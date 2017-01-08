07:36 08 января
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Cбежать из рая: почему все больше жителей Латвии связывают свое будущее не с родной страной?

Cбежать из рая: почему все больше жителей Латвии связывают свое будущее не с родной страной?


Исследование миграционных потоков в Латвии, проведенное одним из ведущих университетов страны, показало, что большинство латвийцев, возвращающихся на родину из-за рубежа, недовольны жизнью в стране. Это побуждает многих из них вновь покинуть Республику.

О кризисе социально-экономической сферы в странах Прибалтики не говорил разве что только ленивый. Общеизвестно, что уровень жизни в регионе за последнее время отмечен тенденцией к неуклонному падению. Сокращение заработных плат, снижение финансирования здравоохранения, уменьшение объемов инвестиций в промышленную и транспортную инфраструктуру, в том числе зарубежных, происходят на фоне увеличения военного бюджета, проводимого под флагом «противостояния российской угрозе». Сложившееся положение дел в экономике ежегодно вынуждает десятки тысяч прибалтов сделать рациональный выбор – уехать в другие страны в поисках более достойной жизни.


Для целостного понимания миграционных процессов в регионе Балтийского моря, на примере Латвии, особую ценность представляют свидетельства тех граждан и неграждан, которые вернулись на родину, несмотря на то, что качество жизни здесь заметно уступает аналогичному показателю в странах Западной Европы и в США.

Центром исследования диаспоры и миграции Латвийского университета было проведено исследование общественного мнения среди ремигрантов. Его результаты оказались не утешительными: около половины опрошенных считают свое решение о возвращении ошибкой. Оно и понятно – новым рабочим местом возвратившиеся латвийцы удовлетворены на 5,1 балла из 10, когда как за рубежом этот показатель не опускается ниже 8 баллов. При этом четверть опрошенных получает заработную плату в размере 400 евро и меньше, что практически немыслимо в других европейских странах.

Рассмотрение ответов респондентов с точки зрения возрастных групп также приводит к пессимистичным выводам. Относительно удовлетворенными своим социальным положением являются участники опроса от 28 до 30 лет. Это означает, с одной стороны, что молодые специалисты, недавно окончившие обучение, не чувствуют себя востребованными на рынке труда. С другой, более опытные работники, достигая определенного профессионального «потолка» к 35 годам, ощущают снижение для себя возможностей дальнейшего карьерного роста.

Указанные данные не оставляют сомнений в том, что основная масса ремигрантов будет скорее критически оценивать текущий курс правительства Латвии. Однако прошедший опрос показал не просто неудовлетворенность со стороны вновь прибывших жителей Латвии политическими и экономическими мерами, предпринимаемыми властями, а их абсолютное неприятие. Оказалось, что 86% респондентов не удовлетворены качеством государственного управления, что выше, чем в среднем по стране (74%).

В связи с этим неудивительно, что значительная часть возвратившихся из других государств латышей ищут пути вновь вернуться в страны, где они могут обеспечить себе комфортное существование. К сожалению, на данный момент политика руководства Латвии, направленная прежде всего на интеграцию страны в евроатлантические структуры на любых условиях, не предполагает ее превращение в привлекательное место для жизни в глазах собственных граждан.
Автор: Аркадий Нойман


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Комментарии 9
  1. vlad007 Сегодня, 06:01
    1. Плохо, что в статье не приведены абсолютые цифры и динамика численности населения Латвии за последние годы. Цифры очень неутешительные.
    2.Статья очень поверхностная. На такую благодатную тему можно было написать очень интересную статью. О бедственном состоянии экономики прибалтики сейчас очень много пишут! Это связано в первую очередь с уменьшением российского транзита через прибалтику в Европу.
    Автор явно поленился сделать хорошую статью, а жаль.
    vlad007
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:21
      латвия и прочая балтия неинтересна,пусть бегут куда хотят, а русским то из России бежать некуда.и жизнь,что то в регионах,небольших городах,сёлах, лучше не становится,и пенсионеры на грани бедности,так что проблемы нужно свои решать,а не рассматривать чужие.
      Mystery12345
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:49
      1. Плохо, что в статье не приведены абсолютые цифры и динамика численности населения Латвии за последние годы. Цифры очень неутешительные.


      smile ищите да обрящете...
      http://countrymeters.info/ru/Latvia


      Счетчик населения Латвии

      08-01-2017 10:45:36
      1 932 922
      Численность населения
      889 448
      Численность мужского населения (46.0%)
      1 043 475
      Численность женского населения (54.0%)
      402
      Рождено в этом году
      24
      Рождено сегодня
      587
      Умерло в этом году
      35
      Умерло сегодня
      -292
      Мигрировало в этом году
      -18
      Мигрировало сегодня
      -478
      Рост численности населения в этом году
      -29
      Рост численности населения сегодня

      Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения external link


      Прочитал да посмеялся...меньше моего НОВОСИБИРСКА.

