Су-35 могут стать последними истребителями, закупаемыми Китаем за границей

НОАК может отказаться от закупок истребителей иностранного производства после принятия на вооружение отечественных J-20. Об этом пишет «Жэньминь жибао», комментируя прибытие в Китай первой партии российских самолетов Су-35.– отмечает газета.Большая часть характеристик самолёта нового поколения J-20 держится в секрете. По данным прессы, сейчас с КНР ведется разработка еще одного истребителя 5-го поколения J-31.«Первая партия в составе четырех многоцелевых истребителей Су-35 прибыла в КНР 25 декабря. Россия и Китай в ноябре 2015 года подписали контракт на поставку 24 истребителей Су-35. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в $ 2 млрд., в договоренность входят также поставки наземного оборудования и резервных двигателей», – уточняет издание.Ранее сообщалось, что контракт должен быть выполнен в течение 3-х лет.