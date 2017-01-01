11:51 01 января

Самолёт южнокорейских ВМС осуществил ошибочный сброс бомб и ракет в Японское море

Южнокорейское информационное агентство Рёнхап сообщило об инциденте у берегов Республики Корея. Военный самолёт, который участвовал в проведении плановых полётов, произвёл "ошибочный сброс" нескольких глубинных бомб и противокорабельных ракет «Гарпун» в Японское море. Произошло это в районе обычно активного ведения рыболовецкого промысла.

Сообщается, что в момент «ошибочного сброса» в районе находилась только одна рыболовецкая шхуна, экипаж которой по счастливой случайности не пострадал. Само судно повреждений не получило.

Рёнхап пишет о том, что самолёт ВМС Республики Корея двигался назначенным курсом примерно в 28-30 милях от побережья, когда один из членов экипажа «случайно нажал переключатель экстренно сброса вооружений». В итоге боеприпасы упали в воду. Как отмечается, взрывов в районе инцидента не зафиксировано.


Самолёт южнокорейских ВМС осуществил ошибочный сброс бомб и ракет в Японское море


По уточнённым данным, речь идёт о самолёте Lockheed P-3CK. К месту происшествия командование ВМС Южной Кореи направило минный тральщик, корабли береговой охраны и спасательное судно. В министерстве обороны страны заявили, что проведут тщательное разбирательство случившегося.


Использованы фотографии: Shimizu Brothers
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14
  1. seregatara1969 Сегодня, 11:16
    ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ знак пепси на борту блин
    seregatara1969
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:19
      Эпическая сила ! Ну и раздолбаи !
      bouncyhunter
      1. СТАРПЕР Сегодня, 11:24
        Следующий раз думаю "ошибочно" сбросят на КНДР..?
        СТАРПЕР
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
          Цитата: СТАРПЕР
          Следующий раз думаю "ошибочно" сбросят на КНДР..?

          Виталий hi Если ещё не все мозги слили в синюю волну - поостерегутся !
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:48
            Самолёт южнокорейских ВМС осуществил ошибочный сброс бомб и ракет в Японское море

            Решили на новогодний стол рыбки глушануть? smile
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:50
              Цитата: СРЦ П-15
              Решили на новогодний стол рыбки глушануть? smile

              Ну закусь пока ещё никто не отменял ! С Новым Годом , Александр ! hi drinks
              bouncyhunter
          2. СТАРПЕР Сегодня, 11:50
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: СТАРПЕР
            Следующий раз думаю "ошибочно" сбросят на КНДР..?

            Виталий hi Если ещё не все мозги слили в синюю волну - поостерегутся !

            Ну то ,что сейчас Обама в последнии дни делает...Вполне возможно! США нужна войнушка...Долги нужно списывать и отчитываться, куды дели триллионы!

            Рыжий дотошный ,он эту мартышку за одно место подвесит...Требуя денег! laughing
            СТАРПЕР
      2. тол100в Сегодня, 11:50
        Цитата: bouncyhunter
        ! Ну и раздолбаи !

        СМОТРИТЕ шире! Обезьянка в руках гранату держит, и не знает что из этого может быть.
        тол100в
  2. самый главный Сегодня, 11:16
    Южнокорейский Дед Мороз был пьян.... вот в чем причина...
    самый главный
  3. fzr1000 Сегодня, 11:42
    Разве экстренное сбрасывание делается вот так, "в одно касание"?
    fzr1000
  4. san4es Сегодня, 11:43
    ...С газом-Без газа what
    san4es
  5. faridg7 Сегодня, 11:45
    Цитата: bouncyhunter
    Эпическая сила ! Ну и раздолбаи !

    Ну, случайно это сделать нельзя- такие вещи обычно законтрены. Скорее что-то недоговаривают. По моему на борту что-то произошло, и ребята начали избавляться от опасного груза
    faridg7
  6. туц Сегодня, 11:47
    Лучше всех сказала товарищ Лавров: "Д-е-б-и-л-ы"
    туц
  7. Баракуда Сегодня, 11:48
    Хотя бы осталось Балтику почистить и еже с ними.. sad
    Баракуда

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня