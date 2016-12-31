13:07 31 декабря

Президент РФ запретил поставку оружия в КНДР

Владимир Путин подписал указ о запрете поставок в Северную Корею оружия и материалов, которые могут способствовать развитию ядерной программы. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Президент РФ запретил поставку оружия в КНДР


Сообщается, что указ издан «в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 года, предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Корейской Народно-Демократический Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний, и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ "О специальных экономических мерах"».


Документ запрещает поставки «любых предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут способствовать осуществлению ядерной программы КНДР», а также «всех видов оружия, включая стрелковое оружие и легкие вооружения, и связанных с ним материальных средств».

Российским гражданам и предприятиям запрещается покупка в КНДР золота, титановой руды, угля и железной руды.

Напомним, в сентябре МИД РФ выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающимися в Северной Корее ядерными испытаниями.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 58
  1. 0255 Сегодня, 10:07
    Фанаты Кима, ну что скажете? Не стыдно перед любимой на расстоянии страной? wassat
    0255
    1. Zibelew Сегодня, 10:11
      Странная логика - пiндосам подыгрываем, не высылая их дипломатов, против КНДР - санкции.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
        Цитата: Zibelew
        Странная логика - пiндосам подыгрываем, не высылая их дипломатов, против КНДР - санкции.

        Это называется "большая политика" wink С Новым Годом , дружище ! drinks
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 10:18
          С Новым Годом Павел! А все таки в КНДР генералы нарядные, как новогодние елки)
          Zibelew
        2. 210окв Сегодня, 10:22
          Мюнхенский сговор-это тоже "большая политика"..Конечно иметь рядом с российским Дальнем Востоком ядерную страну с непредсказуемым руководством-весьма рисковано.Но ведь всё равно,с нами или без нас северокорейцы сделают то что им надо..Тут более похоже на установление миролюбивой политики России..Наверное это правильно в нынешней обстановке-нагнетать нечего..С наступающим МИРНЫМ Новым Годом!
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Zibelew
          Странная логика - пiндосам подыгрываем, не высылая их дипломатов, против КНДР - санкции.

          Это называется "большая политика" wink С Новым Годом , дружище ! drinks
          210окв
      2. ФАНТОМ-АС Сегодня, 10:16
        Цитата: Zibelew
        Странная логика - пiндосам подыгрываем, не высылая их дипломатов, против КНДР - санкции.

        А кто сказал , что феодало-капиталистическая РФ друг , товарищ и брат социалистической КНДР?
        Ничего другого от ввп не стоило ожидать.
        ФАНТОМ-АС
        1. Лопатов Сегодня, 12:06
          А кто сказал, что России выгодно развитие ядерных технологий у довольно непредсказуемых соседей вроде Ирана и уж тем более Северной Кореи?
          Лопатов
          1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 12:24
            Цитата: Лопатов
            А кто сказал, что России выгодно развитие ядерных технологий у довольно непредсказуемых соседей вроде Ирана и уж тем более Северной Кореи?

            Тогда объясните, чем КНДР и Иран отличаются от Пакистана или , к примеру, ЮАР??? кто оценивает эту самую степень адекватности?
            Кому мешает КНДР,в чём причина гонений на эту страну?
            Или пример Каддафи ничему и никого не научил?
            ФАНТОМ-АС
            1. Лопатов Сегодня, 12:43
              Ничем не отличается. И нам не выгодно развитие ядерных технологий и там. Но никак на это повлиять не можем. А в Иране и Сев. Корее- можем. И потому это надо делать.

              Цитата: ФАНТОМ-АС
              Кому мешает КНДР,в чём причина гонений на эту страну?

              Нам мешает.
              Вот Вы явно не житель российского Дальнего востока. И Вам побарабанно, даже если на Корейском полуострове начнётся реальная заваруха с применением ядерных боеприпасов. А вот нашим согражданам, проживающим там, на такое совсем не наплевать...
              Мало того, от такого рода угрозы более всего выигрывают американцы. Усиливая своё присутствие там, развивая военную инфраструктуру, "подминая" под себя власти Южной Кореи и Японии.
              Этим не довольны ни Россия, ни Китай
              Лопатов
              1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 12:59
                Цитата: Лопатов
                Вот Вы явно не житель российского Дальнего востока. И Вам побарабанно, даже если на Корейском полуострове начнётся реальная заваруха с применением ядерных боеприпасов.

