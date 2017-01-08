Стратегическая конница. Русская кавалерия в Прибалтике в апреле - мае 1915 г. Ч. 2

Именно благодаря действиям русской конницы, 30 апреля удалось вернуть Шавли. Противник был отброшен за р. Дубисса.Ил. 1. Шавли. Брошенные германцами окопы.Успешные бои русских войск под Шавлями привели к захвату трофеев: 28 апреля были пленены 600 человек и захвачены 9 пулеметов и 5 орудий, 29 апреля – 1 тысяча пленных, 2-3 мая – 1,5 тысячи пленных и 8 орудий [Год войны с 19 июля 1914 г. по 19 июля 1915 г. Высочайшие манифесты. Воззвания Верховного Главнокомандующего. Донесения: от Штаба Верховного Главнокомандующего, от Штаба Главнокомандующего Кавказской армией, от Морского Штаба. М., 1915. С. 349, 350, 355].Ил. 2. Германцы, плененные под Шавлями.Ил. 3. Шавельский район. Захваченный русскими войсками германский аэроплан.В мае войска русской 5-й армии вели с германской Неманской армией бои местного значения. Боевые действия носили переменный характер. М. Позек отмечал что наступление и оборона, прорывы и контратаки противников чередовались в зависимости от количества войск сторон на соответствующем участке фронта. Причем он подчеркивает, что конница оказалась незаменимым родом войск [Позек М. Германская конница в Литве и в Курляндии в 1915 г. - М. - Л., 1930. С. 64].Ил. 4. Прибалтика. Русская конница на разведке. 1915.Ил. 5. Шавельский район. Переправа конницы через реку. 1915.В этот период русские 2-я, 3-я и 15-я кавалерийские дивизии действовали особенно активно.Так, германский источник особо отмечает бой 14 мая.В этот день к 10 часам утра несколько эскадронов русской конницы у мест. Свирни в ходе конной атаки пытались прорвать позиции 2-го полка тяжелых рейтаров. Атака, проведенная «с большой лихостью» была отражена в ходе комбинированного боя – стрелковым огнем и в рукопашную. Контратака 1-го полка тяжелых рейтаров (в контратаке приняли участие и подошедшие к немцам подкрепления - 2 эскадрона 6-го шволежерского полка, 2 гвардейские роты, 2 пулеметные роты, 2 роты самокатчиков) не удалась. Русские кавалеристы у мест. Савденики опрокинули 15-й гусарский полк и отряд ландштурма. Это решило участь боя - полкам тяжелых рейтаров вновь пришлось отойти, причем, несмотря на первоначальные успехи под Лидовяны [Позек М. Указ соч. С. 77].Немецкий источник особо акцентирует внимание на факте утраты тяжелой батареи – четыре 105-мм орудия попали в руки русских. Потери германской 3-й кавалерийской дивизии лишь за шестидневный период (11 - 16 мая) немцы оценивают в 475 человек [Позек М. Указ соч. С. 78].Ил. 6. Погоня. Худ. Самокиш.В ходе боев у Савденики в руки русских войск попали 7 пулеметов и 9 орудий противника [Год войны с 19 июля 1914 г. по 19 июля 1915 г. М., 1915. С. 374]В боях у Свирне-Кубиле 15 мая отличились 3-й гусарский Елисаветградский Ее Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны и 3-й уланский Смоленский Императора Александра III полки. Очевидец вспоминал: «Еще до рассвета дивизия, кроме гусар, собралась в лесах, что тянулись в двух верстах вост[очнее] реки. Кавказские стрелки должны были овладеть тактическим ключом - имением Юзефово - и взять под обстрел всю долину и более низкий правый берег Дубиссы. Вслед за этим, держа с ними связь, должны были перейти реку и Смоленцы (3-й уланский Смоленский полк - А.