14:00 02 января

Очередной бандеровский шабаш в Киеве

Очередной нацистский шабаш был устроен в украинской столице. Представители Организации украинских националистов (ОУН) (запрещена в РФ) и партии «Свободы» Тягнибока устроили в Киеве факельное шествие по поводу очередной годовщины со дня рождения пособника нацистов, называемого сегодня на Украине «борцом за незалежность», Степана Бандеры.

Очередной бандеровский шабаш в Киеве


Под крики «Герои не умирают, а умирают враги!» толпа начала выдвигать требования властям. Одно из главных требований – признание дня рождения Бандеры общенациональным праздником на законодательном уровне. Один из наиболее одиозных нардепов ВРУ И.Мирошниченко заявил, что «вышли на улицы, чтобы шаг за шагом отвоевать сознание украинцев и научить уважать украинские ценности».


Заявление депутата Киевского горсовета Ю.Сиротюка, участвовавшего в нацистском шабаше в украинской столице:
Наша война с извечным врагом – Москвой – продолжается уже тысячу лет. Это война не между нами и москалями, а между добром и злом, это война между правдой и ложью, это война между миром свободы и миром рабства.


Лишнее доказательство того, что у руля Украины стоят люди, которые на уроках истории ковырялись в носу и повредили собственный мозг. В качестве доказательства для г-на Сиротюка – тысячу лет назад Москву ещё не основали, с кем тогда «они воевали»?..

И ещё одно доказательство повреждения мозга г-на Сиротюка:
Я верю, что и в районах Москвы когда-то будет проспект Степана Бандеры, и мы пройдёмся так же по этому городу


Пройдитесь лучше до киевского психоневрологического диспансера...

Использованы фотографии: http://www.unian.net
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 153
  1. DEZINTO Сегодня, 08:28
    Есть видео. Длинное. Смотреть невозможно. Но можно )))



    С детьми.....лица такие в восторге все....я просто пока пыль на полках вытерал..смотрел и .... афигивал.........что с людьми там делают?

    "слава слава слава" !....- чему слава? кому слава? куда этот слава вообще делся? домой придут платёжки читать и что ? опять всему слава? я прррросто не понимаю как надо так сильно удариться головой!?
    DEZINTO
    1. Zibelew Сегодня, 08:31
      Фекальное шествие понимаешь. Вот по этой причине украинскую власть и армию выкинули из Крыма.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
        Лишнее доказательство того, что у руля Украины стоят люди, которые на уроках истории ковырялись в носу и повредили собственный мозг.

        Разве это люди ? Да и мозга там никогда и не было - одна кость !
        bouncyhunter
        1. WKS Сегодня, 09:38
          ЕС надо поскорее дать "безвиз" Украине, чтобы эти толпы с факелами прошли маршем по всей Европе.
          WKS
          1. 210окв Сегодня, 10:16
            А вот этого не надо.Вы думаете что им там погрозят?Нет,наоборот-могут и принять это как догму...Ну,как в 1933..
            Цитата: WKS
            ЕС надо поскорее дать "безвиз" Украине, чтобы эти толпы с факелами прошли маршем по всей Европе.
            210окв
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:56
              А тем временем в Германии smile :
              А юмористы из сети советуют посадить там ещё билетёршу. laughing
              СРЦ П-15
              1. pvv113 Сегодня, 11:20
                Можно сразу абонемент на год купить wink
                pvv113
                1. cniza Сегодня, 13:02
                  А ведь совсем нерадостно , если "ЭТО" на корню не пресечь , потом воевать придется.
                  cniza
              2. Махмут Сегодня, 11:27
                слава слава слава" !....- чему слава? кому слава?

                Как кому? Славе КПСС. Довелось с дружком участвовать в факельном шествии вечерком 22 апреля 1970 года. Тысячи людей, оранжевое от факелов ночное небо и удары в барабан. Аж мурашки пробирают.
                Махмут
                1. kit-kat Сегодня, 11:57
                  Любопытно, кем бы вы были с дружком, если бы не КПСС?
                  kit-kat
                2. Vadivak Сегодня, 12:54
                  Цитата: Махмут
                  Как кому? Славе КПСС. Довелось с дружком участвовать в факельном шествии вечерком 22 апреля 1970 года.

                  В каком месте было мероприятие?
                  Vadivak
              3. ltc22A Сегодня, 11:57
                Цитата: СРЦ П-15
                А тем временем в Германии smile :
                А юмористы из сети советуют посадить там ещё билетёршу. laughing

                Биотуалет там поставить. Навечно!
                ltc22A
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:01
                  Цитата: ltc22A
                  Биотуалет там поставить. Навечно!

                  Вместо памятника? smile
                  СРЦ П-15
              4. pvv113 Сегодня, 12:47
                А еще пивбар рядом построить
                pvv113
              5. НЕКСУС Сегодня, 13:52
                Цитата: СРЦ П-15
                А юмористы из сети советуют посадить там ещё билетёршу.

                Зачем? Закопать ,а над этим всем яму с деревянным строением ,типа сортира,поставить,обозначенным буквами МЭ и ЖО...самое вечное здание,кстати.
                НЕКСУС
          2. Офицер запаса Сегодня, 13:34
            На этом шествии явно не хватает четырех портретов. Горбачева и беловежской троицы. Тех героев, кто осуществил бандеровскую мечту...
            Офицер запаса
          3. 933454818 Сегодня, 13:35
            Спасибо,на кой черт еще и эти тут нужны.И так пол-Украины здесь обитает,уже покупают недвижимость,родителей,детей подтягивают,оформляют гражданство (кто может,конечно) или статус беженца.В общем капитально оседают,думаю и они будут не в восторге от прибытия бандеровцев.
            933454818
        2. 210окв Сегодня, 09:44
          Кость?Вся ассенизация из ЕС у них в голове..
          Цитата: bouncyhunter
          Лишнее доказательство того, что у руля Украины стоят люди, которые на уроках истории ковырялись в носу и повредили собственный мозг.

          Разве это люди ? Да и мозга там никогда и не было - одна кость !
          210окв
        3. рюрикович Сегодня, 10:07
          Цитата: bouncyhunter
          Да и мозга там никогда и не было - одна кость

          В кости тоже мозги есть,но костные wassat laughing
          Цитата: bouncyhunter
          Разве это люди


          Люди.... yes Руки есть,ноги есть, ходют.... what Только неправильные какие-то, перешитые под другое ПО request Потому и вызывают отвращение negative
          А на счёт головы ....

          drinks
          рюрикович
          1. роман66 Сегодня, 10:10
            это как у гайдара( не либерала) " обыкновенные солдаты, военные : две руки две ноги, одна трехлинейная винтовка" где тут про голову?
            роман66
      2. тол100в Сегодня, 09:28
        Цитата: Zibelew
        . Вот по этой причине

        Вот по этой причине, да простят меня форумчане, я бы ЖЕГ их огнем! Да и не просто огнем, а всеми имеющимися силами и средствами, включая саперные лопатки!!!
        тол100в
        1. perepilka Сегодня, 10:10
          Цитата: тол100в
          включая саперные лопатки!!!

          Пехотная она вообще то, если про МПЛ-50 what Ну, БСЛ-110 тоже оружие, но лучше АКМ и патронов побольше
          Ну, чо, жадный я, ещё гранат мешок, рацию и Лопатова с батарей Геноцидов, и лет пятнадцать в минус soldier
          perepilka
        2. kommandos70 Сегодня, 11:17
          судя по тому как там развиваются события возможно придется и сапёрными лопатками...
          kommandos70
          1. Наблюдатель 33 Сегодня, 11:28
            Цитата: kommandos70
            судя по тому как там развиваются события возможно придется и сапёрными лопатками...

            Ну разве, что из схронов их выкапывать... Эти только мирняком воевать мастера.
            Наблюдатель 33
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:41
      "слава слава слава" !....- чему слава? кому слава? куда этот слава вообще делся? домой придут платёжки читать и что ? опять всему слава?


      Очередное пушечное мясо проходит идеологическую обкатку в этих факельных шествиях...

      так вбивается в молодые неокрепшие умы человеконенавистнические идеи...
      конец как всегда после массы человеческих трагедий будет один...



