08:15 02 января

Одной из жертв теракта в Стамбуле стала гражданка России

Стало известно о том, что в результате террористического акта в Стамбуле погибла и гражданка Российской Федерации. Напомним, что общее число жертв трагедии в крупнейшем городе Турции в результате нападения на клуб составило 39 человек. По некоторым данным, террориста записывают в это число, продолжая делать попытки по установлению его личности.

Одной из жертв теракта в Стамбуле стала гражданка России


Турецкие информационные агентства сообщают о том, что помимо 11 турецких граждан жертвами нападения террориста, одетого в костюм Санта-Клауса, стали 7 подданных Саудовской Аравии, а также граждане и подданные Индии, Ливана, Ирака, Канады, Сирии, Кувейта, Туниса, Израиля и Марокко. Как уже было отмечено – среди 39 жертв и одна россиянка.


Необходимо заметить, что изначально сообщалось об отсутствии россиян среди жертв террористического нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Сегодня представители генерального консульства РФ в этом городе подтверждают информацию о гибели гражданки России.

Около 70 раненых находятся в стамбульских клиниках. Состояние 8 из них оценивается как крайне тяжёлое.

Председатели правительства России и Турции Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым провели телефонные переговоры. Оба премьера осудили теракт и заявили, что страны продолжат совершенствовать контакты, направленные на борьбу с терроризмом.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 1
  1. Spartanez300 Сегодня, 08:13
    Выродки продолжают свои черные дела , но воздастся всем .
    Spartanez300

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