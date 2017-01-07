07:38 08 января

Обозреватель: Трампу необходимо покончить с «бесперспективным» F-35

Истребитель F-35 стал одним из самых больших провалов в истории авиационной промышленности США, и новому президенту нужно будет покончить с этой «бесперспективной» программой, считает обозреватель The National Review, инженер Майк Фреденбург.

Обозреватель: Трампу необходимо покончить с «бесперспективным» F-35


«В F-35 уже нельзя ничего исправить. Серьезные инженерные ошибки были допущены еще на этапе проектирования самолета и подобного рода "огрехи" не поддаются корректировке», – пишет автор.


Фреденбург указывает на нерациональный подход конструкторов компании «Локхид-Мартин» к задаче снижения веса самолета. По его словам, «разработчики облегчили F-35 за счет демонтажа необходимого вооружения и упрощения системы обеспечения безопасности полетов», и «в итоге, перспективному истребителю придется избегать столкновения с противником и осуществлять боевые задачи в сопровождении других самолетов».

Кроме того, утверждает обозреватель, «выполненные из особого сплава алюминия элементы конструкции F-35 просто не выдерживают высоких перегрузок». Также серьезной проблемой является «нестабильная работа двигательной установки и постоянные неполадки в системе охлаждения».

«Пришло время взглянуть правде в глаза: из-за роковых ошибок, допущенных в ходе проектирования самолета 20 лет назад, F-35 будет вечно страдать от "проблем с весом" и перегрева. Таким образом, в рамках этой программы мы никогда не получим надежного, недорогого самолета», – пишет автор.

Подводя итог, Фреденбург призывает Дональда Трампа отказаться от убыточной программы и «спасти деньги американских налогоплательщиков от бесперспективного проекта», стоимость которого достигла $ 1,5 триллиона.

Использованы фотографии: theaviationist.com
48

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 171
  1. Невский_ЗУ Вчера, 09:27
    Сейчас подтянутся друзья из Израиля, и скажут, что их Ф-35, благодаря еврейской прошивке и софту, работают лучше, включая конструктивные особенности двигателя, сплавов и конструкции в целом)) fellow И только "лапотная" Россия проводит летные испытания Т-50 почти 10 лет, проводя какие-то нагрузки на планер, бесконечные стендовые испытания. Вот другое дело утюг, полет которого и аэродинамику постоянно корректирует компьютер. И вообще, почему русские, используя принцип "открытой архитектуры", разносят бортовые компьютеры и системы отдельно на панели, а не как американцы в единый комп, который потом глючит от работы одновременно в 10 приложениях)) laughing Ух уж эти русские, наверно на Т-50 еще и дублировать будут аналоговую панель? wassat
    Невский_ЗУ
    1. СТАРПЕР Вчера, 09:33
      Цитата: Невский_ЗУ
      Сейчас подтянутся друзья из Израиля, и скажут, что их Ф-35, благодаря еврейской прошивке и софту, работают лучше, включая конструктивные особенности двигателя,

      Обязательно...! Лучше с ними сразу соглашаться, обидчивые они жуть... bully
      СТАРПЕР
      1. rasputin17 Вчера, 09:51
        Цитата: СТАРПЕР
        Цитата: Невский_ЗУ
        Сейчас подтянутся друзья из Израиля, и скажут, что их Ф-35, благодаря еврейской прошивке и софту, работают лучше, включая конструктивные особенности двигателя,

        Обязательно...! Лучше с ними сразу соглашаться, обидчивые они жуть... bully

        Помниться пару недель назат была уже статья и они в один голос твердили что под него у них новая авионика программа реконструкции двигателей и куча еще прочих примочек включая модернизированное оружие!!! Возникает один только вопрос: А зачем всё это?? Он и так немеренно дорогой и вкладывать в него еще немеренно денег??? Как в старой поговорке - для чего попу баян когда у него есть кадило!??? request
        rasputin17
        1. bouncyhunter Вчера, 10:38
          Коллеги ! Ну что вы набросились на Фу-35 ? Отличная вундервафля , позволившая распилить харррооошие бабки и втюхать енту весчь партнёрам . Трясутся матрасы что Трамп такую кормушку прикроет ... lol
          bouncyhunter
          1. AndreiBelarus Сегодня, 01:55
            спорю на 100 рублей что евреи на этих самолётах поставят раком всех своих соседей даже если вы их вооружите Су-35 и Т-50 в придачу со счётам как минимум 10 к 1
            AndreiBelarus
            1. просто экспл Сегодня, 05:37
              а если соседями будут русские ?
              а то Вы тут пытаетесь доказать что евреи сверхлюди против которых живой человек бессилен (только зомби что то могут) , а дело тут не в евреях , а в арабах . этим обезьянам что ни дай , все провалят и развалят . это когда шашками махать надо было и ордой скакать , там да , там они вояки . а все что сложнее шашки для араба уже тяжелая наука . да и вояки они так себе .
              уже писали не раз как они целые танки бросали когда евреи просто лимонку на броню кидали . это русский Ванька , с горящего танка или БМП до последнего отстреливается , а Махмед умный , как что то где то бахнуло , Махмед отложил в портки и в кусты . потому Ванька мертвый , а Махмед по европейским городам ездит в золоте и рассказывает как он весь из себя мужчина .
              просто экспл
        2. Sovetskiy Вчера, 12:45
          Цитата: rasputin17
          Помниться пару недель назат была уже статья и они в один голос твердили что под него у них новая авионика программа реконструкции двигателей и куча еще прочих примочек включая модернизированное оружие!!! Возникает один только вопрос: А зачем всё это?? Он и так немеренно дорогой и вкладывать в него еще немеренно денег??? Как в старой поговорке - для чего попу баян когда у него есть кадило!???

          В советские времена народ ёрничал относительно гражданской отечественной продукции: "Инструкция по использованию - доработать топором". По ходу наши американские и израильские "друзья" взяли и внесли эту поговорку в инструкцию по эксплуатации своего "тяни-толкай"lol
          Sovetskiy
      2. Арон Заави Вчера, 09:56
        Цитата: СТАРПЕР

        Обязательно...! Лучше с ними сразу соглашаться, обидчивые они жуть... bully

        Да ладно. С нами спорить легко и ссылаться на какого то обозревателя желтого листка можно. Спорьте с ними.
        Отставной генерал КМП США Джеймс Маттис (James Mattis), который выбран избранным президентом США Дональдом Трапом в качестве будущего министра обороны, заявил, что он будет "четко привержен к продолжению программы производства истребителя F-35".
        Такую информацию дал газете Hartford Courant член Комитета Сената по вооруженным силам Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal). "Я был воодушевлен его четкой приверженностью к этой программе и пониманием важности F-35 в деле сохранения американского господства в воздухе и его дальнейшем наращивании", заявил сенатор.
        Спекуляции о будущем этой программы начались после известного твита Трампа, который был интерпретирован некоторыми наблюдателями как начало конца F-35. Однако теперь стало ясно, что Трамп просто пытался снизить расходы на эту программу, требуя, чтобы самолет стоил дешевле чем сейчас. Программа поддерживает более 151 тыс рабочих мест в США и десятки тысяч по всему миру.
        Избранный президент выпустил следующее сообщение: "Это был просто танец. Но мы действительно собираемся получить более низкую цену".
        Арон Заави
        1. Arh Вчера, 10:10
          а по моему дэк пускай носят это чемодан без ручки ))))
          Arh
      3. rasputin17 Вчера, 10:10
        voyaka uh 28 ноября 2016 11:54 ↑
        "Зачем "доводить до ума"? Они же воевать на них не будут. "///
        У нас нет техники, на которой не воюют. Причем, принято пускать в бой сразу
        после принятия на вооружения. Так было с новейшими Ф-16, Апач, Меркава.
        Все команды техников, инженеров, летчиков уже пару месяцев как осваивают
        первые два самолета в США. Так что их быстро зачислят в строй.


        А это что бы сейчас не считали наши еврейские друзья нас голословными! Что они так не говорили!!! Что их не так понимают!! Я много еще чего на этк тему могу им накидать из их же сказанного!!! hi
        rasputin17
        1. Смог Вчера, 10:24
          Я много еще чего на этк тему могу им накидать из их же сказанного!!!
          А оно Вам надо. Все равно переобуются в полете. Натура с.
          Смог
          1. rasputin17 Вчера, 10:28
            Да оно мне не надо! Просто лишьний раз посмотреть как они легко откажутмся от своих же слов сказанных тут публично! laughing
            rasputin17
        2. voyaka uh Вчера, 10:29
          Я "подписываюсь" под тем, что сказал. Через месяц первые наши 2 самолета сделают
          настоящие боевые вылеты с настоящим оружием. К концу года у нас будет эскадрилия.
          Ф-35 сходят с конвеера, как пирожки, по 5 штук в месяц.
          voyaka uh
          1. Dart2027 Вчера, 10:55
            Цитата: voyaka uh
            Ф-35 сходят с конвеера, как пирожки

            Да с этим никто и не спорит. Вопрос в другом - какой от них толк? Не припомню, чтобы доводилось читать что-либо положительное, причем и от летчиков которые на них летали.
            Dart2027
            1. Арон Заави Вчера, 11:13
              Цитата: Dart2027
              Цитата: voyaka uh
              Ф-35 сходят с конвеера, как пирожки

              Да с этим никто и не спорит. Вопрос в другом - какой от них толк? Не припомню, чтобы доводилось читать что-либо положительное, причем и от летчиков которые на них летали.

              Плохо читали.
              Арон Заави
            2. voyaka uh Вчера, 11:53

              "читать что-либо положительное, причем и от летчиков которые на них летали."/////

              Несколько раз постили опрос летчиков разных истребителей, пересевших на Ф-35: "что предпочитаете его или свой предыдущий самолет?" Более 80% предпочли Ф-35.
              Опрос был по 6-7 критерям: дальний бой, ближний, вираж и т.д.
              voyaka uh
              1. Dart2027 Вчера, 13:44
                Возможно, я специально не выискивал именно эту тему, но несколько раз попадались публикации и в них его отнюдь не хвалили.
                Dart2027
                1. истопник Вчера, 14:42
                  Цитата: Dart2027
                  Возможно, я специально не выискивал именно эту тему, но несколько раз попадались публикации и в них его отнюдь не хвалили.


                  С кем вы спорите? Ну откровенная же брехня.
                  «Опрос был по 6-7 критерям: дальний бой, ближний, вираж и т.д.»
                  Где и кем проводился? В опросе бывает либо 6, либо 7 критериев.
                  6,5 не бывает никогда. Названо, кстати, только три. И уже из них ясно - сказана чушь. Ну какой у этого утюга «ближний бой», какой «вираж»?

                  А с другой стороны, что евреям остаётся делать, если больше никто халявы не дает? А стырить - не удаётся. Ешь г... да нахваливай.
                  Наглядная иллюстрация русской поговорки - на халяву и уксус сладкий.
                  истопник
                  1. HAPA Вчера, 16:37
                    Цитата: истопник
                    С кем вы спорите? Ну откровенная же брехня.
                    «Опрос был по 6-7 критерям: дальний бой, ближний, вираж и т.д.»

                    Да? а у вас не брехея?
                    Тридцати одного опытного лётчика, в настоящее время летающих на F-35A, попросили оценить энергию и маневренные характеристики своих предыдущих истребителей четвертого поколения в боевой конфигурации по всему комплексу маневров догфайта после сброса всех их внешних подвесок. Затем их попросили оценить характеристики F-35A, используя ту же шкалу, с топливом и внутренней загрузкой боеприпасов, с боевой нагрузкой, при его текущей максимальной перегрузке и ограничениям на применение оружия. F-35A хорошо выдержал сравнение с четырьмя другими истребителями (F-15C, F-15E, F-16C и а-10) почти в каждом режима.
                    Каждого лётчика затем попросили выбрать, на каком истребителе он предпочел бы лететь в бою, если бы противником был его клон, летящий на другом самолете в шести различных ситуациях воздух-воздух. (См. схему 1.) Если лётчик выбрал F-15C в ситуации малой дальности, например, он чувствовал, что может превзойти лётчика равных способностей на F-35A. Лётчики выбрали F-35A в 100% процентов случаев в ситуациях вне визуальной видимости и более 80% в ситуациях догфайтов, когда энергия и маневренность имеют решающее значение для успеха.
                    Instantaneous turn - форсированный разворот (с макс. перегрузкой и потерей скорости)
                    Sustained turn rate - разворот с постоянной угловой скоростью
                    Responsiveness at slow speed - управляемость на малой скорости
                    Stack/scissors performance - характеристики вертикальных и горизонтальных манёвров
                    Ability to recover airspeed - способность к восстановлению скорости
                    BVR - вне визуальной видимости
                    9K' Perch setup - исходное положение: траверз, высота атакующего плюс 1830 метров, дистанция 3700 м, скорость 740 км/ч, он начинает с превышения 2600 м и скорости 556 км/ч
                    Butterfly - см. рисунок: http://images.slideplayer.com/24/709...es/slide_7
                    .jpg
                    Short range - малая дальность
                    Tree/vertical fight - бой на вертикалях
                    К нижней схеме вот ссылка по терминологии манёвров:
                    https://www.cnatra.navy.mil/local/do...ubs/P-1289
                    .pdf
                    F-35A не был разработан , чтобы быть истребителем превосходства в воздухе, но опрошенные лётчики нарисовали картину истребителя, которая позволяет больше, чем просто держаться в этой среде, даже с его текущими G-ограничениями и маневренными ограничениями. По словам выпускника школы оружия F-16C и лётчика-инструктора на F-35A в настоящее время, "даже перед достижением начальной оперативной готовности, этот истребитель превысил ожидания лётчика непохожими боевыми возможностями. Есть ограничения по перегрузке , но даже при том, угловая скорость разворота невероятна и составляет постоянные 28 градусов/сек. Когда они снимут ограничения на применение оружия (CLAW - Closed Launcher Assault Weapon), и отменят G-ограничения, этот истребитель покажет гораздо больше, чем можно было бы ожидать."
                    HAPA
                    1. истопник Сегодня, 00:46
                      Цитата: HAPA
                      Цитата: истопник
                      С кем вы спорите? Ну откровенная же брехня.
                      «Опрос был по 6-7 критерям: дальний бой, ближний, вираж и т.д.»

