Европейские ценности в ущерб национальным интересам

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что улучшение отношений между Европейским союзом и Россией возможно только в том случае, если «изменится поведение Москвы». По ее мнению, в настоящее время приоритетной является демонстрация единства с Брюсселем в том, что касается «страны, не выполняющей своих международных обязательств».Принципиально ничего нового в заявлении Кальюлайд нет. Отношения стран Запада и России уже не первый год находятся в глубоком кризисе, последнюю сейчас принято винить во всех грехах и бедах, особенно в прибалтийском регионе. Именно в Эстонии, Латвии и Литве местные политики не устают повторять о нависшей над их странами угрозой нападения со стороны «кровожадного» восточного соседа, стремящегося лишить независимости «балтийских тигров».Вследствие сложившейся обстановки в сфере мировой политики изменение отношений между Таллином и Москвой в лучшую сторону не находится в числе главных внешнеполитических целей президента Кальюлайд. Глава государства прямо заявляла, что в вопросе выстраивания диалога с восточным соседом всецело полагается на компетентность партнеров по НАТО, без разрешения которых не будет предпринимать никаких самостоятельных шагов.В одном с эстонским президентом поспорить нельзя – стабильность режима критически зависит от поддержки Вашингтона и Брюсселя. Ведь если Таллин не добьется от них одобрения проводимого политического курса, кто тогда будет предоставлять финансовую помощь? А денег для удовлетворения интересов союзников по Североатлантическому альянсу Эстонии понадобится в наступающем году гораздо больше, чем ранее. Это связано не только и не столько с увеличением военных расходов, за что ратует Керсти Кальюлайд, сколько с тем, что в 2017 году на территории республики начнется размещение многонациональных батальонов военно-политического блока. Все сопутствующие расходы, естественно, лягут на эстонский бюджет, и без того отягощенный требованиями Брюсселя выделять на оборонные нужды свыше 2% ВВП.Стоит добавить, что в странах Прибалтики уже действуют структурные подразделения НАТО, специализирующиеся на отражении угроз в информационном пространстве. Так, в Эстонии базируется Центр кибербезопасности, деятельность которого официально не направлена против России, однако географическое положение не оставляет сомнений в его истинном предназначении.Между тем, руководству страны не помешало бы подойти к оценке перспектив двусторонних отношений исходя из собственных национальных интересов, а не руководствуясь тем, что скажет «начальство» в Брюсселе. Учитывая, что четверть населения Эстонской республики составляют русскоязычные, агрессивная риторика в адрес Москвы невыгодна властям хотя бы с точки зрения консолидации общества, которое во многом остается расколотым.