07:34 08 января

Картер: Москва ничего не сделала в Сирии для победы над ИГ

Владимир Путин «не сделал ничего», чтобы помочь в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ), в своей внешнеполитической деятельности он придерживается принципа «открытого противостояния США», заявил глава Пентагона Эштон Картер.

Картер: Москва ничего не сделала в Сирии для победы над ИГ


По его словам, российский президент «пытается препятствовать попыткам США нарастить влияние в мире». В связи с этим Вашингтону и Москве становится всё труднее найти точки соприкосновения.


«Я думаю, это то, что стабильно растет под руководством Путина», – сказал Картер, добавив, что именно в этом Путин видит свою задачу.

Успех внешнеполитической деятельности российского президента «определяется не результатами на местах, а уровнем дискомфорта, который он может создать в остальной части мира», заявил он.

Глава Пентагона отметил, что такая политика Кремля мешает американской администрации «наводить мосты с российскими лидерами».

Напомним, до отставки Эштона Картера осталось несколько дней – с приходом новой администрации он покинет пост министра обороны США.

Использованы фотографии: REUTERS
41

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75
  1. Spartanez300 Вчера, 10:04
    Такое может сказать только тот кто на самом деле ни чего не сделал .
    Spartanez300
    1. СТАРПЕР Вчера, 10:07
      Цитата: Spartanez300
      Такое может сказать только тот кто на самом деле ни чего не сделал .

      В точку, последние вопли а администрации Обамы!!!! Трам памп памп....
      СТАРПЕР
      1. oleg-gr Вчера, 10:18
        Ну да, пришло время для таких заявлений. "Супер крутые америкосы и их коалиция сделала всю работу, а русские и сирийцы сидели в убежищах и ждали наступления данного момента". Что то этот главный НАТОвец молчит про "победу в Ираке". Так собирались Мосул взять для избрания старушки на пост президента США.
        oleg-gr
        1. 210окв Вчера, 12:13
          Пора бы ему и пересмотреть риторику-вот вот кресло вышибут..То то я гляжу на фото ПЕЧАЛЬКА.. wassat crying
          Цитата: oleg-gr
          Ну да, пришло время для таких заявлений. "Супер крутые америкосы и их коалиция сделала всю работу, а русские и сирийцы сидели в убежищах и ждали наступления данного момента". Что то этот главный НАТОвец молчит про "победу в Ираке". Так собирались Мосул взять для избрания старушки на пост президента США.
          210окв
      2. Koshak Вчера, 12:10
        Цитата: СТАРПЕР
        В точку, последние вопли а администрации Обамы!!!!

        Посмотрим, что он будет говорить после того, как его выкинут из кресла. У них, обычно, отставные политики начинают прозревать.
        Koshak
    2. vovanpain Вчера, 10:38
      Успех внешнеполитической деятельности российского президента «определяется не результатами на местах, а уровнем дискомфорта, который он может создать в остальной части мира», заявил Картер.

      Уж чья бы корова мычала,а звезднополосатая бы лучше помолчала. negative
      vovanpain
      1. bouncyhunter Вчера, 10:45
        Я бы этих звёздно-полосатых картеров на кол ! Дерьмократизаторы , ититьская богомышь ! am
        bouncyhunter
        1. vovanpain Вчера, 10:48
          Цитата: bouncyhunter
          Я бы этих звёздно-полосатых картеров на кол ! Дерьмократизаторы , ититьская богомышь ! am

