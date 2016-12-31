Президент РФ запретил поставку оружия в КНДР

Владимир Путин подписал указ о запрете поставок в Северную Корею оружия и материалов, которые могут способствовать развитию ядерной программы. Документ опубликован на сайте правовой информации.Сообщается, что указ издан «в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 года, предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Корейской Народно-Демократический Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний, и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ "О специальных экономических мерах"».Документ запрещает поставки «любых предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут способствовать осуществлению ядерной программы КНДР», а также «всех видов оружия, включая стрелковое оружие и легкие вооружения, и связанных с ним материальных средств».Российским гражданам и предприятиям запрещается покупка в КНДР золота, титановой руды, угля и железной руды.Напомним, в сентябре МИД РФ выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающимися в Северной Корее ядерными испытаниями.