      сколько их еще предстоит закопать чтобы остановить это мракобесие...трудно сказать.
      Тот же ЛЕХА
      1. DEZINTO Сегодня, 08:42
        К сожалению Вы правы Леха (((

        Капец картинка....жуть.
        DEZINTO
        1. Zibelew Сегодня, 08:58
          Бандера выдающаяся личность, Вы его недооцениваете!
          Zibelew
          1. Товарищ_Сталин Сегодня, 09:32
            Какая страна, такие и хэрои :). Кастрюлеголовые имеют тех национальных героев, которых заслуживают. А хэрои у них дюже "великие" - предатель Мазепа, бандит и грабитель Петлюра, нацисты и палачи Бендера и Шухевич.
            Товарищ_Сталин
      2. Монархист Сегодня, 09:38
        Такое мракобесие будет продолжаться пока Трамп не скажет:" мне осточертенили майдауны" или дипломатические,но суть та
        Монархист
    3. Серый брат Сегодня, 09:17
      Цитата: DEZINTO
      я прррросто не понимаю как надо так сильно удариться головой!?

      Просто если долго скакать с кастрюлей одетой на голову, то дно кастрюли многократно ударяет по макухе, вызывая тем самым множественные сотрясения остатков серого вещества, что влечёт за собой острый майдаун головного мозга сопровождаемый приступами свидомии.

      Порошенко, кстати, сказал что украинская оккупация это временно.
      Серый брат
      1. rasteer Сегодня, 09:28
        У него "кличко мозга" прогрессирует wassat
        rasteer
      2. Zibelew Сегодня, 09:32
        Цитата: Серый брат
        Порошенко, кстати, сказал что украинская оккупация это временно.

        Что у трезвого на уме то у пьяного на языке)))
        Смерть украинским оккупантам! Победа Новороссии неизбежна.
        Zibelew
      3. Монархист Сегодня, 09:40
        А он не сказал,когда кончится бухать?
        Монархист
    4. vovanpain Сегодня, 09:44
      Какая страна,такие и герои. negative
      vovanpain
    5. самый главный Сегодня, 10:26
      Цитата: DEZINTO
      "слава слава слава" !....- чему слава? кому слава? куда этот слава вообще делся? домой придут платёжки читать и что ? опять всему слава? я прррросто не понимаю как надо так сильно удариться головой!?

      Вот что то мне кажется, что очень многим а такой "энтузиазм" там платят... вот они и рады !
      самый главный
      1. dauria Сегодня, 11:00
        Вот что то мне кажется, что очень многим а такой "энтузиазм" там платят


        Возможно...Но факелы одинаковые, сделаны аккуратно- значит под заказ. Кто-то платил. Численность не больше тысячи ( пожалуй и поменьше) При слабой власти в многомиллионной столице и не такое возможно. Тем более если власти на руку- помогают воспитать ненависть к России. При Ельцине и у нас бегали и нацики и фашики , и "лимоновцы". Да и при Путине Москва "либерализмом" отметилась.
        Остались в Киеве и сослуживцы и просто знакомые. Бред полнейший - ведь большинство из них нормальные, а есть просто хорошие добрые люди. Впрочем, всякие есть. Как и у нас. Не собираюсь оправдывать этих горланящих нациков и киевлян , безразличных к этому. Но и подливать керосинчику в огонь, утверждая, что "все киевляне такие" не собираюсь. Играть на руку вражинам из-за лужи не буду.
        dauria
        1. Хапфри Сегодня, 11:20
          . Да и при Путине Москва "либерализмом" отметилась

          Где вы тут видели либерализм? Хотелось бы посмотреть.
          Хапфри
    6. stas132 Сегодня, 10:30
      Я это еще в 94м во Львове видел, воочию. Так что там "торпеда в голове"давно..
      stas132
    7. Ретвизан 8 Сегодня, 10:37
      Посмотрел отрывками...
      -М-ля -я-я! И после таких шествий они хотят слиться с Европой в единое целое? Это наверное является проявлением их цевилизованности и культуры?
      Это что тоже российские пропагандисты сотворили?
      Ой, диг -роданты !
      Ретвизан 8
    8. 79807420129 Сегодня, 10:56
      Ну вот им и поздравление. fellow
      79807420129
    9. NordUral Сегодня, 13:40
      Все повторяется. Факельные шествия в Германии, теперь на окраине бывшей Российской Империи. И вовсе не смешно, а страшно.
      NordUral
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:32
    Как все это напоминает шабаш нацистов ГЕРМАНИИ 30-40 х годов.

    После визита МАККЕЙНА к границам ЛДНР КИЕВ объявил безполетную зону над непризнанными республиками...
    следующий логичный шаг... атаки с воздуха по городам и селам...ожидаю от киевского режима любой гадости и геноцида русского народа там.

    Боюсь что киевских фашистов снова и снова придется силой принуждать к миру...это стало уже закономерностью.
    Тот же ЛЕХА
    1. Комментарий был удален.
  3. ВАХАБИТ Сегодня, 08:34
    украинцы проводят фекальное шествие в днюху своего кумира пассивного гомосека , ни чего удивительного.
    ВАХАБИТ
  4. KnightRider Сегодня, 08:34
    А в Германии, да и вообще в ЕС, этого не увидят. Что вы, фашизма на Украине нет negative
    KnightRider
  5. ВАХАБИТ Сегодня, 08:36
    Это они Москву так захватывают.
    ВАХАБИТ
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:49
    Томится русский город Киев под властью марионеточного режима. Надо было в 14м году действовать очень жестко, не признавать этот режим и якобы призидента.
    Изгоняющий либероидов
    1. DEZINTO Сегодня, 08:54
      "Не признавать" и что? Как надо было? "Отрицаешь - предлагай".

      Я к тому что - что нам с этими болезными делать? Они реально хотят с факелами и детьми по улицам ходить! Я вот не придумаю решения. И эта свора кострюльно ударенных у нас под боком! Просто оставить и сказать - "это их дело" нельзя!
      Когда у соседа дом горит. Вы просто в окошко наблюдаете?

      Ясен пень - пендюлей вагон им раздать надо! но как?
      DEZINTO
      1. zoolu300 Сегодня, 09:33
        Когда они (бандерофашисты)только захватили власть, надо было "олигархату" РФ не ручкаться с ними, а объявить их вне закона и с помощью продажных генералов ВСУ утопить в крови.
        zoolu300
        1. Хапфри Сегодня, 11:28
          помощью продажных генералов ВСУ утопить в крови.

          Жуть какая. Вы наверное коммунизд.
          Хапфри
          1. zoolu300 Сегодня, 11:51
            Имперский социалист, а вы как я помню булкохруст.
            zoolu300
        2. NordUral Сегодня, 13:42
          А чем "наши" ворюги лучше окраинных? Одна шакалья стая, разделившая нас границами для удобства воровства.
          NordUral
      2. самый главный Сегодня, 10:41
        Цитата: DEZINTO
        Ясен пень - пендюлей вагон им раздать надо! но как?

        Донецк может это сделать... многие поддержат, но нужно политическое решение на это и команда.. а вот с этим как то не очень.
        самый главный
      3. 210окв Сегодня, 10:51
        Ясен пень-помогать тушить дом соседу...Но тот орет и не пускает-моя хата,что хочу то и творю.А будешь помогать-и твою спалю..Ну что делать?Плюнуть на пепелище!Надо так сделать что бы лет через пяток эти фекальники увидели в какой сортир они попали-а рядом страна,в которую они ездили раньше как добрые соседи..И эта страна строится и развивается..А у них в доме-только фекальники на Новый Год..
        Цитата: DEZINTO
        "Не признавать" и что? Как надо было? "Отрицаешь - предлагай".

        Я к тому что - что нам с этими болезными делать? Они реально хотят с факелами и детьми по улицам ходить! Я вот не придумаю решения. И эта свора кострюльно ударенных у нас под боком! Просто оставить и сказать - "это их дело" нельзя!
        Когда у соседа дом горит. Вы просто в окошко наблюдаете?

        Ясен пень - пендюлей вагон им раздать надо! но как?
        210окв
        1. dvina71 Сегодня, 13:18
          Цитата: 210окв
          Ясен пень-помогать тушить дом соседу..

          ВОт вы не правы... Любой огнеборец знает,что если загорелся дом тов первую очередь надо не дать огню перекинуться на соседние дома. И только после этого приступают к локализации очага,а затем разбору завалов.
          dvina71
      4. Наблюдатель 33 Сегодня, 11:37
        Цитата: DEZINTO
        Когда у соседа дом горит. Вы просто в окошко наблюдаете?

