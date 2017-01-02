08:16 02 января
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Любые союзы помогут лишь сильному. Итоги года...

Любые союзы помогут лишь сильному. Итоги года...


На финише своем 2016 год явил ряд событий, без сомнения, знакового характера. И все они свидетельствуют о том, что Россию и мир ждут коренные перемены.

Конечно, избрание Трампа президентом США спутало все карты не только американского, но и глобального истеблишмента. Не случайно по вопросам общественного мнения в самой Америке это событие с огромным отрывом респонденты отнесли к главным в уходящем году.


Оно же означает, что борьба за новый курс на усиление внутреннего ресурса Штатов, о чем Трамп открыто заявил, не будет гладкой и предсказуемой.

Уже началась, по сути, война указов, законодательных инициатив и распоряжений уходящего Обамы и выдвинутых инициатив Трампа.

Многие видят в основе этого лишь уязвленное самолюбие Барака Хусейновича, о чем свидетельствует, кстати, его заявление о том, что будь у него возможность баллотироваться на третий срок, он обязательно победил бы выскочку-республиканца. Но самолюбие — самолюбием, однако в основе истинной политики лежат, прежде всего, интересы. А в случае с Трампом интересы глобалистов и их элит во всем мире с приходом его могут потерпеть стратегический крах. Поэтому будет сделано все, чтобы помешать новому президенту свободно переводить в русло реальной политики заявленные цели.

По любой из них — в отношении торговых ограничений Китая, прекращения конфронтации с Россией, объединения с ней усилий по борьбе с международным терроризмом, президент встретит и уже встречает бешеное сопротивление тех, чьи интересы будут ущемлены.

А, значит, на «разгребание» внутренних завалов у Трампа уйдут не сто дней, а, как минимум, первая половина президентского срока. К тому же, исход войны вовсе не предрешён.

Похожие по схеме конфигурации выстраиваются сейчас в наших взаимоотношениях с Турцией. Наметившийся уже полгода курс на сближение, мягко сказать, не проходит гладко. Во-первых, сама Турция сегодня — это тугой узел глубочайших противоречий — по курдскому, сирийскому и внутриполитическому вопросам. Пожалуй, за исключением отношения к курскому сопротивлению Эрдоган повсюду наступает на интересы, как и Трамп, внутренних и международных элит.

Отсюда и его порой противоречивые заявления в отношении турецкой вооружённой борьбы в Сирии.

Он, с одной стороны, объявил о сближении общих позиций с Россией и Ираном, а с другой — выявилось присутствие турецких вооружённых сил в Алеппо, где они были на одной стороне с американскими инструкторами, поддерживающими террористов Нусры в борьбе с армией Асада и Воздушно-космическими силами России и отрядов вооруженных иранцев. В общем, Эрдоган протягивает одну руку для дружеского рукопожатия, а что у него в другой – вопрос.

По-прежнему именно в основе подобной двойственности следует рассматривать одну из движущих причин удавшегося покушения на нашего посла Андрея Карлова. Да, за этим терактом стоят, без сомнения те, кто против нашего сближения с Турцией. Но это далеко не в первую очередь силы Гюлена, живущего уже много лет в США. Конфликт интересов порожден во многом самим Эрдоганом и его политикой последнего времени.

В этой связи выглядит особенно символично, что убийца посла Мевлют Алтынташ вовсе не был, как сообщалось турками вначале, уволенным полицейским. Нет, он оставался до конца действующим сотрудником охраны высших должностных лиц республики. И ему, несмотря на все гневные слова официальной Анкары, были устроены на родине пышные многолюдные похороны с участием действующих силовиков при всем, как говорится, параде.

Здесь хочется сослаться на недавнюю публикацию в американском агентстве Блумберг (Bloomberg), названную «Турция остается членом НАТО». В ней прямо утверждается,

что противоречия в ценностных ориентациях этой страны по отношению к Западу вовсе не мешают ей оставаться защитником западной безопасности как самого восточного участника альянса.

И изменение такого положения в ближайшее время не предвидится.

Для самой России сегодня вновь становятся актуальными знаменитые строки поэта, написанные ровно девяносто лет назад: «Мы идем сквозь револьверный лай».

Ведь выстрелы произвели не только в спину Андрея Карлова. Они не прекращаются со стороны Евросоюза, упорно продлевающего санкции в отношении нас, со стороны структур МОК прослеживается голословное шельмование России и отмена международных соревнований на нашей территории. Только усиливается информационная война Запада в отношении России.

И, повторим, будет крайней степени наивностью считать, что Трамп придет и все сразу изменит и «порядок наведет».

Противоречия зримо проявляются не только в США, Евросоюзе, ставшем заложником собственного курса в отношении мигрантов, но и внутри России. Страна смогла выдержать санкционное давление, но спад в целом по экономике еще не преодолен. Арестовывают и сажают высокопоставленных коррупционеров,

но у людей все еще нет ощущения, что борьба с коррупцией стала системной и непримиримой.

Сделаны пока что лишь первые шаги по преодолению безумных установок на то, чтобы в школах и ВУЗах не учили, а оказывали образовательные услуги, в поликлиниках и больницах не лечили, а также оказывали пресловутые услуги и проводили консультации. Хорошо, хоть в армии теперь защищают Родину, а не несут службу в соответствии с условиями заключенных контрактов.

Короче говоря, дела и заветы либералов еще 90-х годов вовсе не изжиты до конца. Они глубоко засели во всех сферах экономики и жизни, прежде всего, в ценностных ориентациях молодежи исключительно на обогащение любой ценой.