                Поверьте, что я живу в более ракетоопасном районе и если уж разнесут в куски -это скорее нас.
                Цитата: Лопатов
                , развивая военную инфраструктуру, "подминая" под себя власти Южной Кореи и Японии.

                Эти страны легли под американцев по итогам двух войн. В отличие от нас матрасы побеждённых продолжают наклонять.
                Цитата: Лопатов
                В смысле, уничтожение режима националистического феодализма в Северной Корее и объединение двух стран?

                Главное , что тамошних граждан это устраивает или Вы хотите получить у себя на ДВ что то похожее на Сирию, Ливию или Ирак?
                Цитата: Лопатов
                Россия- единственный игрок в регионе, которому это однозначно выгодно.

                Очень спорное утверждение.
                ФАНТОМ-АС
            2. Лопатов Сегодня, 12:48
              Цитата: ФАНТОМ-АС
              Или пример Каддафи ничему и никого не научил?

              В смысле, уничтожение режима националистического феодализма в Северной Корее и объединение двух стран?
              Россия- единственный игрок в регионе, которому это однозначно выгодно.
              Япония и Китай боятся усиления конкурента, США боятся потери форпоста против Китая и России... все против. Кроме нас...
              Лопатов
      3. СРЦ П-15 Сегодня, 10:19
        Мне кажется, что в КНДР уже есть всё для изготовления и продолжения испытаний ядерного оружия. Это уже запоздалые санкции! В случае с Ираном - действительно, санкции имели успех, но тут явно опоздали: перед КНДР сейчас стоит главная задача - построить ракеты, способные достигать территории США. Поэтому, скорее всего Россия и поддержала решение СовБеза ООН от 2 марта 2016 года.
        СРЦ П-15
      4. tihiy Сегодня, 10:22
        Цитата: Zibelew
        Странная логика - пiндосам подыгрываем, не высылая их дипломатов, против КНДР - санкции.


        лижем зад америкосам...
        tihiy
        1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 10:24
          Цитата: tihiy
          лижем зад америкосам...

          30 лет уже, не переставая angry
          ФАНТОМ-АС
        2. Сергей777 Сегодня, 10:34
          Цитата: tihiy

          1
          tihiy Сегодня, 10:22 ↑ Новый
          Цитата: Zibelew
          Странная логика - пiндосам подыгрываем, не высылая их дипломатов, против КНДР - санкции.


          лижем зад америкосам...


          Лейтенант, с таким мышлением не быть тебе генералом, разве только на В/О. Хотя постойте движение языком у Вас правильные, продолжайте в том же духе!
          Сергей777
        3. 0255 Сегодня, 10:54
          Цитата: tihiy
          Цитата: Zibelew
          Странная логика - пiндосам подыгрываем, не высылая их дипломатов, против КНДР - санкции.

          лижем зад америкосам...

          Странно, но на ВО пишут что Путин каждый день переигрывает США в многоходовках... laughing
          0255
      5. Юра Сегодня, 10:40
        Цитата: Zibelew
        против КНДР - санкции

        Это санкции? Спросите у наших, тех кто проживает в Приморье, как им наличие под боком ядерных ракет и бомб в руках малопонятных Северокорейских лидеров. Я понимаю и не против того чтобы они его имели, но пусть сами и без нашей помощи. Оружие не хлеб, с его помощью можно защищать своих граждан, а можно грабить, шантажировать, даже дружить с другими вопрос в том как?
        Юра
      6. сибиралт Сегодня, 11:03
        А зачем обезьяне граната? Расползание ЯО не есть хорошо! А уж если по серьезному, то их производства ядерного оружейного топлива давно "закопать" надо, опять же с полного согласия СБ ООН.
        сибиралт
      7. Titsen Сегодня, 11:13
        Цитата: Zibelew
        Президент РФ запретил поставку оружия в КНДР


        Зачем?
        Titsen
        1. 0255 Сегодня, 12:47
          Цитата: Titsen
          Цитата: Zibelew
          Президент РФ запретил поставку оружия в КНДР

          Зачем?