        Ну это смотря какой сосед... Некоторому можно и двери подпереть, и бензинчиком посодейсовать... feel
        Наблюдатель 33
  7. Комментарий был удален.
  8. Fitter65 Сегодня, 09:15
    Как отличать украинца приевшего домой ,на праздники,из России?А он всегда морду лица балаклавой закрывает,боится вдруг на заработки к агрессору не пустят.Читая про такие шабаши,и подобные им мероприятия удивляешься как люди могут так быстро деградировать..
    Я верю, что и в районах Москвы когда-то будет проспект Степана Бандеры, и мы пройдёмся так же по этому городу

    Как бы после очередной перемоги в Донбассе,не пришлось бы в Киеве проспект бандеры в срочном порядке переименовывать, к примеру в проспет Арсена Павлова-а что звучит...
    С Наступившим Новым Годом всех
    Fitter65
    1. Хапфри Сегодня, 10:49
      Как отличать украинца приевшего домой ,на праздники,из России?А он всегда морду лица балаклавой закрывает,

      Украинцы вообще то очень разные. Огромное количество таких, которые Родиной считают Россию. Многие вообще считают себя русскими и не желают чтоб их даже называли украинцами. Красные устроили это искусственное разделение, на украинцев и русских. Вам вопрос. Человек что,виноват, что его оставили по ту сторону границы?
      А вот как вы отнесетесь к русскому, гражданину России, живущему тут и мечтающему послать Путина и К° подальше вместе с его политикой, поскольку нефть упала и жить стало хреново, а у власти как известно воры, и верните в зад все как было, бо хамон стал дорог , и мерседес не по карману. Они морду лица не закрывают , живут среди нас. Вы с ними пьете чай в обед, а то и водку после трудового дня. Улыбаетесь им, поскольку не хотите портить отношения, мало ли что. Вы ведь морду им не били? Правда? Это ВАШИ соотечественники. Русские.
      Хапфри
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:56
        Мне мой соотечественник ближе, чем теоретический "брат", который только спит и видит, как бы побольше нагадить, а еще лучше, воткнуть в спину нож.
        Товарищ_Сталин
      2. Fitter65 Сегодня, 13:00
        Цитата: Хапфри
        А вот как вы отнесетесь к русскому, гражданину России, живущему тут и мечтающему послать Путина и К° подальше вместе с его политикой, поскольку нефть упала и жить стало хреново, а у власти как известно воры, и верните в зад все как было, бо хамон стал дорог , и мерседес не по карману. Они морду лица не закрывают , живут среди нас. Вы с ними пьете чай в обед, а то и водку после трудового дня. Улыбаетесь им, поскольку не хотите портить отношения, мало ли что. Вы ведь морду им не били? Правда? Это ВАШИ соотечественники. Русские.

        В моём кругу таких людей нет,и просто не может быть по определению.В моём кругу есть люди учившиеся в разные годы в различных военно-учебных заведениях Киева,люди некогда ушедшие служить в Советскую Армию,из УССР и БССР но которые всю жизнь прослужили в Российской Армии.Даже я родился в г.Полтава,правда по матери я сибиряк в 5 поколении,мой прадед вместе с дедом строили Новосибирский театр Оперы и Балета,а прапрадед прибыв в сибирь из под Воронежа растил хлеб на землях ныне затопленных Обским водохранилищем.Поэтому таких кто из-за куска плесневелого сыра готовы обхаивать свою страну у меня в знакомых нет.Да мы не всё происходящее в стране-ОДОБРЯМс,мы люди мыслящие.
        Fitter65
  9. Donlomakin Сегодня, 09:23
    Фашисты то же мечтали. И в 1944 их мечта исполнилась.
    Donlomakin
  10. samarin1969 Сегодня, 09:24
    Пожалуй Иеремию Вишневецкого можно понять...
    samarin1969
  11. Zomanus Сегодня, 09:24
    И вот этих людей в 2014 некоторые рвались спасать в Украине?
    Надеюсь понятно, почему мы не пошли туда со своей помощью?
    Нам бы через одного такие, как на видео, в спину бы стреляли.
    Zomanus
  12. amber-50 Сегодня, 09:26
    И вот это вот ..... братский народ?
    amber-50
    1. Товарищ_Сталин Сегодня, 09:45
      Пора уже кончать носиться с этим извечной русской идеей "братскости славян". Поляки тоже славяне, и что? Они были и есть всегда извечными врагами. То же самое можно сказать про немцев и англичан - оба родственные германские народы со схожим языком и культурой, но всегда были злейшими врагами. Или возьмем французов, итальянцев и испанцев с португальцами. Родственные романские народы, но между собой всю историю резались только так. Или возьмем датчан и шведов. Постоянно были шведо-датские войны, хотя это по сути один и тот же народ. Галичане никогда, повторяю, никогда не жили в составе Российского государства, они всегда были либо под поляками, либо под турками, либо под немцами. Сталин присоединил их к СССР только в 1939 г, до этого они никогда не жили в составе России. То же самое можно сказать и про малороссов, которых теперь называют украинцами. Малороссия вошла в состав России только в 1654 г, до этого она столетиями была польской. Территория восточной Украины до конца 18 века была диким полем, где пасли свой скот крымские татары, там не жили ни русские, ни малороссы. И только в конце 18 века, после присоединения Крыма Екатериной Второй, Новороссия стала заселяться русскими и малороссами, но в основном русскими. То есть нынешняя Украина сейчас состоит из трех абсолютно разных частей: из Новороссии, заселенных в основном русскими и частично хохлами, из Малороссии, заселенный в основном хохлами, и Галичины, заселенный в основном галичанами. По-хорошему, надо разделить Украину на три части: Новороссию, Малороссию и Галицию. Вот тогда на территории бывшей Украины настанет мир, и пусть галичане хоть до ус...ачки славят своего упыря Бендеру.
      Товарищ_Сталин
      1. Хапфри Сегодня, 10:24
        Пора уже кончать носиться с этим извечной русской идеей "братскости славян". Поляки тоже славяне, и что?
        И что?
        Вам тогда придётся себе поискать братьев среди китайцев и африканских пупуасов.
        Поляки тоже славяне, и что? Они были и есть всегда извечными врагами.

        Поляки были нашими союзниками всегда. Последняя война с Польшей была в
        17-м веке. Это был наш щит против немцев.
        Или возьмем французов, итальянцев и испанцев с португальцами.

        У них другая история и вообще другая цивилизация. Они вместе , в обозримом прошлом, не жили ни дня. Мы с Украиной - 300 лет, с Польшей - 100 лет. В Польше всегда была мощнейшая пророссийская партия.

        Американцы на пальцах объяснили как это делается. Меняется правящая верхушка, затем пропагандой меняется мировозрение народа. Этот процесс обратим. А раскидываться польшами и украинами мы себе позволить не можем.Что за детские обиды? Дальше придётся обидеться на белорусов. Потом на каких нибудь карелов, псковичей и сахалинцев. Глядишь - и через сотню лет сидим гордые в границах великого Княжества московского. О таком подходе к проблеме преступно даже думать
        Галичане никогда, повторяю, никогда не жили в составе Российского государства, они всегда были либо под поляками, либо под турками, либо под немцами. Сталин присоединил их к СССР только в 1939 г, до этого они никогда не жили в составе России

        Ну и что из этого? Меняется верховная власть, затем опираясь на актив и органы госбезопасности выбиваются экстремисты, потом пропаганда делает свое дело , кстати тот же Сталин все это проделал на практике.
        Хапфри
        1. Товарищ_Сталин Сегодня, 10:52
          Цитата: Хапфри
          Вам тогда придётся себе поискать братьев среди китайцев и африканских пупуасов

          Видимо, у вас в детстве была психологическая травма, раз вы не можете без братьев. Серьезно, я не шучу. У по-настоящему великих народов, нет "братьев". У американцев есть братья? Они даже к англичанам презрительно относятся. У японцев и у китайцев есть братья?
          И да, вы серьезно ставите на один уровень папуасов и китайцев? Я вообще... У меня слов нет.
          Цитата: Хапфри
          Последняя война с Польшей была в
          17-м веке

          Вы про Советско-польскую войну 1919-1921 г уже забыли? Или никогда и не знали? Могу так же напомнить про восстание Костюшко в 1794 г, Польское восстание 1830-1831 гг, Польское восстание 1863-1864 гг. Причем это только принято называть политкорректно "восстание", так как победили русские. Победили бы поляки, это называлось бы войной, как называлось бы Североамериканское восстание под предводительством Вашингтона, если бы победила Британия.
          Они вместе , в обозримом прошлом, не жили ни дня

          Про Иберийскую унию Испании и Португалии, значит, не знаете. И про то, что Италия входила в состав Испании тоже не знаете.
          В Польше всегда была мощнейшая пророссийская партия.

