Договоренность без лишних ушей

Все переговоры России и США, касающиеся гражданской войны в Сирийской Арабской Республике (САР), сводятся к тому, что Вашингтон блокирует любые дипломатические начинания по урегулированию вооруженного конфликта. В итоге проблему сирийского перемирия получается сдвинуть с мертвой точки только в отсутствие заокеанского партнера.В уходящем году Россия и Соединенные Штаты Америки практически регулярно обсуждали вопрос урегулирования ситуации в Сирии. Напомним, только в феврале Москва и Вашингтон два раза подписывали соглашения о прекращении огня в САР, которые, как известно, были сорваны оппозиционными силами, поддерживаемыми Пентагоном.Также, касаясь темы американо-российского «сотрудничества» по сирийской проблеме, нельзя не сказать про недавнее освобождение Алеппо от террористов, которым Вашингтон пытался помочь всеми возможными средствами. Как выясняется, американский истеблишмент спасал не только боевиков. На днях в освобожденных районах города правительственной армией Сирии были найдены склады американского оружия общей стоимостью в несколько миллионов долларов.Приведенные примеры доказывают, что уходящая администрация Белого Дома и союзники Штатов не планируют отказываться от милитаристской политики на Ближнем Востоке, а затягивание войны в странах «Арабской весны» обслуживает геополитические интересы Вашингтона. Как бы то ни было, своими «миролюбивыми» действиями Капитолий похоже переполнил российскую чашу терпения.В четверг Россия, Турция и Иран достигли соглашения о перемирии в Сирии. В рамках принятого решения было составлено три документа. Во-первых, сирийское правительство и вооруженная оппозиция договорились об окончании боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. Во-вторых, стороны разработали комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. В-третьих, участники переговоров подписали заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому конфликту. Нужно подчеркнуть, действие договора не распространяется на террористические структуры, среди которых ИГИЛ и Джебхат-ан-Нусра (организации запрещены в России). Отметим, в Казахстане, ориентировочно 20 января, состоится следующая встреча союзников, в которой также планируется участие коллег из Египта.Достигнутые между партнерами соглашения о перемирии позволяют осознать две важные тенденции. Первая особенность принятых соглашений заключается в том, что Россия, поддерживающая Башара Асада, и Турция – сторонник оппозиционных сил, начинают договариваться даже по самым принципиальным вопросам. Второе, на чем нужно отдельно заострить внимание, — обсуждения сирийского вопроса на этот раз проходило без участия Соединенных Штатов.Очевидно, отсутствие в переговорном процессе американских представителей связано с январской сменой власти в Белом Доме. Думается, Вашингтон в скором времени все-таки займет свое место за столом переговоров, однако сидеть за ним будут уже представители команды Дональда Трампа.