          А вы петицию против данного запрета на каком-нибудь change.org создайте laughing
          0255
      8. ultra Сегодня, 11:18
        А нам с вами нужна под боком страна с ядерной бомбой и неадекватным руководством?
        ultra
        1. 0255 Сегодня, 12:08
          Цитата: ultra
          А нам с вами нужна под боком страна с ядерной бомбой и неадекватным руководством?

          Фанатам Кима очень нужна, они же с ума сходят от идей чучхе, не живя в таких условиях как северокорейцы fool
          0255
      9. Тамбовский Волк Сегодня, 11:23
        Ничего странного,либералы-с .
        Тамбовский Волк
      10. Krabik Сегодня, 12:03
        Цитата: Zibelew
        Странная логика - пiндосам подыгрываем, не высылая их дипломатов, против КНДР - санкции.


        Ничего странного, ждём новую администрацию белого дома.
        Отвечать на жалкие потуги бывших хозяев Белого дома не имеет смысла.
        Krabik
      11. Штык Сегодня, 12:37
        Цитата: Zibelew
        Странная логика

        Логика здравомыслящих людей ! А странная у тех, кто потворствует режиму Кимов! hi
        Штык
    2. СТАРПЕР Сегодня, 10:20
      Цитата: 0255
      Фанаты Кима, ну что скажете? Не стыдно перед любимой на расстоянии страной? wassat

      Хороший и нужный Указ вовремя главное, только уже все есть.... bully

      Нормально вроде ответил ? laughing
      СТАРПЕР
      1. 210окв Сегодня, 10:38
        Средств доставки на лужайку в Вашингтоне нет.. Пока.. request
        Цитата: СТАРПЕР
        Цитата: 0255
        Фанаты Кима, ну что скажете? Не стыдно перед любимой на расстоянии страной? wassat

        Хороший и нужный Указ вовремя главное, только уже все есть.... bully

        Нормально вроде ответил ? laughing
        210окв
        1. СТАРПЕР Сегодня, 11:43
          Цитата: 210окв
          Средств доставки на лужайку в Вашингтоне нет.. Пока..

          Нет конечно...))))) Указ подписан перед Новым годом!
          СТАРПЕР
        2. Штык Сегодня, 12:38
          Цитата: 210окв
          Средств доставки на лужайку в Вашингтоне нет.

          ЕСТЬ !
          Штык
    3. xetai9977 Сегодня, 10:37
      Ын сам дебильный хомяк, но его женщины красивые)) А по существу, рано или поздно обе Кореи объединятся и скорее всего Южная Корея попросту проглотит Север, к удовольствию простых северян. И скорее рано,чем поздно
      xetai9977
      1. СТАРПЕР Сегодня, 11:53
        Цитата: xetai9977
        и скорее всего Южная Корея попросту проглотит Север, к удовольствию простых северян.

        А если США , уйдет из этого региона...? Как думаете ,что будет...? Вы там в Азербайджане сперва разберитесь, а потом уже прогнозы выставляйте..КНДР, как и Россию западные сми превратили в этаких тоталитарных монстров..)))))хе хе хе..Мы японой маме сейчас хвост крутим...Так ,что посмотрим чья возьмет!
        СТАРПЕР
        1. Штык Сегодня, 12:40
          Цитата: СТАРПЕР
          .Так ,что посмотрим чья возьмет!

          Старпер! Повесь шашку на гвоздик - сегодня Новый год ! Будь здоров, с праздником! drinks
          Штык
      2. Лопатов Сегодня, 12:14
        Цитата: xetai9977
        и скорее всего Южная Корея попросту проглотит Север

        Такое усиление Кореи не выгодно ни одному из игроков. Разве что России.
        Посему никакого объединения.
        Особенно противоборствовать будут США.
        Лопатов
    4. Росомаха Сегодня, 12:21
      Все что нужно им уже поставили, теперь сами... Если бы не ядерное оружие где гарантия что с ней не случилось бы очередная Ливия?
      Росомаха
      1. 0255 Сегодня, 12:45
        Цитата: Росомаха
        Все что нужно им уже поставили, теперь сами... Если бы не ядерное оружие где гарантия что с ней не случилось бы очередная Ливия?

