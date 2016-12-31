13:07 31 декабря

Су-35 могут стать последними истребителями, закупаемыми Китаем за границей

НОАК может отказаться от закупок истребителей иностранного производства после принятия на вооружение отечественных J-20. Об этом пишет «Жэньминь жибао», комментируя прибытие в Китай первой партии российских самолетов Су-35.

Су-35 могут стать последними истребителями, закупаемыми Китаем за границей


«С вводом в эксплуатацию J-20, успешный дебют которого прошел в ноябре на авиашоу в Чжухае, ценность истребителей зарубежного производства, в том числе Су-35, для китайского рынка снизится», – отмечает газета.


Большая часть характеристик самолёта нового поколения J-20 держится в секрете. По данным прессы, сейчас с КНР ведется разработка еще одного истребителя 5-го поколения J-31.

«Первая партия в составе четырех многоцелевых истребителей Су-35 прибыла в КНР 25 декабря. Россия и Китай в ноябре 2015 года подписали контракт на поставку 24 истребителей Су-35. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в $ 2 млрд., в договоренность входят также поставки наземного оборудования и резервных двигателей», – уточняет издание.

Ранее сообщалось, что контракт должен быть выполнен в течение 3-х лет.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 31
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:28
    Зарекалась свинья дерьмо не есть...Они свои имитации самолетов до ума сами еще долгие годы не сумеют довести до уровня полностью аналогичной техники -знаний и технологий не хватает.копируй не копируй-все равно получишь
    Изгоняющий либероидов
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
      НОАК может отказаться от закупок истребителей иностранного производства

      Ключевое слово "может" . Но ведь не факт !
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 12:08
        Цитата: bouncyhunter
        Ключевое слово "может" .

        Правильно. Оно же "может", а может и "не может"...кто ж его знает, что оно там будет в будущем.
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:19
          Цитата: svp67
          Правильно. Оно же "может", а может и "не может"...кто ж его знает, что оно там будет в будущем.

          Китайцы хитры - до последнего момента будут туман напускать .
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 12:48
            Цитата: bouncyhunter
            Китайцы хитры - до последнего момента будут туман напускать .

            Имея СТОЛЬКО людей населения, можно что угодно в БОЛЬШОМ количестве напускать...
            svp67
    2. To be or not to be Сегодня, 12:00
      Великий русский известный писатель, драматург и дипломат Грибоедов Александр Сергеевич по этому поводу сказал:"Свежо предание, а вериться с трудом " smile
      To be or not to be
    3. Семен Семеныч Сегодня, 12:01
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      .копируй не копируй-все равно получишь

      У меня обратное предчувствие...
      Семен Семеныч
      1. СТАРПЕР Сегодня, 12:07
        [quote Большая часть характеристик самолёта нового поколения J-20 держится в секрете. [/quote]
        Что то не успели скопировать явно...Китайцы народ работоспособный конечно,но нет у них размаха в душе...! Они нам не конкуренты...
        СТАРПЕР
        1. Юрий из Волгограда Сегодня, 12:24
          Цитата: СТАРПЕР
          [quote Большая часть характеристик самолёта нового поколения J-20 держится в секрете.

          Что то не успели скопировать явно...Китайцы народ работоспособный конечно,но нет у них размаха в душе...! Они нам не конкуренты...[/quote]
          Вы китайцев с украинцами не путайте.
          Китай снова стал великим и продолжает рости. Меняет военную концепцию. Нам такие темпы и не снились.
          Ура комментарии глупы, замыливают глаза и делают слабее.
          Меж тем именно Китай является глобальной угрозой России.
          Юрий из Волгограда
          1. СТАРПЕР Сегодня, 12:43
            Цитата: Юрий из Волгограда
            Ура комментарии глупы, замыливают глаза и делают слабее.
            Меж тем именно Китай является глобальной угрозой России.

            Либералы обычно нас Китаем пугают, уже давно...Знакомая песня!
            Самые страшные это вы нытики , всех мастей и воры в стране ! А с Китаем разберемся, если что и быстро..(они помнят русских и уважают))))
            СТАРПЕР
        2. dauria Сегодня, 12:34
          ..Китайцы народ работоспособный конечно,но нет у них размаха в душе...! Они нам не конкуренты...


