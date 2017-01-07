07:36 08 января

Тель-Авив уменьшил ежегодный взнос в ООН из-за резолюции о поселениях

В знак протеста против резолюции ООН о поселениях на палестинских территориях Израиль уменьшил ежегодное финансирование Всемирной организации на $ 6 млн.

Тель-Авив уменьшил ежегодный взнос в ООН из-за резолюции о поселениях


Как отмечает AFP, «ежегодный взнос страны, составляющий $40 млн, сокращён на ту сумму, которую ООН выделяет на деятельность четырёх комитетов, занимающихся проблемами Палестины».


По словам израильского постпреда Дани Данона, для Тель-Авива «неразумно финансировать органы, которые действуют против нас в ООН».

Этот шаг стал первой ответной мерой израильских властей на принятую резолюцию.

Напомним, 23 декабря СБ ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Премьер страны Биньямин Нетаньяху сразу же заявил об отказе выполнять резолюцию.

Использованы фотографии: http://www.shutterstock.com
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Комментарии 111
  1. oleg-gr Вчера, 11:45
    Вот Израиль и ответил. Все по классической формуле управдома из "Бриллиантовой руки": не будут брать (лотерейные билеты), отключим газ. Обиделись бедные и несчастные на резолюцию и поведение своих защитников в СБ ООН.
    oleg-gr
    1. СРЦ П-15 Вчера, 11:55
      Тель-Авив уменьшил ежегодный взнос в ООН из-за резолюции о поселениях

      "Бедная" ООН! Израиль оставил её без карманных денег! lol
      СРЦ П-15
      1. Смог Вчера, 12:11
        Цитата: СРЦ П-15
        Тель-Авив уменьшил ежегодный взнос в ООН из-за резолюции о поселениях

        "Бедная" ООН! Израиль оставил её без карманных денег! lol

        Учитывая то , что
        Бюджет ООН на 2016-2017 годы - $5.4 млрд
        то да, ООН остался без мелочишки в кармане.... tongue
        Смог
        1. Татьяна Вчера, 12:38
          Умеют евреи Израиля защищать свои национальные интересы на мировой арене шекелями! В решительности им не откажешь. Сразу раз - и вынули денежки из карманов чиновников ООН !
          Татьяна
          1. Наблюдатель 33 Вчера, 13:34
            Цитата: Татьяна
            Умеют евреи Израиля защищать свои национальные интересы на мировой арене шекелями! В решительности им не откажешь. Сразу раз - и вынули денежки из карманов чиновников ООН !

            И встали на путь Пхеньяна... А я рад- им там самое место.
            Наблюдатель 33
            1. bouncyhunter Вчера, 15:58
              Цитата: Татьяна
              Умеют евреи Израиля защищать свои национальные интересы на мировой арене шекелями! В решительности им не откажешь. Сразу раз - и вынули денежки из карманов чиновников ООН !

              Татьяна ! Поправьте меня , если я ошибаюсь - евреи НИКОГДА своего не упустят !
              bouncyhunter
              1. Татьяна Вчера, 16:32
                Павел! Вы не ошибаетесь. У евреев исторически (иудаизм, тора, талмуд) именно так поставлено. Над этим - "евреи НИКОГДА своего не упустят" - даже иногда сами евреи безобидно смеются.
                Например, это видео.
                Два еврея - Хозяйка медной сковороды - Уральские пельмени
                Татьяна
        2. Ныробский Вчера, 13:00
          Цитата: Смог
          Цитата: СРЦ П-15
          Тель-Авив уменьшил ежегодный взнос в ООН из-за резолюции о поселениях

          "Бедная" ООН! Израиль оставил её без карманных денег! lol

          Учитывая то , что
          Бюджет ООН на 2016-2017 годы - $5.4 млрд
          то да, ООН остался без мелочишки в кармане.... tongue

          Тут важна не сумма, а сам прецедент. Евреи, условно говоря" отказались оплачивать 4 комитета, которые занимаются вопросами Палестины. И правильно. Нам тоже надо пересмотреть политику финансирования всяких ПАСЕ, ОБСЕ и прочих смутных организаций работающих с антироссийским уклоном.
          Ныробский
          1. Наблюдатель 33 Вчера, 13:39
            Цитата: Ныробский
            И правильно.

            Нам нужно увеличить финансирование, этих комитетов...
            Наблюдатель 33
      2. meshorer Вчера, 16:08
        Статья названа неправильно. Тель-Авив никогда не был столицей Израиля. Соответственно , не Тель Авив, а Иерусалим уменьшил ежегодный взнос в ООН ( и правильно сделал , мы не будем платить деньги организации , которая не признает Крым частью России и называет Россию агрессором)
        meshorer
        1. Ежак Вчера, 16:32
          Цитата: meshorer
          не признает Крым частью России и называет Россию агрессором

          Если бы эта фраза прозвучала месяцев 6-12 назад. А сегодня тема совсем иная. Не стоит передёргивать. Здесь же не в карты играют.
          Ежак
        2. ватник Вчера, 17:20
          Цитата: meshorer
          Статья названа неправильно. Тель-Авив никогда не был столицей Израиля

          Статья как раз названа совершенно правильно так как Иерусалим не признаётся столицей Израиля не одной страной в мире даже лучшим другом Израиля США.
          ватник
          1. meshorer Вчера, 17:25
            Поэтому все главы стран мира приезжают в Иерусалим и проводят там официальные церемонии. Ватник, ты ври , да не завирайся
            meshorer
            1. Комментарий был удален.
        3. Оператор Вчера, 18:18
          В соответствии с решением ГА ООН от 1947 года Иерусалим является международной зоной под управлением ООН. Израиль в настоящее время оккупирует Иерусалим.

