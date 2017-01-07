07:34 08 января

В Европу начали прибывать подразделения бронетанковой бригады США

В рамках программы по укреплению восточных рубежей НАТО в Германию начали прибывать подразделения 3-й бронетанковой бригады США. По данным западной прессы, процесс займет около 2-х недель.

В Европу начали прибывать подразделения бронетанковой бригады США


В пятницу в немецком Бремерхафене началась разгрузка бронетехники, принадлежащей бригаде. Из этого города ее по железной дороге перебросят в страны Восточной Европы. Как отмечает Deutsche Welle, для транспортировки техники понадобятся 900 вагонов (платформ) общей длиной в 14 км.


Как сообщает издание, транспортное судно Resolve («Решимость») пришвартовалось в германском порту еще 4 января. Другие суда – Freedom («Свобода») и Endurance («Стойкость») – должны прибыть в ФРГ к 8 января.

Основную часть 4-тысячной группировки военнослужащих доставят самолетами в Польшу, где будет находиться штаб-квартира.

Группировка будет разделена на несколько подразделений, которые затем разместят в разных странах, предположительно в Румынии, Литве и Болгарии. Точные места базирования военных Пентагон пока не называет.

Ранее о планах направить в Европу дополнительную бригаду для противостояния «российской угрозе» сообщал министр обороны США Эштон Картер.

Использованы фотографии: http://www.dw.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64
  1. oleg-gr Вчера, 10:45
    Ну, теперь прибалтийские Моськи из ЕС могут спокойно требовать доставку еще одной бригады. Всего одна для "защиты от агрессора", как-то несерьезно. Хохлы уже который год обороняются. Правда непонятно от кого.
    oleg-gr
    1. Громобой Вчера, 11:09
      Цитата: oleg-gr
      Ну, теперь прибалтийские Моськи из ЕС могут спокойно требовать доставку еще одной бригады

      Не так скоро.У них не горит и они занимаются этим основательно и без спешки.На базе 3-й пехотной дивизии создаётся бронетанковая бригада.С абрамсами,брэдли и паладинами.И полностью готова она будет не ранее начала 2018 года для полного размещения предположительно в Польше.
      Громобой
      1. СТАРПЕР Вчера, 12:09
        Я так понимаю, Германия начала готовиться к новым выбором канцлера...? Серьезная предвыборная платформа фрау Меркель..!!!

        Не там танки разворачивают...
        СТАРПЕР
    2. Фантом-революции Вчера, 18:12
      Цитата: oleg-gr
      Ну, теперь прибалтийские Моськи из ЕС могут спокойно требовать доставку еще одной бригады. Всего одна для "защиты от агрессора", как-то несерьезно. Хохлы уже который год обороняются. Правда непонятно от кого.

      Сегодня бригада, завтра бригада, туда сюда и к войне готовы.
      Фантом-революции
  2. svp67 Вчера, 10:46
    Как сообщает издание, транспортное судно Resolve («Решимость») пришвартовалось в германском порту еще 4 января. Другие суда – Freedom («Свобода») и Endurance («Стойкость») – должны прибыть в ФРГ к 8 января.
    И эта операция, видимо носила громкое название "Стойкая решительная свобода..."
    svp67
    1. Смог Вчера, 10:53
      тоже обратил внимание на "интересные" названия судов Хотя наверное больше бы подошло-
      Как говорится- обобщающее.
      Смог
      1. bouncyhunter Вчера, 10:57
        Очередные матрасы прибыли на постой в Гейропу . Опять выжрут всё спиртное , перепортят всех баб , получат по роже ... Экспедиция , однако ... lol
        bouncyhunter
        1. Смог Вчера, 11:04
          перепортят всех баб
          Опоздали. "Беженцы" уже, того, подсуетились.....
          получат по роже

          Так "исключительные". Получать будут исключительно по роже.
          Хотя, от кого?????
          выжрут всё спиртное

          Цирроз им в печенку
          Смог
          1. bouncyhunter Вчера, 11:09
            Опоздали. "Беженцы" уже, того, подсуетились.....

            Об этом я как-то не подумал ... Ну ничего , матрасы известные толерасты - поступят как в детском стишке :
            "Два пионера искали старушку
            Но не нашли - обслужили друг дружку !"
            bouncyhunter
      2. Громобой Вчера, 11:13
        Либерасты прибыли,вернее приплыли.
        Громобой
        1. НЕКСУС Вчера, 13:56
          Цитата: Громобой
          вернее приплыли.

