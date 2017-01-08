Зачем России Украина?

«Цэ колысь батько мий росказував. Цэ ще ну було войны. Щэ нихто нэ знав. То вин казав, як воны воювалы в симнадцатом, в четырнадцатом, то нам вин сказав, што руських нихто нэ побье. Хоч и будут быть, но всё равно победу над руськымы нэ пэрэнэсуть. Цэ я помню, тато наш казав нам. И так намышление було у души, шо руських нихто не розибье. И так отступылы до Москвы, Ленинград, Сталинград, а тоди назад, прыйшлы додому, и розбылы його у Берлыни.»Андрей Макалиш, дважды кавалер «Ордена Славы»(из анекдота)После разгрома внешней политики России на украинском направлении и унизительного лишения возможности действовать в украинской внутренней политике, этот вопрос наконец-то стал обсуждаться в российской публицистике и занимать некоторую часть российского думающего общества.Однако боль и обида от вполне заслуженного поражения на той территории, которую россияне привыкли считать «своей», застит глаза участвующим в дискурсе с российской стороны. Вместо анализа причин поражения, выводов, наверняка нелицеприятных, но необходимых, колоссальные усилия так называемого «патриотического» публицистического сообщества сегодня направлены на то, чтобы обосновать - почему Украина России не нужна. Ни сейчас, ни в будущем. В ярких красках расписываются неминуемые и уже наблюдаемые на Украине экономический крах, деиндустиализация, разрушение инфраструктуры, социальные бедствия, разгул беззакония.Ослеплённые яростью авторы с таким упоением расписывают все беды, постигшие народ Украины, и ещё ожидаемые на её территории, как будто не их собственные предки в течение трёхсот лет, обливаясь кровью и потом, обустраивали эту территорию, строили на ней города, электростанции, заводы, дороги, как будто не их родные братья и кровные родственники станут жертвами всех этих неисчислимых несчастий.Упорство, с каким сотни и тысячи людей вдруг взялись убеждать самих себя и окружающих в том, что украинский виноград зелен и вообще несъедобного вида, имеет целью, в первую очередь, купировать боль и обиду россиян от явного и бесспорного поражения и неоценимой потери.Во-вторых, за неутомимостью в приведении множества аргументов невыгодности и затратности присоединения, а тем более, восстановления Украины за счёт России, скрывается психологическое бегство от проблемы, нежелание задумываться о причинах поражения России. Потому что поражение это не военное, поражение это идеологическое, поражение концепции «Русского мира», всего российского цивилизационного проекта, нанесённое не где-нибудь, а на коренных территориях России, в головах миллионов самых что ни на есть русских людей.Сегодня же, в результате поражений и насильственного разделения российских территорий и людей, часть русских на русском языке доказывает другой части русских тезис об ущербности русских как народа, российской цивилизации и государственности. Те же, кому ещё дозволено безнаказанно считать себя русскими, доказывают тем, кого бросила Россия на отрезанных у неё территориях, как здорово и успешно они смогут без них обойтись.Если попытаться встать над этой «смертельной схваткой», и немного абстрагироваться, представив Россию неким богатырём, то становится очевидно, что воину этому отрубили руку. Теперь же враги, совершившие это, глумясь, тыкают отрубленным гниющим членом ему в лицо и наносят оскорбительные удары по другим частям тела его же бывшей десницей. Боец же, не желая смириться с поражением и унижением, наносит яростные удары по своей отрубленной части, мочалит её, приходя в бешенство от того, что не в силах достать завладевшего ей противника.Потуги инвалида доказать и себе и окружающим, что и без утерянной конечности можно не только мастурбировать, но и вести полноценную половую жизнь, участвовать не только в параолимпиаде, но и в некоторых видах соревнований среди полноценных людей, конечно вызывают уважение к его стойкости и жизнелюбию.Вот только состязание, в котором ему нанесли поражение и порубили на части, нисколько не спортивное, а смертельная битва цивилизаций за выживание. Нежелание задумываться над причинами поражения и расчленения, делать выводы, признавать и исправлять недостатки, неминуемо приведёт к тому, что в следующей схватке по этим же причинам могут быть потеряны иные части тела, если не сама жизнь.