          Аха-ха-ха-ха :)))))). Вы так договоритесь, что поляки и русские - братья навек :))). Это лучшая шутка, которую я читал на ВО.
          А раскидываться польшами и украинами мы себе позволить не можем

          Вы реально считаете, что Польша вот так вот, с барабанным боем и фанфарами войдет в состав России?!!! Нет, я просто не могу уже больше ржать!!! :)))). Что касается Украины, то хватит кормить неблагодарных хлопов, которые всю жизнь, всю историю только и делали, что жрали на халяву, и при этом пинали в нашу сторону, что-де якобы "это мы ленивых москаликов кормим. Без нас они бы давно с голоду сдохли". Ну живем мы уже 25 лет без Украины, и что-то не голодаем. Можно как пример привести ВОВ, когда в 1941-1944 гг даже когда немцами была полностью оккупирована Украина, и то с голоду не пухли. И это при том, что шла война! Куча здоровых мужиков погибло или воевало на фронтах, и поля пахали подростки и женщины. В СССР республиками-донорами были только РСФСР, АзССР и КазССР. Все же остальные республики были дотационными, даже "житница и кормилица Союза" УСССР".
          Товарищ_Сталин
          1. Хапфри Сегодня, 12:26
            У американцев есть братья? Они даже к англичанам презрительно относятся.

            Правда? И вы можете это доказать? Две величайших войны они были вместе. Потом был план Маршалла. Как насчёт Канады, Австралии (а это целый континент), Новой Зеландии?
            У японцев и у китайцев есть братья?

            Нетипично. Эти страны проповедовали жесточайший изоляционизм. Был запрещён даже заход иностранных кораблей.
            И да, вы серьезно ставите на один уровень папуасов и китайцев?
            Ну, это чтоб дать вам свободу выбора. Китай кстати в Африке себя чувствует весьма вольговно
            Вы про Советско-польскую войну 1919-1921 г уже забыли?

            Нет не забыл. Но это была война гражданская. На тот момент между частями одного государства. На Украине был Петлюра, а в Крыму Врангель. Просто Польше удалось отбиться.
            Польское восстание 1863-1864 гг. Причем это только принято называть политкорректно "восстание", так как победили русские.

            Восстание оно восстание и есть. Было среди поляков немало и сторонников центральной власти. Поэтому восстания и терпели поражения. Таких восстании в Российской империи был не один десяток. Сравните с войной на Кавказе длившейся полвека.
            Про Иберийскую унию Испании и Португалии, значит, не знаете.
            Знаю. Но Португалия всегда опиралась на Англию.Англичанам испано-португальский монстр был крайне опасен. С другой стороны свалить Португалию в союзе с Англией испанцы не могли. Эта история как раз и демонстрирует клубок европейских противоречий.
            И про то, что Италия входила в состав Испании тоже не знаете.
            А что Италия была единым государством? Там были постоянные войны. Друг с другом. И с французами и с австрийцами. Голландия также входила в состав империи. Ни дня мирно не жили. Чего только стоит Тридцатилетняя война в Германии. Все против всех.
            Аха-ха-ха-ха :)))))). Вы так договоритесь, что поляки и русские - братья навек :
            Вы жертва пропаганды. Я тут посмотрел документальный фильм посвящённый съемкам другого фильма "Три поляка , грузин и собака из Сибири". Он так в Польше назывался . Помните такой? Там вполне адекватные люди показаны. Нормальные слова говорят. Рассказывали как кино снимали. И рогов у них нет.
            Вы реально считаете, что Польша вот так вот, с барабанным боем и фанфарами войдет в состав России?!!

            А куда им деваться? С той стороны - Германия. У вас есть убежденность что Евросоюз будет и дальше существовать? У меня нет.
            Что касается Украины, то хватит кормить неблагодарных хлопов,

            Придется. Нет другого выхода. Иначе потом сдадим Кавказ и Белоруссию, поскольку их , неблагодарных тоже нечего кормить. Ну и так далее, до Москвы включительно
            Можно как пример привести ВОВ, когда в 1941-1944 гг даже когда немцами была полностью оккупирована Украина, и то с голоду не пухли.

            Ну это не аргумент. Все без всех могут обойтись. Тем более у нас Сибирь есть . Пока. Пока такие как вы её не отдали. Вы призываете к сокращению влияния России в Европе.
            Хапфри
            1. Товарищ_Сталин Сегодня, 12:59
              Две величайших войны они были вместе

              Французы и американцы, и о Боже! Даже русские с британцами и американцами были вместо в ПМВ и ВМВ! И это доказывает, что они должны вечно облобызать друг друга? Вы разве уже забыли речь Генри Джона Темпла от 1 марта 1858 г: "У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг!". Вы такие наивные... Аж прослезиться хочеться...
              А куда им деваться? С той стороны - Германия. У вас есть убежденность что Евросоюз будет и дальше существовать? У меня нет.

              Насчет ЕС сомневаюсь, но вот что Польша и Германия будут существовать, это я уверен. И то, что Польша будет надолго, в обозримом будущем независимой (хотя бы 100 лет) в этом я тоже уверен.
              Придется. Нет другого выхода. Иначе потом сдадим Кавказ и Белоруссию, поскольку их , неблагодарных тоже нечего кормить. Ну и так далее, до Москвы включительно
              Ну вы сами примите пару горластых семей украинцев и приютите у себя. Причем кормите их лучше, чем кушаете сами, а то ведь эти обидятся и уйдут к соседу, у которого есть и крузак 200-сотый, и Х-5-ый, и под прощание, они вам покакают под дверью, а также утащат с собой все, что есть в вашей квартире, а что не смогут забрать, то разобьют или выкинут в окно.
              Тем более у нас Сибирь есть . Пока. Пока такие как вы её не отдали. Вы призываете к сокращению влияния России в Европе

              Вообще-то Сибирь находится в Азии... И отдав Сибирь, мы никак не отдалимся от Европы и не приблизимся к Азии.
              Товарищ_Сталин
        2. Vadivak Сегодня, 13:06
          Цитата: Хапфри
          Поляки были нашими союзниками всегда.Последняя война с Польшей была в
          17-м веке. Это был наш щит против немцев.


          О как, лихо, по молодецки.

          А ничего что в сентябре 1939 советские и немецкие представьте войска отбили Бресткую крепость именно у поляков
          Vadivak
      2. самый главный Сегодня, 10:46
        Цитата: Товарищ_Сталин
        По-хорошему, надо разделить Украину на три части: Новороссию, Малороссию и Галицию. Вот тогда на территории бывшей Украины настанет мир, и пусть галичане хоть до ус...ачки славят своего упыря Бендеру.

        Возможность было в 2014 году... но... был дан задний ход.... и вот подрастает армия уродов, готовых убивать всех русских... вот это и есть результат отступления в 2014 году.
        самый главный
        1. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:01
          Думаю, что в 2014 г это было невозможно, не надо лезть в этот гадюшник. Пусть сами в своих кастрюльках помаринуются и развалятся. А то если бы залезли, то сейчас нам пришлось бы всю эту 35-млн шоблу содержать, причем содержать очень сытно, иначе они бы орали, что "если бы не москальская оккупация, то уже жили бы в ЕС и получали бы зарплаты по 2000 евро и пенсии по 1000 евро". А теперь пусть они наслаждаются зарплатами по 100 евро и пенсиями по 50 евро :). Вы как будто не знаете жлобскую натуру тамошнего народца.
          Товарищ_Сталин
          1. Хапфри Сегодня, 12:35
            нам пришлось бы всю эту 35-млн шоблу содержать, причем содержать очень сытно, иначе они бы орали, что "если бы не москальская оккупация, то уже жили бы в ЕС и получали бы зарплаты по 2000 евро и пенсии по 1000 евро".