                      Да? а у вас не брехея?


                      Вы знаете - нет.

                      Скажу сразу - ощущения, предпочтения, комфорт и т.п. "объективные" оценки американских (!) лётчиков лично мне не очень интересны. Пусть это волнует их командование, жён и психоаналитиков.

                      Когда истрачены полтора триллиона долларов не составит никакого труда, истратив дополнительно десяток-другой миллионов, найти тех, кто будет уверять, что требуемый результат достигнут. По их "ощущениям".

                      Реальный воздушный бой это не публичная похвальба, компьютерная стрелялка или размахивание рекламными буклетами.
                      Критерий истины тут один - практика. То есть бой.

                      Реальный международный учебный воздушный бой. Индусы на наших самолётах выносят всё американское и европейское "четвёртое поколение". Всё. Практически в одну калитку. Это факт. Несмотря на тысячи тонн рекламной продукции.

                      Фактом является и то, что американцы старательно уклоняются от участия F-35 в подобных боях. Для этого, видимо, есть веские причины.

                      Однако, кое-что просачивается. Например, австралийское тестирование 2008-го года показало, что против СУ-30 у F-35 шансов, мягко говоря, немного. Так немного, что их просто не нашли.

                      Были учебные бои с F-16. По слухам, крайне неудачные для F-35. С теми самыми F-16, которых вынесли индусы.

                      Было широко распиаренное желание провести бои с российскими самолётами. Но тут, видимо, гранаты оказались не той системы, и в качестве "российского" был заявлен... американский штурмовик А-4 середины 50-х годов прошлого века. Не будем с американцами спорить. Кому, как не им, знать реальный потенциал F-35.

                      Из реального, это - всё.
                      истопник
                    2. просто экспл Сегодня, 05:41
                      ой сказочник , Вы я вижу любите по форумам пошататься и всем русским аборигенам рассказать про клевое американское оружие , что бы русские аборигены боялись черную обезьяну , которую уже сменит белый господин Трамп .
                      просто экспл
          2. истопник Вчера, 12:18
            Цитата: voyaka uh
            Я "подписываюсь" под тем, что сказал...

            Эх, «вояка»... Одни говорят «я отвечаю за то, что сделал», другие - «я "подписываюсь" под тем, что сказал..». Ты-то какое к этому имеешь отношение? Твоя «подпись» в этом вопросе не стоит электроэнергии на неё потраченную. Эти «два» будут в Израиле только, если американцы соблаговолят сделать это подаяние профессиональным нищим. Не говоря уже об эскадрилье.


            Цитата: voyaka uh
            ...Через месяц первые наши 2 самолета сделают
            настоящие боевые вылеты с настоящим оружием...

            Это куда же вы собрались лететь, «мыши летучие»? Вы полетите куда-нибудь только с американского позволения. И под нашим присмотром. Теперь - только так.

            Цитата: voyaka uh
            ...Ф-35 сходят с конвеера, как пирожки, по 5 штук в месяц.

            Если пирожки делать «по 5 штук в месяц», производитель пирожков сам сдохнет с голоду.

            Как упоительны еврейские бла-бла.
            истопник
          3. cosmos111 Вчера, 12:55
            Первые два F-35 струи по пути в Израиль.
            cosmos111
          4. AwaZ Вчера, 13:46
            мне все любопытно- какое таки оружие сейчас реально есть для 35 - го американского самолета ? и с каким интересно израилитяне собрались лететь и кого бомбить ? А если над Сирией русские создали худо бедно хорошую линию ПВО ? Ну сбивать конечно вряд ли рука поднимется ( больно жалко новенький ведь самолет ) Но ведь кроме этого есть моменты которые русским ПВО интересны . Не знаю не знаю , вряд ли евреи рискнут кудда то лететь , если только по мирным городам Палестины...
            AwaZ
            1. HAPA Вчера, 16:39
              Цитата: AwaZ
              мне все любопытно- какое таки оружие сейчас реально есть для 35 - го американского самолета ? и

              HAPA
          5. sharp-lad Вчера, 22:52
            Уважаемый, если печь пирожки по пять штук в месяц, то это должны быть либо прирожищи, либо пекарь на диете и выпекает их только для себя! wink А на счёт "пирожков", ну так скоро увидим как "испеклись".
            sharp-lad
          6. Маз Сегодня, 01:18
            С кем воевать намылились?
            Маз
      4. AndreiBelarus Сегодня, 01:54
        спорю на 100 рублей что евреи на этих самолётах поставят раком всех своих соседей даже если вы их вооружите Су-35 и Т-50 в придачу со счётам как минимум 10 к 1
        AndreiBelarus
    2. vovanpain Вчера, 09:36
      Обозреватель: Трампу необходимо покончить с «бесперспективным» F-35

      Ни в коем случае, stop Надо испытывать и ещё раз испытывать,тратить и пилить бабло good Да и Трампушка подумай о наших любителях"ФУ-35".Их же такой кондратий схватит. good
      vovanpain
      1. cosmos111 Вчера, 13:00
        Цитата: vovanpain
        х"ФУ-35".Их же такой кондратий схватит.

        У нас подобных самолётов ещё лет 40-к не будет(и это оптимистический прогноз).
        F-35 загрузка бомб с работающим двигателем и в ИК диапазоне.

        cosmos111
        1. VO3A Вчера, 14:03
          А теперь по сути. Просмотрел первый рекламный ролик и ....офонарел , извините за сленг . Куча пи_ндосов носятся с 3-мя ракетками. Лучше бы они этот цирк не показывали.
          Технологически очень затратны и не продуманны и неэффективны все операции, даже с использованием видеомонтажа....Закончили в сумерках, непонятно как 8 минут ролика растянулось на полдня......Не хочеться вдаваться в подробности, но с точки зрения эксплуатации это полный абзац, и это после F18 ?...До этого я осторожно высказывался о F35....Требования к квалификации, обеспечению и укомплектованности настолько велики, что не укладываются в здравую логику...Пи_ндосы успехов Вам в вашем маразме....
          VO3A
          1. VO3A Вчера, 14:19
            Хочу добавить, вернее, сделать вывод. Ни один прогматик, ни один здравомыслящий профи такой самолёт не купит.Расходы в процессе эксплуатации и для начала этой эксплуатации многократно превысят цену и без того дорогого чудо-самолёта. Он будет стоять или летать как показушный символ без оружия и бесцельно, как рекламная демонстрация для тупых обывателей....Успехов .......Слишком большая плата за атлантическую солидарность.....Вперёд.....
            VO3A
        2. saturn.mmm Вчера, 14:17
          Цитата: cosmos111
          У нас подобных самолётов ещё лет 40-к не будет(и это оптимистический прогноз).

          У нас подобных вообще не будет, ничего выдающегося они не сделали.
          Какие параметры Вас так восхищают: загрузка бомб в ИК диапазоне при работающем двигателе, скорость, удельный расход топлива?
          saturn.mmm
          1. просто экспл Сегодня, 05:48
            у Вас да , не будет , а у нас уже делают намного лучше .
            в этом году ПАК ФА в серию идет .
            вот это самолет , единственный конкурент которому только Раптор , но конкурент более слабый .
            просто экспл
        3. Скифотавр Вчера, 19:25
          Цитата: cosmos111
          У нас подобных самолётов ещё лет 40-к не будет(и это оптимистический прогноз).

          Дай то Бог. Дай Бог чтоб у России такого гов*а вообще никогда не было. lol
          Скифотавр
    3. Alex_Rarog Вчера, 09:37
      Да тут хоть ори хоть не ори если уже сами матрасники говорят что самолет ахтунг!его огрехи можно испоавить только заменой на новый)
      Alex_Rarog
    4. Мар.Тира Вчера, 09:41
      За них уже ответил Кедми!Мы понимаем что он хуже Российских МИГов,но нам их дали БЕСПЛАТНО.А у России надо покупать!!!!!!!!!!!!!!!!Правда обслуживание обойдётся в миллиард,но это не беда!
      Мар.Тира
      1. СРЦ П-15 Вчера, 09:45
        Подводя итог, Фреденбург призывает Дональда Трампа отказаться от убыточной программы и «спасти деньги американских налогоплательщиков от бесперспективного проекта», стоимость которого достигла $ 1,5 триллиона.

        Уважаемый Трамп, не надо спешить: вот когда стоимость самолёта сравняется со стоимостью госдолга США, тогда этот "бесперспективный проект" можно будет закрыть!
        СРЦ П-15
        1. Арон Заави Вчера, 10:04
          Цитата: СРЦ П-15

          Уважаемый Трамп, не надо спешить: вот когда стоимость самолёта сравняется со стоимостью госдолга США, тогда этот "бесперспективный проект" можно будет закрыть!

          Вы искренне волнуетесь за стоимость F-35? Ну так и не Вы один.
          Исполнительный вице-президент, генеральный директор программы F-35 компании Lockheed Martin Джефф Бэбийон (Jeff Babione), выступая на церемонии встречи первого израильского истребителя этого типа на базе Неватим (Израиль) заявил, что он приветствует любые вопросы избранного президента США Дональда Трампа об этой программе и дискуссии по этой теме.
          По его словам, стоимость одного самолета в 2019-2020 годах упадет до 85 млн долл США (без двигателя), то есть станет меньше цены любого истребителя четвертого поколения в мире.
          В 2014 году Счетная палата США прогнозировала, что принимаемый на вооружение парк истребителей F-35 будет иметь эксплуатационные расходы на 79% больше, чем парк заменяемых ими боевых самолетов предыдущего поколения. Считалось, что стоимость часа полета истребителя версии F-35А будет 32500 долл по сравнению с 25500 долл у F-16C/D при расчете, что F-35А будет иметь годовой налет всего 250 часов по сравнению с 316 у F-16C/D. В декабре 2015 года эти цифры были пересмотрены - стоимость часа полета F-35А составит 29806 долл, а час F-16C/D - 25541 долл. Снижение стоимости эксплуатации истребителя пятого поколения достигнуто за счет уменьшения цены авиатоплива JP-8 и замедления скорости сгорания топлива в двигателе истребителя F-35А, а также применения более совершенных аппаратных модификаций. Стоимость эксплуатации самолетов версий В и С также снижается.
          По словам Бэбийона, расхожая критика программы F-35 как "черной дыры стоимостью в 1 трлн долларов" ушла в прошлое, цена одного произведенного самолета уменьшается за счет применения новейших производственных технологий. Он заявил, что суммарная стоимость производства и эксплуатации снизилась на 60 млрд долл.
          Применительно к Великобритании эта программа имеет также большой экономический эффект, играя роль "всасывателя денег в национальную экономику". На пике производства программа будет приносить 1 млрд ф.ст. в год, поддерживая 25 тыс рабочих мест по всей Великобритании в течение нескольких десятилетий. "Цена будет еще дешевле, если вы поймете, когда расходуемые нами инвестиции возвращаются обратно в нашу страну", говорит старший вице-президент компании F-35 Lightning II в рамках компании BAE Systems Клифф Робинсон (Cliff Robson).
          Арон Заави
          1. СТАРПЕР Вчера, 10:19
            Цитата: Арон Заави
            Вы искренне волнуетесь за стоимость F-35? Ну так и не Вы один.

