Любые союзы помогут лишь сильному. Итоги года...

Конечно, избрание Трампа президентом США спутало все карты не только американского, но и глобального истеблишмента. Не случайно по вопросам общественного мнения в самой Америке это событие с огромным отрывом респонденты отнесли к главным в уходящем году.Уже началась, по сути, война указов, законодательных инициатив и распоряжений уходящего Обамы и выдвинутых инициатив Трампа.Многие видят в основе этого лишь уязвленное самолюбие Барака Хусейновича, о чем свидетельствует, кстати, его заявление о том, что будь у него возможность баллотироваться на третий срок, он обязательно победил бы выскочку-республиканца. Но самолюбие — самолюбием, однако в основе истинной политики лежат, прежде всего, интересы. А в случае с Трампом интересы глобалистов и их элит во всем мире с приходом его могут потерпеть стратегический крах. Поэтому будет сделано все, чтобы помешать новому президенту свободно переводить в русло реальной политики заявленные цели.А, значит, на «разгребание» внутренних завалов у Трампа уйдут не сто дней, а, как минимум, первая половина президентского срока. К тому же, исход войны вовсе не предрешён.Похожие по схеме конфигурации выстраиваются сейчас в наших взаимоотношениях с Турцией. Наметившийся уже полгода курс на сближение, мягко сказать, не проходит гладко. Во-первых, сама Турция сегодня — это тугой узел глубочайших противоречий — по курдскому, сирийскому и внутриполитическому вопросам. Пожалуй, за исключением отношения к курскому сопротивлению Эрдоган повсюду наступает на интересы, как и Трамп, внутренних и международных элит.Он, с одной стороны, объявил о сближении общих позиций с Россией и Ираном, а с другой — выявилось присутствие турецких вооружённых сил в Алеппо, где они были на одной стороне с американскими инструкторами, поддерживающими террористов Нусры в борьбе с армией Асада и Воздушно-космическими силами России и отрядов вооруженных иранцев. В общем, Эрдоган протягивает одну руку для дружеского рукопожатия, а что у него в другой – вопрос.По-прежнему именно в основе подобной двойственности следует рассматривать одну из движущих причин удавшегося покушения на нашего посла Андрея Карлова. Да, за этим терактом стоят, без сомнения те, кто против нашего сближения с Турцией. Но это далеко не в первую очередь силы Гюлена, живущего уже много лет в США.В этой связи выглядит особенно символично, что убийца посла Мевлют Алтынташ вовсе не был, как сообщалось турками вначале, уволенным полицейским. Нет, он оставался до конца действующим сотрудником охраны высших должностных лиц республики. И ему, несмотря на все гневные слова официальной Анкары, были устроены на родине пышные многолюдные похороны с участием действующих силовиков при всем, как говорится, параде.Здесь хочется сослаться на недавнюю публикацию в американском агентстве Блумберг (Bloomberg), названную «Турция остается членом НАТО». В ней прямо утверждается,И изменение такого положения в ближайшее время не предвидится.Для самой России сегодня вновь становятся актуальными знаменитые строки поэта, написанные ровно девяносто лет назад: «Мы идем сквозь револьверный лай».И, повторим, будет крайней степени наивностью считать, что Трамп придет и все сразу изменит и «порядок наведет».Противоречия зримо проявляются не только в США, Евросоюзе, ставшем заложником собственного курса в отношении мигрантов, но и внутри России. Страна смогла выдержать санкционное давление, но спад в целом по экономике еще не преодолен. Арестовывают и сажают высокопоставленных коррупционеров,Сделаны пока что лишь первые шаги по преодолению безумных установок на то, чтобы в школах и ВУЗах не учили, а оказывали образовательные услуги, в поликлиниках и больницах не лечили, а также оказывали пресловутые услуги и проводили консультации. Хорошо, хоть в армии теперь защищают Родину, а не несут службу в соответствии с условиями заключенных контрактов.Короче говоря, дела и заветы либералов еще 90-х годов вовсе не изжиты до конца.И еще одно. Все мы стали в конце года свидетелями целой череды ужасных катастроф и преступных явлений. Погибли дети в ДТП на ханты-мансийской трассе, к сотне приближается число жертв в Иркутске от «боярышникового стенолаза». Наконец, последнее крушение лайнера с Александровским ансамблем, доктором Лизой, журналистами и экипажем.Тогда власти и народ не смогли осознать всю глубину знаков надвигающейся беды по развалу страны.Надо быть собраннее и непримиримее к преступлениям и расхлябанности.У нас много и правильно говорят о необходимости внешнеполитических союзов — экономических и оборонных. Но любые союзы пойдут впрок лишь внутренне сильному, а слабого и расхлябанного, безвольного они не спасут.