И еще одно. Все мы стали в конце года свидетелями целой череды ужасных катастроф и преступных явлений. Погибли дети в ДТП на ханты-мансийской трассе, к сотне приближается число жертв в Иркутске от «боярышникового стенолаза». Наконец, последнее крушение лайнера с Александровским ансамблем, доктором Лизой, журналистами и экипажем. Внешне повторяется то, что страна переживала тридцать лет назад в 1986 году, — трагедия Чернобыльской АЭС, гибель теплохода «Нахимов» с сотнями пассажиров на борту.

Тогда власти и народ не смогли осознать всю глубину знаков надвигающейся беды по развалу страны.

Сегодня нам нельзя повторять тех ошибок. Надо быть собраннее и непримиримее к преступлениям и расхлябанности.

У нас много и правильно говорят о необходимости внешнеполитических союзов — экономических и оборонных. Но любые союзы пойдут впрок лишь внутренне сильному, а слабого и расхлябанного, безвольного они не спасут.
Автор: Александр Горбатов
Первоисточник: http://www.peremeny.ru/books/osminog/12466#respond


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Комментарии 8
  1. 210окв Сегодня, 06:49
    Эти знаки надвигающейся беды должны нас только сплотить.За нами будущее.За американской политикой-прошлое..
    210окв
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:55
    В общем, Эрдоган протягивает одну руку для дружеского рукопожатия, а что у него в другой – вопрос.


    Кинжал конечно...не стоит поворачиваться к ЭРДОГАНУ спиной.
    Кроме того следует в свете последних событий учитывать ненависть части турецкого общества к РОССИИ...они готовы подложить нам любую свинью с помощью ОБАМЫ.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 07:01
      Любую свинью они могут подложить и без помощи Обамы...Я думаю что на примирение с эрдогановским режимом Путина подтолкнуло газонефтяное лобби..Я понимаю,что это интересы экономики(точнее интересы олигархата)...Но все же..Пепел Пашкова стучит в сердце...
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В общем, Эрдоган протягивает одну руку для дружеского рукопожатия, а что у него в другой – вопрос.


      Кинжал конечно...не стоит поворачиваться к ЭРДОГАНУ спиной.
      Кроме того следует в свете последних событий учитывать ненависть части турецкого общества к РОССИИ...они готовы подложить нам любую свинью с помощью ОБАМЫ.
      210окв
  3. демотиватор Сегодня, 07:23
    Хорошо бы понять то, где сегодня оказалась наша страна, и куда она движется. В этом смысле я бы отметил такой факт - советское наследие на сегодняшний день уже всё распилили и проели, цены на нефть тоже упали и не дают прежнего гешефта. Откуда еще нашей верхушке брать бабло на свою шикарную жизнь? Правильно! Теперь пора из людей тянуть! Отсюда и пошли всякие платоны, взносы за кап ремонт и прочее, прочее, прочее. И это только начало. Чем меньше бабла остается для верхушечного распила, тем больше ресурсов будут тянуть из людей. Повторяется печальный опыт соседки Украины - там вор-Янукович безобразничал и запускал свою руку в обширный, неплохо заполненный государственный карман. И что теперь? Теперь карман пустой и новая украинская верхушка стала запускать свои лапы уже непосредственно в карман людей. Вытягивая ресурсы непосредственно уже из людей, так как "совковое наследие" Украина прожрала и порушила быстрее других. Так вот, теперь у нас стартует настоящий, или "правильный капитализм" - это когда деньги жмут уже не из советских запасов, а из людей. А чтобы никто в ответ не возникал - больно пинают сапогом в ребро. (не зря же нацгвардию создавали?!) Щадящий режим закончился. С Новым, как говорится, годом!
    демотиватор
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:29
      Хорошо бы понять то, где сегодня оказалась наша страна, и куда она движется.


      Это отдельная и обширная тема для разговора...накопилась уже масса негативной информации на эту тему.
      Тот же ЛЕХА
  4. knn54 Сегодня, 07:45
    -...Путина подтолкнуло газонефтяное лобби.
    Проект "Турецкий поток" рискованный.Какие могут быть гарантии от маргинала Ердогана,получающего скидки и трубу с краном.Если что,то по трубе в ЕС может пойти газ с Азербайджана,Иран(если снимут санкции).с иракского/сирийского Курдистана.Турки получают СИЛЬНЫЙ аргумент в диалоге с ЕС .А РФ,похоже, наступает (в очередной раз)
    P.S Умные учатся на ошибках других, а дураки ...рады,что грабли не украли.
    knn54
  5. басмач Сегодня, 08:00
    Как куда идём - в "светлое" будущее капитализма. Причём для тотального контроля делается очень много и с учётом развития технологий. Причём далеко не все афишируется или подаётся под определенным соусом. Буквально перед новым годом практически прошёл закон о полном сборе информации о детях и членов их семей и открытом доступе к ней. Вовсю прорабатывается вопрос о замене документов на электронные в виде чипов полной замене физических денег на электронные. Причём эти тенденции во всем мире. Чипизация населения позволит его полностью контролировать. Добро пожаловать в новое рабство - гораздо более изощренное и эффективное
    басмач
  6. knn54 Сегодня, 08:16
    - 210 окв:Путина подтолкнуло газонефтяное лобби.
    РФ сильно рискует- маргинал Эрдоган получает хорошие скидки и трубу с краном,по которой в Европу(если что) пойдет газ с Азербайджана. Курдистана. Ирана (когда снимут санкции).ВЕСОМЫЙ аргумент появится у турок в диалоге с ЕС. РФ, без видимых гарантий и сиюминутных перспектив наступает.похоже, на грабли.
    P.SУмные учатся на ошибках других, а дураки ..рады,что грабли не украли
    knn54

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