            Очень волнуюсь Арон, ведь Израиль кинули на большие деньги...Вы даже флаг поменяли)))) Под немецкого эксперта шифруетесь..????? bully
            СТАРПЕР
            1. Арон Заави Вчера, 11:14
              Цитата: СТАРПЕР
              Цитата: Арон Заави
              Вы искренне волнуетесь за стоимость F-35? Ну так и не Вы один.

              Очень волнуюсь Арон, ведь Израиль кинули на большие деньги...Вы даже флаг поменяли)))) Под немецкого эксперта шифруетесь..????? bully

              Не жена на пару дней в Мюнхен слетать уболтала. Завтра вчером буду уже дома.
              Арон Заави
              1. saturn.mmm Вчера, 14:19
                Цитата: Арон Заави
                Не жена на пару дней в Мюнхен слетать уболтала.

                По арабам соскучились?
                saturn.mmm
      2. Арон Заави Вчера, 10:02
        Цитата: Мар.Тира
        За них уже ответил Кедми!Мы понимаем что он хуже Российских МИГов,но нам их дали БЕСПЛАТНО.А у России надо покупать!!!!!!!!!!!!!!!!Правда обслуживание обойдётся в миллиард,но это не беда!

        Интересно . Вот командование наших ВВС считает эту машину "лучшим инструментом для войны" , а Кедми вдруг понимает больше чем они. Он вообще то кто?
        Арон Заави
        1. Мар.Тира Вчера, 10:12
          Здравствуйте.Да так,ни кто.Куда уж ему до вас уважаемый.Просто каждый имеет свою точку зрения,и понимания.Мне просто кощунственно само понимание того,что я защищаю точку зрения ЕВРЕЯ,от ЕВРЕЯ!Насчёт командования ВВС у него тоже есть своё мнение!И оно ни чем не отличается,от Российского,или скажем Американского.Вы посмотрите на досуге!А главный вопрос,для чего Израилю такая дорогая игрушка,против кого воевать?Так и остался без ответа!
          Мар.Тира
          1. voyaka uh Вчера, 10:48
            "А главный вопрос,для чего Израилю такая дорогая игрушка,против кого воевать?"////

            Игрушка не дороже тех, что на рынке истребителей. Против тех, у кого ПВО перевооружают современными системами, которые Ф-16 берут с большими сложностями.
            voyaka uh
            1. СТАРПЕР Вчера, 13:40
              Цитата: voyaka uh
              Игрушка не дороже тех, что на рынке истребителей. Против тех, у кого ПВО перевооружают современными системами, которые Ф-16 берут с большими сложностями.

              А где вы там летаете то вообще..??? всегда удивлялся и вопросом задавался..! Ну типо кукурузников там понятно...))) Карту полетов покажите, !!!! Или сразу вертикальный взлет и петля Нестерова и посадка сразу..?
              СТАРПЕР
              1. Маз Сегодня, 01:13
                У них почти все полосы развернуты в сторону моря, даже в гугле видно.
                Маз
        2. saturn.mmm Вчера, 10:53
          Цитата: Арон Заави
          Он вообще то кто?

          Пенсионер, бывший работник Моссада.
          Куда уж идти на попятную, на вооружение самолет приняли, допилят лет за 10.
          saturn.mmm
          1. Кривбасс Вчера, 16:41
            Никогда в жизни он не работал в МОССАДе.Он был начальником конторы под названием "Натив".Это бюро по репатриации.То есть занимался он тем что помогал евреям попасть в Израиль.Для красного словца эта конторы называлась "спецслужбой"Сам Яша имел доступ к кое-каким служебным документам,поскольку нужно было привезти в страну евреев из враждебных стран.Но никак не более того.И к разведке как таковой он имел отношение чуть больше чем никакое.Тем более он давным-давно вообще находится на пенсии,и знаний у него ничуть не больше чем у среднего израильтянина.Но Яша очень любит пиарится.В Израиле это не пройдёт,поскольку большинство знает что он представляет из себя.Но в России это едят за обе щёки и ещё добавки просят.Как же - бывший "разведчик" :)))
            Кривбасс
            1. saturn.mmm Вчера, 17:51
              Цитата: Кривбасс
              Никогда в жизни он не работал в МОССАДе.

              Да я не настаиваю, Яков Кедми имеет право на свою точку зрения, насколько она объективна это другой вопрос.
              saturn.mmm
              1. Кривбасс Вчера, 18:03
                Она объективна не более чем точка зрения среднего израильтянина.Просто он делает пиар на том чтобы вещать то что понравится российскому зрителю (читателю).Ну и добился,надо признать,немалого - его "мнение" очень многие почитают как за самое верное.Как же - это же бывший "разведчик" :)В Израиле властные структуры давным-давно забыли о том что был такой Яша в должности начальника бюро по репатриации.Интересуется его мнением только небольшая часть русскоязычных израильтян,и то в основном из свежеприбывших
                Кривбасс
            2. просто экспл Сегодня, 05:50
              а , так ИтонТВ это русское телевидение . не знал , не знал .
              просто экспл
        3. НЕКСУС Вчера, 12:08
          Цитата: Арон Заави
          Вот командование наших ВВС считает эту машину "лучшим инструментом для войны"

          Против войны с кем? Где был замечен Ф-35,где бы он имел дело с силами ВВС и ПВО другой страны?
          НЕКСУС
          1. кеп Вчера, 12:39
            Цитата: НЕКСУС
            Против войны с кем? Где был замечен Ф-35,где бы он имел дело с силами ВВС и ПВО другой страны?


            С нашими ВКС у себя в Штатах.На перекрашенных F18. laughing
            кеп
          2. Арон Заави Вчера, 22:02
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: Арон Заави
            Вот командование наших ВВС считает эту машину "лучшим инструментом для войны"

            Против войны с кем? Где был замечен Ф-35,где бы он имел дело с силами ВВС и ПВО другой страны?

            Поживем посмотрим. Например Су-35 тоже не учавстврвал ни в одном воздушном бою, так что подвергнем сомнению его боевые качества?
            Арон Заави
            1. НЕКСУС Вчера, 22:40
              Цитата: Арон Заави
              Например Су-35 тоже не учавстврвал ни в одном воздушном бою, так что подвергнем сомнению его боевые качества?

              Однако когда СУ-35С появился в Сирии,турецкие ВВС сидели тихо на своих аэродромах не рискуя связываться с этим истребителем.
              НЕКСУС
              1. Арон Заави Вчера, 23:56
                Цитата: НЕКСУС

                Однако когда СУ-35С появился в Сирии,турецкие ВВС сидели тихо на своих аэродромах не рискуя связываться с этим истребителем.

                Да бросьте. Там было всего 4 Су-35. Ничего они кардинально не меняли. Экономический нажим и неудавшийся военный переворот сделали гораздо больше.
                Арон Заави
                1. просто экспл Сегодня, 05:54
                  кардинально может и не меняли , но 4 Су-35 , + 6 Су-30СМ + много ЗРК . не позволили бы Турции там не только летать , а вообще иметь ВВС .
                  так то они бы конечно ВВС не уничтожили , но в той зоне турки бы не летали , а после этого аэродромы бы просто откалибровали б.
                  просто экспл
    5. adma Вчера, 10:07
      Цитата: Невский_ЗУ
      . Вот другое дело утюг, полет которого и аэродинамику постоянно корректирует компьютер. И вообще, почему русские, используя принцип "открытой архитектуры", разносят бортовые компьютеры и системы отдельно на панели, а не как американцы в единый комп, который потом глючит от работы одновременно в 10 приложениях)) Ух уж эти русские, наверно на Т-50 еще и дублировать будут аналоговую панель?

      good
      А они везде так. У них же основная военная доктрина - стрельба на поражение с большой дистанции, не дающей противнику шансов на ответный огонь. Лупанул издалека и алга назад. Тут и утюг подойдёт очень хорошо -главное чтоб летал быстро . А дорогой потому, что пилить бюджет они умеют куда лучше наших. Пилят грамотно и умело. bully
      adma
    6. voyaka uh Вчера, 10:52
      "вообще, почему русские, используя принцип "открытой архитектуры", разносят бортовые компьютеры и системы отдельно "/////

      Нет там никакой открытой архитектуры. А разносят отдельно, потому что не сумели все объединить. Поэтому это и недо 5-е поколение.
      voyaka uh
      1. saturn.mmm Вчера, 11:10
        Цитата: voyaka uh
        Нет там никакой открытой архитектуры.

        Откуда дровишки?
        Цитата: voyaka uh
        А разносят отдельно,

        Кто кого куда разносит? Кто то ляпнул остальные подхватили.
        БРЭО ПАК ФА это пока закрытая книга, самолет находится в разработке, все могут поменять, там пока не о чем говорить. Где сейчас Су-47?
        saturn.mmm
        1. Вадим237 Вчера, 11:36
          Зато цена на Т 50 по Российским меркам огромная - почти 4 миллиарда рублей за штуку.
          Вадим237
          1. a.s.zzz888 Вчера, 11:50
            Для "авиа экспертов"
            Подводя итог, Фреденбург призывает Дональда Трампа отказаться от убыточной программы и «спасти деньги американских налогоплательщиков от бесперспективного проекта», стоимость которого достигла $ 1,5 триллиона.
            a.s.zzz888
          2. кеп Вчера, 14:11
            Цитата: Вадим237
            Зато цена на Т 50 по Российским меркам огромная - почти 4 миллиарда рублей за штуку.


            Рулон бумаги пару банок краски,и все дела. Это у нас ЦБ на страже.У них запросто.
            кеп
            1. Вадим237 Вчера, 15:27
              Если бы это было бы так, то в России, дефицита бюджета вообще бы не было. Но увы, печатающего станка, выбрасывающего ничем необеспеченные деньги тоннами, у нас нет.
              Вадим237
      2. НЕКСУС Вчера, 11:46
        Цитата: voyaka uh
        А разносят отдельно, потому что не сумели все объединить. Поэтому это и недо 5-е поколение.

        Дублирование систем буть то истребителя или субмарины это обычная практика,которая многократно снижает вероятность сбоев систем платформы. И ваш вывод по поводу того,что русские продублировали жизненно важные системы ПАК ФА ,поэтому он не истребитель 5 поколения просто непонятен,мягко скажем.
        НЕКСУС
      3. dvina71 Сегодня, 00:23
        Цитата: voyaka uh
        А разносят отдельно, потому что не сумели все объединить. Поэтому это и недо 5-е поколение.

        О..еще один критерий 5го поколения..ранее мне не встречавшийся.. Единый бортовой компьютер.
        Я искренне надеюсь,что ось к этому компу делали те же кто и винду мастерил.. очень надеюсь..
        dvina71
    7. meshorer Вчера, 11:22
      Ребята , вам приятно утешаться мнениями никому не известных инженеров и укрепляться во мнении, что Ф-35 - это летающийутюгвундервафляираспилбабла. Вы считаете , что все страны, закупающие эту машину . Занятно, что вы скажете над развалинами уничтоженых С-300 и С-400. Хотя догадываюсь: глупые иранцы не сумели использовать уникальнуюнеимеющуюаналоговвмире технику.
      meshorer
      1. Винни76 Вчера, 11:46
        Цитата: meshorer
        Ребята , вам приятно утешаться мнениями никому не известных инженеров и укрепляться во мнении, что Ф-35 - это летающийутюгвундервафляираспилбабла.

        О да. Ф-35 это звезда смерти, тихоходная, способная нести 2 ракеты в брюхе, с радиусом вертолета и имеющую ЭПР как у комара(согласно рекламным роликам). А еврейский шлем обеспечивает ей тотальное превосходство над всем сущим.
        Винни76
        1. HAPA Вчера, 17:00
          Цитата: Винни76
          О да. Ф-35 это звезда смерти, тихоходная,

          Быстрей F-16 и F/A-18EF в боевой конфигурации.
          для F-16 block 50 в боевой конфигурации фото ниже.


          Цитата: Винни76
          способная нести 2 ракеты в брюхе,

          4 ракета в Block 3F и 6 в дальнейшем.



          Цитата: Винни76
          с радиусом вертолета
















          1000 км боевой радиус у вертолета? хм круто..

          Так что вполне себе хороший самолет.
          HAPA
      2. НЕКСУС Вчера, 11:52
        Цитата: meshorer
        Занятно, что вы скажете над развалинами уничтоженых С-300 и С-400.

