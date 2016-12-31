Российские специалисты разработали проект утилизации списанных АПЛ «методом взрывной резки»

В Российском федеральном ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Саров) разработан малозатратный и более простой способ утилизации корпусов списанных АПЛ – методом взрывной резки.«Цель проекта – получение эффективного инструмента для выполнения демонтажа корпусов атомных подводных лодок выведенных из эксплуатации. Существующие методы утилизации – очень трудоемкие и не всегда безопасные для здоровья персонала, поэтому учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ и был разработан способ взрывной резки корпусов АПЛ», – рассказали в центре.Метод взрывной резки «является более прогрессивной технологией для этой работы», подчеркнули специалисты. «Резка корпусов АПЛ производится удлинёнными кумулятивными зарядами или специально разрабатываемыми зарядами», – сообщили они.По словам представителей центра, «сначала изнутри с помощью этих взрывчатых веществ режется прочный корпус лодки на фрагменты 60-80 тонн, они будут удерживаться на внешнем легком корпусе, который также может быть частично прорезан данным способом, при этом окончательное разделение фрагментов будет производиться с помощью газорезки». Крупные фрагменты корпуса АПЛ в последующем также могут быть разрезаны взрывным способом.«Данный метод обладает большой эффективностью и простотой, не требует большого количества затрат взрывчатого вещества и длительной подготовки к проведению работ. При этом технологический процесс высокопроизводительный и мало воздействует на окружающую инфраструктуру», – отметили в центре.Этот способ уже был успешно продемонстрирован на территории Центра по утилизации радиоактивных отходов в Мурманской области.