          Здрав Будь drinks hi Боярин!Не надо их на кол.Этот недалекий все равно уходит,ну а постебатся над полосатиками всегда повод найдется.Они сами себе погубят. drinks hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Вчера, 10:51
            Пока есть Матрасия и Скакляндия мы от скуки точно не помрём ! hi drinks
            bouncyhunter
    3. leshiy076 Вчера, 11:00
      Самое интересное еще впереди. Это сейчас, пока он в должности, он говорит такие вещи. Но потом, спустя годы, когда таких марионеток начинают все забывать, эти люди, как ни странно, начинают говорить вполне вменяемо. И я нисколько не удивлюсь, если вдруг, через несколько лет тот же Картер скажет, что победить ИГ удалось только благодаря России.
      leshiy076
    4. knn54 Вчера, 11:21
      Так какая Москва:
      Москва, Айдахо
      Москва, Айова
      Москва, Канзас
      Москва, Мэн
      Москва, Огайо
      Москва, Техас
      Москва, Пенсильвания
      Москва, Теннесси
      Москва, Вермонт
      Москва, Висконсин
      Или ВСЕ 36(?)...
      knn54
    5. Starover_Z Вчера, 11:23
      Глава Пентагона отметил, что такая политика Кремля мешает американской администрации «наводить мосты с российскими лидерами».

      Странно, что он тут не вспомнил (или не напечатали) про их выкормышей - НКО, которые уже доболтались в России и "пошли под нож", как злостные сорняки ! Это его фраза к ним больше подходит !
      Starover_Z
      1. Ныробский Вчера, 12:01
        Цитата: Starover_Z
        Странно, что он тут не вспомнил (или не напечатали) про их выкормышей - НКО, которые уже доболтались в России и "пошли под нож", как злостные сорняки ! Это его фраза к ним больше подходит !

        Ну как же?!!! Как раз, он их и упомянул
        Глава Пентагона отметил, что такая политика Кремля мешает американской администрации «наводить мосты с российскими лидерами».

        очевидно имея в виду таких "лидеров" как Явлинский или Касьянов, рейтинг которых заслуженно болтается с большой погрешностью в районе 1%)))))))
        Ныробский
    6. papas-57 Вчера, 12:01
      Последние деньки сидит в этом кресле, нужно хоть чем-нибудь отметится. Так же напомнить миру о решающем вкладе в борьбе с ИГИЛ данного ведомства во главе с ним.
      papas-57
    7. Сергей-8848 Вчера, 13:22
      Бездарный министр обороны США, ничего, кроме понтов, не сделавший для обороны тех самых штатов. Бюджет приподнял - уже молодец.
      Сергей-8848
  2. Смог Вчера, 10:04
    такая политика Кремля мешает американской администрации «наводить мосты с российскими лидерами».


    Огласите пожалуйста полный список этих "лидеров". Может мы кого еще не знаем......
    Смог
    1. кеп Вчера, 10:39
      Цитата: Смог
      такая политика Кремля мешает американской администрации «наводить мосты с российскими лидерами».


      Огласите пожалуйста полный список этих "лидеров". Может мы кого еще не знаем......


      Чтобы и не отпевать? wassat
      кеп
      1. Смог Вчера, 11:19
        Чтобы и не отпевать?


        Наоборот, всех, скопом. feel Страна же должна знать своих "героев" negative
        Смог
    2. Комментарий был удален.
      1. Смог Вчера, 10:46
        ты вместо "п" букву "л" напечатал ! Непорядок !

        Ой, без злого умыслу. belay Сослепу! wassat
        Паша, привет. Ты уж последи, поправь, если что.....
        Смог
        1. bouncyhunter Вчера, 10:52
          Яволь , герр майор ! soldier laughing
          bouncyhunter
          1. Смог Вчера, 12:38
            Паша, чего т тебя админы "любят" по самое не могу. Удалили коммент, где ты буковки предлагал поменять.От праздников что ли до сих пор не отошли?
            Смог
            1. bouncyhunter Вчера, 15:45
              Я сам удалил , Костя . А то ещё либерасты завоют ...
              bouncyhunter
  3. Мар.Тира Вчера, 10:05
    Сразу вспоминаю слова Эрдогана.про свержение Асада,и ответ его окружения.Вы не волнуйтесь это для внутреннего электората.Вот и это ни чем не лучше.Чего ни скажешь для поднятия авторитета у обывателей патриотов.
    Мар.Тира
  4. vfqjh Вчера, 10:07
    Сами ничего не добились , а успехи себе приписывают ... После ВОВ произошло аналогично , историю надо делать своими руками , а не примазываться к ней . Тогда и страну станут уважать !
    vfqjh
    1. brasist Вчера, 10:38
      Ну как это ничего не добились а парочка экскаваторов,госпиталя и свадьбы на это тоже талант нужно иметь чтобы сделать отчётность о проделанной (героической) работе псевдо воинов...
      brasist
    2. fif21 Вчера, 10:42
      Цитата: vfqjh
      историю надо делать своими руками , а не примазываться к ней