        Если Израиль схлестнется с Ираном,боюсь итог этого конфликта совсем не очевиден. Персы далеко не дураки и умеют воевать не хуже вас,а посему ваше заявление о С-300/400 слишком самонадеяны.
        Скажу больше,можете это воспринимать как мой прогноз-арабский мир обьединиться и одним из центров силы будет именно Иран...и вот при этом сценарии ,боюсь Израилю будет ,даже со своим ВВС не очень уютно,тк это будут уже не разрозненные страны,которые вы показательно ставите на место,а сила,с которой придется считаться.
        НЕКСУС
        1. meshorer Вчера, 13:12
          Персы умеют хвастаться , и это их основное умение. Они ничем не проявили себя ни в иранской , ни в сирийской войне. Российские офицеры крайне пренебрежительно отзываются о боевых качествах своих иранских союзников. И никогда персы-шииты не объединятся с арабами-суннитами. Внутренняя ненависть в исламе между шиитами и суннитами еще сильнее , чем ненависть к другим религиям.
          meshorer
          1. НЕКСУС Вчера, 13:40
            Цитата: meshorer
            Внутренняя ненависть в исламе между шиитами и суннитами еще сильнее , чем ненависть к другим религиям.

            Уважаемый,вокруг Ирана сплотится весь шиитский мир. Я понимаю вашу ненависть к Хезболле,но эти ребята борятся за свое место под солнцем,равно как и Израиль когда-то боролся за свое. Так что на счет хвастовства вы слегка торопитесь. Израилю и США крайне важно,чтоб арабский мир был разрознен и суниты,алавиты и шииты вцепились в глотки друг друга...и пока это так,вы спокойно берете Ф-35 ,зная,что по большому то счету арабскому миру не до Израиля,учитывая распри внутри этого мира. Но уверяю вас,это временно.
            НЕКСУС
          2. AwaZ Вчера, 14:00
            на то и надежда у Израиля , туда и подливают евреи топливо , именно во вражду арабов в плане нестыковки их религий . Но вот меня сильно интересовало , а чего й то евреи лобызались с ИГИЛ , да и сейчас продолжают. Игил ведь , если б русские не вмешались , могли бы реально обьединить большую часть арабов . Все предпосылки же были . Или все же я прав? Игил это детище израильских спец служб плюс английских да американских ? Ой доиграются евреи доиграются и никакие Ф 35 не спасут от тойот с ДШК
            AwaZ
          3. Маз Сегодня, 01:11
            Вы бы слышали как наши офицеры о ваших израильских отзываются - писец. Задовбали своей избранностью - это самое лёгкое из услышанных характеристик
            Маз
      3. Касым Вчера, 12:28
        Meshorer, а куда деваться другим, если деньги вложили в разработку? А американцам куда деваться - надо доводить?!
        Главная ошибка состоит в ТТЗ этого самолета. Штурмовик, бомбер, истребитель с возможностью вертикалки на одном из трех версий. Это явный перебор. Истребитель со скоростью 2 поколения, без возможности близкого контакта и не лучшим тяговооружением. Бомбер с 4 точками внутренней подвески, за штурмовик и говорить желания нет - дорог он для него. Погнались за универсализацией, но против специализированных ловить нечего.
        За С-400 и 300 Алмаз-Антей утверждает (причем очень давно и наверняка проверено по Ф-22 в Сирии), что амер. стелс-технологии для них не проблема. И почему янки разрешение у РФ спрашивает для полетов над Сирией - Ф-22 же сделан по стелс-технологии?!
        Вояка, МиГ-35 предположительно будет стоить около 1 млрд рублей - на сайте была статья с комментариями от КБ "МиГ". Сами в доллары переведите. Даже если Ф-35 будет стоить 80 мил., то за такой один можно 4-5 МиГов купить. Не будем говорить, что сделает это звено МиГов с одним Ф-35 (у него ракет банально не хватит). И хвастаться насыщенной электроникой не стоит (один или три там компа) - на то комплексы РЭБ появляются в РФ, как пирожки. hi
        Уверен, что не проидет и трех лет, как американцы предъявят миру модернизированую версию.
        Касым
        1. meshorer Вчера, 13:36
          Касым , вы забываете , что только на внутренней подвеске Ф-35 будут нести вооружение только в версии подавления ПВО и завоевания превосходства в воздухе. После уничтожения ПВО Ф-35 будут загружены по максимуму на наружных подвесках. Ф-22 летают над Сирией с линзами люнеберга , поэтому они запрашивают разрешения о полетах. Иногда они летают без линз Люнеберга, но тогда русские даже и понятия не имеют об их полетах и соответственно разрешения никакого не требуется. И вообще предлагаю вам реально посмотреть на действительность. Последний успех русского ПВО был в 73-м году в войне Судного дня. После этого имели место одни позорные поражения( последнее в 2008 при уничтожении сирийского атомного реактора. тогда Торы и Панцири просто перестали работать на несколько часов без всякой причины))) так что скромнее надо быть , скромнее...
          meshorer
          1. Parsec Вчера, 14:07
            Цитата: meshorer
            После этого имели место одни позорные поражения( последнее в 2008 при уничтожении сирийского атомного реактора. тогда Торы и Панцири просто перестали работать на несколько часов без всякой причины


            Один был более-менее вменяемый еврей (а нет, sivuch еще), и того сорвало в бредни co.il.
            Нет и не было в Сирии Торов - не поставлялся, не направлялся, не арендовался. Но легенда об отключении всех электроаппаратов в Сирии (и значительно так, умолкая - мы это можем) так с тех пор и треплется людьми, не сподобившемися в седьмом классе средней школы усвоить основы электричества.
            Что ты будешь делать, как еврей из алии, или что хуже, хохол, так сразу специалист в авиации, радиолокации, ракетных технологиях и воздействии наложением рук.
            А взрослые вроде люди.
            Да, в следующий раз будете еврейские легенды излагать, еще и Бук отключИте, а то искажения вносятся, как в любом сказании.
            Parsec
            1. meshorer Вчера, 14:18
              Факт остается фактом : сирийский атомный реактор уничтожен без потерь, 11 батарей сирийских ПВО в Ливане( лучшее , что было на тот момент в советском ассортименте)уничтожены без потерь , в возушных боях с сирийцами над ливаном счет 88:0, воздушный бой с русскими пилотами счет 5:0( погибли летчики Камнев, Юрченко,Журавлев). Так что факты отдельно, а ваше бахвальство отдельно. И вообще бахвальство вам не к лицу, это больше подходит арабам и персам
              meshorer
              1. Dart2027 Вчера, 15:42
                Цитата: meshorer
                11 батарей сирийских ПВО в Ливане( лучшее , что было на тот момент в советском ассортименте)

                Лучшее? И почему же?
                Служба сирийцев в Ливане была нелегкой и проходила в сложной, часто конфликтной обстановке, особенно между враждебно настроенных сирийцам правохристианских сил (Ливанские силы) и частых столкновений с израильтянами, в первую очередь в небе.
                Воздушные бои между израильскими самолетами Ф-15 и сирийскими МиГ-21 происходили почти ежедневно, причем с большими потерями для сирийцев. И это неудивительно, МиГ-21 устаревших модификаций уступали в тактико-техническом отношении более современным Ф-15. Положение усугублялось еще и тем, что на территории Ливана не было настоящего радиолокационного поля, дающего возможность сирийской авиации обнаружить воздушные цели. То же самое можно сказать и о радиоэлектронном оборудовании самолетов МиГ-21. Отсюда и слабая помехозащищенность. О таком важном техническом и тактическом факторе, как скрытое управление самолетами, не приходилось и говорить.
                Таким же положение было и в ЗРВ. Зенитно-ракетные комплексы всех систем были слабо защищены от помех и легкоуязвимы. Кроме того, израильтяне знали все частоты сирийских комплексов и без большого труда осуществляли противодействие. Не было в сирийских войсках ПВО и ВВС и современных автоматизированных средств управления (АСУ). Таковы причины больших потерь, которые несла сирийская армия на двух фронтах - в Ливане и на своей территории.
                Dart2027
              2. MMX Вчера, 16:16
                Цитата: meshorer
                воздушный бой с русскими пилотами счет 5:0( погибли летчики Камнев, Юрченко,Журавлев).


                Если речь идет о "Войне на истощение", то там общий счет вовсе не такой и приблизительно равный 5:5.
                MMX
              3. saturn.mmm Вчера, 18:34
                Цитата: meshorer
                в возушных боях с сирийцами над ливаном счет 88:0,

                Что то после каждой израильской победы что в 1982 году что в 2006
                Военнослужащие-резервисты, участвовавшие в конфликте, вернувшись домой, начали кампанию протеста с требованием отставки людей, которые, по их убеждению, были виновны в военном поражении Израиля — премьер-министра Эхуда Ольмерта, министра обороны Амира Переца и Дана Халуца. Указывалось, в частности, что Дан Халуц как выходец из ВВС не смог правильно оценить значение сухопутной фазы операции. Однако, несмотря на критику, ни один из этих троих в отставку не ушёл. Это сделали командующий Северным военным округом генерал-майор Уди Адам и командир дивизии, отвечавшей за безопасность израильско-ливанской границы.

                К июню 1985 года был совершен отвод израильских войск, после чего под контролем ЦАХАЛ осталось 850 км² на юге страны (8 % территории Ливана) — так называемая «зона безопасности».

                Что-то самый ненавистный ваш враг до сих пор жив и боеспособен что можно было наблюдать по боям с ИГ Хезболлы в Сирии
                .
                Цитата: meshorer
                в возушных боях с сирийцами над ливаном счет 88:0,

                А чего не 888:0?
                Цитата: meshorer
                Ф-22 летают над Сирией с линзами люнеберга , поэтому они запрашивают разрешения о полетах. Иногда они летают без линз Люнеберга, но тогда русские даже и понятия не имеют об их полетах и соответственно разрешения никакого не требуется.

                А нафига на боевые задания они летают с линзами Люнеберга? Вам самому не прикольно это писать?
                saturn.mmm
              4. Маз Сегодня, 01:05
                Вы егог когда уничтожили? попробуйте теперь уничтожить.
                Маз
          2. Dart2027 Вчера, 14:11
            Цитата: meshorer
            в 2008 при уничтожении сирийского атомного реактора

            Если не ошибаюсь, там были Ф-15, а не Ф-22. Кстати любопытный момент - основными БС США почему-то остаются 15, 16 и 18, а те же 22 непонятно чем занимаются.
            Цитата: meshorer
            тогда Торы и Панцири просто перестали работать на несколько часов без всякой причины

            А у Сирии они были? ПВО Сирии мягко говоря не самое современно.
            Dart2027
          3. Касым Вчера, 14:22
            Дружище, а причем тут скромность, я ведь не россиянин? Наоборот, стараюсь оценивать наиболее нейтрально. В американской электронике у меня сомнений нет. Но вот ПВО - это не возможности БРЭО самолета. Что Вы засуните во внутренние отсеки, чтобы "потушить" наземные РЛС, работающие в разных диапазонах? Я точно не помню какой год, но первый раз о возможностях по обнаружению стелс Алмаз-Антей заявил на выставке в ОАЭ. И не надо приводить примеры 40 летней давности, тем более, что на экспорт всегда шло не самое передовое. И тем более, что не было речи об эшелонированной ПВО. Это в той Сирии только сейчас было достигнуто. От этого ПВО что-то у США и Турции точно не по себе. Турков вообще сдуло после развертывания ПВО и сбитого самолета.
            Вспомните случай в прошлом году, когда сирийцы выманили Ф-22. Пустые Су-24 сирийских ВВС летали над курдскими территориями, где были американцы. А потом МО заявило, что на их перехват вылетели Ф-22 (не думаю, что они с линзами шли на перехват) - это говорит о том, что ВКС РФ все отслеживало, даже маршруты полета рисовали. Ф-22 РФ и в Японии отслеживало. Так что полагаться на стелс я бы особо не стал - они еще как-то против бортовых РЛС имеют преимущества, но перед наземными ... тут уж извините, "энергетика" не та.
            Ну и наконец Ваше признание работы РЭБ - тем более на фоне заявлений американских спецов и генералов о возможностях российских комплексов (которым я уже счет потерял и которые по их признанию лучше американских). Раз "тушат" ПВО, Вы думаете "потушить" электронику самолета нельзя или эти высокоточные ракеты, нафаршированные ею!? И чем атаковать тогда комплексы ПВО - АБ, АП или НУРСами?! hi
            На минусы, которые я обозначил у Ф-35 Вы что-то ничего не написали. А это главное.
            Касым
            1. meshorer Вчера, 15:22
              Отвечаю по пунктам: Ф-35 многофунционален , так же как F-15E и F-16 . По тяговооруженности маневренности Ф-35 ничем не уступает самолетам 4-го поколения , но это не имеет никакого значения в эпоху всеракурсных ракет ближнего боя. В стелс версии несет 6 ракет Для Ф-35 преимущественнее ДВБ потому что в нем упротивника нет шансов. В БВБ у противника есть шансы против Ф-35, но вероятность сценария, при котором СУ-35 сможет долететь до дистанции БВБ ничтожно мала.
              Максимальная перегрузка 9G, бесфорсажная сверхзвуковая скорость, прекрасная тяговооруженность-даже в БВБ у СУ-35 будет немного шансов против Ф-35. Насчет Т-50 ничего сказать не могу, но если правдива инфа , что ЭПР снижен только спереди - то вот где на самом деле вундервафля и распил бабла)))