            А вы со своими соотечественниками пообщайтесь. Они орут то же самое. Только с вариациями. Что если б раскулачить "буржуев" то потекли б молочные реки. И Москва во всем виновата. Обирает бедную провинцию. Хорошо б им ещё и в морду дать. Реальные настроения жителя средней полосы. "А если к нам чужие приезжают то мы их лупим". Вот прям так и говорят. Народец тот же самый что и в Хохлостане
            Хапфри
            1. Товарищ_Сталин Сегодня, 13:03
              Вот уж не надо врать! У меня круг общения широкий, и на работе полно русских с разных регионов, но вот никто не призывает отделиться от России. Бурчат конечно, что Москва все под себя гребет, но они все себя ощущают русскими, и никто не призывает убивать москвичей, тем более что у многих есть родственники в Москве и Подмосковье, и знают, что там такие же люди, как и в провинции. У меня самого есть знакомые-москвичи, причем коренные, родившиеся и выросшие в Москве, и ничем они от нас не отличаются.
              Товарищ_Сталин
  13. Громобой Сегодня, 09:26
    верю, что и в районах Москвы когда-то будет проспект Степана Бандеры, и мы пройдёмся так же по этому городу
    Насчёт проспекта я сильно сомневаюсь,а насчёт "пройтись",то вполне возможно---прецеденты такие уже были.Забыли как это было,память ветром выдуло вместе с мозгом?
    Громобой
  14. seregatara1969 Сегодня, 09:29
    смолоскипы - верное средство спалить свой дом
    seregatara1969
  15. zoolu300 Сегодня, 09:30
    А они могут сделать то, о чем мечтают со временем, ибо "олигархат" РФ не делает ничего от слова совсем, чтобы их остановить.
    zoolu300
  16. ZAVal Сегодня, 09:39
    В "цивелизованной и просвещенной" Европе, в 1933, кто то уже начинал с факельных шествий. Как говорится: найдите 10 отличий
    Считаю: раз с абортом прозевали, давить пока не выросло.
    ZAVal
  17. loginovich Сегодня, 09:41
    А так все хорошо начиналось.Москали сьели хох ляцкое сало, хохлы на шару потребляют кац апское добро- газ нефть.Давай торговать за доллары. В результате успешной торговли у вас" денег нет, держитесь" у нас гражданская война и нацики. К чему только жадность не приводит.
    loginovich
  18. senima56 Сегодня, 09:45
    Всё уже давно сказано в знаменитом фильме "Брат-2" : "Вы мне ещё за Севастополь ответите!"
    senima56
    1. Пеший Сегодня, 10:45
      Они уже ответили за Севастополь и за Крым.
      Пеший
      1. БАРХАН Сегодня, 13:05
        Цитата: Пеший
        Они уже ответили за Севастополь и за Крым.

        Не могу не напомнить бандерлогам их подлую глупость...
        БАРХАН
  19. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:49
    Очередной бандеровский шабаш в Киеве
    Свиньи в свинарнике устроили ночное факельное шествие.Вопрос к Кремлю.Вы понятно что бомбить эту свору боитесь.А что вы ждёте? Когда с криком хайль на Россию пролезут? Так сказать что бы был железный повод.Особенно кричалки интересные "Юдэ геть" смысл понятен? Это для некоторых израильских товарищей .Вчатлили комментарии cоучастников шествия.
    Вы понимаете что эту мерзость протестами не остановить уже .И принимать в "пионеры" не поможет ,я про западную Украину. Там только как по часам ВКС должна бомбить как больше двух соберутся.
    Наблюдатель2014
  20. Пося10рус Сегодня, 09:54
    Всех,Всех фотографировать,снимать на видео,составляя архив сволочей.Придет время и каждого му,(чудака)подымать за волосы ползущего на коленях в "московию"при пересечении госграницы.
    Пося10рус
    1. Vadivak Сегодня, 10:41
      Цитата: Пося10рус
      Придет время и каждого му,(чудака)подымать за волосы ползущего на коленях в "московию"при пересечении госграницы.


      А пока:
      В Каменск-Шахтинский Ростовской области перенёс свои производственные мощности Луганский электромашиностроительный завод (ЛЭМЗ). В Чувашию переехал завод «Луганский машиностроитель». Его цеха попали под обстрел, и станки пришлось вывозить с завода под пулями.
      Бегут все, даже из благополучной по киевским меркам Харьковской области. За год через границу «перебрались» кондитерская фабрика, два мебельных предприятия (одно – в Белоруссию, другое – в Белгородскую область).
      За последний год страну покинули 10% всех высококвалифицированных специалистов в области ядерной энергетики. Инженеры, проработавшие на украинских атомных станциях десятки лет, рассчитываются и уезжают в поисках лучшей жизни на российские объекты.
      Не отстают и спортсмены: отказались выступать за сборные Украины гандболистки Регина Шимкуте и Юлия Манагарова, шахматистка Екатерина Лагно, пятиборка Анна Буряк и чемпионка Украины по дзюдо Яна Шевченко. Кто-то из них уже получил гражданство России, кто-то пока в процессе. Но что там политики и спортсмены с врачами, если сбежать в Россию мечтает даже украинский генералитет почти в полном составе! «Всех украинских генералов, их около 400 человек, надо прогнать через детектор лжи! – бьёт тревогу полевой командир из карательного батальона «Азов» Сергей Короткий. – Из них на службе останутся 10 человек, потому что другие по менталитету – «совки» и мечтают сбежать в Россию»
      Vadivak
    2. ОПРИЧНИК 1 Сегодня, 12:49
      Вот по этому они морды и прячут. Потом же к "агрессору" на заработки ехать.
      ОПРИЧНИК 1
  21. Хапфри Сегодня, 09:54
    Мирошниченко заявил, что «вышли на улицы, чтобы шаг за шагом отвоевать сознание украинцев и научить уважать украинские ценности».

    Так они насаждением этой ненависти уже четверть века занимаются. Украина- это всего лишь временно отколовшаяся российская провинция, нужны века, что бы вбить кол в отношения между двумя ветвями русского народа одна из которых называется "украинским ".
    Хапфри
  22. Alekspel Сегодня, 09:55
    Я вообще не понимаю, что наши правители цацкаются с Украиной! Если такое позволяют, значит большинство это поддерживает. А значит нет там никаких братьев, а которые бз-дят за свою шкуру нам не братья. А значит блокировать по полной, газ отключить и признать донбасс и луганск, включить их в Россию как Крым. Пусть гейропа побесится, всё-равно ничего сделать не смогут. А когда украинцы задницы поморозят быстро поймут что к чему, а не поймут туда и дорога. А то ещё приглашают трюханов, ковтунов да олесей долбанутых на всю голову, перед всей Россией дают выступать, а они даже не встают в память о погибших - нелюди. Со всей окраиной надо поступить как Клинцевич с трюханом, под ж-о--пу коленом. А когда сами приползут, не гнать, а простить. Жизнь научит.
    Alekspel
    1. Товарищ_Сталин Сегодня, 10:05
      Цитата: Alekspel
      когда сами приползут, не гнать, а простить.

