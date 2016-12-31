13:07 31 декабря

Анкара в течение 5-ти лет выделит на нужды украинской армии $ 15 млн

Киев и Анкара подписали соглашение, предусматривающее выделение для нужд ВСУ 3-х млн. долларов ежегодно в течение пяти лет. Об этом вчера сообщило украинское посольство в Турции.

Анкара в течение 5-ти лет выделит на нужды украинской армии $ 15 млн


В релизе говорится, что «30 декабря подписано соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о выделении финансовой помощи».


«Соглашение предусматривает выделение трех миллионов долларов США на ежегодной основе в течение пяти лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначения», – уточнили в посольстве.

Использованы фотографии: xn--j1aidcn.org
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Комментарии 36
  1. СТАРПЕР Сегодня, 10:57
    И что интересно это будет..? Чисто опохмелиться...
    СТАРПЕР
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:58
      Цитата: СТАРПЕР
      И что интересно это будет..?

      Виталий , ну это же очевидно - распил по карманам ! Как всегда . laughing
      bouncyhunter
    2. Зяблицев Сегодня, 11:00
      Да это ВВП попросил Эрдогана, что бы нищебродам бабла подкинули, что бы они до конца не развалились, а то потом, после присоединения дикого поля нам придется средства изыскивать,но на 15 лярдов меньше.... laughing
      Зяблицев
    3. армагедон Сегодня, 11:02
      Хм...Думаю даже на Квас не потянет ....5 лет...
      армагедон
    4. 210окв Сегодня, 11:04
      Всё же зря Путин Эрдогана поддержал...
      Цитата: СТАРПЕР
      И что интересно это будет..? Чисто опохмелиться...
      210окв
      1. Titsen Сегодня, 11:12
        Цитата: 210окв
        Анкара в течение 5-ти лет выделит на нужды украинской армии $ 15 млн


        Очередной "перекосяк" Пердогана!
        Titsen
        1. Тамбовский Волк Сегодня, 11:22
          Да нет,дорогой товарищ,не перекосяк,а выверенная политика сталкивания лбами.Не надо других,особенно людей восточных за глупых принимать.Иначе сами в дурнях останемся.
          Тамбовский Волк
          1. Fonmeg Сегодня, 11:32
            Тамбовский Волк
            ,особенно людей восточных за глупых принимать


            Совершенно верно, Восток дело тонкое и воспринимать сладкие речи из их уст за мёд очень опасно! С ними как говорится нужно держать ухо востро и не расслабляться в умилении! В кармане у них всегда нож, который потом воткнётся вам в спину!
            Fonmeg
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:58
              Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначения», – уточнили в посольстве.

              Таким способом, Эрдоган хочет продать немножко своей военной техники, Украине. Вряд ли он даёт деньги Порошенко для того, чтобы тот покупал на них вооружение у самого себя, или в другой стране. А нам это без разницы: не дал бы денег Эрдоган, так нашёлся бы другой благодетель.
              СРЦ П-15
              1. СТАРПЕР Сегодня, 12:19
                Цитата: СРЦ П-15
                Таким способом, Эрдоган хочет продать немножко своей военной техники, Украине.

                Леопарды подбитые ИГИЛ ..)))) которые установят на линии разграничения с ДНР?
                Для страха и с музыкой..? angry
                СТАРПЕР
              2. 34 регион Сегодня, 12:38
                11.58. СРЦ П-15! Всем ясно что окраина кредиты никому не отдаст. Экономика рушится, идёт технологическое отставание. Кредиты на армию это не кредиты на технологии. Армия денег не принесёт. Тут скорее замысел застолбить территорию за кредиторами. Кто сколько кредитов дал, тому столько территории при разделе и достанется. Неужели турки целятся на порты окраины и прибрежную зону?
                34 регион
    5. Ихрек Сегодня, 11:06
      На укре идёт, фактически, гражданская война. Попробуй окажет Россия военную помощь курдам столько воя будет со стороны Турков. А наш МИД в их случае промолчит, хотя политика укров не просто антироссийская, но и откровенно враждебная к России.
      Ихрек
    6. vovanpain Сегодня, 11:35
      Анкара в течение 5-ти лет выделит на нужды украинской армии $ 15 млн

      На один или два танка за пять лет laughing И то или пропьют или раздербанят."Учись, салага!"
      ..- "Всё-таки хорошо, что я не президент США", - думал Порошенко, читая заявление Путина.- "Вот Обама. Действительно неудачник. Один раз попытался объявить войну России - и сразу опозорился! И это при том, что война всего лишь дипломатическая!Другое дело я! Каждый день по сто раз Путина провоцирую!И ничего! Живой пока, слава Бандере, не кашляю даже.А всё почему?! Потому что Украина - великая супердержава, которая может позволить себе все! Даже безнаказанно вводить санкции против России и Путина! И не смотрите, что я часто нетрезв, слегка помят и носки у меня дырявые. Это - маскировка! Чтобы противник расслабился и бдительность утратил. И пока он смеётся надо мной в твиттере, я ему раз - и санкции! Тоже в твиттере, правда, но щас не об этом!Так вот! Я понял!! Никакая мы не цээвропа. А самая что ни на есть Америка! Настоящая! А за океаном так, - самозванцы. Надо бы эту мысль с историками обсудить..."На этой оптимистической ноте, президент мира опрокинул ещё одну рюмочку коньяка, довольно крякнул и, сказав в адрес висящего на стене портрета Обамы "учись, салага!", пошёл записывать новогоднее обращение к украинскому народу. fellow
      vovanpain
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:01
    А хватит-ли этих денег пецьке от рошена и Ко? laughing
    a.s.zzz888
  3. AID.S Сегодня, 11:07
    Радостная весть долетела к Новому Году из Туретчины. Подняв бокалы, под бой курантов( laughing ) простые киевляне провозгласят тосты за вечную и нерушимую укро-турецкую дружбу.
    AID.S
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:13
    Если это взятка, то,кому и за что???
    Изгоняющий либероидов
  5. mgero Сегодня, 11:18
    Viva Türkei
    mgero
  6. viktor. Сегодня, 11:23
    Цитата: Ихрек
    На укре идёт, фактически, гражданская война. Попробуй окажет Россия военную помощь курдам столько воя будет со стороны Турков. А наш МИД в их случае промолчит, хотя политика укров не просто антироссийская, но и откровенно враждебная к России.

