СБ ООН принял подготовленную РФ резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и проведении в Астане переговоров между Дамаском и оппозицией.За документ, соавторами которого стали Россия и Турция, проголосовали все 15 стран - членов СБ.В принятой резолюции члены Совбеза одобрили достигнутые при посредничестве Москвы и Анкары договоренности, а также указали на "важность их полного и немедленного выполнения".