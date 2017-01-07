В Европу начали прибывать подразделения бронетанковой бригады США

В рамках программы по укреплению восточных рубежей НАТО в Германию начали прибывать подразделения 3-й бронетанковой бригады США. По данным западной прессы, процесс займет около 2-х недель.В пятницу в немецком Бремерхафене началась разгрузка бронетехники, принадлежащей бригаде. Из этого города ее по железной дороге перебросят в страны Восточной Европы. Как отмечает Deutsche Welle, для транспортировки техники понадобятся 900 вагонов (платформ) общей длиной в 14 км.Как сообщает издание, транспортное судно Resolve («Решимость») пришвартовалось в германском порту еще 4 января. Другие суда – Freedom («Свобода») и Endurance («Стойкость») – должны прибыть в ФРГ к 8 января.Основную часть 4-тысячной группировки военнослужащих доставят самолетами в Польшу, где будет находиться штаб-квартира.Группировка будет разделена на несколько подразделений, которые затем разместят в разных странах, предположительно в Румынии, Литве и Болгарии. Точные места базирования военных Пентагон пока не называет.Ранее о планах направить в Европу дополнительную бригаду для противостояния «российской угрозе» сообщал министр обороны США Эштон Картер.