          Говоря морским лексиконом-плавает сами знаете что...поэтому можно говорить о том,что ЭТО к берегу прибилось.
          НЕКСУС
    2. Vadivak Вчера, 10:57
      Цитата: svp67
      "Стойкая решительная свобода..."

      А вообще названия дают издевательские Обдуманная сила в Югославии или Союзный защитник в Ливии чего стоят
      Vadivak
  3. adma Вчера, 10:47
    Будет чему гореть. hi
    adma
    1. Вадим237 Вчера, 11:40
      От чего гореть?
      Вадим237
      1. adma Вчера, 12:34
        .
        Цитата: Вадим237
        От чего гореть?


        От не остороженно брошенного окурка.
        adma
  4. fif21 Вчера, 10:48
    Для противостояние Натовской угрозе нужно что то перебросить на Кубу , Венесуэлу, Мексику , Филиппины, Дальний восток. Ну и Украинскую область вернуть в состав России. lol Как вариант отправить "Кузю" с кузькиной матерью на Кубу.
    fif21
    1. Караул73 Вчера, 11:06
      До Кубы Кузя может и не доплыть. Лучше в Венесуэлу поставить с десяток Эскандеров с российскими расчетами.
      Караул73
  5. fif21 Вчера, 10:51
    Это подготовка к войне! am Лавров хоть озабоченность вырази ! Или опять проглотим и утремся? hi
    fif21
    1. Банный Вчера, 10:59
      да че там ему ужо щеки надувать надоело готовит запасную площадку в загнивающей Европе угадайте пацаны а где бывшая жонка товарища Пескова с киндерами обитает? wassatДа и у Лаврова дочка у США живет видно где лучшшее там и прибилось
      Банный
      1. костя андреев Вчера, 11:46
        И что? у друга живет и работает в германии.другая учится в англии.
        А про дочь Лаврова на эхе узнали?
        Поинтересуйтесь поподробней. Например где она была рождена, где училась и где живет работает, прежде чем повторять сплетни эха масквы.
        костя андреев
        1. kirgiz58 Вчера, 12:41
          Цитата: костя андреев
          сплетни эха масквы.

          эха мацы -правильнее будет. lol
          kirgiz58
      2. Ныробский Вчера, 12:46
        Цитата: Банный
        Да и у Лаврова дочка у США живет видно где лучшшее там и прибилось

        А чего Вам дочка Лаврова покоя не даёт? Суп пересолила в вашей тарелке? Ну так вот, С.В.Лавров 18 лет работал в США, где у него, по независящим от ВАС причинам, родилась дочь, которая, соответственно, по месту рождения имеет американский паспорт. Естественно так же то, что и училась она там, где проживали и работали её родители. Или Вы предлагаете уничтожать детей дипломатов, как предателей Родины за то, что родились не там?
        Цитата: fif21
        Это подготовка к войне! Лавров хоть озабоченность вырази ! Или опять проглотим и утремся?

        А с какого перепуга, Лавров должен по каждым матрасным движениям демарши совершать? Они как члены НАТО, припёрлись со своими железяками в страну НАТО. Погремят и уедут - не в первый раз. У Лаврова других, более важных, дел выше крыши. Эти у него в категории "ДБ" надолго застряли, что бы на них отвлекаться.
        Ныробский
        1. fif21 Вчера, 14:34
          Цитата: Ныробский
          А с какого перепуга, Лавров должен по каждым матрасным движениям демарши совершать?
          Вот она - лень матушка ! laughing А матрасники всем ,что Россия делает озабочиваются , даже тем ,что Россия не делает laughing
          fif21
      3. fif21 Вчера, 14:30
        Цитата: Банный
        угадайте пацаны а где бывшая жонка товарища Пескова с киндерами обитает?
        Ну за Пескова я спокоен - элементы платить не в его интересах wassat А Лаврова на пенсию давно пора , дочка в штатах - нече на государевой службе штаны просиживать. hi
        fif21
        1. Ныробский Вчера, 14:58
          Цитата: fif21
          А Лаврова на пенсию давно пора , дочка в штатах - нече на государевой службе штаны просиживать.

