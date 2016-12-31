13:06 31 декабря

Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств

Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ продолжают работу по разминированию кварталов восточного Алеппо, ранее находившихся под контролем террористов.

Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств


Российские саперы «с 5 декабря разминировали территорию Алеппо общей площадью 1072 гектара, более 400 километров автодорог и около 2200 зданий, обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов», сообщили в Минобороны РФ в пятницу.


Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств


«За сутки было очищено от взрывоопасных предметов почти 50 гектар в восточных районах Алеппо и 23,5 км дорог. На этой площади военными инженерами обезврежено больше тысячи взрывоопасных предметов, более 500 из которых – самодельные», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств


Сообщается также, что «для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими саперами применяются военные робототехнические комплексы "Уран-6"».

Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств
Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств
Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств
Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств
Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15
  1. MainBeam Сегодня, 10:34
    О потерях сапёров не говориться, как когда-то не давали инфы по вертолётам. Хотя, может, и правильно.
    А ещё смущает цвет формы - не уж-то нет "песчаной"? Или, типа, опять "зелёные человечки"?
    MainBeam
    1. 210окв Сегодня, 10:44
      Какую страну похерили...гады...Наши молодцы.Гляжу новую технику обкатывают..
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
        Сапёры , как и весь российский контингент , встречают Новый Год на передовой , как и подобает Воину . Преклоняюсь перед вашим мужеством , мужики ! С праздником !!! hi
        bouncyhunter
        1. СТАРПЕР Сегодня, 11:06
          Эх Россия неугомонная Душа...Вечно кого то спасаем и прикрываем и последнюю рубаху отдаем..!!! Может для этой миссии и создал Бог Россию..? Нет нам покоя и не скоро будет..А я горжусь этим !(и сыновей, внуков будут так воспитывать..)
          СТАРПЕР
    2. KnightRider Сегодня, 12:25
      Цитата: MainBeam
      О потерях сапёров не говориться, как когда-то не давали инфы по вертолётам. Хотя, может, и правильно.

      Может, потому, что их (потерь) нет?
      Цитата: MainBeam
      А ещё смущает цвет формы - не уж-то нет "песчаной"? Или, типа, опять "зелёные человечки"?

      Не май месяц на дворе, в том же Алеппо недавно снег шел. "Песчанка" это облегченная летняя форма
      KnightRider
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:37
    М да.Выглядит всё весьма достойно.Что с нашей армией случилось.Прямо времена Суворова вернулись."Воевать не числом, а умением"
    Наблюдатель2014
    1. СТАРПЕР Сегодня, 11:10
      Цитата: Наблюдатель2014
      Что с нашей армией случилось.Прямо времена Суворова вернулись."Воевать не числом, а умением"

      Просто ,нас меньше стало и приходится за троих выкручиваться ...В 90-х постарались некоторые "товарищи" ..А ,что делать? soldier
      СТАРПЕР
      1. Калинваген Сегодня, 12:08
        Как что? Тут только расследование - суд - и в тайгу на поселение )
        Калинваген
        1. СТАРПЕР Сегодня, 12:11
          Цитата: Калинваген
          Как что? Тут только расследование - суд - и в тайгу на поселение )

          Помрут они там в холоде...пусть лучше песчаные барханы лопатами перемещают с места на место..)))
          СТАРПЕР
          1. Калинваген Сегодня, 12:13
            В пустыне так то тоже скопытиться недолго) Страна у нас большая, мест разных много, можно даже телешоу - викторину устроить, с смс-голосованием)
            Калинваген
  3. лысова Сегодня, 10:51
    Вот и опять нашим ребятам досталось. Это как можно больше нужно снимать и документировать. История. И потом, когда хоть немного в себя придут, в "личеко" кинем - нужно за своё безобразие отвечать ( как бы хотелось матом и из калаша).
    лысова
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:03
    Ребята работают, и хочется пожелать им не ошибаться НИ РАЗУ!
    a.s.zzz888
  5. 3vs Сегодня, 11:57
    Собакен на фотке такой серьёзный!
    Сразу видно - профи! smile
    3vs
  6. sabakina Сегодня, 12:21
    Как бывшему "собачнику", мне дорого фото этого четвероногого друга.

    По поводу фото сапёра с кисточкой скажу так: "Сама история показывает, что мы приходим с миром."
    sabakina
    1. СТАРПЕР Сегодня, 12:33
      Цитата: sabakina
      Как бывшему "собачнику", мне дорого фото этого четвероногого друга.

      По поводу фото сапёра с кисточкой скажу так: "Сама история показывает, что мы приходим с миром."

      Только за это нас всегда ненавидят мировые ростовщики...Не умеем мы распоряжаться "как положено в мире" доставшимися территориями и ценностями...Другие мы увы!
      СТАРПЕР

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