      Ээ, прощать ни в коем случае нельзя. Вот Сталин их простил, вместо виселицы дал им всего по 10 лет лагерей, а Хрущев так вообще, амнистировал. И вернулись бендеровцы назад к своим хуторам, и теперь их внуки и правнуки скачут на площадях и визжат на парадах по проспектам с нацистскими лозунгами. Таких надо выжигать каленым железом, уничтожать под корень, проводить полную денацификацию, как сделали с Германией после 1945 г. Можно так же поучиться у светлооких эльфов США, как они проводили Реконструкцию Юга после 1865 г.
      Товарищ_Сталин
  23. Идель Сегодня, 10:06
    Конечно, противно смотреть. Что делать? А НИЧЕГО! Просто наблюдать. Наблюдать, как рушится их экономика. Еще можно вернуть в зад всех заробитчан. Тут все они такие ласковые, а когда возвращаются в хохляндию, ненавидят нас люто. Так, что пусть езжают до хаты - нам узбеков с таджиками хватает.
    Что дальше? А дальше пусть поднимают дежурный майдан и .... все по новой
    Идель
    1. zoolu300 Сегодня, 10:30
      Наблюдайте и в один прекрасный момент они действительно пройдут по Москве. Они всего лишь инструмент в руках хозяев ФРС и пока не будет показано что "инструментом" хозяев ФРС быть больно и опасно, а не прибыльно и приятно ряды "инструментов" хозяев ФРС будут множиться.
      zoolu300
      1. Идель Сегодня, 10:40
        Не пойдут. Россию пытались втянуть в войну с Украиной, чтобы измотать ее. Не получилось. И сейчас не получится, используя "братские" чувства нас обезжиривать, помогая хохлам. Пусть беснуются. Мы Крым с Донбассом отжали. Брать себе еще то, во что надо вкладывать огромные деньги не стоит
        Идель
        1. zoolu300 Сегодня, 11:08
          Какая война? Чтоб уничтожить бандерлогов в 2014г достаточно было спецоперации (не войсковой) и ВСЯ УКРАИНА была бы под контролем "олигархата" РФ. А помощь и сейчас туда идет только вот без толку. Или вы сторонник убогой теории ХПП?
          zoolu300
  24. German Titov Сегодня, 10:07
    "Пройдитесь лучше до киевского психоневрологического диспансера..."
    Лучше вот очередью, под очередь из ПКМ. Пусть после этого, в "кукуеве", говорят, что мы террористы.
    German Titov
  25. Ретвизан 8 Сегодня, 10:10
    Власти Укро-ины подобные проявления холят и лелеют, думают это им все в помощь пойдет, а ведь в многомиллионной стране нельзя давать процветать ни нацистским проявлениям, ни расистским!
    Историю наверное забыли , а что не забыли под себя переписали красиво.
    А ведь в Германии Тоже все красиво начиналось и с факелами ходили и речевки пафосные кричали и по Москве кстати тоже маршем пройти собирались!
    Ничего умыли и в чувства привели,сейчас "фрицы "сидят на жопе ровно!
    Ретвизан 8
  26. Злой 55 Сегодня, 10:11
    Полностью согласен с автором...Полагать кровопийц и душегубов героями,а пособников немецкого фашизма-достойными подражания-самая горькая страница УКРАЛинской исторической действительности..
    Злой 55
  27. ФРЕГАТEН Сегодня, 10:14
    Только огнём и мечом эту гадину давить..по другому никак.....
    ФРЕГАТEН
  28. Волжанин Сегодня, 10:17
    И этим наши договариваться собираются?
    Ну-ну...
    По-хорошему, на годик-другой окраину нужно изолировать от окружаещего мира, пусть проварятся как следует в своей кастрюльке.
    Волжанин
  29. ser65 Сегодня, 10:19
    херои не умирают.... херои дохнут как мухи..
    ser65
  30. Sergei75 Сегодня, 10:20
    Больные люди!
    Sergei75
  31. Мур Сегодня, 10:23
    Стырено в ЖЖ у Холера-Хам:
    (поётся на манер "Спят курганы тёмные..."
    Спят курганы дикие,
    Пушками побитые,
    И дома развалены,
    Годные в растоп,
    На Майдане кормленый,
    Там печенькой сдобренный,
    Вышел в степь донецкую
    Молодой «укроп».
    На Майдане кормленый,
    Там печенькой сдобренный,
    Вышел в степь донецкую
    Молодой «укроп».

    Парни с шахты угольной
    Камуфляж приметили,
    «Рабовласнык» бирочку,
    Автоматный ствол.
    Девушка пригожая
    Ручкой огрубелою
    Навела винтовочку –
    Вот и весь забой.
    Девушка пригожая
    Ручкой огрубевшею
    Навела винтовочку –
    Вот и весь забой.

    Дни работы скучные,
    И «укропы» кучками,
    Там и тут валяются,
    Смотрят в никуда.
    Мы же вас родимые,
    Упреждали загодя:
    Вы не суйтесь с пушками
    В наши города.
    Мы же вас холодные,
    Упреждали загодя:
    Мол, не суйтесь мордами
    В наши города.

    Долгие столетия,
    После дел тех праведных,
    На далекой львовщине
    Мамки плачут в хор:
    Не ходите детушки
    В эту степь донецкую
    Нам не нужен к лешему
    Тамошний простор.
    Не ходите детушки
    В эту степь донецкую
    Нам не нужен к лешему
    Тамошний простор.
    Мур
  32. iz odessy Сегодня, 10:26
    это не более чем отрыжка общества..пока. Общество рыгает когда перенасыщено хаосом государственной машины. Партия "свобода" , партия бывшего фельдшера СА тягнибока и его помошницы фарион, бывшей члена парткома львовского универа помогли Крыму и крымчанам в 2014м найти правильный путь-это надо оценить, подобрать им какую то премию . Они же один из факторов появления "ДНР и ЛНР" . Впереди новые "успехи". Из истории помнится "ночь длинных ножей" в Германии, когда власть жестко разобралась с "штурмовиками" ,как раз любителями факелов. Стали ненужными
    iz odessy
    1. СКАД Сегодня, 10:46
      Я лично пусть косвенно но благодарен этой нацистской мра.зи. Ведь благодаря их лозунгу-чемодан вокзал Россия не только Крым но другие областя присоединятся к Ново Малориссии. Я люблю свою родину но не люблю государство,где находится моя родина. Развал укропии неизбежен!
      СКАД
  33. демотиватор Сегодня, 10:27
    Как же они стараются быть похожими на немецких фашистов - ночь, факелы, шествие, антироссийские (антисоветские) лозунги. Всё организованнее... и всё ближе... к копируемому оригиналу? Интересно, кто-нибудь сможет найти разницу между этой "копией" и национал-патриотическим оригиналом 30-х годов? Это я к тому, что иногда приходится объяснять, почему власть на Украине называют фашистской хунтой. А как ещё её называть?
    демотиватор
  34. perepilka Сегодня, 10:27
    Уpoды, чо...
    "История имеет смысл повторяться, первый раз в виде трагедии, второй-фарса"
    Третий Рейх тоже факельными отметился
    И сагонизироал 9 Мая.
    Правда, 9 Мая для них слишком много чести, просто закопать, без даты и имени what
    perepilka
  35. DPN Сегодня, 10:49
    Это благодарность за развал СССР и более ни чего."поклонимся ельцину".
    DPN
  36. evge-malyshev Сегодня, 11:03
    Удивительно. До какой же степени можно промыть мозги? Похоже, их уже совсем не осталось. Самое страшное, что это надолго.
    evge-malyshev
    1. DPN Сегодня, 11:58
      Россиянам же тоже промывают,какой плохой была Советская власть , и не плохо получилось если додумались за развал страны памятник ельцину открыть за наш с вами счёт и почти вернуть в крепостное право.
      DPN
  37. кайман Гена Сегодня, 11:17
    Свинья останется свиньёй, хоть ты осыпь её звездами.
    Где надо думать головой, она лишь хлопает ушами.
    кайман Гена
  38. Bask Сегодня, 11:17
    Почитал комментарии и честно я в шоке.На Украине 40 миллионов человек,ну сейчас после всего этого бардака меньше,ну миллионов 35 наберется и вы думаете,что все они орут "героям слава" ,"смерть ворогам".Призывы бомбить Украину это вообще бред,ЛЮДИ ОПОМНИТЕСЬ,что с вами.На майдане скакала кучка ,по Киеву ходят банды придурков и за деньги орут всякую ахинею,а вы и рады стараться:"бомбить","стрелять"
    ;,"вешать".Ну сколько этих придурков там было?Тысячи не наберется,но в России уже кипиш и призывы убить,задавить,хунта,нацисты.Учитесь у вашего президента,выслали 35 дипломатов и весь Запад стал потирать потные ладошки-"вот вам агрессоры".Ну а Путин вместо того чтобы нести всякую хрень,пригласил детей западных дипломатов на новогоднюю елку в Кремль.Вот-это поступок сильного человека и политика.
    Bask
    1. vladimirvn Сегодня, 11:43
      .."Ну сколько этих придурков там было?Тысячи не наберется"... Bask

      А сколько таких придурков уже на Донбассе людей жилья и жизней лишают?

      ..Мне жаль солдат. Но раз ты прибыл
      Чужой порядок насаждать —
      Ты стал врагом. И кем бы ни был,
      Пощады ты не вправе ждать.
      Константин Симонов.
      vladimirvn
      1. Bask Сегодня, 12:09
        А после каких событий они там появились, забыли?После того как Гиркин (Стрелков) и Бес захватили в Славянске админ.здания,а упыри в Киеве этим воспользовались и послали войска душить собственный народ.Но ведь и после этого кровь не пролилась сразу.Безоружные люди разоружали солдат на блокпостах,но потом расстрел солдат под Валнавахой,обстрел админ.здания в Луганске с самолета и понеслось.Это гражданская война и в ней виноваты все.
        Bask
        1. СКАД Сегодня, 13:25
          Хочу напомнить,прости господи землячку,а сколько войск послали упыри из киева в западные областя 13 года когда там полностью отказались от выплат налогов в центральный бюджет,избивали глав администраций ну и захват складов с оружием в воекоматах,складах,блокирование воинских частей.?Действия Гиркина были абсолютно адекватными и вообще-то незачем его сюда притягивать.
          СКАД
    2. perepilka Сегодня, 11:47
      Цитата: Bask
      Почитал комментарии и честно я в шоке.На Украине 40 миллионов человек,ну сейчас после всего этого бардака меньше,ну миллионов 35 наберется и вы думаете,что все они орут "героям слава" ,"смерть ворогам".