          Душа штука нужная, но....
          Так, к слову о "ксероксе". А ещё их заводы и НИИ не похожи на дома престарелых, как у нас . Напрасно смеёмся. Всё , что было у нас хорошего, они уже переняли.
          Китайские ученые впервые в мире в большом масштабе достигли успехов в определении маркеров в геноме человека, добились получения важной системы внутренней секреции нервов человека и создали карту генов нижнего зрительного бугра, генов
          гипофиза, генов надпочечника и, исходя из этой системы, клонировали более 300 новых генов человека, подали заявки на 110 с лишним патентов

          В 2003 г., изолировав короновирус из пробы, взятой у больного атипичной пневмонией, китайские ученые разработали реактив быстрого диагностирования, освоили ряд медикаментов для профилактики и лечения, добились достижений в изучении патогенеза, клинической диагностики и лечения, механизма биологической защиты и т. д., а также испытали вакцину,
          подавляющую активность вируса.

          . Используя технологию поверхностного нанопревращения, работники государственной лаборатории материаловедения НИИ металла АН, успешно реализовали поверхностную азотизацию чушкового чугуна при температуре 3000С. Ученые Международного
          центра квантовой структуры при НИИ физики АН открыли новый материал - изотакти- ческую металлическую наногроздь. Они ввели в чип кремниевого металла атом алюминия и создали 16 новых искусственных кристаллов.

          В Шанхае в 2005 г. завершено строительство и проведено испытание первой в мире коммерческой линии для поездов на магнитной подушке. Это важное достижение китайско-германского сотрудничества в области высоких технологий. Длина дороги составила 33 км, поезд развивает скорость до 430 км/ч, проходя весь путь за 8 мин. Научно-технический персонал в Шанхае провел более 140 научных испытаний и получил 8 патентов, что позволило транспортной системе на магнитной подушке достичь передового мирового уровня. Китай стал первой страной после Германии и Японии, овладевшей этой технологией.

          В 2003 г. в лабораториях квантовой физики и квантовой информации ученые Китайского университета науки и техники успешно осуществили концентрацию смешанного квантового состояния. Используя эту технологию, впервые в мире разработан квантовый транслятор для дистанционной квантовой коммуникации.

          Технологии возведения плотин. Оригинальная китайская техника возведения плотин высотой более 100 м, включающая новые технологии уплотнения цемента при заливке, плиточное покрытие, получила известность во всем мире. Водохранилище Санься в 2003 г. успешно заполнено водой, постоянные шлюзы используются в навигации, пущены в эксплуатацию 6 энергоблоков. Поставлен мировой рекорд по установке и пуску в эксплуатацию гидроэлектростанции. Уровень воды в водохранилище уже поднялся до 135 м над уровнем моря. Шлюзы Санься считаются самыми крупными в мире речными шлюзами.

          Компьютер на высокоточных парных прямых синаптических нейронных элементах CASSANN-II и высокопроизводительный компьютер двухуровневой нейронной сети HOPFIELD вывели Китай на передовой мировой уровень в области полупроводниковых нейронных
          сетей.

          В ходе экспериментов в 2003 г. сверхпроводящего токамака «НТ-7» НИИ плазмы АН Китая получило плазменный электрический разряд продолжительностью более минуты. Таким образом, сверхпроводящий токамак «НТ-7» стал вторым экспериментальным
          устройством в мире, которое может давать плазму высоких температур.

          Ну как Вам немножко "сделано у нас " ? Не впечатлило ? Так они только начали.
          dauria
          1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 12:45
            Цитата: dauria
            dauria

            Замечательный комент!
            Однозначно плюс!
            ФАНТОМ-АС
          2. СТАРПЕР Сегодня, 12:49
            Цитата: dauria
            Ну как Вам немножко "сделано у нас " ? Не впечатлило ? Так они только начали.

