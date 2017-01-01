11:49 01 января

В должность вступает новый генсек ООН Антониу Гуттериш

Сегодня в должность генерального секретаря Организации Объединённых Наций официально вступает Антониу Мануэл де Оливейра Гуттериш, меняя на этом посту Пан Ги Муна. Напомним, что кореец Пан Ги Мун находился в должности с 1 января 2007 года.

В должность вступает новый генсек ООН Антониу Гуттериш


Ранее Гуттериш занимал такие посты как генсек Социалистической партии и премьер-министр Португалии (до 2002 года), председатель социалистического интернационала (до 2005 года), верховный комиссар ООН по делам беженцев. Стоит добавить, что именно при Гуттериша число беженцев в мире достигло абсолютного рекорда со времён распада СССР.


К присяге генерального секретаря ООН Антониу Гуттериш был приведён 12 декабря 2016 года, и Организации оставалось соблюсти последнюю формальность – ввести Гуттериша в должность, что и произойдёт сегодня – 1 января 2017 года. В ходе принятия присяги Гуттериш заявил, что ООН «необходимо сделать более оперативно действующей международной организацией», явно давая понять, что сегодня Организация превратилась в неповоротливый механизм, с помощью которого решать проблемы удаётся существенно реже, нежели их нагнетать.

Гуттериш:
Нам нужно думать в первую очередь о людях, а не о бюрократических процессах.


Определены и члены команды Гуттериша. Так, пост замгенсека ООН занимает представительница Нигерии Амина Мохаммед, которая в самой Нигерии редкий гость, так как является профессором Колумбийского университета. Руководителем аппарата становится бразильянка Мария-Луиша Рибейро Виотти, ранее являвшаяся постпредом Бразилии в ООН.

Остаётся пожелать успехов Антониу Гуттеришу на столь значимом международном посту.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 12
  1. Ихрек Сегодня, 10:45
    Всех с Новым 2017 годом, как говорил один мудрец "Хорошим людям пусть будет хорошо, плохим людям плохо". Желаю чтобы плохих людей в этом году было как можно меньше.

    А новому генсеку желаю не быть марионеткой в руках США, как его предшественник. Этой организации срочно необходимо возродить авторитет, иначе его ждёт участь Лиги наций.
    Ихрек
    1. СТАРПЕР Сегодня, 11:00
      Они что специально с такими фамилиями подбирают генсеков в ООН..? wassat
      Ох великий русский язык...)))
      СТАРПЕР
    2. Shurik70 Сегодня, 11:27
      Цитата: Ихрек

      новому генсеку желаю не быть марионеткой в руках США, как его предшественник.

      пост замгенсека ООН занимает представительница Нигерии Амина Мохаммед, которая в самой Нигерии редкий гость, так как является профессором Колумбийского университета

      То есть, американка, лояльная нынешней США (иначе пришлому такую должность не получить).
      Так что и очередной генсек - такая же марионетка США
      Shurik70
  2. svp67 Сегодня, 10:46
    председатель социалистического интернационала (до 2005 года), верховный комиссар ООН по делам беженцев.
    Что то его карьера не очень радует... Больно "левый" и "верховный"
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:51
      Цитата: svp67
      председатель социалистического интернационала (до 2005 года), верховный комиссар ООН по делам беженцев.
      Что то его карьера не очень радует... Больно "левый" и "верховный"

      Согласен . Подозрительный тип . Особого доверия не внушает .
      bouncyhunter
      1. Tusv Сегодня, 11:17
        Цитата: bouncyhunter
        Согласен . Подозрительный тип . Особого доверия не внушает .

        Главное у нас есть Виталий Иваныч
        Tusv
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:56
    Всех с Новым Годом!

    Подомнут под себя мерикатосы нового генсека, и будет так, как было при гимуне.
    a.s.zzz888
  4. APASUS Сегодня, 11:06
    Очень хочется в новом году Антониу Гуттеришу поставит интересы мира выше американских и ООН наконец станет Лигой Наций,а не очередной конторкой Госдепа
    APASUS
  5. DREDD Сегодня, 11:29
    Новый раб Вашингтона.
    DREDD
  6. Горный стрелок Сегодня, 11:40
    Он конформист. У него на лице написано. И послужной список у него - мягко говоря, так себе.
    Ну, как говорили тигры-людоеды - "Пожуём, увидим" wassat
    Горный стрелок
  7. Kaliostro Сегодня, 11:41
    А когда представитель России будет?
    Kaliostro
  8. глаголъ Сегодня, 11:48
    Так и хочется ответить цитатой из широко известной ( у нас, в России) басни незабвенного Крылова:"А вы, друзья, как ни садитесь-всё в музыканты не годитесь!"
    ООН-ВОН!!!
    глаголъ

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