        В Северной Корее нет нефти, зачем её бомбить?
        - Мистер Буш, в Занзибаре нашли нефть!
        - О, да у них демократии нет, надо там порядок навести.
        - Мистер Буш, в КНДР тоже нет демократии...
        - А там и нефти нет, зачем им демократия?
        0255
  2. Trevis Сегодня, 10:15
    У Китая будут брать. У братьев коммунистов. Точно, с наступающим ребяты!
    Trevis
    1. 210окв Сегодня, 10:40
      Китайцы сами не слишком рады таким соседям..
      Цитата: Trevis
      У Китая будут брать. У братьев коммунистов. Точно, с наступающим ребяты!
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 11:10
      Китай - конкурент КНДР по отлову бродячих собак. Вот кого нужно подключать к очистке наших городов от злобных собачьих свор, и не нужно тратить огромные деньги на их "гуманитарные" приюты для кастрации! belay
      сибиралт
  3. лысова Сегодня, 10:25
    Это что санкции? Конечно испытание ядерного оружия дипломатическим путём нужно прекратить. Это сложно, потому что Северная Корея стоит на определённом этапе развития, ти по Китая. Но перекрывать её не надо.
    лысова
  4. Громобой Сегодня, 10:26
    Российским гражданам и предприятиям запрещается покупка в КНДР золота, титановой руды, угля и железной руды.
    Думаю,что китайские товарищи не обидятся ,если всё это богатство достанется им одним. bully
    П.С. Я понимаю,что Китай тоже за нераспространение ЯО,но без поддержки Китая северокорейцы бы не выстояли. wink
    Громобой
    1. лысова Сегодня, 12:04
      Немного не понял. Не в обиду --- во вот речь, идёт о ядерной разработке - не управляемых нам стран - хотя они " друзья".
      лысова
    2. лысова Сегодня, 12:39
      А почему так?--- это две упёртые державы - не куда не денешься .
      лысова
  5. avg-mgn Сегодня, 10:26
    Ну уж про уголь и железную руду наверное перебор, если только задаром отдавали.
    avg-mgn
    1. сибиралт Сегодня, 11:16
      Нет никакого перебора. Просто выявлено откуда у них деньги на "опасные игрушки", при этом народ траву ест. Или нам нужен ядерный конфликт непосредственно на наших границах?
      сибиралт
      1. avg-mgn Сегодня, 12:10
        Читать умеете? Уголь в Кузбассе достают, от Урала до Курил поставляют, бери не хочу. А тут дельцы везут из Кореи, вот и вопрос - почему. Только если задаром. То же и с железной рудой, про золото и титановую руду молчу - не владею.
        avg-mgn
    2. лысова Сегодня, 12:08
      Специфика - нельзя доверять бездумным политикам --- которые ушли вперёд на счёт науки
      .
      лысова
      1. лысова Сегодня, 12:11
        Вот и надо что то с КНДР(сложно будет)
        .
        лысова
    3. лысова Сегодня, 12:21
      Прости - уважаю - из угля углерод--- а под высоким давлением многое. А технологие из железа ( опыт Японии) выкачивают все элементы. Конечно металлом им тоже нужен.Они оборзели на счёт России.Надо что нибудь по нашему.
      лысова
  6. kolkulon Сегодня, 10:42
    Все будет идти через Китай.И туды и сюды.
    kolkulon
  7. Оператор Сегодня, 10:50
    Следующий шаг за Китаем - получится полная блокада Северной Кореи.
    Оператор
    1. СТАРПЕР Сегодня, 11:46
      Цитата: Оператор
      Следующий шаг за Китаем - получится полная блокада Северной Кореи.

