07:34 08 января

WikiLeaks иронизирует над докладом спецслужб США

В ВикиЛикс отреагировали на публикацию доклада американской разведки о якобы личном влиянии Путина на систему выборов в США и использование для этого влияния упомянутого сайта. Интернет-площадка, основателем которой является Джулиан Ассандж, скрывающийся от преследования США в посольстве Эквадора в Британии, высмеивает те методы и выводы, которые американские спецслужбы представили Дональду Трампу:

В рассекреченном докладе о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов.


WikiLeaks иронизирует над докладом спецслужб США



Речь идёт о части доклада, в которой действительно есть упоминание о мониторинге российских соцсетей, о сегменте которых говорится как о «прокремлёвском».

WikiLeaks иронизирует над докладом спецслужб США


В американском же сегменте социальных сетей растёт популярность заметок, в которых пользователи призывают руководство американских спецслужб либо коллективно уйти в отставку, либо и "вовсе пустить себе пулю в висок", так как те "прозевали вмешательство русских хакеров, если таковое было".

Ранее Джулиан Ассандж, комментируя доклад (ещё до публикации) заявил, что весь этот "спектакль" американских спецслужб направлен на то, чтобы оспорить легитимность Трампа как президента США и поставить его в неловкое положение после инаугурации, которая намечена на 20 января. По словам Ассанджа, ВикиЛикс не контактирует с государствами. Информаторами сайта являются частные лица.





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Комментарии 25
  1. knn54 Вчера, 11:26
    Грядет сокращение-надо как то имитировать БУРНУЮ деятельность.
    knn54
    1. vovanpain Вчера, 11:32
      пользователи призывают руководство американских спецслужб либо коллективно уйти в отставку, либо и "вовсе пустить себе пулю в висок", так как те "прозевали вмешательство русских хакеров, если таковое было".

      Да над ними уже только ленивый не хохочет. bully
      vovanpain
    2. Cветлейший Вчера, 15:04
      Так же бурно они будут после 20 числа говорить что их принуждала врать администрация. "ТРоМб" же уже сказал, много из того что "барак обмана" навертел да крутил - он отменит.

      Но в СЕНкАТЕ сказали что будут всячески препятствовать этому. Вообще будит крайне занятно смотреть как "ТРоМб" будит их ломать и получиться ли у него это) Да и будет ли...
      Cветлейший
  2. volodya Вчера, 11:27
    Американскую администрацию даже юмористами не назовешь, шоумены!
    volodya
    1. Офицер запаса Вчера, 14:28
      Это не шоу. Это убожество. Лучше Лаврова про этих "шоуменов" не скажешь...
      Офицер запаса
  3. Монос Вчера, 11:31
    Клемансо был прав :
    Монос
  4. rotmistr60 Вчера, 11:33
    Сколько не ври, а WikiLeaks на страже. Правда все равно восторжествует.
    rotmistr60
    1. НЕКСУС Вчера, 11:38
      Цитата: rotmistr60
      Сколько не ври, а WikiLeaks на страже.

      И делаем одно дело-МАКАЕМ МАТРАССОВ В ИХ ЖЕ ЭКСКРЕМЕНТЫ.
      НЕКСУС
      1. rotmistr60 Вчера, 11:41
        В ИХ ЖЕ ЭКСКРЕМЕНТЫ.

        И я о том же!
        rotmistr60
  5. a.s.zzz888 Вчера, 11:43
    И ещё раз мерикатосов фейсом по батарее! laughing
    a.s.zzz888
  6. PValery53 Вчера, 11:46
    Джулиан Ассандж противостоит целому государству-монстру, и даже над ним подшучивает. Безопасности ему и удачи в расследованиях. - "Санитар леса" в информационных дебрях.
    PValery53
    1. Cветлейший Вчера, 15:13
      Да не государству он противопоставит, а "тайному" правительству.
      Cветлейший
  7. кеп Вчера, 11:50
    В американском же сегменте социальных сетей растёт популярность заметок, в которых пользователи призывают руководство американских спецслужб либо коллективно уйти в отставку, либо и "вовсе пустить себе пулю в висок", так как те "прозевали вмешательство русских хакеров, если таковое было".


    Замечательная мысль,пусть сами себя "сокращают".
    кеп
    1. volodya Вчера, 12:08
      Цитата: кеп
      В американском же сегменте социальных сетей растёт популярность заметок, в которых пользователи призывают руководство американских спецслужб либо коллективно уйти в отставку, либо и "вовсе пустить себе пулю в висок", так как те "прозевали вмешательство русских хакеров, если таковое было".


      Замечательная мысль,пусть сами себя "сокращают".

