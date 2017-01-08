Cбежать из рая: почему все больше жителей Латвии связывают свое будущее не с родной страной?

Исследование миграционных потоков в Латвии, проведенное одним из ведущих университетов страны, показало, что большинство латвийцев, возвращающихся на родину из-за рубежа, недовольны жизнью в стране. Это побуждает многих из них вновь покинуть Республику.О кризисе социально-экономической сферы в странах Прибалтики не говорил разве что только ленивый. Общеизвестно, что уровень жизни в регионе за последнее время отмечен тенденцией к неуклонному падению. Сокращение заработных плат, снижение финансирования здравоохранения, уменьшение объемов инвестиций в промышленную и транспортную инфраструктуру, в том числе зарубежных, происходят на фоне увеличения военного бюджета, проводимого под флагом «противостояния российской угрозе». Сложившееся положение дел в экономике ежегодно вынуждает десятки тысяч прибалтов сделать рациональный выбор – уехать в другие страны в поисках более достойной жизни.Для целостного понимания миграционных процессов в регионе Балтийского моря, на примере Латвии, особую ценность представляют свидетельства тех граждан и неграждан, которые вернулись на родину, несмотря на то, что качество жизни здесь заметно уступает аналогичному показателю в странах Западной Европы и в США.Центром исследования диаспоры и миграции Латвийского университета было проведено исследование общественного мнения среди ремигрантов. Его результаты оказались не утешительными: около половины опрошенных считают свое решение о возвращении ошибкой. Оно и понятно – новым рабочим местом возвратившиеся латвийцы удовлетворены на 5,1 балла из 10, когда как за рубежом этот показатель не опускается ниже 8 баллов. При этом четверть опрошенных получает заработную плату в размере 400 евро и меньше, что практически немыслимо в других европейских странах.Рассмотрение ответов респондентов с точки зрения возрастных групп также приводит к пессимистичным выводам. Относительно удовлетворенными своим социальным положением являются участники опроса от 28 до 30 лет. Это означает, с одной стороны, что молодые специалисты, недавно окончившие обучение, не чувствуют себя востребованными на рынке труда. С другой, более опытные работники, достигая определенного профессионального «потолка» к 35 годам, ощущают снижение для себя возможностей дальнейшего карьерного роста.Указанные данные не оставляют сомнений в том, что основная масса ремигрантов будет скорее критически оценивать текущий курс правительства Латвии. Однако прошедший опрос показал не просто неудовлетворенность со стороны вновь прибывших жителей Латвии политическими и экономическими мерами, предпринимаемыми властями, а их абсолютное неприятие. Оказалось, что 86% респондентов не удовлетворены качеством государственного управления, что выше, чем в среднем по стране (74%).В связи с этим неудивительно, что значительная часть возвратившихся из других государств латышей ищут пути вновь вернуться в страны, где они могут обеспечить себе комфортное существование. К сожалению, на данный момент политика руководства Латвии, направленная прежде всего на интеграцию страны в евроатлантические структуры на любых условиях, не предполагает ее превращение в привлекательное место для жизни в глазах собственных граждан.