      Они уже столько наделали , что воняет. hi
      fif21
  5. Наблюдатель2014 Вчера, 10:07
    Картер: Москва ничего не сделала в Сирии для победы над ИГ
    Вот тебе раз.Ого себе. lol
    По его словам, российский президент «пытается препятствовать попыткам США нарастить влияние в мире». В связи с этим Вашингтону и Москве становится всё труднее найти точки соприкосновения.
    Вот тебе два.Я так понимаю что Путин В. В . мешат пупам земли окончательно опупеть. laughing
    Наблюдатель2014
  6. Spartanez300 Вчера, 10:09
    Разница между Москвой и Вашингтоном в том , что США хочет весь мир держать в кулаке , а цель России чтоб все жили мирно .
    Spartanez300
  7. Lord_Bran Вчера, 10:10
    Я думаю, что он имел ввиду "Путин ничем МНЕ не помог в Сирии". Расстроился парень, загрустил... laughing
    Lord_Bran
  8. volodya Вчера, 10:11
    За то они наделали, придётся нам расхлебывать!
    volodya
  9. Горный стрелок Вчера, 10:11
    Это даже не "хромая утка", а "дохлый селезень". Кому нужны его рассуждения. Вообще никому не интересны. Ждём нового. Может, будет более адекватный?
    Горный стрелок
  10. Turkir Вчера, 10:22
    Команда Обамы - это просто сборище ослов.
    Картер делает хорошую мину при плохой игре.
    Turkir
    1. fif21 Вчера, 10:39
      Цитата: Turkir
      Картер делает хорошую мину при плохой игре.
      Он по уши в этой мине ,которую Пентагон наделал в Азии. Их "героическая" борьба с ИГИЛ кроме презрения ничего вызвать не может. И эти шакалы хотят тягаться с Медведем? laughing
      fif21
  11. К-50 Вчера, 10:23
    Уж как хочется пин до сам принизить успехи России в деле примирения сторон и уменьшения поголовья игиловцев. laughing
    Скорее всего это из-за того, что сами штатовцы отличились только бомбёжками мирных граждан Сирии и гражданской инфраструктуры. Ну да История покажет безмозглым.
    К-50
  12. rotmistr60 Вчера, 10:24
    Москва ничего не сделала в Сирии для победы над ИГ

    Ха, и кто это сказал - тот чья страна действительно ни чего не сделала для борьбы с ИГИЛ и мало того постоянно поддерживала террористов. Последние потуги нанести моральный ущерб России. Ведь сами уже понимают, что нанесли вред только себе - разбудив медведя.
    rotmistr60
  13. Б.Т.В. Вчера, 10:27
    Под " ничего не сделала", подразумевается: " не разбомбили ни одной свадьбы и все экскаваторы на месте"?!
    Б.Т.В.
  14. Vita VKO Вчера, 10:30
    не сделал ничего, чтобы помочь в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ), в своей внешнеполитической деятельности он придерживается принципа «открытого противостояния США

    При этом
    За год военной операции в Сирии ВКС России совершили более 15 тысяч боевых вылетов, уничтожили обширную инфраструктуру террористов.https://ria.ru/syria_mm/20160929/1478
    117858.html

    Отсюда вывод по словам Картера - российские ВКС уничтожали американскую инфраструктуру и их союзников.
    А то, что американские "союзники" резали головы самим американцам, это наверное просто издержки "продуманной" политики, такие же как и рухнувшие небоскребы в Нью-Йорке.
    Vita VKO
  15. Галеон Вчера, 10:30
    Владимир Путин «не сделал ничего», чтобы помочь в борьбе с группировкой ИГ