      Эта, Донбасс, тоже Украина вроде, и Елена ака "Егоза" Украина, и Андрей, ака "Карс", тоже Украина и ещё много народу.
      С каких призывы то? Ну раз на то пошло, так сами эту тысячу задержите, соберите доказуху, да и передайте дело в суд, вас же больше ..., или нет?what
      perepilka
      1. Bask Сегодня, 12:26
        Задержать?Извините но Вы наивный человек.Посмотрите,что творится в судах Украины.Судили уродов из батальона "Торнадо" за мародерство,грабеж и убийство.Были свидетели,доказательства бери и сажай,но их оправдывают и отпускают.Если сейчас люди выйдут для того чтобы противостоять этим правильным "украинцам" их просто перебьют.Вам мало крови?Ведь если погибать то с пользой,а какая польза если тебя как барана на бойне забьют.Второго Донбасса они не допустят.Любое выступление против они задушат в зародыше.
        Bask
        1. perepilka Сегодня, 13:19
          Ну, если бы я был наивным, то я бы наверное дочку на бухгалтершу учится отправил, и не гоняла бы она нонче по Питеру на неотложке, и сына бы от армии отмазал, а не проводил готового водилу до дверей военкомата, с шуткой, мол тебе сынка, всего сутки служить, ночь, да день, а то что они полярные, ну бывает, Новая Земля, чо, зато узнаешь, на что способен what
          Я могу спокойно сдохнуть прям сейчас.
          А кого вырастили вы...
          perepilka
          1. Bask Сегодня, 13:34
            Дочка учится на юриста в Одессе (выбирала сама мы с мамой не давили),сыну 8 января 6 лет будет так что для армии он еще маленький,но служить пойдет и умирать мне пока рановато.Вот детей подыму,внуков немного поняньчу ну а там...Только все это не касается того,что в сегодняшней Украине вот это безмозгое меньшинство правит бал при попустительстве власти,которой это все выгодно.
            Bask
    3. Товарищ_Сталин Сегодня, 12:04
      Ага, это всего лишь "тысяча" скакунов и нацистов скакали на майдане, да так их было "всего тысячу", что аж всю площадь заполонили! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%
      D0%BB:Euromaidan_on_Maidan_Nezalezhnosti,_Kiev_20
      13-12-08.webm
      Я вот прикидочно оцениваю, что на данном видео скакало и орало нацистские лозунги тысяч эдак 100 кастрюлеголовых. А сколько еще скакунов не пришло только из-за того, что они работали или были чем-то заняты в этот момент? И это в одном только Киеве! А в других городах и областях, думаете, никто больше не скакал? И да, никто еще не отменял групповую ответственность. Я уверен, что среди японского и немецкого населения во ВМВ не все были нацистами и убийцами, но их светлоокие эльфы Запада бомбили и выжигали почем зря, убивая по 50-100 тысяч за ночь ковровыми бомбежками. Но ведь никто этим фактом не возмущается. Так почему вы возмущаетесь, что люди призывают бомбить нацистов?
      Товарищ_Сталин
      1. inferno_nv Сегодня, 12:57
        А Вы хотите уподобиться американсам? Что же Ичкерию не выжгли или не выжигаете, Дагестан? Иль слабо то на зверьков? Вы тов.Сталин тут про убийство всего народа размышляете так спокойно как будто Вам травму кто-то нанес в детстве или Вы косите под свой ник? Вы думайте головой сначала перед тем как писать! Кого Вы хотите давить? Бендеровцев, военных, нац.баты, простой народ из городов и сел, кого? Если всех , то мне кажется что в таком случае Вам надо было ник брать другой типа Адольф , непозорте имя И.В. Сталина своими словесными испражнениями. Вы прийдёте убивать мою мать, отца, жену, дитей, меня - только за то что я не потдерживаю всего этого дебелизма , но в то же время я не взял оружие и не пошол воевать? И таких тут миллионы, а пацаны которые от мобилизации бегают вы то же валить будете? Вы провакатор , причем глупо работаете!!! Есть люди , есть дауны, есть отморозки, так вот люди дома сидят и думают как семью прокормить (не лазят ни по каким шествиям и т.д., а работают кто где и как может), дауны за 200 гривен идут на всякие демонстрации, шествия и т.д, а отморозки идут за идею! Так кого Вы собрались каленым железом выжигать а?
        inferno_nv
        1. Товарищ_Сталин Сегодня, 13:12
          Простые американцы ничем от нас не отличаются, среди них так же есть хорошие и плохие люди, умные и глупые, фанаты и индифференты. Они просто зациклены на своей стране, в новостях им показывают 99% только события в США, а оставшийся 1% про ужастики вроде терактов во Франции или Германии, или про то, какая Россия плохая. Я общался с амерами, и они в общем такие же люди, как и мы, россияне. Пугалом между нас остались такие пережитки как ядерные удары друг с другом, любой амер боится, что "злобные русские кинут на них ядерную бомбу". На деле же они такие же люди, как и мы, и притом намного лучшие, чем украинцы. американцы не отравлены ненавистью к русским и к России, и искренне могут радоваться нашим достижениям.
          Товарищ_Сталин
      2. Bask Сегодня, 13:12
        Вообще то я живу в этой стране,живут мои дети,моя мама и по вашим словам,по групповой ответственности их надо бомбить.Ну правильно это же не на мою башку будут падать бомбы и детей наших никто не будет убивать,это все будет в конченой укропии,а мы в сторонке будем диван жопой давить и комменты патриотические писать,да товарищ сталин.Это же лучше чем мозг включить и найти мирный выход,общие интересы.Так-вот читая комментарии таких как вы и появляются враги России,и это плохо для самой России.
        Bask
        1. Товарищ_Сталин Сегодня, 13:22
          Вы предьявите обвинение американским обывателям, которые поддерживали и радовались ковровым бомбежкам Дрездена, Гамбурга, Токио, и как апофеоз, ядерными бомбежками Хиросимы и Нагасаки! Что же вы не возмущаетесь бомбежками светлооких эльфов Запада? И почему вы не возмущаетесь бомбежками Сербии, Ирака, Ливии, Афганистана? Это из Новейшей истории. Может, вам напомнить про Вьетнам?
          Товарищ_Сталин
          1. Bask Сегодня, 13:46
            А кто вам сказал что я не возмущаюсь,с какого вы решили что я поддерживаю все эти убийства.Или в России все думают,что если живет в Украине,все в ЕС,Америка наш хозяин.Мне лично этот ЕС и на хрен не нужен,а Америку с их претензиями на мировое господство ненавижу.Но читая опусы таких как вы,к России у меня любви тоже не прибавляется.
            Bask
  39. Романенко Сегодня, 11:18
    Все это мерзко и выглядит как гнусная пародия на факельцуги третьего райха, только труба пониже и дым пожиже. Типа бюджетного спектакля для черно@@ого спонсора из штатов. Гуляем на остатки!!!
    Ну погуляйте, правильно, что рожи прикрыли, а то ведь скоро отвечать, ссыкотно, что опопзнают.
    Романенко
  40. iz odessy Сегодня, 11:20
    Критическая ошибка ,которая затем искажает всё объективное восприятие событий и состояния дел в Украине - не понимать или не искать истоки "факелов". Это чуждая 80% украинцев Галычына и ее идеология. Тот классический случай когда хотели "как лучше -получилось как всегда" в 1939м и в 1945м. Эта "территория" ,обязательно с подачи и согласия и сговора с "украинскими отбросами от КПСС" практически ведет экспансию и "огалычывание" с 1996 года ..с принятия епанутой конституции "от кучмы"
    iz odessy
  41. sgazeev Сегодня, 11:20
    Цитата: СРЦ П-15
    А тем временем в Германии smile :
    А юмористы из сети советуют посадить там ещё билетёршу. laughing

    sgazeev
    1. Kosmotoga Сегодня, 13:08
      макейн кстати сильно изменился в последнее время...резко похудел и выглядит в целом очень плохо.не рак ли у него ?
      Kosmotoga
  42. СТАРПЕР Сегодня, 11:42
    Пусть играются пока....))) А Киев все же придется брать и зачищать!
    СТАРПЕР
  43. рус-5819 Сегодня, 11:45
    ещё одно доказательство повреждения мозга г-на Сиротюка:
    Я верю, что и в районах Москвы когда-то будет проспект Степана Бандеры, и мы пройдёмся так же по этому городу


    Пройдитесь лучше до киевского психоневрологического диспансера...

