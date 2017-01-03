07:36 03 января
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Так говорил Обама: цитаты, которыми запомнился уходящий президент

Уходящий американский лидер Барак Обама 10 января обратится к нации с прощальной речью. Запомнившиеся высказывания 44-го президента США – в подборке РИА Новости.

О России

"У Америки есть много вызовов. Россия — это региональная держава, которая не из силы, а из слабости угрожает некоторым своим близким соседям" (2014).


"В прошлом году, когда мы и наши союзники тяжело трудились над тем, чтобы наложить санкции, некоторые предполагали, что агрессия господина Путина была примером мастерской стратегии и силы. Ну а сегодня Америка сильна и едина с нашими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика — в клочьях" (2015).

"Они (Россия) меньше, они слабее (чем США — ред.). Их экономика не производит ничего, что хотели бы купить (другие страны), кроме нефти, газа и оружия" (2016).

О Владимире Путине

"В ходе всех наших встреч Путин безупречно вежлив, очень откровенен. Наши встречи проходят в исключительно деловом ключе. Он никогда не заставляет меня ждать, как многих других" (2016).

"Обычно наши встречи с Путиным проходят в открытом, честном, деловом тоне" (2016).

О мировой экономике

"Америка должна диктовать правила мировой экономики. Другие страны должны играть исключительно по установленным Америкой и ее партнерами правилам" (2015).

"Когда 95% наших потенциальных покупателей живут за границей (вне США), мы должны быть уверены, что это мы пишем правила для глобальной экономики, а не страны вроде Китая" (2015).

Об американской исключительности

"Некоторые могут не соглашаться, но я верю в то, что Америка исключительна" (2013).

О терроризме

"Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в России) является прямым наследником "Аль-Каиды" в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну" (2015, интервью Vice News).

"Возможность ИГ организовывать крупные наземные наступления — этого не было на экране моего разведывательного радара" (2016).

О международном вмешательстве

"Некоторые государства могут закрывать глаза на зверства, происходящие в других странах. Однако Соединенные Штаты Америки не такие" (о вторжении в Ливию, 2011).

"Мы не можем пытаться захватывать и перестраивать любую страну, которая попадает в кризис. Это не лидерство, это гарантия того, что мы увязнем, будем проливать кровь американцев и тратить средства, что в конечном счете нас ослабит. В этом урок Вьетнама, Ирака — и нам его пора было бы усвоить до настоящего момента" (2016).

О своей самой большой ошибке

"Возможно, это провал в создании плана на следующий день после вторжения в Ливию, которое на тот момент мне казалось правильным решением" (2016).


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Комментарии 5
  1. кошак Сегодня, 07:09
    Самая большая ошибка Обамы - участие в политике tongue
    кошак
  2. EvgNik Сегодня, 07:18
    В этом урок Вьетнама, Ирака — и нам его пора было бы усвоить до настоящего момента

    Сказано правильно, но вот переварить не смогли, по всей видимости, запор приключился.
    EvgNik
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:21
    "Америка должна диктовать правила мировой экономики. Другие страны должны играть исключительно по установленным Америкой и ее партнерами правилам" (2015).


    Мдаа...вот это масштаб...

    smile А не замахнуться ли нам на ШЕКСПИРА...хе хе УИЛЬЯМА...этого нобелевского лауреата мира окончательно занесло к идеям ГИТЛЕРА о мировом господстве...пупок ОБАМушка надорвешь... бедняга.
    Тот же ЛЕХА
  4. демотиватор Сегодня, 07:30
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вспоминало цитаты из речей наших, российских руководителей. Хорошо хоть Обама есть - можно на нём оттянуться по полной. Да мало ли кто и чего там наговорил за два своих президентских срока? (Некоторые даже больше, чем два) А то и невдомёк - взять и сравнить то, чего достигли США и РФ под руководством своих лидеров за эти 8 лет, что Обама был в Белом доме. В чью пользу будет сравнение? И последнее - у Обамы хватило мужества сказать и о своих ошибках за годы своего президентства. От нашего давно ничего подобного не слышал - безошибочный.
    демотиватор
  5. AlexDARK Сегодня, 07:34
    Читает вот это, в голову так и лезет образ Гитлера)
    Ох эти исключительные... исключительные сволочи.
    AlexDARK

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