      Правильно, кулю в лоб!
      volodya
  8. Masya Masya Вчера, 12:05
    ...о якобы личном влиянии Путина на систему выборов в США и использование для этого влияния упомянутого сайта.


    lol
    Masya Masya
    1. nadezhiva Вчера, 14:33
      Днями народ глумился: "Где все евреи на ВО??" Где-где. Сайт лопатаи, аналитичку для Госдепа составляли, на тему "Сколько раз пользователи ВО достоверно назвали ВВП главным по неприятностям в США". Здесь даже "кошка бросила котят" не меньше 30 раз упомянули. А по беременности Псаки? По выборам Трампа вообще молчу. Сколько раз на ВО многозначительно наваяли про "сам Владимир Владимирович"......
      nadezhiva
  9. ЛукичЪ Вчера, 12:19
    В американском же сегменте социальных сетей растёт популярность заметок, в которых пользователи призывают руководство американских спецслужб либо коллективно уйти в отставку, либо и "вовсе пустить себе пулю в висок", так как те "прозевали вмешательство русских хакеров, если таковое было".

    странно, что касается России они в сетях видят. а вот, что касается их, в упор не замечают. ауууууу, пора бы на это пристальное внимание обратить и поступить согласно этим заметкам
    ЛукичЪ
  10. Altona Вчера, 12:20
    Цитата: volodya
    Американскую администрацию даже юмористами не назовешь, шоумены!

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    Наглядный пример, когда клоуну дали управлять ядерной сверхдержавой, ведущей несколько войн, а вернул он её подобием цирка-шапито, над которой все смеются, а её солдат выволакивают из подвалов вместе с бандитами. laughing hi
    Altona
  11. Serzh_R Вчера, 13:26
    Российские хакерские атаки для выбора президента Трампа - покерный блеф США.
    Serzh_R
  12. ALEA IACTA EST Вчера, 14:35
    Одно Кольцо, чтоб править всеми,
    Одно Кольцо – всех разыскать,
    Одно Кольцо – собрать всех вместе
    и в вечной темноте сковать
    в краю Мордор, где тень и мрак.

    ALEA IACTA EST
  13. prior Вчера, 14:49
    Приятно видеть улыбающегося Ассанджа.
    Над докладами разведслужб "великой америки" смеётся весь мир.
    Из пробирки Пауэла расплодилось столько "очевидного и невероятного"...
    prior
    1. Rader Вчера, 22:11
      Цитата: prior
      Приятно видеть улыбающегося Ассанджа.
      Над докладами разведслужб "великой америки" смеётся весь мир.
      Из пробирки Пауэла расплодилось столько "очевидного и невероятного"...

      Да, приятно видеть живого Ассанжа. Вот только обидно, что человек уже который год сидит в четырех стенах, и развлекается лишь эпизодическими выходами на балкон, дабы дать интервью журналистам... Хотя, что-то мне подсказывает, что это сознательный выбор Ассанжа такой - стать символом сопротивления отдельного человека системе. Вот только есть проблема, борьба идет не шатко ни валко... На самом деле информация слитая Викиликсом, по поводу выборов - настоящая бомба! В документах уворованных у Клинтон & компани говорится, что все руководство демократов было на стороне Клинтон и всячески садило Сандерса. Вот уж кто действительно вмешивался в предвыборную гонку. Американцы всегда кичатся своей "демократией" и "выборами", и тут такие новости - один из кандидатов не чист на руку, да еще и руководство партии замешано! А в итоге? Ничего! По основным каналам на Американском ТВ сказали, что Русссские украли/взломали/вмешались(, но забыли упомянуть, что именно украли) и плавно перевели разговор в другое русло. Да многие скажут: " Трамп победил! Все! Миссио комплитетт, мы победили". Да вот только Хилари и Ко на свободе, руководство демократической партии не распущено, а уходящая администрация еще и "предъявы кидает" в сторону России. Простые Американцы - Ау! Если ваши прова попираются, но по телеку говорят: "Эврисинг окей, а если не окей то виноваты Русссские/Китай/Корейцы.." - то вы будите молчать?! Ох уж эта загадочная душа Американца...
      П.с. Такими темпами Ассанж в посольстве еще десяток лет проведет, пока не зарастет до той степени, когда его просто не узнают wassat
      Rader
  14. Сергей Ф Вчера, 18:35
    А с них, как с гуся вода!
    То ли простые америкосы и в самом деле тупые, то ли зомбированы так, что верить готовы просто потому, что это сказали власти!
    Не понимаю!!!!!!!!
    Сергей Ф
  15. КИБЕРНИНДЗЯ Вчера, 20:45
    Викиликсу остается только иронизировать...
    КИБЕРНИНДЗЯ
  16. рус-5819 Вчера, 21:54
    В рассекреченном докладе о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов.

    Господи! Когда же вы памперсы смените, они вам уже весь мозг оттянули по самое не могу!!!!!
    рус-5819

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