02:53 01 января

СБ ООН принял подготовленную РФ резолюцию по Сирии

СБ ООН принял подготовленную РФ резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и проведении в Астане переговоров между Дамаском и оппозицией.

За документ, соавторами которого стали Россия и Турция, проголосовали все 15 стран - членов СБ.

В принятой резолюции члены Совбеза одобрили достигнутые при посредничестве Москвы и Анкары договоренности, а также указали на "важность их полного и немедленного выполнения".
Первоисточник: http://tass.ru/


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Комментарии 52
  1. tiaman.76 Вчера, 21:20
    приняли по быстрей ..сейчас все по домам бухать будут..ну а потом опять по кругу палки в колеса вставлять будут с этой "опозицией"
    tiaman.76
    1. bulvas Вчера, 21:37
      Пока - хорошо, можно встречать Новый год (кто еще не встретил)
      Новые проблемы будут уже в новом году

      Всех поздравляю с наступившим и наступающим Новым годом, всем удачи и здоровья, до встречи в новом году!

      drinks
      bulvas
      1. Тралл Вчера, 21:44
        Эх, великого любителя мороженого теряет мировое сообщество 20.01.17

        Но русские и тут выкрутились, клонировав 44го американского президента. laughing
        Тралл
      2. тол100в Вчера, 22:20
        Цитата: bulvas
        Новые проблемы будут уже в новом году

        Проблемы старые, как мир. Ведь тот же ООН зангажирован СГА дальше некуда!
        тол100в
      3. tiaman.76 Вчера, 22:24
        yes drinks взаимно..до встречи в новом!
        tiaman.76
    2. vovanpain Вчера, 22:41
      Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и проведении в Астане переговоров между Дамаском и оппозицией.

      Братишки.все это очень отлично.Но...Наливаем drinks Прощай год прошедший....Пьем drinks С Новым Годом Братишки! drinks hi
      vovanpain
      1. vovanpain Сегодня, 01:35
        Цитата: vovanpain
        С Новым Годом Братишки!

        Братишки,пока живлй drinks Всех ВАС с Новым Годом!Жиивём братишки! drinks drinks
        vovanpain
    3. budizdorov Сегодня, 02:02
      Не думаю, бухать можно и против.
      Аргументов не было голосовать против.
      budizdorov
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 02:07
        Цитата: budizdorov
        Аргументов не было голосовать против.

        Так они, могут и без аргументов. Против, просто потому, что против! laughing
        Наблюдатель 33
  2. RUBEROID Вчера, 21:21
    Видно почуяли ветер перемен.Ждем дальнейших подвижек. Неужели перестают быть тремя обезьянами-ничего не вижу, не слышу, не скажу.?
    RUBEROID
    1. Тралл Вчера, 21:48
      Барака Обамыча ждет много работы smile
      Тралл
      1. Александр 3 Вчера, 21:57
        Машину надо в Вашингтон отправить.
        Александр 3
      2. Юра Вчера, 22:13
        Цитата: Тралл
        Барака Обамыча ждет много работы

        Это фотография с его корочки-удостоверения президента? Профессиональный ассенизатор? А я то всё думаю, откуда это запашина на весь мир, а оно вона как. laughing
        Юра
  3. Удав КАА Вчера, 21:22
    Это замечательная победа нашей дипломатии в уходящем году!
    С наступающим 2017 годом наших бойцов дипфронта!!!
    Удав КАА
    1. gladcu2 Вчера, 21:50
      Победа дипломатии и здравого смысла.

      Но важно, что нашлись дипломаты, несущие этот здравый смысл.

      Ну и слава Богу.

      Всех с наступающим.
      gladcu2
      1. Paranoid50 Вчера, 22:29
        Цитата: gladcu2
        Победа дипломатии и здравого смысла.

        Да,в последний день уходящего года. Что ж , даёт надежду на понимание в дальнейшем. Даже немного неожиданно. Подгон под Новый Год. yes С которым всех и поздравляю!!! drinks
        Paranoid50
  4. НовыйДоктор Вчера, 21:23
    Слом системы bully Явно что то их филейчик почувствовал
    НовыйДоктор
  5. APASUS Вчера, 21:28
    Пока это победа спорная.Сейчас головорезы подвезут народ из Ирака ,боеприпасов,оружия и опять в бой.Пока не будет новой администрации в США ,толку не будет.
    APASUS
    1. gladcu2 Вчера, 21:58
      APASUS

      Да, все пучьком...

      Там в США идет мощная внутренняя борьба за изменение системы. Трамп, это маленькая вершинка айсберга, который уже взял на себя ответственность за поступки всех, кто ломает систему. Он только вывеска, все идет без его участия.

      Самое удивительное, что разговор о смене капитализма и не возможность его сохранности, повторяют все чаще и чаще. Пока разговоры о неудовлетворенности экономической системы. Но и не понятна пока альтернатива. Так как призрак коммунизма граждан США пугает ещё больше.

