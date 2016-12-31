Су-35 могут стать последними истребителями, закупаемыми Китаем за границей
НОАК может отказаться от закупок истребителей иностранного производства после принятия на вооружение отечественных J-20. Об этом пишет «Жэньминь жибао», комментируя прибытие в Китай первой партии российских самолетов Су-35.
«С вводом в эксплуатацию J-20, успешный дебют которого прошел в ноябре на авиашоу в Чжухае, ценность истребителей зарубежного производства, в том числе Су-35, для китайского рынка снизится», – отмечает газета.
Большая часть характеристик самолёта нового поколения J-20 держится в секрете. По данным прессы, сейчас с КНР ведется разработка еще одного истребителя 5-го поколения J-31.
«Первая партия в составе четырех многоцелевых истребителей Су-35 прибыла в КНР 25 декабря. Россия и Китай в ноябре 2015 года подписали контракт на поставку 24 истребителей Су-35. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в $ 2 млрд., в договоренность входят также поставки наземного оборудования и резервных двигателей», – уточняет издание.
Ранее сообщалось, что контракт должен быть выполнен в течение 3-х лет.
«С вводом в эксплуатацию J-20, успешный дебют которого прошел в ноябре на авиашоу в Чжухае, ценность истребителей зарубежного производства, в том числе Су-35, для китайского рынка снизится», – отмечает газета.
Большая часть характеристик самолёта нового поколения J-20 держится в секрете. По данным прессы, сейчас с КНР ведется разработка еще одного истребителя 5-го поколения J-31.
«Первая партия в составе четырех многоцелевых истребителей Су-35 прибыла в КНР 25 декабря. Россия и Китай в ноябре 2015 года подписали контракт на поставку 24 истребителей Су-35. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в $ 2 млрд., в договоренность входят также поставки наземного оборудования и резервных двигателей», – уточняет издание.
Ранее сообщалось, что контракт должен быть выполнен в течение 3-х лет.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com