Одной из жертв теракта в Стамбуле стала гражданка России

Стало известно о том, что в результате террористического акта в Стамбуле погибла и гражданка Российской Федерации. Напомним, что общее число жертв трагедии в крупнейшем городе Турции в результате нападения на клуб составило 39 человек. По некоторым данным, террориста записывают в это число, продолжая делать попытки по установлению его личности.Турецкие информационные агентства сообщают о том, что помимо 11 турецких граждан жертвами нападения террориста, одетого в костюм Санта-Клауса, стали 7 подданных Саудовской Аравии, а также граждане и подданные Индии, Ливана, Ирака, Канады, Сирии, Кувейта, Туниса, Израиля и Марокко. Как уже было отмечено – среди 39 жертв и одна россиянка.Необходимо заметить, что изначально сообщалось об отсутствии россиян среди жертв террористического нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Сегодня представители генерального консульства РФ в этом городе подтверждают информацию о гибели гражданки России.Около 70 раненых находятся в стамбульских клиниках. Состояние 8 из них оценивается как крайне тяжёлое.Председатели правительства России и Турции Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым провели телефонные переговоры. Оба премьера осудили теракт и заявили, что страны продолжат совершенствовать контакты, направленные на борьбу с терроризмом.