      Посмотрим, короче...
      gladcu2
      1. Владимирец Вчера, 22:01
        Цитата: gladcu2
        Но и не понятна пока альтернатива. Так как призрак коммунизма граждан США пугает ещё больше.

        А что, кроме коммунизма у капитализма альтернативы нет? request Или это мода такая - пугать крайностями?
        Владимирец
    2. Orionvit Вчера, 23:01
      Пока не будет новой администрации в США ,толку не будет.
      Я то думал, что в сказки про доброго царя в России уже лет 200 не верят. А победа действительно спорная. Если все дружно подписали, значит готовят какую то провокацию. Да и когда это запад соблюдал те договоры которые подписывал. Тут как в той присказке "пацан сказал,- пацан сделал, а не сделал, тогда ещё раз сказал".
      Orionvit
  6. pvv113 Вчера, 21:29
    Неужели в СБ ООН с уходом года обезьяны мозги появились?
    pvv113
    1. Владимирец Вчера, 21:48
      Цитата: pvv113
      с уходом года обезьяны мозги появились?

      Как то символично, что в наступающий год петуха в США приходит Трамп. По-моему, это определение очень подходит к новому президенту: "Десятый по счету знак китайского двенадцатилетнего гороскопа является чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре. Он яркий и демонстративный, элегантный и общительный." yes
      Источник: http://god2017.com/goroskopy/xarakteristika-2017-
      goda-petuxa-cvet-stixiya
      Владимирец
    2. stas Вчера, 21:49
      Обезьяну в .опу, и вперёд!
      stas
    3. Стас Снежин Вчера, 21:54
      Пусть всё ЧЁРНОЕ останется в прошлом году! ))
      Стас Снежин
  7. OlfRed Вчера, 21:30
    хотелось бы верить что все будет хорошо! но не факт что что то измениться! просто решили - нужно отпраздновать, а после праздников, все вернется на круги своя... hi
    OlfRed
  8. Горный стрелок Вчера, 21:32
    Несомненная победа Российской дипломатии. Честно скажу, не очень ожидаемо. Или у Обамы "патроны кончились"? Врядли, там злобы на десятерых хватило бы.
    Горный стрелок
  9. Валерий Васильевич Вчера, 21:38
    Очередная триумфальная победа Путина под конец года! Прекрасный финал, предвещающий удачное начало следующего года...
    Валерий Васильевич
  10. PValery53 Вчера, 21:39
    Россия попридержала стремена у Эрдогана, и они вместе выдали в СБ ООН правильный документ. Хорошо бы, чтобы после резолюции СБ ООН дела в Астане пошли без подводных камней. Будем уповать на светлое будущее. С Новым Годом!
    PValery53
  11. тухлик Вчера, 21:46
    Всех с праздником , всем удачи,здоровья ,и всего всего хорошего!
    тухлик
  12. Вадим237 Вчера, 21:56
    Всех с наступающим 2017 годом и что бы этот год, принёс массу приятных неожиданностей.
    Вадим237
  13. Incvizitor Вчера, 22:08
    Вот Обама горько плачет.
    Поиграть хотел он в мячик ,
    Только Путин (вой- не вой)
    Не даёт весь шар земной,
    У Обамы отбирает,
    С Украины грязь стирает.
    Тут Обама зарыдал,
    За «подмогой» побежал.
    Вот шестёрка прискакала
    И на Вову закричала:
    «Ты зачем Обаму бьёшь?
    Мячик в руки не даёшь?
    Голубых с мяча стираешь
    И бандер не уважаешь?
    Щас же мяч отдай Обаме!»
    И затопала ногами:
    «Возражать нам не могли!
    Мы с тобой теперь враги!»
    Вова малость подождал
    А потом вот так сказал:
    "Ваша дружба не нужна-
    Две копейки ей цена.
    Шар не дам, хоть обожритесь,
    Хоть вы все в меня вцепитесь.
    Никого из вас пока,
    Я не трогал и слегка.
    Но меня не надо злить:
    Я могу и укусить.
    Вы достаточно играли,
    И границы попирали,
    Кровью мазали и грязью,
    Наводнили разной мразью,
    По натыкали ракет,
    Что не виден белый свет.
    Нет, по-вашему, не станет!
    Бог Россию не оставит!
    Я отмою шар земной!
    Кто за мир? Идём со мной!
    Incvizitor
    1. excomandante Вчера, 23:21
      Да и тут будь проклят наплевавшмй на чучмеков. издевавшихся над нашей родней.
      excomandante
  14. мичман Вчера, 22:32
    Мои Коллеги, все служащие авиации ВКС РОССИИ, это Ваша победа. Я надеюсь Вы принесли мир в дома русского народа. Вашими делами можно только гордиться. Также было и когда армии Варшавского договора оберегали СССР. Честь имею.
    мичман
  15. Холуай Вчера, 22:36
    А я Вино пью...
    Холуай
  16. masiya Вчера, 23:03
    Давно пора к разуму приходить...
    masiya
  17. FuckNato Вчера, 23:10
    Да пох... на них. Всех с наступающим, товарищи!!!
    FuckNato
    1. Холуай Вчера, 23:20
      Цитата: FuckNato
      Да пох... на них. Всех с наступающим, товарищи!!

      И это Правильно!
      Холуай
  18. excomandante Вчера, 23:18
    Клоун чуч.мекский, ты достал искать конкретный сайт.Конкретному злобному идиоту. Отвечаю здесь. Не понял данного конкретного злобного идиота и не нет желания искать его пост. То есть казахи, изобрететательно убивающие русских, причем с затейливыми издевательствами особо мучительными -это фигня? (Справки с фото - topwar.ru) Это нормально и вообще здорово? Казахи, вы должны понять. что ваш удел - каяться много лет. как вы, поганые неумные люди, требуете от нас.﻿ Казахи, будьте вы прокляты!
    excomandante
  19. avg-mgn Сегодня, 00:00
    Можно поздравить Сербов и всех здравомыслящих с Новым Годом! Россия рулит по своей полосе, на встречку не выскакивает (пока).
    Россиян и братьев по духу с Новым Годом! Всем здоровья и здравого ума, остальное сделает Главком.
    avg-mgn
  20. Wasiliy1985 Сегодня, 00:12
    Цитата: Юра
    Цитата: Тралл
    Барака Обамыча ждет много работы

    Это фотография с его корочки-удостоверения президента? Профессиональный ассенизатор? А я то всё думаю, откуда это запашина на весь мир, а оно вона как. laughing

    Нау-нау-нау-наусиббирск....
    Wasiliy1985
  21. Wasiliy1985 Сегодня, 00:15
    Цитата: Wasiliy1985
    Цитата: Юра
    Цитата: Тралл
    Барака Обамыча ждет много работы

    Это фотография с его корочки-удостоверения президента? Профессиональный ассенизатор? А я то всё думаю, откуда это запашина на весь мир, а оно вона как. laughing

    Нау-нау-нау-наусиббирск....

    Мы тут его качественно примем, обработаем и "взад" вернем..Актуально целого..С загаром..Толерантно..
    Wasiliy1985
  22. cherkas.oe Сегодня, 00:33
    ВСЕХ, С Новым Годом! Братцы. И пусть в новом году ООН переедет к нам, ну хоть в Питер, или Новосибирск, а можно и в Сочи, а лучше в Грозный, там, у Кадырова, не забалуют, будут все резолюции правильно принимать.
    cherkas.oe
  23. Tusv Сегодня, 00:50
    Кстати. В ночь с 31 последняя дата не определена. Все ПВО шники.
    С Новым годом Друзья
    Tusv
  24. Штурман Басов Сегодня, 01:12
    Совбез ООН принял подготовленную с участием России резолюцию — это что-то новенькое! Может петух обезьянку в жопку клюнул?
    Штурман Басов
    1. лысова Сегодня, 01:58
      А кто сейчас ОНН Которые мы создаллили
      лысова
  25. лысова Сегодня, 01:45
    В роди как нормальноподумайтте
    лысова
  26. Ал.Пересвет Сегодня, 02:09
    КАКОГО ЧЁРТА УЖЕ У ВАС-В РОССИИ-ПОВЫШАЮТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ???????????!!!!!???
    [media=[media=https://news.mail.ru/politics/28316
    692/?frommail=1]]
    ВЫ ЧТО,БЕЛЕНЫ ОБЪЕЛИСЬ ВООБЩЕЕЕ
    Этих чиновников-что ввели закон о повышении пенсионного возраста-НУЖНО РАССТРЕЛЯТЬ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИХНЕГО ИМУЩЕСТВА!

    КУДА СМОТРИТ ФСБ РОССИИ???? А ПУТИНУ-КАКОГО ЧЁРТА-НЕ СПРОСИЛИ ОБ ЭТОМ во время его конференции??
    СОБРАТЬ ВСЕ 140 миллионов Русских-и митингом к Путину к дворцу бастовать против этого против народного закона!
    Ал.Пересвет
  27. rrrd Сегодня, 02:26
    чкажу гака деййствуй федералл!
    rrrd
    1. rrrd Сегодня, 02:27
      люди свое любите! здоровье любитк
      rrrd
  28. Товарищ Бендер Сегодня, 02:30
    С Новым годом, форумчане! Мирного неба вашим семьям над головой!
    Товарищ Бендер
  29. aurano Сегодня, 02:51
    Всех с наступившим 2017 Новым годом! Шестнадцатый мы закрыли.УРАААА!
    aurano

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