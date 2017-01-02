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Хлопая дверью, берегите хвост
Накануне власти Соединенных Штатов Америки объявили о введении новых санкций против России. Причина – «действия Москвы, направленные на подрыв демократии в США».
Очередной пакет ограничительных мер коснулся ряда российских граждан и компаний, обвиняемых в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Помимо этого, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов, которым вменяется осуществление разведывательной деятельности, а также закрывает два дипломатических учреждения в штате Мэриленд и Нью-Йорке.
Резкое обострение российско-американских отношений можно считать продолжением агрессивной политики действующей администрации Белого дома в отношении Кремля. При этом мотивы команды президента США Барака Обамы в целом, предельно понятны.
Не будет преувеличением сказать, что последние годы правления складывающего свои полномочия лидера прошли под знаком противостояния с российским коллегой Владимиром Путиным. Результат этой заочной схватки сложился, очевидно, не в пользу первого темнокожего главы американского государства. Успешная операция ВКС России в Сирии, в ходе которой правительственным войскам этой страны удалось коренным образом переломить ход войны против международных террористических организаций, оказала существенное влияние на позиции Вашингтона в регионе. Миграционный кризис в Европе, возникновение которого стало следствием невнятной внешней политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, послужил причиной раскола в рядах европейских стран-членов НАТО и заставил их усомниться в правильности выбранного североатлантического пути.
Нынешние шаги американского президента больше походят на стремление озлобленного человека отомстить обидчику любой ценой, даже в ущерб себе. Российская сторона уже анонсировала адекватный ответ на недружественные действия заокеанских партнеров. Исходя из предыдущего опыта можно с уверенностью утверждать, что встречные меры Москвы как минимум не будут уступать решениям Вашингтона, а значит, отношения двух стран ждет новый виток напряженности.
В то же время приходится констатировать, что своими действиями Обама сумел осложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу, основным предвыборным обещанием которого было намерение наладить конструктивный диалог с Россией. Вводя ограничительные меры против Кремля представитель демократической партии пытается повлиять на внешнеполитический курс своего сменщика и не позволить последнему отклониться от заданной уходящей администрацией антироссийской траектории.
Подводя черту остается добавить, что закрывая дверь российско-американских отношений господин Обама не замечает, что с каждым его шагом, хвост, олицетворяющий американский народ, рискует быть зажатым в узком дверном проеме двусторонних отношений.
Автор: Андрей Орлов
Накануне власти Соединенных Штатов Америки объявили о введении новых санкций против России. Причина – «действия Москвы, направленные на подрыв демократии в США».
Очередной пакет ограничительных мер коснулся ряда российских граждан и компаний, обвиняемых в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Помимо этого, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов, которым вменяется осуществление разведывательной деятельности, а также закрывает два дипломатических учреждения в штате Мэриленд и Нью-Йорке.
Резкое обострение российско-американских отношений можно считать продолжением агрессивной политики действующей администрации Белого дома в отношении Кремля. При этом мотивы команды президента США Барака Обамы в целом, предельно понятны.
Не будет преувеличением сказать, что последние годы правления складывающего свои полномочия лидера прошли под знаком противостояния с российским коллегой Владимиром Путиным. Результат этой заочной схватки сложился, очевидно, не в пользу первого темнокожего главы американского государства. Успешная операция ВКС России в Сирии, в ходе которой правительственным войскам этой страны удалось коренным образом переломить ход войны против международных террористических организаций, оказала существенное влияние на позиции Вашингтона в регионе. Миграционный кризис в Европе, возникновение которого стало следствием невнятной внешней политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, послужил причиной раскола в рядах европейских стран-членов НАТО и заставил их усомниться в правильности выбранного североатлантического пути.
Нынешние шаги американского президента больше походят на стремление озлобленного человека отомстить обидчику любой ценой, даже в ущерб себе. Российская сторона уже анонсировала адекватный ответ на недружественные действия заокеанских партнеров. Исходя из предыдущего опыта можно с уверенностью утверждать, что встречные меры Москвы как минимум не будут уступать решениям Вашингтона, а значит, отношения двух стран ждет новый виток напряженности.
В то же время приходится констатировать, что своими действиями Обама сумел осложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу, основным предвыборным обещанием которого было намерение наладить конструктивный диалог с Россией. Вводя ограничительные меры против Кремля представитель демократической партии пытается повлиять на внешнеполитический курс своего сменщика и не позволить последнему отклониться от заданной уходящей администрацией антироссийской траектории.
Подводя черту остается добавить, что закрывая дверь российско-американских отношений господин Обама не замечает, что с каждым его шагом, хвост, олицетворяющий американский народ, рискует быть зажатым в узком дверном проеме двусторонних отношений.
Автор: Андрей Орлов