              Касательно РЭБ- намного проще их применить против стационарной ПВО, чем против самолета.
              meshorer
              1. Касым Вчера, 17:22
                Насчет работы РЭБ. Посмотрите пожалуйста комплекс "Ртуть" - подрыв на подлете. И как и чем, повторюсь, уничтожать РЛС ПВО?
                Дружище, Ф-35, как основной, фронтовой истребитель обязан "висеть" над сухопутным полем боя. Или прикажете "пулять" ракетами по БТТ противника с максимальной дистанции (стоимость таких ракт равназначна той БТТ)? А как зависающие вертушки на низкой высоте и складках местности (очень плохо видно на мониторах РЛС - "плавал", знаю, был на планшете) зачищать? Тоже с 200-300км. будите? Нет, друг, так не получится.
                В том-то и дело (что писал в первом коммент), что универсал. Специализированные выполнят задачу лкчше. И в БВБ с Су-27 и МиГ-29 не справится, не то что с ОВТ Су-30(35) или МиГ-35.
                У противника Ф-35, которого "наведут" с земли шансов не меньше. И какие такие ракеты у Ф-35 для дальней руки (чтобы иметь преимущество в ДВБ), максимум что есть это 120км-200км. А радиус действия ракет С-400? Пока ракеты все старые - и надо полагать на них есть свои комп. РЭБ. При нормальном взлетном весе тяговооружение 0,6 - 0,7 - Вы считаете это нормальным!? При максимальном чуть более 1 - но тут не до БВБ (БМБ). Вообще-то БВБ характеризуется временем полного виража (разворотом на 360град) и радиусом. У Су-27 - это 10сек(МиГ-29 еще меньше). Про Ф-15,16,18 говорить не приходится, тут даже у натовских летчиков челюсти отвисли на авиашоу по этому вопросу (гораздо больше). Для БВБ наружная подвеска для Ф-35 "обреминительна" - слабое тяговооружение, а внутренние просто малы для хорошой собачей свалки (это уровень МиГ-21 по вооружению-4ракеты пусть при всей отработки всеракурсного наведения). Да и как потом сваливать с БВБ, если скорость максимальная маленькая (1900км\ч)?
                На малой высоте и на фоне гор идет такая "засветка", что там отличить ничего невозможно - здесь только по "теплу", но есть ограничения по дальности. Так что есть каким образом подбираться к этим стелс-машинам. А Вы утверждаете, что подобраться невозможно.
                Да не обольщайтесь Вы так этими ЭПР и стелсами (которые были при СССР разработаны). Стелспокрытие на основе лакокрасочных покрытий, геометрия фюзеляжа и т.д.. Тогда-то и отрабатывали противодействие. Достаточно посмотреть на развитие РЛС. hi
                Касым
                1. HAPA Вчера, 17:42
                  Цитата: Касым
                  У противника Ф-35, которого "наведут" с земли шансов не меньше. И какие такие ракеты у Ф-35 для дальней руки (чтобы иметь преимущество в ДВБ), максимум что есть это 120км-200км. А радиус действия ракет С-400?

                  JSOW-ER-560 км....
                  Цитата: Касым
                  Пока ракеты все старые - и надо полагать на них есть свои комп. РЭБ.

                  который у F-35 очень мощный.
                  Цитата: Касым
                  При нормальном взлетном весе тяговооружение 0,6 - 0,7 - Вы считаете это нормальным!? При максимальном чуть более 1 - но тут не до БВБ (БМБ).

                  А посчитать сами сможете?
                  F-35A вес 13290 кг + топливо 4000 + оружие 2000кг,тяга на форсажи F-135 19 500. Считаем
                  19500/19290=1,01.
                  Сравним c су-30. Вес пустого 18.800 тяга двух AЛ-31ф 25.000кг. Добавляем те же условия 4000тоны топлива и 2000 тоны оружия.
                  25000/24800= 1,008
                  F-16 9000кг+ 4000кг топлива и 2000 кг АСП
                  с тягой на фоорсажи 13 146 кг для GE F110-GE-129.
                  Считаем 13146/15000кг= 0.8764
                  Для конфиграция с ракетам В-В на будет еще меньше.
                  Цитата: Касым
                  Для БВБ наружная подвеска для Ф-35 "обреминительна" - слабое тяговооружение, а внутренние просто малы для хорошой собачей свалки (это уровень МиГ-21 по вооружению-4ракеты пусть при всей отработки всеракурсного наведения). Да и как потом сваливать с БВБ, если скорость максимальная маленькая (1900км\ч)?

                  Лучше чем или на уровне самолетов 4 поколения. Уф с внешней подвеской мало какой самолет имеет более 1900км/ч.
                  Все неплохо, пилота более чем довольны текст выше.
                  для примера ограничения для су-27 (без вооржения)
                  1. Максимальная скорость и число М полёта
                  V=1400 км/ч. Режим не ограничен по времени.
                  М=2,35 При М=2,15-2,3 не более 5 минут.
                  При М=2,3-2,35 не более 1 минуты.
                  С серии 2001
                  При М=2,15-2,35 не более 5 минут.
                  P.s. ртуть тут вообще причем ? помех радиовзрывателям боеприпасов
                  HAPA
                  1. Касым Вчера, 18:26
                    Ракета для ДВБ 180 км - вот что имел в виду. А про то, что Вы пишете целая куча преград от эшелонов ПВО + РЭБ; и они дозвуковые - на таком расстоянии и самолет поднять и перехватить успеет. И что выдающегося в тяговооружении Вы увидили? Движок замечательный, но один (см. ресурс в 1500-4000часов). Посмотрим как поведет себя, т.к. он новый. Все что думаю про ТТХ отписался ниже.
                    У ракеты Града боеголовка простая, ни то что в ракете в-п (в-з). С насыщенной электроникой способов воздействия увеличивается. hi
                    Касым
                    1. Комментарий был удален.
                    2. HAPA Вчера, 19:10
                      Цитата: Касым
                      Ракета для ДВБ 180 км - вот что имел в виду. А про то, что Вы пишете целая куча преград от эшелонов ПВО + РЭБ; и они дозвуковые - на таком расстоянии и самолет поднять и перехватить успеет. И что выдающегося в тяговооружении Вы увидили?

                      Обычная тяговоружоность, не хуже чем у других и лучше чем у того кого он заменят F-16. А вскрытие пво это тоже целя схема.


                      Цитата: Касым
                      Посмотрим как поведет себя, т.к. он новый. Все что думаю про ТТХ отписался ниже

                      отлетал он уже более 70000 часов..
                      HAPA
            2. HAPA Вчера, 17:07
              Цитата: Касым
              На минусы, которые я обозначил у Ф-35 Вы что-то ничего не написали. А это главное.

              который только в вашей голове... Вот в чем проблема. wink F-35A по всем ТТХ лучше, чем F-16 и F/a-18ef и даже не уступит в ДВБ F-15
              Чуть выше ответил.

              Цитата: Касым
              Вспомните случай в прошлом году, когда сирийцы выманили Ф-22. Пустые Су-24 сирийских ВВС летали над курдскими территориями, где были американцы. А потом МО заявило, что на их перехват вылетели Ф-22 (не думаю, что они с линзами шли на перехват) - это говорит о том, что ВКС РФ все отслеживало, даже маршруты полета рисовали. Ф-22 РФ и в Японии отслеживало. Так что полагаться на стелс я бы особо не стал - они еще как-то против бортовых РЛС имеют преимущества, но перед наземными ... тут уж извините, "энергетика" не та.

              Да и с линзами. И как раз ВВС США сразу завил,что на перехват вылетел F-22(пилот установил визуальных контакт с су-24) до ближайшего РЛС РФ было километров 400 не меньше.

              HAPA
              1. Касым Вчера, 17:59
                Уважаемый, а Вы верите в те ТТХ, которые они выдают? Вот например. Впереди стоит АФАР со свыше 1000 независимыми элементами, к каждому из которых подведены 3 провода (не композит какой-то, а металл). Представьте теперь те жгуты проводов к этому АФАР, а они ведь в носовой части, площадью свыше 1 м.кв. А каком ЭПР в 0,001 может идти речь спрашивается? Или вот на тот один двигатель. При БВБ осколки будут летать (зачем же они туда АП воткнули, весом под 10% от самолета) и что делать с одним движком? При попадании заклепки придется "на выход" идти. А какой надежности можно говорить?
                Хорошо переидем к ТТХ. Я в комменте выше немного ошибся, т.к. по памяти писал. Итак. Тяговооружение. При боевой ( 50%!!! топлива) около 1(т.е дальность 500км - что было одним из минусов МиГ-29), при нормальной нагрузке до 0,8; при максимальной 0,6. И что выдающегося для истребителя можно здесь увидить, уважаемый? Или та макс. скорость в 1700-1900 км/ч? Так МиГ-21 летал.
                Или вот ДВБ, ракеты-то старые, максимум 180 км. - смотрите ттх российских ракет, тем более ЗРК С-300(400).
                И чего это тогда американцы не потушили все ПВО и не спасли от "геноцида" в Алеппо сирийцев; если у них есть Ф-22 - верещали на весь мир, а ничего не делали для спасения? hi
                Россия себя так ведет в Сирии, что явно не видит "супер-пупер стелс" Ф-22. laughing
                Касым
                1. HAPA Вчера, 18:25
                  Цитата: Касым
                  Уважаемый, а Вы верите в те ТТХ, которые они выдают? Вот например. Впереди стоит АФАР со свыше 1000 независимыми элементами, к каждому из которых подведены 3 провода (не композит какой-то, а металл). Представьте теперь те жгуты проводов к этому АФАР, а они ведь в носовой части, площадью свыше 1 м.кв. А каком ЭПР в 0,001 может идти речь спрашивается? Или вот на тот один двигатель. При БВБ осколки будут летать (зачем же они туда АП воткнули, весом под 10% от самолета) и что делать с одним движком? При попадании заклепки придется "на выход" идти. А какой надежности можно говорить?

                  Уголь наклона полотна РЛС... Для этого его и располагают так.

                  При попадание ракеты В-В самолет скорей всего упадет 2 двигателя его не спасут.

                  Взрыв одного двигателя и это без ракет.
                  Цитата: Касым
                  Хорошо переидем к ТТХ. Я в комменте выше немного ошибся, т.к. по памяти писал. Итак. Тяговооружение. При боевой ( 50%!!! топлива) около 1(т.е дальность 500км - что было одним из минусов МиГ-29), при нормальной нагрузке до 0,8; при максимальной 0,6. И что выдающегося для истребителя можно здесь увидить, уважаемый? Или та макс. скорость в 1700-1900 км/ч? Так МиГ-21 летал.

                  Как может быть самолет над полем боя с полными бакам?
                  Скрость для БВБ не более 900км/Ч
                  Вот орранечния для пуска ракет СУ-27
                  ракета точки подвески Диапазон пуска ракет
                  Р-73 5, 6, 7, 8 Н < 15000 м на V= 300 – 1100 км/ч
                  Допустимые углы атаки:
                  а) для самолётов без подвесок или с УР
                  М 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0
                  УАП 24˚ 23˚ 22˚ 20˚ 19˚ 18˚ 8˚
                  Для су-27.
                  То есть оптимально до 09 маха.

                  Цитата: Касым
                  Или вот ДВБ, ракеты-то старые, максимум 180 км. - смотрите ттх российских ракет, тем более ЗРК С-300(400).
                  И чего это тогда американцы не потушили все ПВО и не спасли от "геноцида" в Алеппо сирийцев; если у них есть Ф-22 - верещали на весь мир, а ничего не делали для спасения?
                  Россия себя так ведет в Сирии, что явно не видит "супер-пупер стелс" Ф-22.

