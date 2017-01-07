Обозреватель: Трампу необходимо покончить с «бесперспективным» F-35

Истребитель F-35 стал одним из самых больших провалов в истории авиационной промышленности США, и новому президенту нужно будет покончить с этой «бесперспективной» программой, считает обозреватель The National Review, инженер Майк Фреденбург.«В F-35 уже нельзя ничего исправить. Серьезные инженерные ошибки были допущены еще на этапе проектирования самолета и подобного рода "огрехи" не поддаются корректировке», – пишет автор.Фреденбург указывает на нерациональный подход конструкторов компании «Локхид-Мартин» к задаче снижения веса самолета. По его словам, «разработчики облегчили F-35 за счет демонтажа необходимого вооружения и упрощения системы обеспечения безопасности полетов», и «в итоге, перспективному истребителю придется избегать столкновения с противником и осуществлять боевые задачи в сопровождении других самолетов».Кроме того, утверждает обозреватель, «выполненные из особого сплава алюминия элементы конструкции F-35 просто не выдерживают высоких перегрузок». Также серьезной проблемой является «нестабильная работа двигательной установки и постоянные неполадки в системе охлаждения».– пишет автор.Подводя итог, Фреденбург призывает Дональда Трампа отказаться от убыточной программы и «спасти деньги американских налогоплательщиков от бесперспективного проекта», стоимость которого достигла $ 1,5 триллиона.