О.), против д[еревни] Свирне, и казаки, у устья ручья Медусь. Елисаветградцы пока оставались в охранении по берегу… Кавказцы овладели ф[ольварком] Юзефово, затем занялись районом южнее фольварка, фланкируя этот район огнем, дабы помочь соседям перейти на прав[ый] берег. … Казаки … узнав о захвате Юзефова, лихим наступлением сбили немцев и подошли к самой деревне Гечайце. Кавказские стрелки, овладев уже более широким к югу плацдармом, перешли в дальнейшее наступление.Елисаветградцы, бывшие в наблюдении, донесли, что немцы отошли … и уходят за окраину д[еревни] Свирне. …. Моя дивизия быстро выдвинулась и заняла участок справа от стрелков. Днем немцы перешли в контрнаступление, отбитое повсюду, кроме казаков, принужденных отойти на вост[очный] берег. К ним я пододвинул Елисаветградских гусар…. к[оманди]р Смоленцев сразу двинул два эск[адро]на в конном строю для преследования, с остальными же пошел цепями вперед. Лихая атака улан стоила им тяжелых потерь…. Обстановка создавалась критическая: немцы выходили в тыл Кавказским стрелкам… три с четвертью спешенных эскадрона, поддержанных огнем пулеметной команды, форсировали переправу и выбили спешенных Баварских кирасир (позиции перед фронтом елисаветградских гусар занимала 1-я бригада Баварской кавалерийской дивизии - А.О.)» [Воронов А. В. Ольгины гусары. Страницы полковой истории. М., 1999. С. 46 - 47]. В боях на р. Дубиссе только за 2-ю половину мая 10 офицеров 3-го гусарского полка были убиты и ранены.Части 3-й кавалерийской дивизии и пехота выдерживали яростные германские атаки. И когда 15 мая немцы нанесли удар по стрелкам и спешенным смоленским уланам, находившихся на правом фланге позиции, для стабилизации обстановки два эскадрона 3-го уланского Смоленского Императора Александра III полка, выдвинутые из резерва, были брошены в конную атаку на занятую противником деревню. Уланы, достигнув деревни, нарвались на установленные на улицах и во дворах деревни проволочные заграждения, и были встречены сильным винтовочным и пулеметным огнем из деревенских домов. Попытка выручить улан со стороны гусар и стрелков, была подавлена огнем противника. В итоге 2 атаковавших эскадрона (3-й и 5-й) 3-го уланского Смоленского полка погибли почти полностью.Ил. 7. 3-й уланский Смоленский полк. Групповое фото.19 мая в бою с немецкой пехотой на р.р. Дубиссе и Шовин отличился 5-й Донской казачий войскового атамана Власова полк. Полку: «было приказано выбить противника, переправившегося через р. Дубиссу, занявшего гребень между реками Дубиссой и Ивовшей, на фронте фольв. Поддубиссе - фольв. Пошовшун - дер. Гедвилайце - фольв. Сидорошки, и перебросившего свои сторожевые части на восточный берег реки Шовши, которыми занял дер. Нечаяно-Можулойцы - Гедвилайцы. С рассветом сотни быстрым и дружным наметом сбили сторожевое охранение противника. Противник не ожидал такого быстрого и энергичного действия сотен, растерялся, открыл сначала беспорядочную ружейную и артиллерийскую стрельбу, а затем, теснимый сотнями, отброшен на западный берег Дубиссы на укрепленные позиции. Сотни заняли восточный берег, быстро окопались и удерживали их 39 часов под сильным ружейным и артиллерийским огнем, отбивая все попытки немцев переправиться снова на восточный берег, пока не были сменены другими частями. За это дело полк представлен к «Отличию на папахи с надписью - За бой против немецкой пехоты 19-го мая 1915 года на р.р. Ивовше и Дубиссе»[РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Ч. 3].27 мая в ходе конной атаки на германскую пехоту на р. Дубиссе у д.д. Степонкаймы – Пришмонты показала себя 2-я сотня 2-го Донского казачьего генерала Сысоева полка (2-я кавалерийская дивизия). Шел бой 79-й пехотной и 7-й Сибирской стрелковой дивизий со значительными силами противника. 