                  И как ведет? А зачем и нужно было давть ПВО, если нужно и так удары наносят.
                  B второй вопрос а для какого самолета подойдут ракеты ЗРК С-300(400). для ДВБ?
                  HAPA
                  1. Касым Вчера, 19:13
                    "Угол наклона..." - в том-то и дело, что эта ЭПР - частный случай. Т.к. если я нахожусь эшелонами выше, то получаю картину маслом. И сами посмотрите сколько там "железа", явно не по стелс-технологии - возьми чуть в сторону и все. Да и вообще - Вы еще намучиетесь с его стелс-покрытием (по опыту СССР - на тех 22 уже слазиет, а наносить нужно при определенных условиях).
                    При чем тут полые или неполные баки, я имел в виду его обязательное местонахождение, т.к. он фронтовой и см. на дальность.
                    Ф-35 по своим ЛТХ дошел до рос. 4 поколения - поэтому ничего выдающегося я не вижу. Вооружен пока старыми ракетами. Электроника и движок (но повторюсь, что один) - вот это его преимущества и больше ничего. hi
                    Касым
                    1. HAPA Вчера, 19:24
                      Цитата: Касым
                      Угол наклона..." - в том-то и дело, что эта ЭПР - частный случай. Т.к. если я нахожусь эшелонами выше. И сами посмотрите сколько там "железа" явно не по стелс-технолоии - возьми чуть в сторону и все. Да и вообще - Вы еще намучиетесь с его стелс-покрытием (по опыту СССР - на тех 22 уже слазиет, а наносить нужно при определенных условиях).

                      не частный. Прочтите про отражение любой волны. Уже при 18 градусов ЭПР падает в сотни раз. физика
                      И где у F-22 слазят . опять откровенный обман будет? Я даже знаю откда вы взяли это бред мне уже нексус писал
                      "Только через два года после того, как F-22 ВВС США совершил свой боевой дебют небе Сирии , при наблюдение за проблемами стелс покрытием флота, что если его не обслуживать, может привести к тому что материал начнет отшелушиваться . Операторы(техники) только начинают видеть "морщин" в покрытие, которое делает Lockheed Martin F-22

                      Цитата: Касым
                      Ф-35 по своим ЛТХ дошел до рос. 4 поколения - поэтому ничего выдающегося я не вижу. Вооружен пока старыми ракетами. Электроника и движок (но повторюсь, что один) - вот это его преимущества и больше ничего.

                      +- Лучше чем свое предыдущие поколения F-16,AV-8,F-18.
                      F-15 это уже другой класс самолетов.
                      а вот эпр
                      ""Мероприятия по снижению заметности самолета необходимо согласовывать с возможностями и требованиями системы радиоэлектронного противодействия. Снижение уровня заметности, конечно, уменьшает потребление мощности системы радиоэлектронного противодействия, однако более важно то, что использование средств радиоэлектронного противодействия малозаметным самолетом позволяет получить значительное превосходство в воздухе.
                      " Уменьшение ЭПР с 10-15 м2 - значения, типичного для тяжелых истребителей четвертого поколения, до 0.3 м2 позволяет принципиально снизить потери авиации в боевых действиях. Этот эффект усиливается, если одновременно с использованием самолетов, имеющих малую ЭПР, применить современные средства радиоэлектронного противодействия "
                      Цитата: Касым
                      При чем тут полые или неполные баки, я имел в виду его обязательное местонахождение, т.к. он фронтовой и см. на дальность.

                      Цель рядом меньше топливо.
                      В среднем над полем боя будет не более 50%+ ракеты.
                      HAPA
          4. просто экспл Сегодня, 05:58
            вообще то когда вы разбомбили в Сирии тот объект то у Сирии не было ни панцирей , ни Торов , Торов емнип у них и сейчас нету .
            а про 73й , ну если иметь в виду арабов то да , а так то амеров во Вьетнаме до 75го "приземляли" .
            просто экспл
        2. voyaka uh Вчера, 19:09
          "За С-400 и 300 Алмаз-Антей утверждает "//////

          А что им еще делать, как ни утверждать это? wink
          Сказать правду:"мы не может стрелять по стелсам, так как наши радары их не захватывают"? И кто их купит после этого?
          Они блефуют - и правильно делают! - а сами лихорадочно пытают разработать что-нибудь более современное. В настоящее время объект менее 2 м2 они надежно не секут.
          voyaka uh
          1. Cat Man Null Вчера, 19:17
            Цитата: voyaka uh
            Они блефуют - и правильно делают! - а сами лихорадочно пытают разработать что-нибудь более современное...


            Вышел как-то на Красную плошадь мужик и заорал: - Брежнев - раздолбай и пустозвон!!!
            Мужика посадили на 12 лет: 2 - за оскобление личности, и 10 - за разглашение гостайны

            Ничего личного, просто навеяло вот request
            Cat Man Null
          2. Касым Вчера, 19:21
            Вояка, а чего тогда США не лезут в воздушное пространство Сирии - я вижу полное доминирование России!? Все эти стелс-технологии "проработаны" еще при СССР. wink
            Сказки все это - шарики в космосе засекали при совместных учениях РФ и НАТО. hi
            Касым
            1. HAPA Вчера, 19:33
              Цитата: Касым
              Вояка, а чего тогда США не лезут в воздушное пространство Сирии - я вижу полное доминирование России!? Все эти стелс-технологии "проработаны" еще при СССР.
              Сказки все это - шарики в космосе засекали при совместных учениях РФ и НАТО.

              Лезут. И наносят регулярные удары.

              Пальмира 16.12.2016
              Удары происходили в дневное время с позднего утра до раннего вечера в четверг. Поражено 14 танков, три артиллерийские системы, два здания террористов , два тактических транспортных средств, а также система захвачены артиллерия и ПВО были уничтожены. Оборудование было разрушено в районе аэродрома, к северо-востоку от города вдоль шоссе.

              В ходе операции 16 Самолеты коалиции выпустили 22 боеприпасов, уничтожено 22 цели.
              http://www.inherentresolve.mil/News/Article/10320
              65/airstrikes-destroy-isils-captured-tanks/
              HAPA
            2. meshorer Вчера, 20:29
              Касым ,уничтожение танков и огневая поддержка сухопутных войск будут производиться беспилотниками, вертолетами и ракетами Тамуз дальностью 30 км. Ф-35 тут совершенно не при чем.
              meshorer
              1. Маз Сегодня, 01:00
                Где они будут поддерживаться, на чьей территории и против кого?
                Маз
          3. saturn.mmm Вчера, 21:07
            Цитата: voyaka uh
            Они блефуют - и правильно делают! - а сами лихорадочно пытают разработать что-нибудь более современное. В настоящее время объект менее 2 м2 они надежно не секут.

            В 1986 году мы сбивали реактивные снаряды Града Осой, какая ЭПР у снаряда Града можете предположить.
            saturn.mmm
            1. meshorer Вчера, 23:28
              Сатурн , а сможете чем-то кроме ваших слов подтвердить факт перехвата Града Осой ? Я вот пару лет назад тоже сбил Гад из своего Глока-19, только доказать не могу )))
              meshorer
              1. Маз Сегодня, 01:30
                Дело было на ближнем востоке. Повадились израильтяне бомбить нашу пусковую установку. Причем получалось y них это весьма удачно. Идут 12 Фантомов на малой высоте, никто их не видит. Перед самой точкой ПВО делают горку, сбрасывают все, что есть, и быстренько уходят. Hаши арабские друзья ничего сделать не успевают. Очень уж быстро Фантомы появляются, бомбят, и исчезают. Hеделю ЗРК восстанавливается. Через неделю опять прилетают Фантомы и все повторяется. Одному нашему советнику все это надоело. Позвонил он своему приятелю - артиллеристу и попросил выделить ему на пару дней <Град>. Поставили этот <Град> в самый центр батареи, навели в небо и стали ждать. Обнаглевшие евреи опять, как по расписанию, прилетают бомбить точку. Как всегда делают горку, переходят в пике... И тут наши Ба-Бах!.. из всех сорока стволов. Кругом взрывы... В небе - 12 парашютов. Как потом оказалось, ни один снаряд так и не попал в самолет. Hо летчику-то все равно, что в него летит - болванка с тротилом или ракета ЗРК. Вот они все и подергали, кто за что успел. После этого случая долго Фантомы не прилетали бомбить нашу точку. Все разбирались, как это они смогли сбить сразу 12 самолетов?..(C)Так шшо на хитрую еврейскую Ж всегда найдётся болт с резьбой, динамитом и закоулками от ПВО
                Маз
              2. просто экспл Сегодня, 06:01
                а Вы можете подтвердить чем кроме Ваших слов что наши ПВО цели с ЭПР менее в 2 квадрата не секут ?
                просто экспл
          4. Маз Сегодня, 01:03
            А вы тут чем занимаетесь? Правду матку нам раскрываете? О том какие у нас плохие оружейники и какие чудные у евреев американские самолёты? С Азарией разберитесь сначала, вояки иудейские.
            Маз
          5. просто экспл Сегодня, 06:00
            это они лично Вам сказали , и ракеты мишени на базе ЗУР от Осы они сбивают только в видеоредакторе ?
            просто экспл
      4. Taran 75 Вчера, 12:35
        мы будем смотреть как иранцы , будут прыгать на обломках вашей вундер металлоломе lol
        Taran 75
      5. СТАРПЕР Вчера, 13:24
        Цитата: meshorer
        Ребята , вам приятно утешаться мнениями никому не известных инженеров и укрепляться во мнении, что Ф-35 - это летающийутюгвундервафляираспилбабла. Вы считаете , что все страны, закупающие эту машину . Занятно, что вы скажете над развалинами уничтоженых С-300 и С-400. Хотя догадываюсь: глупые иранцы не сумели использовать уникальнуюнеимеющуюаналоговвмире технику.

        Да хоть шатлы космические закупите...Иран тронете ,сразу разбегайтесь! То, что сейчас эта бойня идет на Ближнем, это ваша вина тоже и заплатить придется (как вам немцы платят...)))) Что испугались????
        СТАРПЕР
        1. meshorer Вчера, 13:41
          Михан мы боимся только тебя в праведном пьяном гневе , нет для нас кары страшней)))
          meshorer
    8. Маз Сегодня, 01:21
      А вот мы вас не боимся


      "По окончанию рабочего дня НЕ ОСТАВЛЯТЬ РАКЕТЫ в КОРИДОРЕ" написано на объяве. и телефон на случай пожара 8888 (самый тупой номер для идиотов) чтоб не перепутать цифры...
      Маз
    9. AndreiBelarus Сегодня, 01:54
      спорю на 100 рублей что евреи на этих самолётах поставят раком всех своих соседей даже если вы их вооружите Су-35 и Т-50 в придачу со счётам как минимум 10 к 1
      AndreiBelarus
      1. просто экспл Сегодня, 06:03
        да , сумма крупная , так рискуешь , эх рисковый ты человек Андруша . таким состоянием не каждый рисковать будет .
        просто экспл
  2. Spartanez300 Вчера, 09:28
    Да такие бабки впарить в хлам , ну и флаг вам в руки .
    Spartanez300
  3. Наблюдатель2014 Вчера, 09:48
    новому президенту нужно будет покончить с этой «бесперспективной» программой, считает обозреватель The National Review, инженер Майк Фреденбург.
    Чьёрт побьяри ! Кто тянет этого инженера за язык ! Ф 35 неприменно нужно доводить до ума! bully
    Подводя итог, Фреденбург призывает Дональда Трампа отказаться от убыточной программы и «спасти деньги американских налогоплательщиков от бесперспективного проекта», стоимость которого достигла $ 1,5 триллиона.
    Фигня какая.Ещё напечатают. laughing
    Наблюдатель2014
  4. Стройбат запаса Вчера, 09:49
    А на фотографии он так окрашен или просто обгорел? Пингвин - птица нелетающая, как его ни назови.
    Стройбат запаса
    1. Muvka Вчера, 09:52
      Месяца 2-3 назад вроде тут же была новость о возгорании двигателя. Фотка оттуда.
      Muvka
    2. APASUS Вчера, 10:09
      Цитата: Стройбат запаса
      А на фотографии он так окрашен или просто обгорел?

      Это F-35 после пожара
      На одном из F-35A на авиабазе в Айдахо во время запуска двигателя 23 сентября начался пожар, согласно Defense News.

