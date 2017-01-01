Самолёт южнокорейских ВМС осуществил ошибочный сброс бомб и ракет в Японское море

Южнокорейское информационное агентство Рёнхап сообщило об инциденте у берегов Республики Корея. Военный самолёт, который участвовал в проведении плановых полётов, произвёл "ошибочный сброс" нескольких глубинных бомб и противокорабельных ракет «Гарпун» в Японское море. Произошло это в районе обычно активного ведения рыболовецкого промысла.Сообщается, что в момент «ошибочного сброса» в районе находилась только одна рыболовецкая шхуна, экипаж которой по счастливой случайности не пострадал. Само судно повреждений не получило.Рёнхап пишет о том, что самолёт ВМС Республики Корея двигался назначенным курсом примерно в 28-30 милях от побережья, когда один из членов экипажа «случайно нажал переключатель экстренно сброса вооружений». В итоге боеприпасы упали в воду. Как отмечается, взрывов в районе инцидента не зафиксировано.По уточнённым данным, речь идёт о самолёте Lockheed P-3CK. К месту происшествия командование ВМС Южной Кореи направило минный тральщик, корабли береговой охраны и спасательное судно. В министерстве обороны страны заявили, что проведут тщательное разбирательство случившегося.