      Зато апломбу у прибалтов как у ОБАМЫ.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 07:29
        Судя по этому счетчику в прошлом году уехало без малого 300 человек..Где десятки тысяч?Или просто ради красного словца?Да фиг с ними прибалтами!Главное что бы у нас получше было,а то судя по нонешней жизни мы от них мало чем отличаемся..
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        1. Плохо, что в статье не приведены абсолютые цифры и динамика численности населения Латвии за последние годы. Цифры очень неутешительные.


        smile ищите да обрящете...
        http://countrymeters.info/ru/Latvia


        Счетчик населения Латвии

        08-01-2017 10:45:36
        1 932 922
        Численность населения
        889 448
        Численность мужского населения (46.0%)
        1 043 475
        Численность женского населения (54.0%)
        402
        Рождено в этом году
        24
        Рождено сегодня
        587
        Умерло в этом году
        35
        Умерло сегодня
        -292
        Мигрировало в этом году
        -18
        Мигрировало сегодня
        -478
        Рост численности населения в этом году
        -29
        Рост численности населения сегодня

        Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения external link


        Прочитал да посмеялся...меньше моего НОВОСИБИРСКА.

        Зато апломбу у прибалтов как у ОБАМЫ.
        210окв
    3. svp67 Сегодня, 07:24
      Цитата: vlad007
      1. Плохо, что в статье не приведены абсолютые цифры и динамика численности населения Латвии за последние годы. Цифры очень неутешительные.

      У меня душа просто разрывается за жителей Прибалтики... Только вот вопрос, а зачем оно мне надо. Меня более волнует положение в России. У нас цифры тоже далеки от радостных. Хоть власти и стараются найти и в этом позитив, дескать - радуйтесь жители России, в прошлом году у нас самая низкая инфляция. Вот только не объяснят, чем же этот показатель достигнут, а в достижении этого показателя ОГРОМНАЯ ЗАСЛУГА ОБНИЩАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ и соответственно упавшего, даже обвалившегося спроса на дорогие товары. Низкая инфляция это конечно хорошо, но не такой же ценой.
      Цитата: vlad007
      О бедственном состоянии экономики прибалтики сейчас очень много пишут! Это связано в первую очередь с уменьшением российского транзита через прибалтику в Европу.

      За что боролись, на то и напоролись... Мало того, что Россия снижает транзит через них, так еще и снижается денежная подачка от ЕС, для так называемого "выравнивания жизненного уровня", так как у ЕС свои экономические проблемы. И в этом всем отгадка такой "воинственности" прибалтов. Они готовы обменять усиленное НАТОвское присутствие на увеличение денежного потока от нас.
      svp67
  2. Monster_Fat Сегодня, 06:23
    Да-да, как там все плохо, а у нас в России с заработной платой у 75 процентов населения не превышающей 250-300 евро-все хорошо...
    Monster_Fat
  3. 210окв Сегодня, 06:26
    Тезис в статье:"Большинство ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ на родину недовольны жизнью в стране..."Ну и чего возвращались?Спрашивается..Прибалтика-это пример,почему не надо связываться с Западом.Порушили промпроизводство,работы нет,подчинились требованиям ЕС-получите и распишитесь.А в принципе и у нас такая бы байда имеет место быть-с либерастической экономикой долго не протянешь.Так что лучше к себе присмотреться...
    210окв
  4. knn54 Сегодня, 06:57
    Приезжайте к нам-и будете у себя удовлетворены.
    knn54
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:22
    Сложившееся положение дел в экономике ежегодно вынуждает десятки тысяч прибалтов сделать рациональный выбор – уехать в другие страны в поисках более достойной жизни.


    "Так и надо, все говорят!" цитата из песни. Но суть понятна - за что боролись, на то и напоролись! bully
    a.s.zzz888

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