    Но определят послевоенное устройство Сирии Россия, Иран и Турция.
    Этим все сказано.
    Галеон
  16. AleksUkr Вчера, 10:33
    Картер: "Российский президент «пытается препятствовать попыткам США нарастить влияние в мире"- Некоторое уточнение- Не пытается, а препятствует своей железной логикой и последовательностью в своих действиях, что не может нравиться белым и черным правителям и их прихлебателям.Россия была, есть и будет на века. Ведь все знают, но не хотят принимать за аксиому- Россия никогда не была порабощена иноземцами. Главными врагами России всегда были внутренние либералы. Им всегда нравились, да и нравятся, мифические свободы на западе. Ради них они готовы лизать все и вся...у своих покровителей. Но будет и на нашей улице праздник...
    AleksUkr
  17. fif21 Вчера, 10:36
    Армейская разведка Пентагона полностью не владеет информацией. laughing Глава Пентагона ничего не знает wassat А то ,что Россия никогда не ляжет под матрасников , так это и к Ванге ходить не нужно. А желание исключительных- поставить Россию в "стойло" приведет к уничтожению США военным или экономическим способом. hi
    fif21
  18. кеп Вчера, 10:36
    Владимир Путин «не сделал ничего», чтобы помочь в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ), в своей внешнеполитической деятельности он придерживается принципа «открытого противостояния США», заявил глава Пентагона Эштон Картер.


    Мир требует героев ,а Пентагон(в лице сами знаете)рожает......тоже знаете,и причем здесь Путин?
    кеп
  19. Ваучер Вчера, 10:54
    Да уж.... отрицать очевидное - это диагноз.
    Ваучер
  20. Талгат Вчера, 10:55
    на самом деле причины критики со стороны США вполне понятны - т к в Сирии идет война вовсе не между ИГИЛ и "мировым сообществом"

    В Сирии впервые Иран с Россией (и с Китаем за спиной) выступили против США и Запада.

    Также хотел напомнить известный момент - когда тебя хвалит противник - не к добру. Вспомните Ельцина. А если ругает - значит все правильно делаешь
    Талгат
  21. gabonskijfront Вчера, 10:55
    внешнеполитическое влияние реализуется в виде внешнеэкономических дивидендов и ни как не наоборот.Чтобы занять достойную нишу в международном распределении труда нам приходится потолкаться.
    gabonskijfront
  22. Дмитрий Потапов Вчера, 10:59
    Бай,бай,ушлепок!
    Дмитрий Потапов
  23. adma Вчера, 11:07
    А всё правильно он сказал. Победят США в Сирии , тут же с Катара построят газопровод в Европу. Чего тут думать-то за что ВКС раскатывает противников Асада в блин. Ну не дети же на этом форуме сидят? Ну кому не понятно - возьмите глобус да посмотрите кратчайший и практически единственный путь из Катара в Европу. А Катар, на минуточку, занимает 3 место в мире по разведанным запасам газа. Нужен нам такой конкурент в Европе? ОТВЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ.
    adma
    1. sharp-lad Сегодня, 00:22
      Думаю что у амеров по Сирии интерес побольше газопровода из Катара был. В момент (несколько лет под чутким руководством Ельцина) слабости России они могли уломать Асада на этот газопровод, всё таки деньги за транзит лишними не бывают, да и прочие "ништяки" помогли бы.
      sharp-lad
  24. Окорок Вчера, 11:18
    иногда лучше жевать чем говорить...
    интересно кто нибудь возмет на себя труд подсчитать ущерб который нанесли сша товарищи типа картера и прочие картеро-подобные своими феерическими заявлениями? по мне пусть говорят как можно больше - меньше нам тратить на "пропаганду";)
    Окорок
  25. avg-mgn Вчера, 11:20
    Не нужно обижаться на это убожество. Россия действительно не сделала ни чего для того чтоб эти Картеры и иже с ними стали богаче. Полагаю, что ни кто не думает, что США вкладывает деньги в умеренных или иных бармалеев только ради достижения неких политических целей? Отнюдь, на первом месте бизнес и ни чего кроме.
    avg-mgn
  26. PValery53 Вчера, 11:22
    По словам Э.Картера, российский президент «пытается препятствовать попыткам США нарастить влияние в мире»
    - То есть, Э.Картер дожидался, что российский Президент будет способствовать "попыткам США нарастить влияние в мире» вопреки интересам России? - Откуда такая "наивность"? - Бедненький, не дождался. Надо его утешить, какой-нибудь бирюлькой на пенсии.
    PValery53
  27. pvv113 Вчера, 11:30
    Картер: Москва ничего не сделала в Сирии для победы над ИГ

