Роботизированные комплексы «Соратник» и «Нерехта» в учебном бою (видео)

Минобороны РФ опубликовало видео, запечатлевшее эпизод тактико-специального учения мотострелкового взвода на полигоне Алабино с участием роботизированных комплексов «Соратник» и «Нерехта».Данное учение проведено в рамках сборов высшего командования Сухопутных войск.«Что-то в новой технике устраивает нас, что-то нет. Главный критерий новых систем – чтобы они были востребованы в войсках. После показа у нас состоялся предметный обмен мнениями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся новая техника совершенствовалась», – сказал главнокомандующий войсками Олег Салюков.Бронированная гусеничная машина "Соратник" весит 7 тонн, скорость передвижения – 40 км/ч. Комплекс может работать в пассивном режиме 10 суток, контролируя окрестности в радиусе 2,5 км. Вооружение – крупнокалиберный пулемет с гранатометом либо 8 ракет "Корнет". Автоматика боевого модуля самостоятельно находит, идентифицирует, сопровождает и поражает цели.«Нерехта» создавался как универсальная транспортная платформа для работы по 14-ти специальностям. По данным разработчиков, в зависимости от устанавливаемого модуля комплекс «может патрулировать местность, вести разведку, засекать позиции вражеской артиллерии и вывозить с поля боя раненых». Машина действует в информационном поле роты. Пока вооружение «Нерехты» составляет 7,62-мм пулемет. В дальнейшем его планируется оснастить более мощным оружием.