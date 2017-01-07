Картер: Москва ничего не сделала в Сирии для победы над ИГ

Владимир Путин «не сделал ничего», чтобы помочь в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ), в своей внешнеполитической деятельности он придерживается принципа «открытого противостояния США», заявил глава Пентагона Эштон Картер.По его словам, российский президент «пытается препятствовать попыткам США нарастить влияние в мире». В связи с этим Вашингтону и Москве становится всё труднее найти точки соприкосновения.«Я думаю, это то, что стабильно растет под руководством Путина», – сказал Картер, добавив, что именно в этом Путин видит свою задачу.Успех внешнеполитической деятельности российского президента «определяется не результатами на местах, а уровнем дискомфорта, который он может создать в остальной части мира», заявил он.Глава Пентагона отметил, что такая политика Кремля мешает американской администрации «наводить мосты с российскими лидерами».Напомним, до отставки Эштона Картера осталось несколько дней – с приходом новой администрации он покинет пост министра обороны США.