            Молодцы ! Всегда китайским достижениям радовался...А вот Россию ими пугать не стоит, как вы любите либералы совместно с западом ! Если что замочим всех и себя тоже, понятно написал надеюсь? soldier
            СТАРПЕР
  2. CRONOS Сегодня, 11:31
    Как? Уже скопируют и растиражируют? wassat
    А вообще, я бы на месте президента, вводил мораторий на продажу новейших разработок, лет эдак на 10. Приняли на вооружение Су-35, всё 10 лет его нельзя продавать вообще никому, даже в страны СНГ. Приняли С-400 - нельзя продавать за бугор тоже лет эдак на 10. Безопасность - важнее.
    CRONOS
    1. viktor. Сегодня, 11:53
      не не скопируют,только внешне, тот же состав метала невозможно скопировать. у Китайцев к примеру грузовые автомобили это точные копии европейцев, ДВС,кпп,мосты и т.п а ресурс в разы меньше.
      viktor.
    2. commbatant Сегодня, 11:58
      через 5 лет Су-35 уже морально устареет, для развитых стран во всяком случае....
      commbatant
    3. Сергей Воронежский Сегодня, 12:20
      100%--Убеждён , так и надо делать
      Сергей Воронежский
  3. noWAR Сегодня, 11:34
    Копирайтер решил сам написать замечательную статью?
    noWAR
  4. Kaliostro Сегодня, 11:40
    Конечно ! Зачем покупать, лучше спереть!
    Kaliostro
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:41
    До сих пор закупают у "Салюта" движки для своих копий Сушек. Ихние движки ресурс имеют около 10 раз меньший. А щеки надувают - куда там. "Женьминь Жибао" - это покруче газеты "Правда" времён холодной войны будет.
    Горный стрелок
  6. VNP1958PVN Сегодня, 11:41
    Не надо ля-ля. J20 и Т-50 или ПАКФА можно сравнивать? Их кроссовки обычно красивые,
    но часто остаются к концу дня без подошвы!
    VNP1958PVN
    1. TOPchymBA Сегодня, 11:46
      На счет кроссовок это Вы погорячились.
      TOPchymBA
  7. PValery53 Сегодня, 11:42
    Во всех тонкостях российского хай-тека в авиации вряд ли так быстро разберутся китайцы. А Россия, будем надеяться, не станет продавать новейшие оборонные технологии никому. Если только "золотой телец" не затмит глаза нашим правителям.
    PValery53
    1. commbatant Сегодня, 11:55
      с индусами же разрабатываем вместе самолет 5-го поколения, после успешных испытаний Индусы закупят в благодарность нам Ф-35 и помахают нам ручкой...
      commbatant
      1. Талгат Сегодня, 13:00
        Цитата: commbatant
        и помахают

        помашут
        Талгат
  8. commbatant Сегодня, 11:54
    "блажен, кто верует..."
    commbatant
  9. стер Сегодня, 12:15
    Если бы это была последняя новейшая техника, которую проворовавшаяся власть отдает потенциальному врагу, было бы лучше. Но... это только мечты.
    стер
  10. kolkulon Сегодня, 12:20
    Да и 35х они по возможности купили бы один и 500 двигателей к нему.
    kolkulon
  11. Bator Сегодня, 12:21
    Китайцы купили наши С-300,скопировали.И что?Небо Пекина все равно охраняют наши С-300,а не их копии.
    Bator
  12. Altona Сегодня, 12:23
    Цитата: СТАРПЕР
    Что то не успели скопировать явно...Китайцы народ работоспособный конечно,но нет у них размаха в душе...! Они нам не конкуренты...

    ----------------------------------
    Двигателей нет у них с большим ресурсом и мощной тягой для такого гроба, вот и всё. Остальное голимый пиар. мы можем, мы не можем, мы переможем. Их главные конструкторы обычно главные компиляторы, страдают подражательством, несмотря на наличие весьма мощных НИИ структур. Главный конструктор этого чуда был выгнан в отставку. Потому что самолет проектировать-это вам не пазл собирать, и даже не "новый айфон"-батареечку пока старую оставим, камеру тоже(или наоборот), корпус с ПОЧТИ новыми изгибами залепим, новый процессор втюхаем и покатит на сезончик.
    Altona
    1. СТАРПЕР Сегодня, 13:05
      Цитата: Altona
      Двигателей нет у них с большим ресурсом и мощной тягой для такого гроба, вот и всё. Остальное голимый пиар.

      Вы правы в этом, на это годы нужны ...А основа всего, фундаментальная наука ! От этого все играется, да это очень дорого и не всегда прибыль приносит быструю..А мы все же тратимся на это!
      СТАРПЕР

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