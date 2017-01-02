08:17 02 января
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Хлопая дверью, берегите хвост

Хлопая дверью, берегите хвост


Накануне власти Соединенных Штатов Америки объявили о введении новых санкций против России. Причина – «действия Москвы, направленные на подрыв демократии в США».

Очередной пакет ограничительных мер коснулся ряда российских граждан и компаний, обвиняемых в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Помимо этого, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов, которым вменяется осуществление разведывательной деятельности, а также закрывает два дипломатических учреждения в штате Мэриленд и Нью-Йорке.


Резкое обострение российско-американских отношений можно считать продолжением агрессивной политики действующей администрации Белого дома в отношении Кремля. При этом мотивы команды президента США Барака Обамы в целом, предельно понятны.

Не будет преувеличением сказать, что последние годы правления складывающего свои полномочия лидера прошли под знаком противостояния с российским коллегой Владимиром Путиным. Результат этой заочной схватки сложился, очевидно, не в пользу первого темнокожего главы американского государства. Успешная операция ВКС России в Сирии, в ходе которой правительственным войскам этой страны удалось коренным образом переломить ход войны против международных террористических организаций, оказала существенное влияние на позиции Вашингтона в регионе. Миграционный кризис в Европе, возникновение которого стало следствием невнятной внешней политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, послужил причиной раскола в рядах европейских стран-членов НАТО и заставил их усомниться в правильности выбранного североатлантического пути.

Нынешние шаги американского президента больше походят на стремление озлобленного человека отомстить обидчику любой ценой, даже в ущерб себе. Российская сторона уже анонсировала адекватный ответ на недружественные действия заокеанских партнеров. Исходя из предыдущего опыта можно с уверенностью утверждать, что встречные меры Москвы как минимум не будут уступать решениям Вашингтона, а значит, отношения двух стран ждет новый виток напряженности.

В то же время приходится констатировать, что своими действиями Обама сумел осложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу, основным предвыборным обещанием которого было намерение наладить конструктивный диалог с Россией. Вводя ограничительные меры против Кремля представитель демократической партии пытается повлиять на внешнеполитический курс своего сменщика и не позволить последнему отклониться от заданной уходящей администрацией антироссийской траектории.

Подводя черту остается добавить, что закрывая дверь российско-американских отношений господин Обама не замечает, что с каждым его шагом, хвост, олицетворяющий американский народ, рискует быть зажатым в узком дверном проеме двусторонних отношений.
Автор: Андрей Орлов


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Комментарии 9
  1. Spartanez300 Сегодня, 06:42
    К администрации Обамы испытываешь обычное презрение . Ничего хорошего от их правления не было .
    Spartanez300
    1. 210окв Сегодня, 06:46
      А я бы сказал,напротив....Это черное мурло помогло нам собраться в кулак,так скажем.Взяться за дела,наконец...А то целые отрасли были похерены,началось мало помалу возрождение...
      210окв
      1. Reptiloid Сегодня, 07:04
        С каждым днем обвинёния в адрес России становятся всё более фантастическими!
        Reptiloid
      2. Delink Сегодня, 07:13
        Согласен с Вами! Еще бы год-два и поднимем свое хозяйство, лишь бы наши либерасты палки в колеса не втыкали
        Delink
  2. knn54 Сегодня, 07:17
    Хлопанье дверями приносит повреждение "Конструкции"(разбивает петли и косяки), и может привести к разрушению двери. Трампу придется заняться "ремонтом"...
    knn54
  3. mivmim Сегодня, 07:24
    Да опустил его Путин ниже "Нехочу", вот и пытается нагадить от обиды на последок.
    mivmim
  4. behemot Сегодня, 07:31
    Злобный нигер никак не уймется. Ну не может проиграть достойно. Исключительность она такая.
    behemot
  5. vetor Сегодня, 07:45
    Ага в этом списке даже повар есть.
    Матерей разведчик!
    vetor
  6. Фагелов Сегодня, 08:06
    Американцы, складывается такое впечатление, не живут своим умом. Своих мозгов нет- качают из-за границы, не хватает раб силы оттуда же. Выборы? Ну не могут сами определиться, Нужно повлеять из вне. Чурки какие то, словом.
    Фагелов

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