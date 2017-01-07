WikiLeaks иронизирует над докладом спецслужб США

В рассекреченном докладе о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов.

В ВикиЛикс отреагировали на публикацию доклада американской разведки о якобы личном влиянии Путина на систему выборов в США и использование для этого влияния упомянутого сайта. Интернет-площадка, основателем которой является Джулиан Ассандж, скрывающийся от преследования США в посольстве Эквадора в Британии, высмеивает те методы и выводы, которые американские спецслужбы представили Дональду Трампу:Речь идёт о части доклада, в которой действительно есть упоминание о мониторинге российских соцсетей, о сегменте которых говорится как о «прокремлёвском».В американском же сегменте социальных сетей растёт популярность заметок, в которых пользователи призывают руководство американских спецслужб либо коллективно уйти в отставку, либо и "вовсе пустить себе пулю в висок", так как те "прозевали вмешательство русских хакеров, если таковое было".Ранее Джулиан Ассандж, комментируя доклад (ещё до публикации) заявил, что весь этот "спектакль" американских спецслужб направлен на то, чтобы оспорить легитимность Трампа как президента США и поставить его в неловкое положение после инаугурации, которая намечена на 20 января. По словам Ассанджа, ВикиЛикс не контактирует с государствами. Информаторами сайта являются частные лица.