    Послушаешь англосаксов, так кроме них никто с ИГИЛ и не борется
    pvv113
  28. yahont Вчера, 11:35
    Владимир Путин «не сделал ничего», чтобы помочь в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ), в своей внешнеполитической деятельности он придерживается принципа «открытого противостояния США», заявил глава Пентагона Эштон Картер.
    Я чего то не понял, сегодня на дворе 1 апреля началось. Или цирк под руководством "Бабамки" собирается отъезжать, а клоуна не берут с собой, может Эштону на работу к Петросяну в "Кривое зеркало " устроиться после увольнения с поста главы Пентагона, народ Российский потешать, думаю успех на сцене ему будет гарантирован. Посмешил Эштон от души, а при этом морда лица у него такая сурьезная.wink
    yahont
  29. a.s.zzz888 Вчера, 11:45
    Глава Пентагона отметил, что такая политика Кремля мешает американской администрации «наводить мосты с российскими лидерами».


    Ага, знаем мы этих "лидеров". Лесоповал давно по ним плачет. laughing
    a.s.zzz888
  30. sgazeev Вчера, 12:11
    Цитата: СТАРПЕР
    Цитата: Spartanez300
    Такое может сказать только тот кто на самом деле ни чего не сделал .

    В точку, последние вопли а администрации Обамы!!!! Трам памп памп....

    sgazeev
  31. behemot Вчера, 12:16
    калоед , ну тошнит уже от вас уже сборище уродов. Жаль, Трамп не устроит травлю этих после вступления в должность.
    behemot
  32. Trouble Вчера, 12:20
    Вот тормоз. Ему надо думать, как он будет оправдываться за Мосул .... и за Алеппо. laughing
    Trouble
  33. птс-м Вчера, 12:20
    Ну конечно,видать сей наглец забыл,как визжал сам на весь мир,что надо бы перемирие организовать,когда придавили его дружков-бармалеев.Как в народной поговорке,..забывала,кому „давала“...
    птс-м
  34. Altona Вчера, 12:23
    Цитата: vovanpain
    Уж чья бы корова мычала,а звезднополосатая бы лучше помолчала.

    -------------------------------
    Вы боретесь с богатыми? А вы с бедными? А мы придем и сделаем вас всех НИЩИМИ! Примерно так поступают американцы...
    Altona
  35. Малый Вчера, 12:25
    С рождеством !!! Всех благ!!! Здоровья и любви!!! Читаю Вас давно..
    Малый
  36. oldzek Вчера, 12:25
    ну у них и логика!то у нас тактика выжженной земли(Т.Е.РАЗДОЛБАЛИ ВСЁ И ВСЯ)то ничего не сделали.выбрали бы что то одно.
    oldzek
  37. Altona Вчера, 12:28
    Цитата: pvv113
    Послушаешь англосаксов, так кроме них никто с ИГИЛ и не борется