          США и Иран официально в контрах....... А Керри свою дочь выдал замуж за сына главы МИД Ирана и что?
          Дима Медведев, будучи президентом, тоже хотел отправить Лаврова куда нибудь на задворки. Наверное по совету "партнёров". Хорошо, что сделать это ему не удалось. Лавров -это Глыба дипломатии, который помимо прочих, точно войдёт в историю.
          Ныробский
          1. fif21 Вчера, 16:11
            Цитата: Ныробский
            США и Иран официально в контрах....... А Керри свою дочь выдал замуж за сына главы МИД Ирана и что?
            Глядя на папу , ее место в гареме под чадрой lol
            fif21
            1. Ныробский Вчера, 16:20
              Цитата: fif21
              Глядя на папу , ее место в гареме под чадрой

              Угу, глядя на неё, мне стало жаль сына иранского министра. Совсем слепой, на оба глаза))) По ходу дела, детишки там ничего сами не решали, просто папы ударили по рукам....
              Ныробский
    2. gispanec Вчера, 11:09
      Цитата: fif21
      Это подготовка к войне! Лавров хоть озабоченность вырази ! Или опять проглотим и утремся?

      wassat fool ....расслабься.....праздники негативно повлияли на тебя....
      gispanec
      1. Александр Абдрахманов Вчера, 20:46
        Лавров занимается дипломатической работай и то советуется с президентом . Военным делом занимаются министерство обороны - там все решают , и разрабатывают план . Глава страны - он и главнокомандующий , он приказы отдает в случаи конфликта . Пускай думают те - кто подошел к нашим границам . Мы у себя дома - что захотим то и поставим на границе . Для обороны у нас наверно все готово , что зря учения проходят .
        Александр Абдрахманов
    3. Серый брат Вчера, 13:52
      Цитата: fif21
      Лавров хоть озабоченность вырази !

      Нафиг никому эти озабоченности не нужны. В ЗВО танковая армия формируется и, говорят, общевойсковая ещё.
      Американцы могут свою бригаду прямо сейчас уже на металлолом сдавать.
      Серый брат
    4. НЕКСУС Вчера, 14:13
      Цитата: fif21
      Это подготовка к войне!

      Сами то поняли о чем написали? Посмотрите вот это видео...
      НЕКСУС
      1. fif21 Вчера, 14:42
        Цитата: НЕКСУС
        Посмотрите вот это видео...

        Похожие агитки показывали в СССР до 41 года прошлого века. Что происходит на самом деле в МО РФ, несколько отличается от ролика hi
        fif21
        1. НЕКСУС Вчера, 15:06
          Цитата: fif21
          Похожие агитки показывали в СССР до 41 года прошлого века. Что происходит на самом деле в МО РФ, несколько отличается от ролика

          Если бы это была бы банальная агитка,то еще Бог с ним...но факты упрямая штука. При этом ,если ранее я полагал ,что Статус-6 это миф и профанация,то теперь я уверен,что этот проект не фикция. Почему? Модернизация АПЛ Хабаровск и Белгород,испытание подводных беспилотных аппаратов таких как Клависин,Чилин и тд...а такая торпеда как Статус-6 железобетонно обнулит все ПРО НАТО и потуги США силой надавить на РФ.
          Можно в это верить,а можно кричать что это пропаганда...но проект Статус-6 по своей сути это очень дешевый и главное эффективный ассиметричный ответ на размещение сил НАТО у границ России. А факт модернизации АПЛ Хабаровска и Белгорода отрицать глупо,равно как и испытание подводных аппаратов ,название которых озвучено выше.
          НЕКСУС
  6. rotmistr60 Вчера, 10:56
    Как я понял нашим ВС РФ следует сразу испугаться и сдаться именно прибалтам. Пришлось долго смеяться, чтобы сказать просто русское...
    rotmistr60
  7. лысова Вчера, 11:07
    Это уже было, один к одному. К Российским границам, начиная от Скандинавии и не прерывная линия границы на юг, до Болгарии (Белоруссия не партнёр), конкретно стягиваются войска НАТО. Не надо себя обманывать - вещи своими именами. am И от Болгарии до Дальнего Востока сплошная муть.
    лысова
    1. лысова Вчера, 11:14
      Пошла конкретика. Нужно знать по всему Миру, кто есть кто.
      лысова
  8. sabakina Вчера, 11:11
    То то я думаю, с какого перепугу у нас в регионе завернуло под -38 градусов!
    sabakina
    1. лысова Вчера, 11:22
      Оно нам на пользу. laughing Значит зимой не дёрнуться.
      лысова
      1. sabakina Вчера, 11:24
        Оно так, только мне ещё Сонату заводить. Акк правда дома стоит, но...
        sabakina
        1. лысова Вчера, 11:45
          Не стоит, если не подогревалась ночью, не стоит. Две недели назад, у товарища , при такой же температуре " шевроле " гидроусилитель руля потёк. А вообще самое опасное ( ну ты знаешь) при такой температуре начало движения с места.
          лысова
          1. lis-ik Вчера, 14:42
            Сегодня с дуру решил "Транзит" (дизель) завести, ведь недавно только поменял свечи накаливания, раз пять просто включал зажигание и давал свечам поработать, солярка приличная, думал заведу, крутанул пару раз и понял, что нефига и дёргаться, даже вспышек нет, наверное соляра загустела, всё таки не "Арктика" (у нас ночью сегодня тоже далеко за -30 было). Жена моментально завела Гольф-7, свежий пока, но проехала метров пятьсот, до работы и хотела поехать снова, но всё аут, не заводится. Пришлось идти и смотреть, завёл, скорее всего из за коротких пробегов, он не успевает нормально прогреться (у него это вообще беда), но успевает появиться конденсат, который на таких морозах моментально замерзает в контактах, а там много примочек, требующих именно контакта при заводке (паркинг, нажатие педали тормоза и т.д.), в общем подвигал всё подряд и стартер стал крутить, теперь заставил её кататься по городу. пока машина нормально не прогреется.
            lis-ik
    2. uragan114 Вчера, 12:53
      Цитата: sabakina
      То то я думаю, с какого перепугу у нас в регионе завернуло под -38 градусов!


