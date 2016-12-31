13:09 31 декабря

Роботизированные комплексы «Соратник» и «Нерехта» в учебном бою (видео)

Минобороны РФ опубликовало видео, запечатлевшее эпизод тактико-специального учения мотострелкового взвода на полигоне Алабино с участием роботизированных комплексов «Соратник» и «Нерехта».

Роботизированные комплексы «Соратник» и «Нерехта» в учебном бою (видео)


Данное учение проведено в рамках сборов высшего командования Сухопутных войск.


«Что-то в новой технике устраивает нас, что-то нет. Главный критерий новых систем – чтобы они были востребованы в войсках. После показа у нас состоялся предметный обмен мнениями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся новая техника совершенствовалась», – сказал главнокомандующий войсками Олег Салюков.

Бронированная гусеничная машина "Соратник" весит 7 тонн, скорость передвижения – 40 км/ч. Комплекс может работать в пассивном режиме 10 суток, контролируя окрестности в радиусе 2,5 км. Вооружение – крупнокалиберный пулемет с гранатометом либо 8 ракет "Корнет". Автоматика боевого модуля самостоятельно находит, идентифицирует, сопровождает и поражает цели.

«Нерехта» создавался как универсальная транспортная платформа для работы по 14-ти специальностям. По данным разработчиков, в зависимости от устанавливаемого модуля комплекс «может патрулировать местность, вести разведку, засекать позиции вражеской артиллерии и вывозить с поля боя раненых». Машина действует в информационном поле роты. Пока вооружение «Нерехты» составляет 7,62-мм пулемет. В дальнейшем его планируется оснастить более мощным оружием.


Использованы фотографии: Фонд перспективных исследований
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Комментарии 5
  1. СТАРПЕР Сегодня, 12:02
    Комплекс может работать в пассивном режиме 10 суток, контролируя окрестности в радиусе 2,5 км.

    Неплохой сторожевик..! Солдаты могут отдохнуть спокойно.
    СТАРПЕР
    1. Krabik Сегодня, 12:10
      Если поставят туда вменяемый ИИ, то польза будет в лобовых атаках.

      А по радиоуправлению или кабелю, можно попуасов в Сирии или Украине гонять.
      Krabik
    2. ДэнСабака Сегодня, 12:12
      Солдаты могут отдохнуть

      ха-ха (3 раза)
      кто ж позволит солдату отдыхать, тем более спокойно?....
      ДэнСабака
  2. kot11180 Сегодня, 12:11
    На видео роботы просто выполняли упражнение стрельб, а хотелось бы тактику действий увидеть, как их применять планируют в бою.
    kot11180
  3. kolkulon Сегодня, 12:26
    Сразу вспомнил фильм" чужие "с автономной пушкой в шахте.Только движение-огонь.
    kolkulon

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