      Конечно полная...никто не спорит! Весь КНДР рыдает и готовится к сдаче доблестной американской армии.... bully
      СТАРПЕР
      1. Оператор Сегодня, 11:53
        В связи приходом Трампа - доблестной южнокорейской армии.
        Оператор
  8. commbatant Сегодня, 11:14
    .....как в той рекламе с Сигалом: "Вы что-то хотели друзья?"
    Совбез ООН принял решение в марте, а сейчас конец декабря....
    насколько я помню ни РК, ни товарищи из КНР не модернизировали железнодорожные пути ведущие из своих стран в КНДР http://www.kp.ru/daily/24064.5/305540/
    http://maxpark.com/community/13/content/3068760
    http://sdelanounas.ru/blogs/41061
    кроме того, в КНДР всегда умели строить подземные туннели, не хуже нашего Метростроя
    commbatant
  9. Krabik Сегодня, 11:56
    Моего любимого хомячка Кима обижают и как раз под новогодние праздники, но я думаю смогу пережить %)
    Krabik
    1. 0255 Сегодня, 12:12
      Цитата: Krabik
      Моего любимого хомячка Кима обижают и как раз под новогодние праздники, но я думаю смогу пережить %)

      Зачем вы оскорбляете хомячков, милых пушистых и смешных зверьков, сравнивая их с больным на голову "великим солнцеподобным маршалом" Кимом?
      0255
  10. Старый26 Сегодня, 12:10
    Цитата: СРЦ П-15
    Мне кажется, что в КНДР уже есть всё для изготовления и продолжения испытаний ядерного оружия. Это уже запоздалые санкции! В случае с Ираном - действительно, санкции имели успех, но тут явно опоздали: перед КНДР сейчас стоит главная задача - построить ракеты, способные достигать территории США. Поэтому, скорее всего Россия и поддержала решение СовБеза ООН от 2 марта 2016 года.

    ВЫ правы. Среди санкционных материалов ЕМНИП материалы, которые могут быть использованы в создании ракетных двигателей. Еще раньше были под запретом системы наведения, обеспечивающую определенную точность. К примеру, если оборудование обеспечивает к примеру КВО 1/1000 от дальности - то такое можно было продавать, а вот если обеспечивает 1/10000 - то уже нет.
    КНДР разумеется имеет запасы и урановых руд и имеет реактор-накопитель плутония. По некоторым оценкам его у них примерно на 10-15 зарядов. И они будут продолжать испытания назло всем. Единственный вариант, если Китай надавит на них. А он поддержал санкции, тогда может быть что-то изменится, хотя вряд ли.
    С Ираном санкции в принципе тоже не имели успеха. Иран продолжал наращивание материалов, но не дошел до стадии испытаний, согласившись на обмен: снятие санкций в обмен на прекращение наращивания материалов оружейной чистоты. Но ведь даже подписав соглашение все понимают, что если страна уже хотя бы раз смогла получить материалы оружейной чистоты, то даже уничтожив их, получить еще будет только делом времени

    Цитата: Trevis
    У Китая будут брать. У братьев коммунистов. Точно, с наступающим ребяты!

    У Китая? Блажен кто верует... Китаю такой сосед хуже горькой редьки. Он едва с ним управляется. Но и китайцев допекло, раз они проголосовали по этой резолюции. А значит ничего им поставлять не будут. Северокорейцам придется изобретать самим велосипед. И осталось только китайцам убрать из договора дружбы с КНДР статью о взаимной помощи, как уже убрали ее мы. Что они, вероятнее всего и сделают
    Старый26
    1. zoolu300 Сегодня, 13:00
      Вы ошибаетесь. КНДР это "наживка" на которую руководство КПК ловит хозяев ФРС. КНР нужно уничтожение промышленности ЮК и Японии, для того чтоб стать абсолютным монополистом по производству техники ТНП. Но хозяева ФРС не ведутся, хотя КНДР регулярно посылает их "нах", что создает для них неприятную ситуацию (другие страны видят их беспомощность). Ведь объединенная мощь армий ЮК, Японии и СШМ гораздо больше армии КНДР, но они ничего не делают. А другие страны (Югославию, Ирак, Ливию) уничтожали за куда меньшие "косяки".
      zoolu300
  11. фа2998 Сегодня, 12:46
    Цитата: Zibelew
    , против КНДР - санкции.

    Вы хоть немножко подумайте!Указ подписан 30.12 16 г .С этого числа поставки запрещены.Значит то этого запретов небыло,вывози что хочешь!.КНДР УЖЕ СОЗДАЛА ЯО и строит баллистические ракеты!Может указ опоздал лет на 10-15,если Россия взяла на себя обязательства по договору о нераспространении ЯО? bully hi
    фа2998

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