Если же отрешиться от бреда идеологии «украинства» и назвать вещи своими именами, то придётся признать, что «Украина» это всего лишь навязанное врагами же название коренных территорий России, населённых русскими, и бывших в недавнем прошлом наиболее передовыми, по сравнению с остальной Россией, в индустриальном, технологическом, инфраструктурном и социальном развитии.Это и есть на самом деле наиважнейшие вопросы – самые насущные для российского общества, государства, русской цивилизации – потому что ответы на них и определят вектор развития этой цивилизации, долговечность её и место в окружающем мире.Успех любой цивилизации определяется наличием исходных факторов – человеческих и естественных ресурсов – и качеством управления ими. Успешное соединение человеческого труда, ресурсов и технологий даёт прибавочный продукт и позволяет высвободить часть человеческого ресурса, которые можно использовать для военных нужд, задействовать в культурном и научном развитии общества.И вот, казалось бы, есть гигантское пространство, на котором расселены восточнославянские племена, понимающие язык друг друга. Рюриковичи, открывшие и объединившие под своим правлением этот этнический и географический феномен, имели все шансы создать огромную и непобедимую империю. Однако три века они только и делали, что занимались внутренними разборками, переделом сфер влияния на Русской равнине в братоубийственных войнах.Из-за малого распространения в народе грамотности и письменности, раздробленности по удельным княжествам, огромных расстояний, затруднявших экономические и культурные связи, русский народ за три века правления Рюриковичей даже не понял, что он есть на белом свете.Новгородцы, ярославцы, киевляне, галичане и прочие удельные жители, говоря на одном языке и поклоняясь Богу в одних и тех же церквях, с таким упоением резали друг друга и разоряли города в интересах своих князей, между прочим, кровных родственников, что ни о каком единстве народа не приходилось и говорить.К примеру, в Липицкой битве 1216 года, обыкновенной по тому времени междоусобной резне русских князей, противостоящим войскам, русским с обеих сторон, был отдан приказ не брать пленных. И проигравшее войско было практически полностью истреблено, а возглавлявших его князей их победившие братья простили.И весь этот кровавый междоусобный пир с растратой несметных российских человеческих и природных ресурсов для внутренних разборок и переделов сфер влияния элиты продолжался вплоть до татаро-монгольского погрома.Однако единой России на тот момент не было ни в сознании элиты, ни в представлении её разрозненных обитателей.Какое дело было москвичам, тверичам и новгородцам до вырезанного и сожженного татарами Киева, если до этого русские же князья несколько раз его разоряли и грабили?Да примерно такое же дело, как и сейчас россиянам до сожжённых и недожжённых одесситов. Жалко, конечно, как людей. Но они сами виноваты.В чём? В том, что оказались не в России. Спроси россиянина и услышишь или прочитаешь длинный список вины русских, оказавшихся на Украине, перед Российской Федерацией, за что они теперь должны понести наказание вплоть до полного истребления.Вот новгородский князь-надёжа съездил в Орду, склонил буйную голову – и цел остался Новгород, не сожгли его татары.Вот не стали жители Херсона выходить на улицы с российскими флагами, никто их и не резал сотнями и не забивал как скот.Помните ли вы, чтобы весной 2014-го десятки тысяч жителей Российской Федерации выходили на площади с флагами Новороссии и требовали от правительства спасти своих русских братьев в Одессе или хотя бы на Донбассе?То то же!С исторической точки зрения это ужасно именно тем, что в период после первого погрома России именно жители Галиции и Волыни веками сохраняли национальное название – русы, русские, русины, помнили о названии своей Родины.Именно во Львове в начале XVII века появилась первый учебник грамматики, по которому учились потом больше века все русские. В Малороссии же появились и первая Академия, первые общественные русские школы, стала распространяться грамотность на русском языке.