Очередной бандеровский шабаш в Киеве

Наша война с извечным врагом – Москвой – продолжается уже тысячу лет. Это война не между нами и москалями, а между добром и злом, это война между правдой и ложью, это война между миром свободы и миром рабства.

Я верю, что и в районах Москвы когда-то будет проспект Степана Бандеры, и мы пройдёмся так же по этому городу

Очередной нацистский шабаш был устроен в украинской столице. Представители Организации украинских националистов (ОУН) (запрещена в РФ) и партии «Свободы» Тягнибока устроили в Киеве факельное шествие по поводу очередной годовщины со дня рождения пособника нацистов, называемого сегодня на Украине «борцом за незалежность», Степана Бандеры.Под крики «Герои не умирают, а умирают враги!» толпа начала выдвигать требования властям. Одно из главных требований – признание дня рождения Бандеры общенациональным праздником на законодательном уровне. Один из наиболее одиозных нардепов ВРУ И.Мирошниченко заявил, что «вышли на улицы, чтобы шаг за шагом отвоевать сознание украинцев и научить уважать украинские ценности».Заявление депутата Киевского горсовета Ю.Сиротюка, участвовавшего в нацистском шабаше в украинской столице:Лишнее доказательство того, что у руля Украины стоят люди, которые на уроках истории ковырялись в носу и повредили собственный мозг. В качестве доказательства для г-на Сиротюка – тысячу лет назад Москву ещё не основали, с кем тогда «они воевали»?..И ещё одно доказательство повреждения мозга г-на Сиротюка:Пройдитесь лучше до киевского психоневрологического диспансера...