      Вот бы кто напал. laughing Такие морозы пропадают!!!
      uragan114
  9. Makcaga Вчера, 11:18
    Все это на неприятные мысли наводит
    Makcaga
  10. кеп Вчера, 11:38
    Ранее о планах направить в Европу дополнительную бригаду для противостояния «российской угрозе» сообщал министр обороны США Эштон Картер.


    Картер, это которому Путин мешает бороться с террористами. Точно берега перепутал.Сирия "это там....а не здесь". fool
    кеп
  11. коноправ Вчера, 11:41
    Танки - тип наступательного оружия. Европа еще не готова... Из Китая нет новостей, значит там уже всё "пучком", только ждут удобного момента. Объединенная Европа, Игил, Китай, Япония..... Выстоит ли Русь на этот раз? Если все шакалы бросятся одновременно , то будет тяжко. Где там Георгий Победоносец с копьём? Давай командир, командуй!
    коноправ
  12. кеп Вчера, 11:46
    Группировка будет разделена на несколько подразделений, которые затем разместят в разных странах, предположительно в Румынии, Литве и Болгарии. Точные места базирования военных Пентагон пока не называет.


    Чтоб никто не догадался laughing
    кеп
  13. костя андреев Вчера, 11:48
    Был СССР лежали под ним, сейчас под США. Большие страны ведут себя как бандиты маленькие как прост........(с)
    Эти войска для контроля местных обборигенов. Происходит раздел сфер влияния. 21 век это век Азии
    костя андреев
  14. demiurg Вчера, 11:49
    Какой то праздник духа. Приехал по сути полк с приданными частями, новости на весь мир. Кто то радуется, кто то смеется.
    Ведь все прекрасно понимают, что 270% эти танки не для войны приехали. Пока нет два раза по 100 процентов защиты от доставки ЯО на свою территорию, не только БР, но и КР, всем чем угодно, ни одно государство из ядерного клуба на другое не нападет.
    demiurg
  15. Уралмаш Вчера, 12:12
    Американскому военторгу нужно больше золота.
    Уралмаш
  16. Кот недоученый Вчера, 12:13
    Численность танков в бригаде -57 штук, БМП - 133, БТР и КШМ на колёсном ходу - 98, 16 САУ. Личный состав - чуть меньше 4000 человек. Офигенная защита для старушки Европы. Кстати, украинские СМИ заявили о переброске в Европу аж 2000 американских танков. А в реальности... laughing
    Кот недоученый
  17. cosmos111 Вчера, 12:25
    Танки, САУ и сотни других боевых машин начали прибывать с северной порт Германии Бремерхафен .


    cosmos111
    1. cosmos111 Вчера, 12:27
      Также готовится прибытие 4000 солдат которые будут развернуты там в ближайшие дни.

      cosmos111
      1. cosmos111 Вчера, 12:31
        После прибытие ,всё это Афро и Американское воинство,будут переброшены по Ж/Д в Польшу.


        cosmos111
  18. КОМандирДИВана Вчера, 12:36
    200 единиц бронетехнрки этой бригады погоду не изменят скороее всего хотят приободрить своихьсоюзников не сделать крен в сторону россии
    КОМандирДИВана
  19. Altona Вчера, 12:41
    Цитата: oleg-gr
    Ну, теперь прибалтийские Моськи из ЕС могут спокойно требовать доставку еще одной бригады.

