Анкара в течение 5-ти лет выделит на нужды украинской армии $ 15 млн
Киев и Анкара подписали соглашение, предусматривающее выделение для нужд ВСУ 3-х млн. долларов ежегодно в течение пяти лет. Об этом вчера сообщило украинское посольство в Турции.
В релизе говорится, что «30 декабря подписано соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о выделении финансовой помощи».
«Соглашение предусматривает выделение трех миллионов долларов США на ежегодной основе в течение пяти лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначения», – уточнили в посольстве.
В релизе говорится, что «30 декабря подписано соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о выделении финансовой помощи».
«Соглашение предусматривает выделение трех миллионов долларов США на ежегодной основе в течение пяти лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначения», – уточнили в посольстве.
Использованы фотографии: xn--j1aidcn.org