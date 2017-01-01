В должность вступает новый генсек ООН Антониу Гуттериш

Нам нужно думать в первую очередь о людях, а не о бюрократических процессах.

Сегодня в должность генерального секретаря Организации Объединённых Наций официально вступает Антониу Мануэл де Оливейра Гуттериш, меняя на этом посту Пан Ги Муна. Напомним, что кореец Пан Ги Мун находился в должности с 1 января 2007 года.Ранее Гуттериш занимал такие посты как генсек Социалистической партии и премьер-министр Португалии (до 2002 года), председатель социалистического интернационала (до 2005 года), верховный комиссар ООН по делам беженцев. Стоит добавить, что именно при Гуттериша число беженцев в мире достигло абсолютного рекорда со времён распада СССР.К присяге генерального секретаря ООН Антониу Гуттериш был приведён 12 декабря 2016 года, и Организации оставалось соблюсти последнюю формальность – ввести Гуттериша в должность, что и произойдёт сегодня – 1 января 2017 года. В ходе принятия присяги Гуттериш заявил, что ООН «необходимо сделать более оперативно действующей международной организацией», явно давая понять, что сегодня Организация превратилась в неповоротливый механизм, с помощью которого решать проблемы удаётся существенно реже, нежели их нагнетать.Гуттериш:Определены и члены команды Гуттериша. Так, пост замгенсека ООН занимает представительница Нигерии Амина Мохаммед, которая в самой Нигерии редкий гость, так как является профессором Колумбийского университета. Руководителем аппарата становится бразильянка Мария-Луиша Рибейро Виотти, ранее являвшаяся постпредом Бразилии в ООН.Остаётся пожелать успехов Антониу Гуттеришу на столь значимом международном посту.