Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств

Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ продолжают работу по разминированию кварталов восточного Алеппо, ранее находившихся под контролем террористов.Российские саперы «с 5 декабря разминировали территорию Алеппо общей площадью 1072 гектара, более 400 километров автодорог и около 2200 зданий, обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов», сообщили в Минобороны РФ в пятницу.«За сутки было очищено от взрывоопасных предметов почти 50 гектар в восточных районах Алеппо и 23,5 км дорог. На этой площади военными инженерами обезврежено больше тысячи взрывоопасных предметов, более 500 из которых – самодельные», – уточнили в пресс-службе ведомства.Сообщается также, что «для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими саперами применяются военные робототехнические комплексы "Уран-6"».