      США закрыли ни одну программу по производству перспективного вооружения,
      но эта программа рассчитана на вливание средств союзников,так что закрыта не будет .Сейчас еще подключатся Япония и Израиль со своим софтом
      APASUS
  5. Горный стрелок Вчера, 09:52
    Наши Израильские друзья обязательно отпишутся о РЕАЛЬНЫХ проблемах этой молнии. Только годик пройдёт, не меньше. А сейчас - это вообще разговоры ни о чем.
    Горный стрелок
    1. sabakina Вчера, 10:24
      Годик-это долго. Пораньше нельзя?
      sabakina
  6. hannibal lecter Вчера, 10:22
    Надеюсь всё-таки продолжат бабки палить в плохой самолёт. Нам то в кайф. Просто им нужно идеи подкидывать. Допустим есть проблема с перегревом двигателя - нужно модернизировать самолёт так, чтобы он мог улетать в космос (там холодно) и когда там двигатели остынут, внезапно нырял в атмосферу и тратататататата. Ну или в Сибирь, но там мой шурин в пво служит. Вообще не пьёт сидит и ждёт, сидит и ждёт. Собьёт.
    hannibal lecter
  7. Кривбасс Вчера, 10:22
    О,ну если так написал цельный обозреватель из цельного таблоида - тогда конечно,надо сливать воду - что эти командующие ВВС понимают,то ли дело обозреватель желтого издания :))) Да ещё и большой специалист в авиации,сам пикейный жилет Кедми,которого многие даже в "разведчики" произвели,подтвердил :)
    Кривбасс
    1. мыслитель Вчера, 11:22
      Угу, этот Майк Фреденбург - агент Путина laughing
      Перспективный эсминец Zumwalt оказался «настоящим бедствием» для ВМС США, а его строительство – это «пустая трата денег», полагает обозреватель американского издания National Review Майк Фреденбург.
      мыслитель
      1. Кривбасс Вчера, 16:01
        Вообще - что такое это самое бульварное издание "National Review",насколько оно авторитетно в военных вопросах?То же касается и "специалиста" в этим самых вопросах.О них,в отличие, скажем,от Дифенс Ревью,никто и никогда не слыхал в среде профессиональных военных экспертов.
        Кривбасс
  8. rotmistr60 Вчера, 10:31
    В F-35 уже нельзя ничего исправить.

    Даже не буду комментировать, а тем более спорить с любителями этого аэроплана. С каждым днем все больше нареканий от тех кто уже получил эти самолеты и уже от тех кто собирался получить. "Друзьям" из Израиля я уже писал, что не стоит радоваться даренному коню не посмотрев в его зубы (формулировка была немного другая, но соответствующая).
    rotmistr60
    1. voyaka uh Вчера, 10:43
      От кого пришли нарекания? В пяти странах на нем уже интерсивно летают, ни один не потерян,
      ни одного случая катапультирования летчика.
      voyaka uh
      1. rotmistr60 Вчера, 10:49
        Я всегда уважаю ваши комментарии. Но в России есть такая поговорка - "Еще не вечер". Так, что уважаемый вояка будем посмотреть (как вы говорите).
        rotmistr60
        1. voyaka uh Вчера, 12:01
          Когда вводили в строй Ф-16 в странах НАТО, аварии и катапультирования были каждый месяц. Потеряли (за период сравнимый с нынешним с Ф-35) десятки самолетов.
          Просто тогда интернета не было, а то был бы крик до небес smile
          Я основываюсь на этом сравнении. Пока оно резко в пользу Ф-35.
          voyaka uh
          1. Маз Сегодня, 01:36
            Приколы истребителя Ф16 над Мёртвым моремКоллеги из израильского отдела компании Моторола рассказывали такую байку...
            Израиль. Пустыня над Мёртвым морем. Тренировки ВВС. Чешет Ф16 на бреющем, на кочках прыгает. Подлетает к Мертвому морю... РЕСЕТ всей навигационной системы!!! А скорость больше 400 км\час.
            Вздрючивают мотороллеров- разработчиков. Повторяют полет. РЕСЕТ!!! Повторяют весь цикл, включая операции над разработчиками многократно. В летящем самолете отлаживать программу трудно. На земле все тесты проходят на УРА. Летчики, мягко говоря, не проявляют желания летать без бортового компьютера. Район Мертвого моря - стратегически важный и Генштаб имеет всех во все дыры и даже проковыривает новые. Короче, ситуация - два туза на мизере.
            В конце концов один умник догадался. Высота Мёртвого моря - МИНУС 500 метров. Полет бреющий. Так когда этот пепелац пролетал через 0 высоты, бортовой компьютер по простому делал деление на 0 и рестарт аппаратуры, неизбежный как мировая революция.
            С тех пор этот случай - неизменная часть Моторольского курса по микроконтроллерам.
            Прислал Дмитрий Обухов на сайт PodSos.ru
            Думаю по аналогии с ф16 и с фу35 вы тоже потрахаетесь.
            Маз
      2. НЕКСУС Вчера, 11:58
        Цитата: voyaka uh
        От кого пришли нарекания? В пяти странах на нем уже интерсивно летают, ни один не потерян,
        ни одного случая катапультирования летчика.

        Просто летать и тренироваться это конечно здорово,но...самым железобетонным показателем потерь или непотерь будет использование Ф-35 в боевых условиях. И тут,боюсь,ваше упование на "фантастическое" ЭПР может сыграть с вами плохую шутку.
        Кстати,как израильские эксперты,так и матрассовские в один голос говорят о том,что ЭПР Раптора -0,001 м...а российские эксперты утверждают ,что ЭПР ящера -0,3-0,5 м...так кому верить?
        НЕКСУС
        1. voyaka uh Вчера, 19:16
          Российские экперты понимают, что признать ЭПР 0.001-0.005 Рэптора и Лайтинга , значит расписаться в их полной невидимости для ПВО России. Ведь в ТТХ комплексов и ракет
          минимум для обнаружения и стрельбы - 0.5 м2. Хотя реально они настроены на 2 м2.
          И за это экспертов не похвалят.
          voyaka uh
          1. НЕКСУС Вчера, 19:19
            Цитата: voyaka uh
            Ведь в ТТХ комплексов и ракет
            минимум для обнаружения и стрельбы - 0.5 м2. Хотя реально они настроены на 2 м2.

            Вы знаете реальные ТТХ модернизированных С-300 и С-400? Не поделитесь?
            Тота матрассы запрашивают у нас разрешения,чтобы залететь на территорию Сирии...видимо они очень культурные и вежливые.
            НЕКСУС
            1. HAPA Вчера, 20:11
              Цитата: НЕКСУС
              Тота матрассы запрашивают у нас разрешения,чтобы залететь на территорию Сирии...видимо они очень культурные и вежливые.

              Информируют, не спрашивают. Это разные вещи.
              Регулярно наносят удары в Сирии
              HAPA
            2. voyaka uh Вчера, 20:59
              С Россией разговаривают осторожно не из-за ПВО, а из-за МБР. Это - козырной туз.
              Никто не полезет проверять ПВО России, чтобы не нарваться на глобальные неприятности. Поэтому у Алмаза-Антея есть время придумать новое поколение радаров, по которым можно будет вести стелсы и попадать по ним. Там не дурачки работают - придумают. Но на это, плюс производство, плюс оснащение - уйдет время.
              Не месяцы - годы. Пока что пострадать могут только иностранные клиенты. Но все
              можно будет списать на тупость "туземцев". Так что особых проблем у России нет.
              voyaka uh
              1. НЕКСУС Вчера, 21:02
                Цитата: voyaka uh
                Там не дурачки работают - придумают. Но на это, плюс производство, плюс оснащение - уйдет время.

                Вы не ответили на мой вопрос- ОГЛАСИТЕ ТТХ РАДАРОВ ПОСЛЕДНЕЙ МОДИФИКАЦИИ С-300 И С-400.
                НЕКСУС
          2. saturn.mmm Вчера, 21:10
            Цитата: voyaka uh
            Российские экперты понимают, что признать ЭПР 0.001-0.005 Рэптора и Лайтинга

            Вы тешите себя иллюзиями.
            saturn.mmm
            1. voyaka uh Вчера, 21:41
              Мы обменялись мнениями. Я прочитал все посты оппонентов и уважаю и их точки зрения fellow
              voyaka uh
              1. saturn.mmm Вчера, 23:48
                Цитата: voyaka uh
                Мы обменялись мнениями. Я прочитал все посты оппонентов и уважаю и их точки зрения

                Плюсы Ф-35 на мой взгляд: американцам удалось разместить большие внутренние топливные баки, весьма продвинутое БРЭО и электронно-оптическая система, кстати, разнесенная.
                Естественно это шаг вперед но не звезда смерти.
                saturn.mmm
  9. Spitfire Вчера, 11:15
    Цитата: Невский_ЗУ
    Сейчас подтянутся друзья из Израиля, и скажут, что их Ф-35, благодаря еврейской прошивке и софту, работают лучше, включая конструктивные особенности двигателя, сплавов и конструкции в целом)) fellow И только "лапотная" Россия проводит летные испытания Т-50 почти 10 лет, проводя какие-то нагрузки на планер, бесконечные стендовые испытания. Вот другое дело утюг, полет которого и аэродинамику постоянно корректирует компьютер. И вообще, почему русские, используя принцип "открытой архитектуры", разносят бортовые компьютеры и системы отдельно на панели, а не как американцы в единый комп, который потом глючит от работы одновременно в 10 приложениях)) laughing Ух уж эти русские, наверно на Т-50 еще и дублировать будут аналоговую панель? wassat


    "Другой важнейшей особенностью Т-10 впервые в отечественной истребительной авиации должна была стать реализация концепции продольной статической неустойчивости самолета на дозвуковых скоростях полета с обеспечением его продольной балансировки в полете посредством автоматики четырехкратно резервированной электродистанционной системы управления (ЭДСУ). Идея замены традиционной механической проводки управления на ЭДСУ была уже использована ОКБ при создании самолета Т-4, испытания которого подтвердили правильность основных технических решений. Принятие концепции продольной статической неустойчивости (иначе - "электронной устойчивости") сулило серьезные преимущества: для балансировки самолета на больших углах атаки требовалось отклонение стабилизатора носком вверх, при этом его подъемная сила складывалась с подъемной силой крыла, что давало существенное улучшение несущих свойств истребителя при незначительном росте его сопротивления. Благодаря использованию интегральной статически неустойчивой компоновки Су-27 должен был обрести исключительные маневренные характеристики, позволяющие ему выполнять в воздухе эволюции, недоступные самолетам обычной схемы, и иметь большую дальность полета без подвесных баков."

    Надеюсь, Америку я для вас не открыл ?:-)
    Spitfire
  10. a.s.zzz888 Вчера, 11:47
    Где там наши форумчане, трубящие и радущие за фи-35?
    Вот и я говорю, не всё то хорошо, что дорого и блестит! bully
    a.s.zzz888
    1. Кривбасс Вчера, 16:55
      Пока что они летают в 5 странах и о каких-то жалобах не было слышно.А,да,это же написал некий "инженер" из бульварного издания,он-то знает точно :)))
      Кривбасс
      1. Маз Сегодня, 00:59
        Летают так что никто на их сверхспособности и внимания не обращает, заштатненько летают, блёкло, как троечники на уроках.
        Маз
  11. PENZYAC Вчера, 11:53
    Цитата: APASUS
    Цитата: Стройбат запаса
    А на фотографии он так окрашен или просто обгорел?

    Это F-35 после пожара
    На одном из F-35A на авиабазе в Айдахо во время запуска двигателя 23 сентября начался пожар, согласно Defense News.

    США закрыли ни одну программу по производству перспективного вооружения,
    но эта программа рассчитана на вливание средств союзников,так что закрыта не будет .Сейчас еще подключатся Япония и Израиль со своим софтом

    Жаль Украина в этом ... ещё не участвует... request
    PENZYAC
  12. Altona Вчера, 12:04
    Цитата: Арон Заави
    Да ладно. С нами спорить легко и ссылаться на какого то обозревателя желтого листка можно. Спорьте с ними.

    --------------------------------
    Генерал может хоть "имперские звездолеты" просить и нахваливать, хоть какую другую "звезду смерти", но есть же еще и Конгресс, где можно инициировать слушания по этой программе. Сам Трамп уже склоняется к реанимации проектов Боинга по F/A-18 Super Hornet, по дальнейшей модернизации F-15..
    Altona
  13. Altona Вчера, 12:07
    Цитата: Spitfire
    Благодаря использованию интегральной статически неустойчивой компоновки Су-27 должен был обрести исключительные маневренные характеристики, позволяющие ему выполнять в воздухе эволюции, недоступные самолетам обычной схемы, и иметь большую дальность полета без подвесных баков."

    ------------------------------------
    Вы тут про сверхманевренность, в Пентагоне это свойство отбросили за ненадобностью, их концепция бомбить не входя в зону поражения огневых и прочих средств противника.
    Altona
  14. Altona Вчера, 12:08
    Цитата: voyaka uh
    От кого пришли нарекания? В пяти странах на нем уже интерсивно летают, ни один не потерян,
    ни одного случая катапультирования летчика.

    --------------------------------
    Как говорил Туполев, при хорошей тяге и кирпич полетит. Задачи огневые он выполняет?
    Altona
    1. voyaka uh Вчера, 19:17
      Конечно good еще как!
      voyaka uh
  15. кеп Вчера, 12:17
    «спасти деньги американских налогоплательщиков от бесперспективного проекта», стоимость которого достигла $ 1,5 триллиона.

    «Пришло время взглянуть правде в глаза: из-за роковых ошибок, допущенных в ходе проектирования самолета 20 лет назад, F-35 будет вечно страдать от "проблем с весом" и перегрева. Таким образом, в рамках этой программы мы никогда не получим надежного, недорогого самолета», – пишет автор.