2-я и 6-я сотни 2-го Донского казачьего полка через госп. дв. Ильгижи понеслись на звук боя. Развернувшись в лаву, под мощным огнем артиллерии (одновременно воздухе рвалось до 12 бризантных снарядов) преодолевая канавы, заборы, и болота, казаки мчались в атаку. Немецкие пехотинцы при виде этого зрелища начали отступление, а отставших казаки настигали – кололи и рубили. Но из высокой ржи затрещали немецкие пулеметы, и лава повернула назад. Успех атаки имел больше моральное значение, но, вместе с тем, перенос огня германской артиллерии на конницу позволил русским стрелкам продвинуться вперед, а лихость казачьей атаки придала им сил. Вечером немцы отступили на 15 верст. Потери казаков: офицер (хорунжий Чирков) тяжело ранен, 1 казак убит и 5 ранено. Потери причинены пулеметным огнем [РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Ч. 1].Германский источник также сообщает о конной атаке русских 27 мая севернее Жогини - 2-й батальон 258-го пехотного полка (в этом бою командир батальона был ранен) был внезапно атакован казаками, выскочившими из леса. Германский батальон, вместо того чтобы отразить атаку огнем, побежал – в итоге часть людей пострадала от холодного оружия, а часть попала в русский плен [Позек М. Указ. соч. С. 88]. В боях у Бетиголы и Шавлян немцы потеряли пленными 500 человек, а в бою у Жогини – 50 человек (еще 100 солдат были заколоты и зарублены).Ил. 8. Казачья атака.По германским данным только две кавалерийские дивизии Неманской армии – 3-я и Баварская – в период 14 апреля - 29 мая понесли общие потери в 105 офицеров и 2095 унтер-офицеров и солдат [Позек М. Указ. соч. С. 88].Войска русской 5-й армии приостановили наступление немцев в Прибалтике, что в сложившихся оперативно-стратегических условиях уже было немало.Прибалтийский ТВД оттянул значительное количество как русских, так и германских войск – прежде всего мобильных. Прежде всего поэтому апрельско-майские бои 1915 г. в Прибалтике показательны обилием конных атак.Ил. 9. Схватка. Худ. Самокиш.Ил. 10. Возвращение с удачной разведки.Как писал исследователь конных атак русской кавалерии в мировую войну И. Ф. Рубец: «…в апреле и мае конные атаки наши в Северной Литве и Курляндии насчитывались десятками» [Рубец И. Ф. Конные атаки Российской Императорской Кавалерии в Первую мировую войну – 1915 год // Военная быль. 1965. № 76. С. 45]. Это значительный процент от тех нескольких сотен конных атак, которые в мировую войну осуществила русская кавалерия. Она действовала активно, умела комбинировать бой холодным оружием и огневой бой, атаковала и конницу и пехоту противника. В боях на Дубиссе и под Шавлями особо отличились части 2-й, 3-й, 5-й кавалерийских дивизий, прежде всего 2-й лейб-гусарский Павлоградский, 3-й гусарский Елисаветградский, 5-й гусарский Александрийский, 5-й драгунский Каргопольский полки.Немецкая же конница, часто спешиваясь, предпочитала вести огневой бой. М. Позек, описывая события 11 мая, подчеркивает, что эскадроны Лейб-драгун, перешедшие Дубиссу в авангарде 25-й кавалерийской бригады, постоянно спешивались и брались за карабин. Но когда немцы вступили в бой у дер. Градовшизна, огонь батареи и пулеметного отделения ничего не смог сделать с русской конницей [Позек М. Указ. соч. С. 71].Шавельские бои – пример мужества и героизма солдат и офицеров кавалерии русской армии.