Нынешние оккупанты русских земель сделали из этого урока правильные выводы. Поэтому начиная с Галиции уже больше сотни лет нещадно истребляется русское самоназвание, из памяти жителей стирается история, придуман на замену русскому искусственный язык для покорённого быдла, который это быдло на ходу придумывает, затем старательно изучает, но считает «своим».Однако у других частей русского народа по этому поводу не щемит в душе. Потому что происходит это с жителями «Русского мира» – уже отрезанной и забытой для сохранения самолюбия части России, в чужом удельном княжестве.Чувство национального единства русских вновь утеряно. Поражения и расчленения России в ХХ-м веке вернули ментальность русских в состояние времён феодальной раздробленности.Сотни лет понадобились русскому народу, чтобы воспринять и реализовать на практике жестокие уроки имперского строительства, перенятые у монголо-татарских захватчиков. Чтобы собрать под единой властью, в одном государстве всех русских.Сделать это оказалось возможным только путём ограничения власти внутренних боярских элит, не заинтересованных в централизации и усилении царской власти. Сотни лет потребовались для того, чтобы отвоевать части русского народа, захваченные Литвой и Польшей.Причём главными врагами, мешающих этому воссоединению под единой властью, на протяжении веков были русские князья Литвы, русская же шляхта Польши, казацкая старшина Малороссии, русское боярство Московского княжества, протестовавшее против «разорительных» войн и «напрасных трат».Преодолев это сопротивление, собрав русский народ и объединив его единым письменным языком, заимствованным, кстати, в Малой России, единой культурой, российское государство достигло мирового величия. Соединённые воедино человеческие и природные ресурсы России обеспечили создание одной из сильнейших империй Европы.А потом интересы Российских элит и русского народа вновь кардинально разошлись. Что толку было неграмотному русскому крестьянину от величия русской литературы? Что за выгода была для русского рабочего, живущего в скотских условиях, от промышленного подъёма России в начале ХХ века перед Первой Мировой Войной?Идея Мировой революции тоже быстро выдохлась бы среди по-прежнему нищих и бесправных рабочих и крестьян, если бы на смену ей не пришла идея вертикального социального прогресса общества.Миллионы людей, которые поколениями до этого копались в навозе и гробили своё здоровье на подневольном труде ради куска хлеба, усаженные за парты, в университетские аудитории, поставленные за станки и за чертёжные столы, за короткий срок создали из отсталой аграрной державы мировую индустриальную и научную сверхдержаву. Издержки этого процесса в виде насилия над обществом, над целыми классами были невероятно велики. Однако и результат оправдал ожидания – реализовалась извечная мечта человечества – на протяжении нескольких поколений каждое следующее жило лучше предыдущего.От понимания секрета национального успеха в тридцатые годы были недалеки немцы. Гебельс видел в Советской России, прежде всего, конкурента для возрождающейся Германии. Темпы роста экономики СССР, обеспеченные мотивированными и качественными, образованными трудовыми ресурсами, казались неправдоподобными и настолько опасными в плане мировой экономической конкуренции, что Россию просто необходимо было любыми методами остановить. Попытались остановить, но не смогли. Объединённый прогрессивной идеей русский народ мобилизовался и напрягся сверх всяких сил ради национального самосохранения. Сломал, казалось, непобедимую силу, на которую работали ресурсы всей Европы.Именно с подачи правящей элиты в советском обществе и возобладала идея неограниченного ничем личного обогащения, которая привела к развалу СССР на национальные феодальные княжества, а коренных территорий России, где абсолютное большинство говорит и думает по-русски, на удельные феоды, подчинённые олигархическим криминальным кланам.Наиболее показательна в этом плане судьба Украины, как наиболее развитой части России.