ВМС США направляют в Тихий океан авианосную группу

До конца недели 1-я авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» покинет базу в Сан-Диего и отправится для боевого развертывания в западную часть Тихого океана.Согласно сообщению Военно-морского института США, в корабельную группу входят также «ракетный крейсер "Лейк Чемплейн", эсминцы "Уэйн Майер" и "Майкл Мерфи", суда сопровождения».«На борту кораблей находится порядка 7,5 тысячи моряков. Эскадре предстоит ряд учений, в том числе артиллерийские стрельбы, охота за подводными лодками, тренировки по перехвату и досмотру подозрительных судов. Авианосная группа также примет участие в международных маневрах близ Юго-Восточной Азии», – говорится в сообщении.Первая авианосная группа входит в состав 3-го флота США, во время развертывания руководство группой возьмет на себя штаб 7-го флота (отвечает за безопасность западного побережья США).«Карл Винсон» в 2011 г прославился тем, что на его борт было доставлено тело Усамы бен Ладена, ликвидированного американским спецназом. Террорист «номер один» был похоронен в водах Аравийского моря.Справка издания: