07:38 08 января

ВМС США направляют в Тихий океан авианосную группу

До конца недели 1-я авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» покинет базу в Сан-Диего и отправится для боевого развертывания в западную часть Тихого океана.

ВМС США направляют в Тихий океан авианосную группу


Согласно сообщению Военно-морского института США, в корабельную группу входят также «ракетный крейсер "Лейк Чемплейн", эсминцы "Уэйн Майер" и "Майкл Мерфи", суда сопровождения».


«На борту кораблей находится порядка 7,5 тысячи моряков. Эскадре предстоит ряд учений, в том числе артиллерийские стрельбы, охота за подводными лодками, тренировки по перехвату и досмотру подозрительных судов. Авианосная группа также примет участие в международных маневрах близ Юго-Восточной Азии», – говорится в сообщении.

Первая авианосная группа входит в состав 3-го флота США, во время развертывания руководство группой возьмет на себя штаб 7-го флота (отвечает за безопасность западного побережья США).

«Карл Винсон» в 2011 г прославился тем, что на его борт было доставлено тело Усамы бен Ладена, ликвидированного американским спецназом. Террорист «номер один» был похоронен в водах Аравийского моря.

Справка издания: «Авианосец "Карл Винсон" – третий в серии атомных авианесущих кораблей типа "Нимиц". Водоизмещение 97 тысяч тонн, длина 332 метра, экипаж вместе с авиакрылом 5700 человек. Корабль несет до 90 самолетов и вертолетов. В 2015-2016 годах "Карл Винсон" прошел модернизацию – в частности, корабль первым в ВМС США получил пост для управления беспилотниками».

Использованы фотографии: ВМС США
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Комментарии 50
  1. oleg-gr Вчера, 11:16
    Решили начать выполнять пожелания Трампа по давлению на Китай? Пекин вряд ли оставит эти действия без внимания.
    oleg-gr
    1. rasputin17 Вчера, 11:33
      Цитата: oleg-gr
      Решили начать выполнять пожелания Трампа по давлению на Китай? Пекин вряд ли оставит эти действия без внимания.


      Ближний Восток подожгли разграбили сотворили хаос теперь очередь тихоокеанского региона настала! Кроме Китая есть еще Филиппины, КНДР, Вьетнам и вообще по мнению пентагона там сильно тихо!
      rasputin17
      1. bouncyhunter Вчера, 15:53
        Что творят матрасы на площадке ! Нет , такой хоккей нам не нужен !!!
        bouncyhunter
      2. Sterlya Вчера, 21:22
        Цитата: rasputin17
        «Карл Винсон» в 2011 г прославился тем, что на его борот было доставлено тело Усамы бен Ладена, ликвидированного американским спецназом. Террорист «номер один» был похоронен в водах Аравийского моря.

        Надо помощь террористам. чуть чуть в отместку за лидера bully bully laughing
        Sterlya
      3. Грица Сегодня, 07:28
        А может именно в Филлипины они и направляются. Пришло время принести им демократию
        Грица
    2. Нормаль ок Вчера, 11:59
      Цитата: oleg-gr
      Решили начать выполнять пожелания Трампа по давлению на Китай? Пекин вряд ли оставит эти действия без внимания.

      Ага, выразит "глубокую озабоченность" laughing
      Нормаль ок
    3. СТАРПЕР Вчера, 15:06
      Цитата: oleg-gr
      Решили начать выполнять пожелания Трампа по давлению на Китай? Пекин вряд ли оставит эти действия без внимания.

      Пусть китайцы попотеют...! А то все Россию тромбовать горазды в мире! ..Мы их предупреждали, пусть покажут себя..(а то вечно втихую сидят и ждут..))) А мы понаблюдаем и перегруппируемся.. soldier
      СТАРПЕР
      1. rasputin17 Вчера, 16:17
        Пусть китайцы попотеют...! А то все Россию тромбовать горазды в мире! ..Мы их предупреждали, пусть покажут себя..(а то вечно втихую сидят и ждут..))) А мы понаблюдаем и перегруппируемся.. soldier

        Вы представляете какая рубка может начаться!??? БВ будет нервно курить в сторонке! Но до реальных действий не дойдет! Будет экономическая война, политические игры и прочий арсенал что пытались применить к России,открыто переть на Китай никто не согласиться поскольку плохи шутки с ядерной державой!
        rasputin17
        1. Фантом-революции Вчера, 16:38
          Цитата: rasputin17
          Будет экономическая война, политические игры и прочий арсенал что пытались применить к России,открыто переть на Китай никто не согласиться поскольку плохи шутки с ядерной державой!

          Ну на счет экономической это несомненно. Китай стал слишком мешать США, поэтому его и будут убирать как 1-ую экономику мира. Но вот вопрос другой, как будет Китай реагировать на это? Думаете тихо отдаст все обратно? До применения ядерного оружия не будут доводить, разбомбят все заводы Китая обычным вооружением и все, дальше скажут мол поиграли и хватит, уплывут на свой континент, флот у Китая не сравним с флотом США, а численное превосходство на суше нивелируется на воде.Вот и будет без заводов, денег (облигации Китая и средства в США заморозят и все).
          Возможно сценарий будет сперва с Японией по спорным островам, потом под этим предлогом начнут душить санкциями и заморозят средства, а там вопрос применения силы будет поставлен, но возможно в основном за счет Японии и её сил. Корея вряд ли будет вмешиваться ибо есть сухопутный проход через КНДР.)
          Фантом-революции
          1. rasputin17 Вчера, 16:43
            разбомбят все заводы Китая обычным вооружением и все,


            А Вы думаете Китай просто так будет на это смотреть, смотреть как уничтожается его экономика? stop Я сильно сомневаюсь! hi
            rasputin17
            1. Фантом-революции Вчера, 18:06
              Цитата: rasputin17
              А Вы думаете Китай просто так будет на это смотреть, смотреть как уничтожается его экономика? stop Я сильно сомневаюсь! hi

              Ну я не спорю, что не будет сидеть просто так, но что он сможет противопоставить? У одной Японии флот будет по могущественнее Китайского, а с ограниченной поддержкой США превосходство на данный момент очевидное. Вряд ли США будут ждать пока Китай будет дальше жиреть и строить мощный флот.

              Сухопутной границы нет, единственное преимущество это мощные (относительно) сухопутные силы и экономика. Первое не страшно ни США, ни относительно Японии (которая для США является разменной монетой, так же как и другие тот же Тайвань).

              Тут ещё и другое дело, в отличии от РФ у КНР очень многое зависит от экспорта продукции, закуп которой может Трап прекратить закупать (что потихоньку и собирается делать). Без сильной экономики Китай не построит мощный флот.
              Фантом-революции
              1. rasputin17 Вчера, 18:12
                Тут ещё и другое дело, в отличии от РФ у КНР очень многое зависит от экспорта продукции, закуп которой может Трап прекратить закупать (что потихоньку и собирается делать). Без сильной экономики Китай не построит мощный флот.

                С товаром понятно! Но Китай еще и крупнейший кредитор и держатель облигаций фашингтона представьте как он может ответить в ответ на падение товарооборота!!! hi
                rasputin17
                1. Фантом-революции Вчера, 19:01
                  Цитата: rasputin17
                  С товаром понятно! Но Китай еще и крупнейший кредитор и держатель облигаций фашингтона представьте как он может ответить в ответ на падение товарооборота!!! hi

                  Ну про заморозку средств слышали? Были ваши денежки стали наши. hi
                  Либо придумают, что нибудь. Про золотые запасы разных стран, которым его не возвращают и не дают проводить аудиты слыхали? Про заморозку ливийских, иранских и т.д. по списку средств слыхали?

                  Все не будет просто так.) Устроят стычку (благо там только спичку поднести нужно) КНР захватит на время остров или потопит там, что либо, то тут , то там.
                  Наложат санкции и заморозят средства, пока то то не выполнят (конечно при этом поставив невыполнимые условия).
                  Фантом-революции
            2. commbatant Сегодня, 03:00
              но в 89-м то КНР смотрел же, когда Запад ввел санкции (по прежнему действуют) после событий на площади Тянь-анъ-мы....
              commbatant
          2. Грица Сегодня, 07:34
            разбомбят все заводы Китая обычным вооружением и все,
            Сейчас силы у Китая такие, что на действие "прямого" выстрела американские корабли к берегу Китая уже не могут подойти. Так что, времена спокойной бомбежки типа Вьетнама упущены.
            Грица
      2. Sterlya Вчера, 21:25
        Цитата: СТАРПЕР
        Цитата: oleg-gr
        Решили начать выполнять пожелания Трампа по давлению на Китай? Пекин вряд ли оставит эти действия без внимания.

        Пусть китайцы попотеют...! А то все Россию тромбовать горазды в мире! ..Мы их предупреждали, пусть покажут себя..(а то вечно втихую сидят и ждут..))) А мы понаблюдаем и перегруппируемся.. soldier

        Так и я говорю. Надо России принять позу обезьяны. Правда как решим все в Сирии. Согласны?
        Sterlya
        1. Талгат Сегодня, 07:32
          Цитата: Sterlya
          Надо России принять позу обезьяны


          Желания уйти с "линии огня" и подставить отдыхавшего ранее партнера понятны

          Хотел заметить 2 вещи:

          1) На самом деле это происходит даже без желания и действии РФ - просто Китай настолько огромен, что внимание "мировых властителей" просто обязано переключится на него - что уже и происходит

          2) Но также надо признать, что Китай не совсем сидел "втихую" - он демонстративно не выполнил требования мировых правителей об изоляции России - и наоборот усилил сотрудничество после Украины и Крыма и санкции и тд
          Китай все эти годы твердо занимал одну с Россией позицию в СБ ООН что по Сирии что по другим вопросам - дошло даже до ругани с англичанами. Тот же Чуркин признавался на интервью - что да. тяжело в ООН - единственная отдушина китайские товарищи поддерживают

          Еще один момент - после гибели СССР Куба и все остальные боливарианцы оказались "брошенными". Это был антиамериканский оплот социализма прямо у границ США. И Китай "подобрал"! Теперь там мощный союз АЛБА из 10 стран - и крышует их Китай - даже собирается в Никарагуа строить канал конкурент Панамскому

          Этот список можно продолжать - смысл в том. что Китай уже бросает вызов США и западу
          Талгат
    4. poquello Вчера, 18:40
      Цитата: oleg-gr
      Решили начать выполнять пожелания Трампа по давлению на Китай? Пекин вряд ли оставит эти действия без внимания.

      украдёт авианосец?
      poquello
    5. romandostalo Вчера, 20:50
      Западная часть Тихого океана большая...
      romandostalo
  2. Громобой Вчера, 11:17
    «Карл Винсон» в 2011 г прославился тем, что на его борот было доставлено тело Усамы бен Ладена, ликвидированного американским спецназом.
    Вот это СЛАВА!Так переименуйте этого "Карла" в "бен Ладена".
    Громобой
  3. Старый26 Вчера, 11:18
    Цитата: oleg-gr
    Решили начать выполнять пожелания Трампа по давлению на Китай?

    Думаю, что обычная ротация. "Винсон" прийдет, кто-то уйдет.
    Старый26
  4. лысова Вчера, 11:18
    Кузе и за две недели не доплыть. Вставай страна огромная.
    лысова
    1. rotmistr60 Вчера, 11:25
      Слушай, ты уже за несколько своих комментариев успел опкакать все российское. Новый "тихий" троль? Если страна встанет, то тебе в первую очередь не комфортно будет в одном месте. Пора заткнуться.
      rotmistr60
      1. Krabik Вчера, 12:03
        Он банально констатирует факт, от Сирии до Тихого Океана 14 000 км через Панамский канал.

        Кузя плывёт максимум 30 узлов и сможет по прямой доплыть за 12 суток + переход через канал пару дней ;)
        Krabik
        1. kepmor Вчера, 12:19
          Да вашими устами мёд бы пить...30 узлов... прям как в сказке...
          Для него и 12-14 узлов прям роскошь... если механики позволят... а так 9-10
          kepmor
          1. Серый брат Вчера, 13:27
            Цитата: kepmor
            Для него и 12-14 узлов прям роскошь... если механики позволят... а так 9-10

            Брехня, с него тогда самолёты взлетать не смогут. Он за счёт скорости хода воздействие ветра компенсирует.
            Серый брат
            1. kepmor Вчера, 21:38
              Знаток вы однако...Али сказочник...хрен вас диванных разберешь.
              Во всём вы разбираетесь лучше чем офицеров флота...
              kepmor
      2. лысова Вчера, 23:24
        Ты хоть немного думай , что говоришь. Стратег.
        лысова
        1. лысова Сегодня, 00:09
          Ты просто мне надоел, придётся немного открыться. Я столько для Советско-Российской Армии сделал, что тебе (промолчу). Всё, что ходит по морям и океанам, и под водой, далее всё, что летает(взлёт - посадка),РЛС , аппаратура наведения - есть узлы которые я сам лично настраивал, регулировал, принимал с объектов рекламации. КБ на уши ставил, за неправильное составление программ установок тестового контроля. Настраивал узлы для наших спутников. И многое, очень многое другое. Есть аппаратура и на этих кораблях, про которые, как ты говоришь, я ... . И мне не безразлично наблюдать за работой этой техники. А если ты ( тогда совсем) смотришь на погоны, так ты не в армии. Ну а по стажу, нахождения в военном обозрении winked я точно не помню, 2013 или 2014 --- пару раз выгоняли за откровенный мат и года полтора сидел и просто читал новости, без права коментов. Давай просто друг друга не видеть, у каждого своё мнение и юмор ни кто не запрещал. Бывай.
          лысова
  5. loginovich Вчера, 11:21
    Китайцев усмирять.Посмотрим чем закончится. Надеюсь не приведет к Мировой войне.
    loginovich
  6. knn54 Вчера, 11:38
    Ну кто то же должен защищать (?) «свободу судоходства» ...
    Ждем реакцию КНР.
    - суда сопровождения.
    Плавучие платформы с мобильной артиллерией, которые заявлены как действующие средства ПВО с ракетами и реактивными снарядам... в данном случае скромность не украшает.
    knn54
  7. Mavrikiy Вчера, 11:39
    Дядя Си: "Ближе бандерлоги, ближе....."
    Mavrikiy
  8. Любитель Акул Вчера, 12:30
    "Кракена" им под киль.
    Любитель Акул
  9. fif21 Вчера, 14:23
    Интересно , а у ИГИЛ подводные лодки есть? wassat Я слышал ,что есть! lol
    fif21
  10. СТАРПЕР Вчера, 15:13
    Ын думаю будет рад.....Прет армада..!
    Там думаю глубинные закладки есть...

    Идут падлы опять!!!!
    СТАРПЕР
  11. Старый26 Вчера, 15:59
    Цитата: СТАРПЕР
    Там думаю глубинные закладки есть...

    Где?
    Старый26
    1. mav1971 Вчера, 20:27
      Цитата: Старый26
      Цитата: СТАРПЕР
      Там думаю глубинные закладки есть...

      Где?


      В рюмке у Старпера...
      mav1971
  12. Старый26 Вчера, 16:53
    Цитата: Фантом-революции
    До применения ядерного оружия не будут доводить, разбомбят все заводы Китая обычным вооружением и все, дальше скажут мол поиграли и хватит, уплывут на свой континент, флот у Китая не сравним с флотом США, а численное превосходство на суше нивелируется на воде.Вот и будет без заводов, денег

    Китай эта такая крохотная страна, что разбомбить ее - раз плюнуть. Может лучше сначала подумать, а потом писать? Вы кого глупее и придурошнее считаете: китайцев или американцев?
    Старый26
    1. mav1971 Вчера, 20:45
      Цитата: Старый26
      Цитата: Фантом-революции
      До применения ядерного оружия не будут доводить, разбомбят все заводы Китая обычным вооружением и все, дальше скажут мол поиграли и хватит, уплывут на свой континент, флот у Китая не сравним с флотом США, а численное превосходство на суше нивелируется на воде.Вот и будет без заводов, денег

      Китай эта такая крохотная страна, что разбомбить ее - раз плюнуть. Может лучше сначала подумать, а потом писать? Вы кого глупее и придурошнее считаете: китайцев или американцев?


      Он нас считает глупее и придурошнее.
      Вернее не он сам, а его хозяева.
      По чьим методичкам и скриптам, он и его соратники пишут здесь подобную ахинею!
      Ведь никто из них (тех записных и продажных писак) даже не в курсе того, что впервые за много-много лет, америкосы отправили все свои авианосцы на Рождество домой.
      Ни одного авианосца не было "на боевом дежурстве" последние дни.
      mav1971
  13. кг пв Вчера, 17:57
    Цитата: Громобой
    «Карл Винсон» в 2011 г прославился тем, что на его борот было доставлено тело Усамы бен Ладена, ликвидированного американским спецназом.
    Вот это СЛАВА!Так переименуйте этого "Карла" в "бен Ладена".

    Тогда уж в катафалк)))
    кг пв
  14. кг пв Вчера, 18:01
    Цитата: Старый26
    Цитата: СТАРПЕР
    Там думаю глубинные закладки есть...

    Где?
    Как это_где? У СТАРПЁРА в компе функция-"добавить в глубинные закладки" wink
    кг пв
  15. кг пв Вчера, 18:05
    Цитата: СТАРПЕР
    Ын думаю будет рад.....Прет армада..!
    Там думаю глубинные закладки есть...

    Идут падлы опять!!!!

    Чего вы всё время корейцев приплетаете? Ын уже реально всех напрягает и китайцев в том числе.
    кг пв
  16. Сергей Ф Вчера, 18:37
    Ясно одно - в Средиземном море нагадили, теперь пошли гадить в Тихом океане!
    Жди новых кровавых свершений!
    Сергей Ф
  17. Старый26 Вчера, 18:42
    Цитата: кг пв
    Тогда уж в катафалк

    А его в сети уже иногда называют "похоронным авианосцем"
    Старый26
  18. ozon34rus Вчера, 21:46
    При всём уважении к врагу, америка проиграет при любом агрессивном намерении к стране по маштабу соизмеримим к ним.
    ozon34rus
  19. рус-5819 Вчера, 22:08
    в корабельную группу входят также «ракетный крейсер "Лейк Чемплейн", эсминцы "Уэйн Майер" и "Майкл Мерфи", суда сопровождения».

    " Нас сопровождают: ужин, собака, две бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит".........
    (М. Задорнов)
    рус-5819
  20. Аналитик Вчера, 22:32
    тренировки по перехвату и досмотру подозрительных судов.

    Они еще и гопники? Собираются щемить тех кто им не понравится?
    Аналитик
  21. Куница Вчера, 22:51
    На рыбалку мужики собрались.
    Куница
  22. ТОР2 Вчера, 23:36
    Цитата: Фантом-революции
    У одной Японии флот будет по могущественнее Китайского, а с ограниченной поддержкой США превосходство на данный момент очевидное. Вряд ли США будут ждать пока Китай будет дальше жиреть и строить мощный флот.

    Вот опять в диалогах рассматривается классическое ведение боевых действий. Вышли 2 рыцаря, помахали мечами и разошлись. Своими ракетами DF армия КНР достанет до любого объекта на территории Японии. Что будет делать Япония когда её промышленность просто остановится? И как долго без снабжения проплавает её флот?
    Ну а что касается "авианесущих мальчиков " посмотрим как успешно они перехватят DF-21D.
    Не обойдёт это и нас стороной. Заказы посыпятся как из рога изобилия.Готовы будут наши предприятия работать в 3 смены. По китайски "пол царства за коня" наверное звучит прикольно.
    ТОР2
  23. commbatant Сегодня, 03:07
    я бы на месте США организовал бы ИГИЛ на море, мимо Малаккского пролива все равно никто не проплывет, т.с. пиратские действия неустановленных негодяев против торгового флота КНР...
    И бывшая база США на Филиппинах Субик-Бей давно простаивает...
    commbatant

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