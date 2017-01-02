Хлопая дверью, берегите хвост

Накануне власти Соединенных Штатов Америки объявили о введении новых санкций против России. Причина – «действия Москвы, направленные на подрыв демократии в США».Очередной пакет ограничительных мер коснулся ряда российских граждан и компаний, обвиняемых в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Помимо этого, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов, которым вменяется осуществление разведывательной деятельности, а также закрывает два дипломатических учреждения в штате Мэриленд и Нью-Йорке.Резкое обострение российско-американских отношений можно считать продолжением агрессивной политики действующей администрации Белого дома в отношении Кремля. При этом мотивы команды президента США Барака Обамы в целом, предельно понятны.Не будет преувеличением сказать, что последние годы правления складывающего свои полномочия лидера прошли под знаком противостояния с российским коллегой Владимиром Путиным. Результат этой заочной схватки сложился, очевидно, не в пользу первого темнокожего главы американского государства. Успешная операция ВКС России в Сирии, в ходе которой правительственным войскам этой страны удалось коренным образом переломить ход войны против международных террористических организаций, оказала существенное влияние на позиции Вашингтона в регионе. Миграционный кризис в Европе, возникновение которого стало следствием невнятной внешней политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, послужил причиной раскола в рядах европейских стран-членов НАТО и заставил их усомниться в правильности выбранного североатлантического пути.Нынешние шаги американского президента больше походят на стремление озлобленного человека отомстить обидчику любой ценой, даже в ущерб себе. Российская сторона уже анонсировала адекватный ответ на недружественные действия заокеанских партнеров. Исходя из предыдущего опыта можно с уверенностью утверждать, что встречные меры Москвы как минимум не будут уступать решениям Вашингтона, а значит, отношения двух стран ждет новый виток напряженности.В то же время приходится констатировать, что своими действиями Обама сумел осложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу, основным предвыборным обещанием которого было намерение наладить конструктивный диалог с Россией. Вводя ограничительные меры против Кремля представитель демократической партии пытается повлиять на внешнеполитический курс своего сменщика и не позволить последнему отклониться от заданной уходящей администрацией антироссийской траектории.Подводя черту остается добавить, что закрывая дверь российско-американских отношений господин Обама не замечает, что с каждым его шагом, хвост, олицетворяющий американский народ, рискует быть зажатым в узком дверном проеме двусторонних отношений.