Так, 22 мая 1915 г. совершил подвиг приказной 3-й сотни 2-го Донского казачьего Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка А. Андреев. Документ свидетельствует: «у дер. Новиники, когда роты Глуховского пехотного полка, накануне переправившиеся через р. Дубиссу, выдерживали ожесточенные атаки немцев, хотевших во что бы то ни стало отбросить их на левый берег, а полусотня 3-й сотни помогала огнем во фланги противнику… обнаружилась недостача патронов у рот. Доставка патронов замедлилась, так как это стоило гибели уже многим солдатам – немцы сильно обстреливали переправу ружейным огнем и необыкновенно точно – тяжелыми снарядами. Тогда первым охотником вызвался приказный Андреев, а с ним пошли другие, увлеченные его примером. Они успешно подносили патроны своей пехоте, не глядя на ураганный огонь, с одного берега на другой и продолжали это до конца боя, пока немцы не прекратили атак. Подвиг Андреева и других с ним казаков, был оценен пехотным начальством и отмечен приказами, а они сами были награждены Георгиевскими крестами» [РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Ч. 1.].Вместе с А. Андреевым отличился и казак Юшев: «когда батальон Глуховского полка 79-й пехотной дивизии, перейдя р. Дубиссу уд. Спонденти, чрезвычайно нуждался в доставке патрон на место боя, нижние чины, урядник Ефим Коротков, приказный Василий Любимов, казаки: Тихон Лавренов, Иосиф Титарев вызвались охотниками поднести патроны названному батальону, несмотря на грозящую им почти неминуемую гибель, под действительным огнем противника, перешли р. Дубиссу и доставили патроны по назначению, чем и содействовали общему успеху» [Там же].27 мая 1915 г. в ходе атаки 2-го Донского казачьего полка отличился подъесаул 5-й сотни В. Алентьев. Инициативный офицер возглавил атаку сотни - причем под интенсивным артиллерийским и пулеметным огнем противника. В ходе атаки погибли 3 казака сотни и 4 было ранено и контужено. Казакам удалось пленить офицера, 10 пехотинцев и санитарно-перевязочный отряд.14 апреля казаки 58-го Донского казачьего полка у фольв. Марьянова удачно применили ручные гранаты: «урядник Ворожейкин с разъездом в пешем строю с 12 казаками был окружен пехотою противника и отстреливаясь и бросая по ним бомбы пробился сквозь неприятельскую цепь».А 24 апреля, во время нахождения 3-й сотни при отдельной пехотной бригаде урядник Соргинов был послан на разведку с разъездом в 12 казаков на правый берег р. Дубиссы. У дер. Попортыне он увидел движение кавалерии и пехоты германцев, направлявшихся к р. Дубиссе. Послав донесение, Соргинов скрыл в лесу разъезд, а сам продолжал наблюдать за противником и тогда, когда последний был у него в тылу. Ночью, по занятой противником местности, разъезд, пробравшийся к р. Неман у м. Велионы, переправился на лодке (лошадей вел вплавь) и продолжал разведку на левом берегу Немана, посылая ценные донесения на правый берег начальнику бригады. Урядник Соргинов был награжден Георгиевским крестом.В результате сражений у Шавли в апреле – мае 1915 года на два месяца бои в Прибалтике приняли позиционный характер. Действия русской конницы позволили временно стабилизировать оперативно-стратегическую обстановку на Прибалтийском ТВД.Русская конница, соответственно, могла влиять на оперативную и даже стратегическую обстановку. Вместе с тем, концепция применения стратегической конницы к началу мировой войны была, к сожалению, не отработана, что сказалось на результативности действий крупных кавалерийских масс.Эти бои не только показали, что кавалерия может эффективно влиять на успех боевых операций в рамках театра военных действий, они продемонстрировали высокую боевую выучку и героизм русской конницы – элиты русской императорской армии.