Развитие русского государства, российской экономики во все времена затрудняли природно-географические факторы. Есть огромные природные ресурсы, но есть и гигантские расстояния, по которым доставлять эти ресурсы долго и дорого. Многолюдный и трудолюбивый народ большую часть своего времени, сил, прибавочного продукта тратит на то, чтобы выживать в неблагоприятных природных условиях. По сравнению с другими народами, огромную часть из того, что русские зарабатывают, они тратят обогрев. В масштабе экономики это отражается в гигантских, по сравнению с Европой, энергозатратах на единицу произведённого продукта. Русским дороже обходится всё – отопление собственного жилья, производственных цехов, объектов инфраструктуры, создание этой самой инфраструктуры и поддержание её в условиях, в которых бетон и асфальт разрушается огромной годовой температурной разницей.Отвоеванные Малороссия и Дикое поле оказались выгодными приобретениями не только для использования человеческого ресурса для прогресса русской цивилизации, но и благоприятными местами для жизни, где меньше сил и времени требуется тратить на поддержание этой самой жизни. Территории эти оказались богаты природными ресурсами и наиболее выгодными для концентрации экономически активного населения, а значит и размещения производств.В отличие от других регионов России, где тоже иногда на время выглядывает солнце и можно найти какую-нибудь ягодку в лесу, население Новороссии, а особенно Причерноморья, рождалось, работало и жило на курорте всю свою жизнь.И вот это самое Эльдорадо у России отобрали победившие её в Первой Мировой Войне немцы. Они-то понимали, какого ресурса лишают Россию и приобретают в своё колониальное пользование.Происходило это при сопротивлении населения Новороссии, о котором в курсе Советской и нынешней Российской истории даже не вспоминают, чтобы не бередить раны и не пробуждать историческую память расчленённого русского народа.Одновременно с Украинской Народной Республикой на современной территории Украины образовалась Донецко-Криворожская республика, объявившая себя частью РСФСР. Эта республика была уничтожена немецко-австрийскими оккупантами, на штыках которых и была установлена по всей отвоёванной немцами территории «украинская государственность». В маленьком провинциальном Николаеве в марте 1918-года против немецко-австрийских войск восстали невооружённые рабочие судостроительных заводов. При подавлении восстания немцы расстреляли несколько тысяч рабочих. Рабочая красная гвардия Донецко-Криворожской республики не смогла оказать николаевцам помощь, также как не смогла месяц спустя защитить от оккупационной армии свою собственную землю.Сведений об этих событиях не найти ни в советских, ни в российских, ни в украинских школьных учебниках истории. Потому что эта история изгнания России из Новороссии и Малороссии, уничтожения единого русского народа слишком оскорбительна и болезненна для сохранившейся ещё части русских.Куда девался существовавший веками даже в составе Речи Посполитой русский субэтнос малороссов? Был подвергнут подлому этноциду, обманом лишён русского имени, сознания, чувства единства с остальными русскими и превращён в ту уродливую карикатуру над русскими и над людьми вообще, которую весь мир смог увидеть после революции украинской национальной «гидности».И какой части русского народа есть до этого дело, кроме тех русских на Украине, которых не удалось «украинизировать», забыть о своей национальной принадлежности, лишить любви к другим русским и России?На территории оторванных в очередной раз от тела России Новороссии и Малороссии были воспитаны несколько поколений людей, думающих на русском языке, но ненавидящих Россию и русских. Политический кризис и кровавой бойня так называемых «украинцев», но на самом деле русских, с остальной Россией, лишили русскую цивилизацию не только самых благоприятных территорий для жизни и развития. Они лишили её главного ресурса для этого развития – почти трети русских людей.Сегодняшние ненавидящие Россию украинцы, разрушающие своими собственными руками свою страну, уничтожающие вокруг себя всё, что было построено Россией за века на территории Украины, вот эти самые ужасающие своим видом и чудовищными испражнениями подобия мыслительного процесса смешные «хохлы» - это не состоявшиеся русские учёные, высококвалифицированные рабочие, военные, музыканты, писатели, фермеры.