    ----------------------------------------
    Хочу порадовать форумчан свежими стихами эстонского поэта о своей армии. Осторожно, ненормативная лексика. Модераторы, два предупреждения мне пожалуйста! Жду! Не могу не поделиться!
    Altona
  20. Горный стрелок Вчера, 12:46
    Апокалиптические масштабы wassat танковая бригада, размазанная по фронту в 600 км! Да там десятка танковых дивизий мало будет. Голливудом обсмотрелись? Две недели бригаду перебрасывали. А случись что, кого и как "светлые эльфы" будут перебрасывать? Ведь этих батальонов на пару часов не хватит. Причём три из них будут отрезаны в Прибалтике, а четвёртый попадёт под раздачу в Польше.
    Посмотрел организацию танкового батальона США. Если ничего не поменяли, то это 55 танков. ( в нашем, по моему, 35). Все равно, не слишком много.
    Горный стрелок
  21. kirgiz58 Вчера, 12:50
    Мне нравится их песочный цвет! В свое время мы красили мишени в зеленый цвет зимой и оставляли марлю мишеней не крашенной летом, для повышения показателей стреляющих(легче обнаружить и легче прицелиться, а соответственно и легче всадить в неё). американцы нам помогают что ли? lol
    kirgiz58
  22. Влад5307 Вчера, 12:57
    На фоне приближающегося краха на БВ фронте усиливают группировку на Западном, а заодно морально поддерживают деградирующие режимы ЕС, проводящих политику не в интересах своих стран. Заодно "подбодрить" своих восточных шавок, чтобы активнее лаяли на русского медведя, а то не дай бог воинственный пыл пропадет! hi
    Влад5307
  23. Малый Вчера, 14:21
    Уверенные в своей непобедимости заднеприводные стягивают к нашим границам технику на х( зачем?) я еб( использованные) в арольное место ....походу нам покоя не будет...пока матрасия и мелкобрития существуют...
    Малый
  24. KUOLEMA Вчера, 18:20
    Цитата: Ныробский
    Цитата: Банный
    Да и у Лаврова дочка у США живет видно где лучшшее там и прибилось

    А чего Вам дочка Лаврова покоя не даёт? Суп пересолила в вашей тарелке? Ну так вот, С.В.Лавров 18 лет работал в США, где у него, по независящим от ВАС причинам, родилась дочь, которая, соответственно, по месту рождения имеет американский паспорт. Естественно так же то, что и училась она там, где проживали и работали её родители. Или Вы предлагаете уничтожать детей дипломатов, как предателей Родины за то, что родились не там?
    Цитата: fif21
    Это подготовка к войне! Лавров хоть озабоченность вырази ! Или опять проглотим и утремся?

    А с какого перепуга, Лавров должен по каждым матрасным движениям демарши совершать? Они как члены НАТО, припёрлись со своими железяками в страну НАТО. Погремят и уедут - не в первый раз. У Лаврова других, более важных, дел выше крыши. Эти у него в категории "ДБ" надолго застряли, что бы на них отвлекаться.

    Ныробский скажите а вас действительно не настораживает что у большинства нашей (елиты) семьи в той самой загнивающей Европе и США? Вы слова Бжезинского о деньгах элиты видимо не знаете ? Или у вас работа такая следить за настроением в интернете?Еще если вы думаете что бригады через океан перебрасывают чтобы как вы тут выдали погреметь металлоломом и обратно их отправить вы просто святая простота .
    KUOLEMA
  25. razved Вчера, 22:32
    Интересно, Трампушка (хотя очень большие надежды на него возлагать не стоит, но все же) выведет войска из Европы (которые разместил черный) или оставит?
    razved
  26. commbatant Сегодня, 02:26
    Любые силы НАТО в Прибалтике, это будущий лагерь для интернированных в/сл....
    commbatant
  27. Ал.Пересвет Сегодня, 03:01
    Цитата: Фантом-революции
    Цитата: oleg-gr

    Сегодня бригада, завтра бригада, туда сюда и к войне готовы.

    Вообще-то-да.С вами-согласен.Тут нам абяцанки-цацанки-лапшу вешают нам на уши,усыпляют нашу бдительность,рассказывают-какие люди братья друг другу и друзья-а сами-туда-сюда-и бабах так внезапно по нам!!!
    Ал.Пересвет
  28. commbatant Сегодня, 05:13
    Я бы на месте США, разместил бы в каждой прибалтийской республике, Польше и Румынии по одной батальонной тактической группе механизированных войск (показав, всему "прогрессивному" человечеству, что это все мелкая пылинка, по сравнению с 1-й ТА Путина), а потом, на базе них развернул бы полноценные Бригадные тактические группы , которые с др. подразделениями стран НАТО (британцы хотят туда БтБр. отправить, немцы вертолеты АА) можно было объединить в АК со штабом где-нибудь в Риге.
    commbatant

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