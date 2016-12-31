Сербия заказало вертолеты у компании Airbus

Сербское правительство подписало контракт с европейской группой Airbus на покупку 9-ти многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters H145M.О стоимости сделки не сообщается. Машины приобретаются в интересах Минобороны и МВД Сербии.Н145М (более раннее обозначение ЕС645 Т2) выпускает германская линия компании. Ранее вертолеты заказали бундесвер и Минобороны Таиланда. Еще 3 вертолета покупает британское военное ведомство для подготовки летного состава.