13:06 31 декабря

Сербия заказало вертолеты у компании Airbus

Сербское правительство подписало контракт с европейской группой Airbus на покупку 9-ти многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters H145M.

Сербия заказало вертолеты у компании Airbus


О стоимости сделки не сообщается. Машины приобретаются в интересах Минобороны и МВД Сербии.


Н145М (более раннее обозначение ЕС645 Т2) выпускает германская линия компании. Ранее вертолеты заказали бундесвер и Минобороны Таиланда. Еще 3 вертолета покупает британское военное ведомство для подготовки летного состава.

Использованы фотографии: Airbus Helicopters
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Комментарии 1
  1. Горный стрелок Сегодня, 12:59
    Маленькие -легонькие. Россия таких и не производит. А Ка 226 ещё не особо популярны.
    Горный стрелок

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