Производства и технологии, которые утеряла Россия на территории Украины и которые судорожно пытается воспроизвести на своей территории - это время и ресурсы. Время и ресурсы, вынуждено потраченные на возмещение потерь, а не на развитие. В напряжённом мировом цивилизационном соперничестве их можно было бы использовать для импортозамещения, создания других, конкурентных на мировом уровне, производств и технологий.Однако самое страшное, что «отряд не заметил потери бойца».Злость и обида катализируются и направляются в бесполезные словоизвержения, презрение, оскорбления. Вместо мобилизации в национальном масштабе русским предложено существование в нынешнем инвалидном состоянии. Страшнее всего то, что это предложение принято и, как видно из публичной риторики, вполне устраивает русских, которыми пока ещё ничего не стоит оставаться и называться русскими.Кто же совершил и продолжает совершать такое надругательство над русским народом? Новый Батый? Коллективный Запад? Мировое правительство? Сионисты?Да нет, как и во все времена, самое страшное надругательство над русским народом совершают те, кто использует и его самого, и принадлежащие ему ресурсы для личного обогащения – его собственные российские элиты, имущие князья. Те, кто веками его делят между собой, стравливают, манипулируют.И доманипулировались до того, что русский народ, вдруг внезапно «вставший с колен» и возгордившийся славой предков бессмертного полка, не заступился за самого себя, когда его начали резать, убивать и бомбить на Украине. Вот в эти самые минуты, когда я это пишу, в русских людей на Донбассе летит очередной снаряд, мина, пуля. Русских в Николаеве, Одессе, Харькове пытают в застенках, за то, что русские.Те, кто в ответ на крики о помощи, стоны истязаемых, слова обиды, доносящиеся из Новороссии и Донбасса придумал и запустил в оборот подлейшее, по сути, выражение «Россия никому ничего не должна».Должна ему защиту, гарантии продолжения существования, полноценного национального, культурного, цивилизационного развития. Должна обеспечение достойного места среди других народов мира.Иначе это не Россия, как бы это государство не называлось.Русский народ, в свою очередь, должен своим предкам не только память о них, их завоеваниях, свершениях, но и защиту этих завоеваний и свершений, продолжение их. Должен быть достоин своих предков, иначе не имеет права называться русским. Стыдно и больно так называться.Нельзя рассказывать детям о великом русском полководце Александре Васильевиче Суворове, призывая их быть достойными потомками «суворовских богатырей», умалчивая о том, куда подевалась завоёванная им для русского народа Новороссия. Нельзя и вычеркнуть из истории России Киев. Нельзя выдрать из курса её истории основание и заселение русскими городов в Причерноморье, там, где сейчас за поднятие русского флага убивают.Если можно, то это уже не русская история и государство, которое этому потворствует - не Россия.Россия действительно ничего не должна Украине и ничего не должна украинским янычарам, но должна сама себе возвращение Малой России и Новороссии, материнское поучение, защиту и исправление испоганенным и изнасилованным на этой территории русским.Способность оторвать из своего сегодняшнего уровня потребления кусок. Не для того, чтобы послать его в качестве милостыни на Донбасс или на Украину, а для того, чтобы построить за счёт него танк и вернуться к себе домой в Новороссию и Малороссию. А потом ещё купить станок и комбайн, с помощью которых русские, ставшие снова русскими, прокормят себя, и не только себя, и преумножат богатство и могущество России.Возвращение Крыма и поражение России на Донбассе и в Новороссии вскрыло пренеприятнейший, но очевидный факт отсутствия у самой Российской Федерации полноценной государственной независимости.Это она раньше могла себе позволить оторвать кусок Османской Империи, разделить Польшу, не оглядываясь на мнение тогдашних мировых сверхдержав.Россия сегодняшняя не может. Потому что оказалась критически зависима от европейских «партнёров». Зависима от экспорта энергоресурсов, импорта технологий, производственного оборудования, капитала. Не может себе позволить не продавать нефть и газ и вынуждена покупать станки, производственные линии, продукцию химической промышленности.