    Ну почему же одних "завоевателей" экскурсией по Москве уже водили (под конвоем, правда), можно и повторить
    рус-5819
  44. БастаКарапузикИ Сегодня, 11:50
    Вот выдержка из полезного комментария под видео Шария.
    1. Не Бандера Степан Андреевич, а Бандера Штефан Андрианович.
    2. Штефан Бандера не украинец, а австро-венгр, его родители австро-венгерские евреи, мать Мирослава Глодзинская, отец Андриан Поппель.
    3. Бандера Штефан Андрианович не кого не освобождал, он террорист.
    4. Его отец, Андриан (Поппель - по-матери, Бандера - по-отцу), являлся сепаратистом и выступал за отделение т.н. ЗУНР от Австро-Венгрии, а позже от Польши. В результате этого проходили бои как с Австро-Венгрией, так и с Польшей, потом представители ЗУНР якобы объявили о распаде, территория перешла в состав СССР, после чего начались диверсии в адрес СССР и его сторонников.
    5. Штефан Бандера сотрудничал с Третьим Рейхом и писал письма Гитлеру о том как он им восхищается и просит у него помощи.
    6. Штефан Бандера руководил убийствами разных народов живущих как в Польше, так и в УССР.
    7. Достоверных источников его деятельности есть. Все достоверные данные деятельности Штефана Бандеры, как и данные деятельности Третьего Рейха, как и данные деятельности НКВД, как и данные деятельности ГКЧП, полные списки достоверных данных в оригинальном виде и языке хранятся в Государственном Архиве Российской Федерации в городе Москва, после 1991-го года к ним имеет доступ любой желающий, так как до 1991-го года они были под грифом "Секретно" и "Совершенно секретно".
    8. В 30-е годы нынешняя западная Украина была территорией Польши, а до этого территорией Австро-Венгрии.
    БастаКарапузикИ
  45. VDV1985 Сегодня, 11:51
    На демонстрацию вышли, а морды прячут !!! Знают, что можно ответить за это !:))) Поведение мелких паскудников .
    VDV1985
  46. pvv113 Сегодня, 12:03
    мы пройдёмся так же по этому городу

    Так и раньше было много желающих пройти по Москве
    pvv113
  47. Ferdinant Сегодня, 12:05
    Очень многие участвуют за вознаграждение
    Ferdinant
    1. СТАРПЕР Сегодня, 12:16
      Цитата: Ferdinant
      Очень многие участвуют за вознаграждение

      И кто платит за этот "праздник" тоже известно...

      Это СБУ в Киеве..(фото известное)))))
      СТАРПЕР
  48. volodya Сегодня, 12:13
    Да уж пустили бы их в Евросоюз, там бы они себя показали!
    volodya
  49. АлеБорС Сегодня, 12:21
    Шоу уродов. Мордор в расцвете силы. Толпы орков. Страшно то, что расплата за всё это будет...
    А Бандере сие действо угольков в аду добавит... Топись преисподняя!...
    АлеБорС
  50. Kamarada Сегодня, 12:22
    Вот почему? Почему этим последователям бандеры, не прилетело 3-5 калибров в колонну. Подарок от деда мороза. А потом сказать ни чего не знаем, может кондиционер взорвался а может игил поработал.
    Kamarada
  51. san4es Сегодня, 12:34
    Бесполезный табун...Баранам по 5 копеек насадили,они и прутся как безумные..(.в дренаж)
    san4es
  52. Reinhard Сегодня, 12:39
    Отлично! Пусть почаще такое устраивают! Это те. что хотят в ЕС. где ЛЮБОЕ проявление фашизма-нацизма очень строго карается wink Мозгов у правительства Украины совершенно нет! У некоторых пропиты совсем. Оссобенно у ПеЦЬки! laughing
    Reinhard
  53. mr.redpartizan Сегодня, 12:44
    Несколько грамотно расставленых МОН-90 в комбинации с парочкой НСВ-12,7 на крышах обеспечили бы незабываемый праздничный салют.
    mr.redpartizan
  54. Altona Сегодня, 12:45
    Цитата: DEZINTO
    "слава слава слава" !....- чему слава? кому слава? куда этот слава вообще делся? домой придут платёжки читать и что ? опять всему слава? я прррросто не понимаю как надо так сильно удариться головой!?

    ---------------------------------
    Я удивляюсь, что эти фанатики еще не устали на Поппель-марши ходить и вообще от самих себя, верить в придуманные украинские, бандеровские и прочие ценности. Ждать Европу, которая согласна присылать только негров, арабов и радиоактивные отходы, а вывозить неограниченно только чернозем.
    Altona
  55. silberwolf88 Сегодня, 13:03
    Хороший показатель всем кто опять начинает рассуждать о братском народе ... очнитесь ... выросло несколько поколений врагов ... которые будут рожать и воспитывать врагов ... это конечно катастрофа ... вполне себе ожидаемая ... бытовой национализм воспитанный недобитками прощёнными Хрущёвым вырос в ненависть к России и русскому ...
    Нужно вводить визовый режим с полным запретом на участников АТО и любых украинских нациков ... в том числе и всяких блогеров и участников соцсетей (вычислить шушеру несложно) ...
    silberwolf88
    1. mr.redpartizan Сегодня, 13:15
      Катастрофа - это 25 миллионов русских (по духу) людей за пределами РФ, а любые проблемы с назойливыми соседями легко разрешимы с помощью ТЯО. Если на Россию "партнеры" все же кинут биомассу из "онижедетей" всех верований и цветов, то использование нескольких десятков (сотен) зарядов с повышенным выходом нейтронного излучения быстро решит эту проблему am
      mr.redpartizan
  56. Kosmotoga Сегодня, 13:06
    вот идут они такие все....гордые ...независимые...и им кажется что всё в их руках но стоит остановится и посмотреть вокруг.....а там...

    Одесский припортовый завод объявил о приостановке своей работы из-за отсутствия газа для производства.
    Kosmotoga
  57. DeniosF Сегодня, 13:09
    Укропы совсем рассудок потеряли...жалко их...по человечески жалко...сами не понимают, что делают...
    DeniosF
    1. mr.redpartizan Сегодня, 13:23
      Упоротых дибилов не жаль ! Их судьба - стать кровавым пятном под гусеницей танка или кучкой золы при близком разрыве ОФЗАБ-500.
      mr.redpartizan
  58. Atlant-1164 Сегодня, 13:13
    цука..одну маленькую компактную нейтроную бомбу..в эпицентр этого бандеровского шабаша..и все!!!.народ Украины будет долго помнить и чтить имя этого героя.
    Atlant-1164
  59. Altona Сегодня, 13:28


    А тем временем в Мюнхене было нечто иное...
    Altona
  60. Куница Сегодня, 13:36
    Очередное фекальное шествие. А сколько ещё впереди...
    Куница
    1. СТАРПЕР Сегодня, 13:44
      Цитата: Куница
      Очередное фекальное шествие. А сколько ещё впереди...

      В этот раз думаю это последнее...Хрущев их пожалел и вот результат! Пора исправлять ошибки (Крым наш..!!!))) Далее будет ,что то подобное..

      Видит Бог мы этого не хотели,а придется опять повторить...
      СТАРПЕР
  61. Darth Revan Сегодня, 13:41
    Вот бы термобарическими пройтись по этим am
    Darth Revan
    1. СТАРПЕР Сегодня, 13:57
      Цитата: Darth Revan
      Вот бы термобарическими пройтись по этим am

      Нет уж мужики...СМОТРИТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ..! Чтобы на столетие запомнили и детям и внукам передайте..Просто представьте себя на месте наших ветеранов ВОВ...Каково им это все видеть? ВСЕМ смотреть... soldier

      То что сейчас на Украине происходит, это и на нашей совести мужики...(давайте уж признаемся..) Больно ,обидно , страшно....
      СТАРПЕР
  62. Изограф Сегодня, 13:50
    Деблиды.Полное поражение мозга.Реванша захотелось недобиткам,будет вам реванш.Уже леса не спасут
    Изограф
  63. Лелёк Сегодня, 14:00
    ( И.Мирошниченко заявил, что «вышли на улицы, чтобы шаг за шагом отвоевать сознание украинцев и научить уважать украинские ценности».)

    А в это время миллионы Украинцев перед телевизорами во-время речи своего гетьмана подняли вверх средний палец.
    Лелёк

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