13:10 31 декабря

Российские специалисты разработали проект утилизации списанных АПЛ «методом взрывной резки»

В Российском федеральном ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Саров) разработан малозатратный и более простой способ утилизации корпусов списанных АПЛ – методом взрывной резки.

Российские специалисты разработали проект утилизации списанных АПЛ «методом взрывной резки»


«Цель проекта – получение эффективного инструмента для выполнения демонтажа корпусов атомных подводных лодок выведенных из эксплуатации. Существующие методы утилизации – очень трудоемкие и не всегда безопасные для здоровья персонала, поэтому учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ и был разработан способ взрывной резки корпусов АПЛ», – рассказали в центре.


Метод взрывной резки «является более прогрессивной технологией для этой работы», подчеркнули специалисты. «Резка корпусов АПЛ производится удлинёнными кумулятивными зарядами или специально разрабатываемыми зарядами», – сообщили они.

По словам представителей центра, «сначала изнутри с помощью этих взрывчатых веществ режется прочный корпус лодки на фрагменты 60-80 тонн, они будут удерживаться на внешнем легком корпусе, который также может быть частично прорезан данным способом, при этом окончательное разделение фрагментов будет производиться с помощью газорезки». Крупные фрагменты корпуса АПЛ в последующем также могут быть разрезаны взрывным способом.

«Данный метод обладает большой эффективностью и простотой, не требует большого количества затрат взрывчатого вещества и длительной подготовки к проведению работ. При этом технологический процесс высокопроизводительный и мало воздействует на окружающую инфраструктуру», – отметили в центре.

Этот способ уже был успешно продемонстрирован на территории Центра по утилизации радиоактивных отходов в Мурманской области.

Использованы фотографии: http://nnm.me
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Комментарии 8
  1. Юрий из Волгограда Сегодня, 12:32
    Я понял.
    Режут торпеду в отсеке, она взрывается - подлодка разобрана!
    Быстро и экономно!
    С новым годом уважаемые!
    Всем побольше хороших новостей, адекватных жарких дебатов и везения!
    (Здоровья вам родные пожелают ))
    Юрий из Волгограда
  2. DEZINTO Сегодня, 12:33
    Взрывают где? В доке?

    В море над областью затопления?

    Ничего не понятно.
    DEZINTO
    1. Юрий из Волгограда Сегодня, 12:37
      Цитата: DEZINTO
      Взрывают где? В доке?

      В море над областью затопления?

      Ничего не понятно.

      Суть в коммулятивных зарядах, это не фугасы.
      Скорее всего не в море, а где нить в доке или на стапеле.
      Юрий из Волгограда
    2. ДМ51 Сегодня, 12:48
      Цитата: DEZINTO
      Взрывают где? В доке?

      В море над областью затопления?

      Ничего не понятно.

      Я думаю можно и в доке,так как взывается прочный корпус,который изолирован от стапель-палубы дока лёгким корпусом,то есть такие работы ведутся внутри лодки
      ДМ51
      1. водяной Сегодня, 13:08
        Все правильно. Можно и в доке. Мне когда-то довелось "Теодора Нетте" взрывами разделывать. Был когда-то воспетый в стихах В.Маяковского пароход с толщиной обшивки корпуса 20 миллиметров. Правда после первого взрыва в здании порта из окон стекол много высыпалось. Но, потом, от этого немного поумнев, я начал ВВ на линии реза мешками с водой обкладывать. И, дело пошло.
        А резать прочный корпус ПЛ взрывами изнутри - одно удовольствие. Прорывающиеся под легкий корпус струи им же и экранируются.
        водяной
  3. синоби Сегодня, 12:37
    Ооо!Додумались наконец-то.Хотя сама технология достаточно старая,если ни сказать древняя!
    синоби
    1. михаил3 Сегодня, 13:03
      Дак в США испокон веку люди сортирные ямы динамитом копают, не лопатой же махать, в самом то деле? А у нас к взрывчатке отношение как у пещерных людей к богу грома. Боимся ее до тремора во всех суставах! Ну то есть не самой взрывчатки, а вот доверить ее людям страшно. А ну как пойдут эти люди взрывать что попало?!
      Ровно то самое отношение, как к гражданскому оружию. Мол стоит только доверить его людям, и люди кинутся убивать направо и налево. Удивителен факт, что кому то вдруг удалось внедрить у нас этот действительно старинный и очень эффективный метод.
      Неуж то у нас в стране есть кто то, кому таки можно доверять? Быть того не может, буквально до сегодняшнего дня наши власти не доверяли абсолютно никому. И вдруг...
      михаил3
  4. Горный стрелок Сегодня, 12:56
    Саровцы известные мастера в обращении со взрывчаткой. Те, кто умеет обжимать взрывом ядерные заряды, мастера своего дела.
    Горный стрелок

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