    Как говорится: "пиво без водки,деньги на ветер" laughing
    кеп
    1. СТАРПЕР Вчера, 12:38
      Цитата: кеп
      Как говорится: "пиво без водки,деньги на ветер"

      Вот для этого и "Искандеры " в Сирии...! wassat Израиль наглеть начал и ООН уже даже с США посылать...С Россией так не выйдет "товарищи" , вы знаете русских!!!! Мы шутить не будем...и Хесболла с нами согласна..))) Я прав ватник? soldier
      СТАРПЕР
      1. кеп Вчера, 12:54
        Цитата: СТАРПЕР
        Цитата: кеп
        Как говорится: "пиво без водки,деньги на ветер"

        Вот для этого и "Искандеры " в Сирии...! wassat Израиль наглеть начал и ООН уже даже с США посылать...С Россией так не выйдет "товарищи" , вы знаете русских!!!! Мы шутить не будем...и Хесболла с нами согласна..))) Я прав ватник? soldier


        Прав на все 100. soldier
        кеп
        1. СТАРПЕР Вчера, 13:46
          Цитата: кеп
          Цитата: СТАРПЕР
          Цитата: кеп
          Как говорится: "пиво без водки,деньги на ветер"

          Вот для этого и "Искандеры " в Сирии...! wassat Израиль наглеть начал и ООН уже даже с США посылать...С Россией так не выйдет "товарищи" , вы знаете русских!!!! Мы шутить не будем...и Хесболла с нами согласна..))) Я прав ватник? soldier


          Прав на все 100. soldier

          Кэп , я не верю своим глазам !!! drinks Волну поймали одну..? Сайт нужно закрывать , на обновление...))))))) fellow
          СТАРПЕР
  16. HAPA Вчера, 12:53
    Какие же дебильные стати тут обсуждают...
    По его словам, «разработчики облегчили F-35 за счет демонтажа необходимого вооружения и упрощения системы обеспечения безопасности полетов»

    Это что такое??? Какое вооружения c него сняли и что упростили?
    Кроме того, утверждает обозреватель, «выполненные из особого сплава алюминия элементы конструкции F-35 просто не выдерживают высоких перегрузок».

    Да 99% самолетов сделаны из алюминия. У F-35A экспозиционные перегрузки 9G, на стенде самолет провел более 20.0000 часов. и общий налет более 75000
    Уровень крике ужасен. Да и как я тут не разу еще не видел,что бы кто то смог объективно написать чем же F-35 плох.
    Средний уровень " не среляющия пушка F-35" Нексуса
    HAPA
  17. фа2998 Вчера, 14:02
    Цитата: voyaka uh
    К концу года у нас будет эскадрилия.Ф-35 сходят с конвеера, как пирожки, по 5 штук в месяц.

    В конце концов американцы доведут Ф-35-недаром столько денег ввалили-жалко.Да и темпы производства хорошие.У нас на весь год план 5 штук!И то говорят не в части а на испытания.
    Наконец у американцев есть Ф-22.Сейчас не производят,но могут возобновить.Был случай-отказались от В-1А,но потом модифицировали и до сих пор В-1В летает. hi
    фа2998
    1. romandostalo Вчера, 20:38
      Да они их все израильтянам впарят, а потом выпуск прекратят, а не ещё австралийцы шлемы закупили....
      romandostalo
  18. AwaZ Вчера, 14:48
    вообще , если серьезно , то я вполне нормально отношусь к тому что американцам удается втюхивать свою неимоеверно переоцененную технику , даже евреям . То ли это сговор то ли американцы превзошли евреев . ХОтя не спорю что продать американцы могут все что угодно ( даже у меня на работе американцев нанимали что б продавать продукцию )
    Наверно все же когда то в будущем американцам и их союзникам все же удастся сделать из ф 35 худо бедно летающий и работающий самолет . Хотя может и нет , так как прецеденты у них уже были .
    Но сначала я хотел напомнить историю . Сначала недавнюю: как я понимаю что 22 что 35 изначально обзывались самолеты невидимки , потом малозаметные а сейчас как то еще более изощренно их обзывают , хотя явно наблюдается деградация изначальных характеристик . Так же деградируют и основные ТТХ и по другим направлениям , в силу того что в процессе доработки вылазят новые и новые проблемы , которые все более опускают возможности самолета в более низкие классы и категории, только для того что б он продолжал летать и хоть как то его продавать , так как лохов хватает и они хавают все то что им плетут , да и вариантов у лохов других нет . Они уже давно посажены на крючок .
    Далее вторая история из более далекого прошлого. Был в свое время у СССР танк Т 34 , очень он был грубоват до конца не доработан , но обладал достаточно приличными характеристиками для своего времени ( практически не имел конкурентов) и достаточно не плохо воевал , при должном уходе да и стоил копейки . Но немцы , не будь немцами , решили переплюнуть русских и создали Тигр ( так называемый ) которые полностью превосходил Т 34 по всем параметрам , а по цене дак вообще в разы . Тигр реально был хорошей машиной , я считаю даже что одной из лучший во 2 мировой , но слишком был он сложным и дорогим и как оказалось еще и его изначальный противник ) т 34 который ) научился с ним бороться : сначала танкисты просто загоняли тигров вдвоем втроем и расстрелливали в борта , а получив более мощное орудие и в одиночку даже научились бороться . А уж когда советы ИС 2 сделали , то Тигр этот уже только из засад воевал и как бы его не модернизировали , так вот и бесславно войну закончил . Хотя с точки зрения технических характеристик - был одним из лучших танков. А что Ис что Т 34 стоили гораздо дешевле и производились в гораздо больших количествах и ухода и обслуживания требовали гораздо меньше и тд и тп.. Я вообще не удивлюсь , если сирийцам как нить удасться на Миг 21 загнать одного такого еврейчика
    AwaZ
    1. Кривбасс Вчера, 16:28
      Мечты,мечты :)))
      Кривбасс
      1. Кривбасс Вчера, 18:10
        Они уже "загоняли" обыкновенные Ф-15/Ф:16 :)))
        Кривбасс
  19. Zomanus Вчера, 16:08
    А я лично за то, что бы не закрывать этот проект.
    И даже больше, открыть еще штук 5-10 подобных проектов.
    Иначе над чем мы тут угорать то будем...
    Zomanus
  20. Spitfire Вчера, 18:23
    Цитата: Altona
    Цитата: Spitfire
    Благодаря использованию интегральной статически неустойчивой компоновки Су-27 должен был обрести исключительные маневренные характеристики, позволяющие ему выполнять в воздухе эволюции, недоступные самолетам обычной схемы, и иметь большую дальность полета без подвесных баков."

    ------------------------------------
    Вы тут про сверхманевренность, в Пентагоне это свойство отбросили за ненадобностью, их концепция бомбить не входя в зону поражения огневых и прочих средств противника.


    Я не только про "сверхманевренность". Не факт, что "сушкой" можно будет вообще нормально управлять, если каким-то образом отключить "умность" ЭДСУ.
    Spitfire
    1. voyaka uh Вчера, 19:22
      Если отключить? Вернее, если отключится... Сразу - катапультироваьтся! Как и на Ф-16.
      voyaka uh
    2. romandostalo Вчера, 20:47
      Так сейчас ни одним так нельзя управлять, АН-2 сколько угодно, а вспомните сколько было шума вокруг Ф-114, и ведь прозвище Хромой Гоблин не мы ему дали...
      romandostalo
  21. Zaurbek Вчера, 20:17
    Даже если нет ЭДСУ, например в ранних МИГ-29 при нарушении усилителя самолет дальше не полетит...
    Zaurbek
  22. doubovitski Вчера, 21:11
    Цитата: истопник
    Цитата: Dart2027
    Возможно, я специально не выискивал именно эту тему, но несколько раз попадались публикации и в них его отнюдь не хвалили.


    С кем вы спорите? Ну откровенная же брехня.
    «Опрос был по 6-7 критерям: дальний бой, ближний, вираж и т.д.»
    Где и кем проводился? В опросе бывает либо 6, либо 7 критериев.
    6,5 не бывает никогда. Названо, кстати, только три. И уже из них ясно - сказана чушь. Ну какой у этого утюга «ближний бой», какой «вираж»?

    А с другой стороны, что евреям остаётся делать, если больше никто халявы не дает? А стырить - не удаётся. Ешь г... да нахваливай.
    Наглядная иллюстрация русской поговорки - на халяву и уксус сладкий.

    Вообще-то железяку ценой в 485 мил. зелёных халявой не назовёшь. Это цена за саму машину и цену эксплуатации в течение всего срока службы.
    Ровно столько же стоит кусок чистого золота такой же массы, что и эта приблуда. Так что, наши дорогие партнёры из Тель-Авива будут забивать гвозди золотым молотком. И не дай Бог, враги Израилевы научатся сбивать эти "невидимки". Кстати говоря, они плохо заметны ровно до момента, когда пилот включит свой локатор. То есть- не видим, пока не видит сам. Такая вот игра в салочки с завязанными глазами Но вот захочет посмотреть вокруг и сразу будет видим сам. Теоретически нет обоснования сделать луч локатора невидимым. Который, кстати, определяется врагом гораздо эффективней. Поскольку враг видит прямой сигнал луча, а сам пилот- отражённый, что на многие порядки сильнее.
    doubovitski
    1. dvina71 Сегодня, 00:52
      Цитата: doubovitski
      Кстати говоря, они плохо заметны ровно до момента, когда пилот включит свой локатор

      У любого самолета есть локаторы бокового обзора,их не отключают,кроме того..работает аппаратура позволяющая ориентироваться в пространстве..высотометр например.. Так что светится любой самолет.даже при отключенном основном локаторе.
      НУ и надо добавить,что ПВО выстраиваемое российскими ВС МНОГОУРОВНЕВОЕ. Где с-300,400 центр,а кроме того есть ЗУ среднего,малого радиуса и пассивные средства обнаружения.
      В таких условиях вскрыть можно либо послав на убой пачку ненужных ЛА,затем на перезарядке отстреляться по обнаруженным ПУ из лайтнингов. Или..используя складки местноти,профиль поверхности.. подобраться как можно ближе к ПУ и тем самым уменьшив время реакции ,нанести удар.
      Зы..еще хосется добавить..

      И тут только зависти от воли и целей российского руководства.. И как бысто ПВО Ирана получит данные с такого комплекса.. РАботающего..скажем в Армении.. Или на каспийском побережье.
      dvina71
  23. doubovitski Вчера, 21:21
    Цитата: HAPA
    ......
    Уровень крике ужасен. Да и как я тут не разу еще не видел,что бы кто то смог объективно написать чем же F-35 плох.
    Средний уровень " не среляющия пушка F-35" Нексуса


    Посмотрите здесь.

    http://ostkraft.ru/ru/articles/1792
    doubovitski
  24. Дулат Вчера, 22:38
    Уверен что на 1,5$ триллионный проект США Россия придумают ассиметричный ответ за 1 лярд деревянных(типа радары на новых принципах)
    Дулат
    1. Дормидонт2 Вчера, 23:46
      уже делают в РФ образцы РОФАР
      Дормидонт2
  25. Дормидонт2 Вчера, 23:46
    су35 видит цель с эпр о,3 за 200 км, если американцы так уверены что их стелсы невидимы, почему бы им не проверить свои ф22 на су35, с300(400) ..ведь просто надо ф22 приблизиться к су35 на расстояние 180-190 км и спросить у пилота су35 видит он ф22 или нет, думаю эта информация будет полезна для Пентагона, а также проверить видит ли пилот ф22 су35 с включенными рэб-хибинами , рос.пилотам тоже было интересно узнать )) су35 легко обнаруживали стелс бпл США ударный винтовой в Сирии и сопровождали их
    Дормидонт2
  26. Region39 Сегодня, 00:27
    Я не могу понять одной вещи, неужели американцы настолько упоротые, что не откажутся от этого утюга даже в том случае, если его стоимость возрастет в разы. но проблемы при этом останутся те же....Что в данной разработке такого, что от нее нельзя отказаться...? Потеря имиджа...??? Куча уже вложенных в него денег...??? Что в контракте есть такого, что даже Пентагон не может зарубить этот проект....и переключиться на другой, реально перспективный...??? Сдается мне, что такого проекта нет и в обозримом будущем не просматривается и они не могут признать тот факт, что американская инженерная мысль в самолетостроение находится в жутком тупике, не способная предложить что либо стоящее.
    Region39
  27. Маз Сегодня, 00:56
    Аплодисменты Израилю за целование вундер вафли в обтекатель локатора, воздушный парад и безмерную радость.
    Маз

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня