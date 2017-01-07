ВМС США направляют в Тихий океан авианосную группу
До конца недели 1-я авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» покинет базу в Сан-Диего и отправится для боевого развертывания в западную часть Тихого океана.
Согласно сообщению Военно-морского института США, в корабельную группу входят также «ракетный крейсер "Лейк Чемплейн", эсминцы "Уэйн Майер" и "Майкл Мерфи", суда сопровождения».
«На борту кораблей находится порядка 7,5 тысячи моряков. Эскадре предстоит ряд учений, в том числе артиллерийские стрельбы, охота за подводными лодками, тренировки по перехвату и досмотру подозрительных судов. Авианосная группа также примет участие в международных маневрах близ Юго-Восточной Азии», – говорится в сообщении.
Первая авианосная группа входит в состав 3-го флота США, во время развертывания руководство группой возьмет на себя штаб 7-го флота (отвечает за безопасность западного побережья США).
«Карл Винсон» в 2011 г прославился тем, что на его борт было доставлено тело Усамы бен Ладена, ликвидированного американским спецназом. Террорист «номер один» был похоронен в водах Аравийского моря.
Справка издания: «Авианосец "Карл Винсон" – третий в серии атомных авианесущих кораблей типа "Нимиц". Водоизмещение 97 тысяч тонн, длина 332 метра, экипаж вместе с авиакрылом 5700 человек. Корабль несет до 90 самолетов и вертолетов. В 2015-2016 годах "Карл Винсон" прошел модернизацию – в частности, корабль первым в ВМС США получил пост для управления беспилотниками».
Согласно сообщению Военно-морского института США, в корабельную группу входят также «ракетный крейсер "Лейк Чемплейн", эсминцы "Уэйн Майер" и "Майкл Мерфи", суда сопровождения».
«На борту кораблей находится порядка 7,5 тысячи моряков. Эскадре предстоит ряд учений, в том числе артиллерийские стрельбы, охота за подводными лодками, тренировки по перехвату и досмотру подозрительных судов. Авианосная группа также примет участие в международных маневрах близ Юго-Восточной Азии», – говорится в сообщении.
Первая авианосная группа входит в состав 3-го флота США, во время развертывания руководство группой возьмет на себя штаб 7-го флота (отвечает за безопасность западного побережья США).
«Карл Винсон» в 2011 г прославился тем, что на его борт было доставлено тело Усамы бен Ладена, ликвидированного американским спецназом. Террорист «номер один» был похоронен в водах Аравийского моря.
Справка издания: «Авианосец "Карл Винсон" – третий в серии атомных авианесущих кораблей типа "Нимиц". Водоизмещение 97 тысяч тонн, длина 332 метра, экипаж вместе с авиакрылом 5700 человек. Корабль несет до 90 самолетов и вертолетов. В 2015-2016 годах "Карл Винсон" прошел модернизацию – в частности, корабль первым в ВМС США получил пост для управления беспилотниками».
Использованы фотографии: ВМС США