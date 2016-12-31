Анкара в течение 5-ти лет выделит на нужды украинской армии $ 15 млн

Киев и Анкара подписали соглашение, предусматривающее выделение для нужд ВСУ 3-х млн. долларов ежегодно в течение пяти лет. Об этом вчера сообщило украинское посольство в Турции.В релизе говорится, что «30 декабря подписано соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о выделении финансовой помощи».«Соглашение предусматривает выделение трех миллионов долларов США на ежегодной основе в течение пяти лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначения», – уточнили в посольстве.