Зависима потому, что энергоресурсы, которые она может предложить на экспорт, страны-потребители могут купить и в другом месте, а вот организованные «партнёрами» санкции привели к мощному удару по экономике России и проявили во всей красе её зависимости.Для того, чтобы вернуть себе независимость, истинный суверенитет, не достаточно проложить ещё несколько веток по поставке энергоресурсов в обход недружественных стран. Потому что те страны, которым Россия поставляет свои ресурсы, и являются в худшем случае её врагами, в лучшем случае конкурентами в цивилизационном соперничестве.И в этом соперничестве она сможет занять достойное место только тогда, когда сможет себе позволить не продавать Европе газ и нефть, чтобы купить произведённые из этих энергоресурсов высокотехнологичные товары. Сама будет производить их на своей территории и за счёт дешевизны ресурсов и высоких технологий, сможет обеспечивать хотя бы саму себя высокотехнологичным оборудованием и критически необходимыми товарами.Интеллектуальные и трудовые ресурсы, получающие за свой труд достойную оплату, чтобы обеспечить функционирование внутреннего рынка, способные сами покупать то, что производят и производить для своих нужд вещи конкурентного мирового уровня.По оценкам экономистов, для того чтобы вложения в производственные технологии окупались, необходим потребительский рынок не менее двухсот миллионов потребителей. Торговая война между Россией и Украиной лишила экономики этих стран общего рынка именно такого объёма.Одним из необходимых условий для конкуренции на мировом уровне является снижение издержек производства, а значит – российское производство выгодно размещать там, где требуется меньше энергозатрат для производственных нужд и для обеспечения трудовых ресурсов, то есть в комфортной климатической зоне. Для российской экономики таким местом традиционно является Малороссия и Новороссия.Создание собственного технологического уклада, технологически и импортонезависимого внутреннего производства, требует включения большого количества людей в научно-техническую деятельность. Как показывает практика развития наций, идущих по такому пути, они значительно опережают и в экономическом, и в социальном развитии более людные государства и народы, которые используют доступные трудовые ресурсы в качестве дешёвой, но неквалифицированной рабочей силы.В ходе двадцатого века русские доказали всему миру, что способны на великие свершения и могут очень неприятно удивлять зазнаек, считающих русских технически отсталым и диким народом.Разве нормально, что финны покупают у России лес и продают ей же мебель? Разве не стыдно, что нация, которая уже много лет делает лучшие в мире танки и самолёты, не может реализовать себя достойно в автомобилестроении? Космические корабли русские делать умеют, а станки для своих собственных нужд неужто не способны?Немцев меньше, чем русских. И если немцы покупают у России энергоресурсы, и за счёт них продают и русским и всему миру задорого высокотехнологичную продукцию, и живут лучше, чем русские – значит русские, в массе своей, просто не тем заняты. Ведь ресурсы они могут получать дешевле, а значит и продукция их может быть более конкурентна.Украинцы хотят в Европу? Да, кому они там нужны иначе, чем в качестве дешёвой рабочей силы? Хотят достичь у себя дома европейского качества жизни? Вполне понятное желание. Неужели русские того же не хотят?Нет ничего проще.Вот кто позволит это сделать Украине в ассоциации или даже в составе Европы? Зачем европейским производителям конкуренты?Поэтому украинское производство и было поставлено в условия, невозможные для выживания. Ни России, ни Европе конкуренты на высокотехнологичных рынках не нужны.Может ли Россия обойтись без Украины? Конечно, может! Россия настолько велика, что она может без многого обойтись. Не только без значительной части своей территории, но и без большей части населения, не задействованного в добыче и транспортировке природных ресурсов на экспорт и в производстве оружия.Вот только те страны, которые будут покупать у неё газ и нефть, и будут диктовать ей её внешнюю, а затем и внутреннюю политику.