции по освобождению города турецкие войска потеряли убитыми 16 военнослужащих, 33 были ранены. Интернет пестрит снимками подбитых турецких танков.
По оценкам турецких аналитиков, «после освобождения Аль-Баба турецкие войска и их союзники могут начать активные боевые действия против союзных американцам курдов из "Сирийских демократических сил", что может привести к срыву широко разрекламированного США наступления на Ракку».
Отмечается, также, что увеличение турецкого контингента в Сирии может привести к проблемам с Дамаском, который не давал согласие на вмешательство в конфликт Анкары и, как следствие, к трениям с Москвой. Однако российские аналитики не советуют торопиться с выводами.
«Резкие выпады против Асада действительно могут привести к трениям с Россией, но Анкара сейчас очень хорошо чувствует красные линии в отношениях с Москвой», – сказал газете старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константин Труевцев.
«Турки прекрасно понимают, что РФ не согласится на свержение Асада. Воинственные высказывания Эрдогана были предназначены для саудовских и катарских спонсоров сирийской оппозиции, но с тех пор ситуация изменилась. Турция взяла многие группировки под свой контроль и готова способствовать заключению перемирия между ними и Дамаском», – сказал эксперт.
«Пять тысяч военных – это серьезная группировка, но это не так много, если сравнивать с численностью сирийской армии или курдских отрядов. Этих сил хватит для захвата Аль-Баба, но их не достаточно для по-настоящему масштабных операций – например, чтобы разгромить курдов даже в Африне, не говоря уже о Кобани», – добавил Труевцев.
Использованы фотографии: Reuters/Umit Bektas