    ---------------------------
    Формально его слова следует трактовать так:"Москва поддержала "кровавого нерукопожатного Асада", Москва разгромила Ан-Нусру(арабскую Алькаеду) в Алеппо, при этом не бомбила Ракку и вообще пока не трогала сам ИГИЛ." Хотя мы разбомбили караваны ИГИЛ, бомбили ИГИЛ под Пальмирой, куда его выпустили американцы из иракского Мосула. Это все тоже продолжение лицемерных слов, что США "никогда не использует тактику выжженной земли".
    Altona
  38. Васян1971 Вчера, 13:04
    " По его словам, российский президент «пытается препятствовать попыткам США нарастить влияние в мире»."
    Не, ну вы только подумайте! Каков негодяй (в смысле - российский президент)! Препятствовать пытается! Борьбе всего хорошего против всего плохого! Ату его!
    Васян1971
  39. RUSIVAN Вчера, 13:48
    Картер: Москва ничего не сделала в Сирии для победы над ИГ
    Токо почему то ВОООНИ то у офф.представителей ДАИШ-БАБАИШ было на весь мир...Да и так мы ничего не сделали,что сейчас все переговоры проходят уже без участия США,ОБИДНО,ДА КАРТЕР?!.
    RUSIVAN
  40. prior Вчера, 14:41
    Короля делает свита.
    Стадо бабуинов достойно своего темноликого вожака.
    Ляпнуть могут с похмелья любую чушь, что сам, что подчинённые бабуины.
    Поневоле посочувствуешь Жене Псаки, переводить с бабуинского на человечий язык и ничего не перепутать, не каждый в Госдепе может...
    prior
    1. pvv113 Вчера, 20:58
      Недолго вожаку осталось
      pvv113
  41. Zomanus Вчера, 15:51
    Как я понимаю, этот чувак дорабатывает последние дни на своей должности, так?
    Посмотрим, что они будут говорить после отставки.
    Там зачастую очень интересные штуки услышать можно.
    Zomanus
  42. sl3 Вчера, 16:36
    Да что бы у тебя язык отсох
    sl3
  43. Исида Вчера, 17:43
    Картер всегда был лжецом и лицемером...США вооружали и продолжают вооружать ИГИЛ...
    Исида
  44. Сергей Ф Вчера, 18:41
    Вести политику сдерживания России - это нормально, а когда российский президент «пытается препятствовать попыткам США нарастить влияние в мире» - это мешает налаживать отношения с Россией!
    Даже не смешно, просто противно!
    И это говорят политики!
    Сергей Ф
  45. КИБЕРНИНДЗЯ Вчера, 19:49
    Да поняли уже все,что русофобы пишут историю сейчас...
    КИБЕРНИНДЗЯ
  46. рус-5819 Вчера, 22:19
    Владимир Путин «не сделал ничего», чтобы помочь в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ), в своей внешнеполитической деятельности он придерживается принципа «открытого противостояния США», заявил глава Пентагона Эштон Картер
    Конечно Путин не сделал абсолютно ничего!!! Всё сделали ВКС России!!! ( И это прискорбно для сшандии)

    российский президент «пытается препятствовать попыткам США нарастить влияние в мире».
    Эштон Картер ну просто няша! ( или просто moron (Д.. по латыни)
    рус-5819
  47. sharp-lad Вчера, 23:46
    Зато Пентагон и ЦРУ знатно приложились к становлению ИГИЛ! А может и к рождению.
    sharp-lad
  48. Ал.Пересвет Сегодня, 03:06
    Ага.Во время борьбы сша и её коалиции в борьбе против ИГ-ИГИЛ за четыре года разросся до территории с Беларусь.Пришли Русские-и хорошо похерачили их:уничтожение дохода ИГИЛ:нефтедобыча,заводы по добыче,переработке;уничтожение наливняков с нефтью-идущих за границу;уничтожение пунктов командования;уничтожение главарей и полевых командиров;уничтожение складов,ГСМ,боеприпасов;перерытие границы;попутно уничтожая живую и огневую силу противника.
    Только Русские,Россия православная-может помочь! Пришли-влепили,закрепили.порядок навели.Наводят.Наведут.
    Ал.Пересвет
  49. Злой 55 Сегодня, 06:26
    Основная задача Трампа на ближайшие месяцы-искоренить дураков в ближайшем окружении предыдущей лопоухой обезьянки..Чьим особенно ярким представителем и является спившийся алкаш Картер..
    Злой 55
  50. SSSRKZ Сегодня, 06:31
    На кого расчитаны данные выпердежи?Для собственного оправдания?
    SSSRKZ

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