Если у СССР не получилось конкурировать со всем миром в производстве качественных потребительских товаров, имея внутренний потребительский рынок под триста миллионов, то кто мешает России попытаться сделать то же самое с населением, вполовину меньше?Со всеми перечисленными уже природно-географическими издержками российской экономики, почему бы не попробовать опровергнуть учебник экономической географии, раз не хватает духа на национальное возрождение.Вот только российские имущие элиты, которыми были продиктованы Минские соглашения, отказ от Новороссии, уже очень давно нарисовали и опубликовали план по расчленению остальной территории России. План этот популяризируется так называемой оппозицией. Его реализация является входным билетом для российских нуворишей в клуб западных капиталистов. Россия по этому плану, как и другие государства, должна быть совершенно лишена государственного суверенитета, как сегодня его лишены, например, члены Евросоюза и расчленена для большей управляемости на меньшие кусочки.Так называемым глобалистам, стремящейся к установлению мирового господства кучке финансовых мешков, не нужны суверенные страны, и тем более самобытные народы. В их планах превращение человечества в многомиллиардное однородное стадо «экономических животных».И Российская Федерация в конце 90-х годов ХХ-го века чудом, просто чудом спаслась от дальнейшего разделения и покорения в интересах олигархов. Украина не смогла, и сегодня её разорили и опустошают в интересах глобалистских элит свои собственные криминально-олигархические элиты. И русских с её территории, во избежание нового воссоединения и укрепления России, изгоняют или превращают в нерусских.И в то же время русских в России упорно отвлекают от этого факта и убеждают, что в происходящем нет ничего страшного для России или в том, что уже поздно, и спасать на Украине некого. Именно потому, что не поздно и ещё можно вмешаться и спасти.Нынешний этап усиления централизации власти, борьбы за восстановление независимости, тоже пройдет. В России центральную сильную власть всегда, во все времена сменяли в результате клановой борьбы элит более сговорчивые и уступчивые интересам элит правители.Упомянутого новгородского князя, который поехал на поклон в Орду, передал северных русских в ордынское подданство и тем самым спас их от истребления, звали Александр Невский.Фактически в тот момент север России купил себе кровью истреблённых татаро-монголами южных русских спокойное прозябание в ордынской зависимости. Этим шагом остатки России были спасены. В то же время на сотни лет ушло из мировой политики суверенное российское государство. Затормозилось развитие русской культуры и всей цивилизации, которая оказалась, по сравнению с европейской, в роли вечно догоняющей.За феодальное разделение России князьями на удельные княжества русский народ расплатился частичным истреблением и сотнями лет отставания в развитии от народов, которые поначалу опережал.Пролитой и льющейся кровью русских Украины и Донбасса либо куплен для России Крым, либо временная передышка для накопления и возвращения всей Малороссии и Новороссии домой. Причём передышка короткая, потому что через поколение возвращаться будет уже некуда и не за кем. Русских, помнящих о своей русскости, уже не останется, а территория будет освоена «партнёрами» под защитой НАТО и повторить варианты с Речью Посполитой и Литвой не получится.Нынешнее положение это либо затишье перед контрнаступлением, либо закрепление существующего положения и осталось лишь добиться отмены европейских санкций и забыть про Украину, вместе со всей протекавшей на её территории русской историей и когда-то жившими там русскими людьми. Выбор этот предоставлен сегодня в руки российских элит. Голоса русского народа по этому поводу не слышно. Тот выбор, который навязывается через социальные сети и форумы, на которых одними и теми же тезисами русским доказывают, что на Украине русских нет и России она не нужна - это выбор элит. Слишком видна массовая организованная информационная кампания.Украина и всё происходящее сегодня на ней нужны России, прежде всего для того, чтобы русские России вспомнили, кто они такие, поняли, что они есть и решили для себя - зачем они живут и зачем им Россия.