    а что идея Курдов противотанковыми комплексами снабдить, чтоб последних из семейства кошачих дожгли wassat
    viktor.
  7. Димонт Сегодня, 11:24
    Великие скакуны и тут себе подачек выпросили. Даёшь укро-турецкую дружбу, братья навек! wassat
    Димонт
  8. raki-uzo Сегодня, 11:38
    А Путин знал об этом ранше, чем Украинцев.
    raki-uzo
  9. Шептун Сегодня, 11:43
    могли бы этого и не делать, и не деньги, но все-таки шаг.
    Шептун
  10. Горный стрелок Сегодня, 11:46
    Забавно. Для помощи армии - гроши, а для воровства - в самый раз.
    Горный стрелок
  11. лысова Сегодня, 11:52
    Может провокация? Или что то ещё. Не разругать ли нас хотят--- с---.Очередная интрига против нас --- не понимают что такое Россия. Бог, Вам, судья. Терпение тоже есть у каждого. А мы можем и в своём репертуаре. Ну чего? ---- почему,Вам, не живётся мирно? Свои проблемы нужно решать своим путём и в отношении всего мира, на одной планете живём.
    лысова
  12. TOPchymBA Сегодня, 11:53
    Дадут денег на закупку турецкого неликвида, долг повесят на государство. Оружие тем более турецкое особым спросом не пользуется, а втюхать кому нибудь надо. Так что не перемога, а зрада.
    TOPchymBA
  13. Chicot 1 Сегодня, 11:53
    Замечательный союзничег... Но речь то по сути не о самом "султане" Эрдогане (с ним и так давно все ясно) как таковом, а о тех наших соотечественниках... точнее "наташах" женского и мужского рода... что кинулись греть свои телеса на турецком побережье, и деньги которых тоже по сути идут на эти самые "нужды украинской армии". Так же как и раньше (да и сейчас наверняка тоже) на поддержку "даиш"...
    Chicot 1
    1. Kenneth Сегодня, 12:24
      Съел шаверму помог бенладену. На самом деле с тем как метаются наши власти граждане окончательно запутались.
      Kenneth
  14. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:54
    Я худею. Три ляма для армии это пшик, даже патроны в требуемом количестве закупить не хватит. Опять все своруют.
    Товарищ_Сталин
    1. Kenneth Сегодня, 12:19
      Важен принцип.
      Kenneth
    2. 34 регион Сегодня, 12:57
      11.54. Товарищ Сталин! Это для затравки. Пробный шар. Потом процесс пойдёт. Наверно Порошенко понимает, окраина приговорена, денег просто так никто не даст. Поэтому собирает как можно больше кредиторов. Пусть они воюют меж собой, а свою долю он иметь будет. Его задача, продать руины окраины как можно дороже. И алкоголь там не при чём. Свой расчёт. Зря народ думает что олигархом может стать каждый . Деньги дураков любят? Если это так, то те кто не олигарх, те шибко умные граждане! Но и шибко нищие.
      34 регион
  15. moskowit Сегодня, 11:55
    То письмо пишут турецкому султану, то в попунечку его челомкают... "Независимость", блин... fellow
    moskowit
  16. птс-м Сегодня, 12:17
    А кахлы в свою очередь ,наверное рассчитаются ...свиным салом...„наркотик“ он и в на востоке наркотик.
    птс-м
  17. Kenneth Сегодня, 12:19
    А что кто-то подумал что турки друзья.
    Kenneth
    1. moskowit Сегодня, 12:40
      А что, кто то подумал, что турки друзья?
      moskowit
  18. фа2998 Сегодня, 12:19
    Цитата: Тамбовский Волк
    Да нет,дорогой товарищ,не перекосяк,а выверенная политика сталкивания лбами.Не надо других,особенно людей восточных за глупых принимать.Иначе сами в дурнях останемся.

    А в кремле немножко думают?Этой Турции простили и сбитый самолет,и погибших российских военных.Помогли режиму Эрдогана во время государственного переворота.Отменили все ограничения на товары,туризм,чартеры.Газ туда ведут.Думали ,что Турция лицом к России повернется(даже Крым признает).И что -посла убили,финансируют фашистов!Турция веками была нам врагом!Может кто то ЛИЧНО финансово заинтересован в сотрудничестве с Турцией?Ну может помидоры,туризм,газ? what request hi
    фа2998
  19. PValery53 Сегодня, 12:31
    На понюшку табаку свидомым может и хватить. Но никакой погоды не сделает. Но как антироссийский шаг со стороны турок Россией может быть воспринято.
    PValery53
  20. роман66 Сегодня, 12:38
    ничего личного - только бизнес. ну втюхают им каких-нито тряпок с натовской символикой - сильнее они от этого не станут
    роман66

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