          "Вы мне ещё за Севастополь ответите" (С)
          Оператор
          1. meshorer Вчера, 20:00
            В соответствием с решением ГА ООН от 2014 года Крым является оккупированной и незаконно присоединенной территорией. Так что решения ГА это не аргумент. Откройте Библию , кто не знает и прочитайте сколько времени евреи живут в Иерусалиме. И поищите там упоминание про палестинцев. Позорная резолюция ООН обьявила евреев Иисуса Христа и волхвов из Вифлеема незаконными поселенцами на оккупированных территориях. Есть ли больший абсурд ?
            meshorer
            1. Оператор Вчера, 20:06
              Арабы - ханаанцы живут в Палестине (своей исторической родине) уже 24000 лет.

              Евреи - хабиру поселились в Ханаане (теперешней Палестине) 3300 лет назад, а до этого 1500 лет кочевали по всему Ближнему Востоку от среднего течения Евфрата (Ирака - своей исторической родины) до Нила.

              Каждый израильтянин должен начинать свой день с молитвы во славу ООН, по ошибке даровавшей Израилю территорию в Палестине, а не в Ираке.
              Оператор
              1. ватник Вчера, 20:51
                Цитата: Оператор
                Каждый израильтянин должен начинать свой день с молитвы во славу ООН, по ошибке даровавшей Израилю территорию в Палестине, а не в Ираке.

                Все они там одинаковы что евреи что арабы.
                ватник
              2. Арон Заави Сегодня, 00:22
                Цитата: Оператор
                Арабы - ханаанцы живут в Палестине (своей исторической родине) уже 24000 лет.
                Евреи - хабиру поселились в Ханаане (теперешней Палестине) 3300 лет назад, а до этого 1500 лет кочевали по всему Ближнему Востоку от среднего течения Евфрата (Ирака - своей исторической родины) до Нила.
                Каждый израильтянин должен начинать свой день с молитвы во славу ООН, по ошибке даровавшей Израилю территорию в Палестине, а не в Ираке.

                Вы что ли ? Ханаанцы будучи западно-семитским племенем никакого отношения к арабам , которые относятся к южно-семитским полеменам, никогда не имели. После завоевания Ханаана они влились в еврейский народ и стали его частью.
                Арон Заави
                1. Баберметис Сегодня, 00:42
                  Кнаанейцы к семитам не имеют ни какого отношения. Тем более к арабам. Если уж то пошло, то кнаанейцы имеют отношение к славянам.
                  Баберметис
                  1. Оператор Сегодня, 01:40
                    Индоевропейцы (R1) имеют большее отношение к евреям, чем к арабам: суммарная доля гаплогрупп кельтов (R1b) и миттанийских ариев (R1a) у первых составляет 20%, у вторых - 10%.
                    Оператор
                2. Оператор Сегодня, 01:24
                  К моменту вторжения евреев с Синайского полуострова арабы - ханаанейцы населяли весь Ханаан (за исключением морского побережья, где жили хамиты - филистимляне) и были кровно связаны со своими родственниками арабами - набатейцами на восточном берегу реки Иордан.

                  Это подтверждается совпадением генотипов арабов-ханаанейцев и арабов-набатейцев с доминантной южносемитской гаплогруппой J1.

                  В отличие от них евреи имеют смешанный вавилонский генотип, состоящий из равных частей южносемитской J1, северосемитской J2, хамитской E1, кавказской G2 и индоевропейской R1.
                  Оператор
            2. ватник Вчера, 20:20
              Цитата: meshorer
              В соответствием с решением ГА ООН от 2014 года Крым является оккупированной и незаконно присоединенной территорией

              ГА ООН которая принимала решение по принадлежности Крыма и СБ ООН которая принимала решение по оккупации Израилем Палестины вообще то немного разные вещи smile .
              Кстати на последнем заседании по поводу Крыма режим Израиля как раз голосовал против России и признал принадлежность Крыма - Украине.
              ватник
              1. TNT Сегодня, 06:50
                Цитата: ватник
                ГА ООН которая принимала решение по принадлежности Крыма и СБ ООН которая принимала решение по оккупации Израилем Палестины вообще то немного разные вещи

                Чем разные ?
                Вообщето есть разница - когда голосует весь дом , а не только жители элитных этажей.
                TNT
            3. ватник Вчера, 20:45

              Цитата: meshorer
              Позорная резолюция ООН обьявила евреев Иисуса Христа и волхвов из Вифлеема незаконными поселенцами на оккупированных территориях.

              Резолюция как раз отражает действительность поэтому за неё проголосовали как страны "Запада" такие как Англия и Франция так и Китай и Россия и даже давний защитник и спонсор режима Тель-Авива - США воздержался.
              Кстати говоря "ЗА" принятие резолюции осуждающей строительство Тель-Авивом поселений на арабской земле проголосовали не только они но и другие страны.
              Резолюция ООН против израильских поселений. Что она означает? Почему США позволили ее принять?
              Что такое «израильские поселения»?
              Это населенные пункты на тех палестинских территориях, которые оказались под контролем Израиля после Шестидневной войны 1967 года, то есть на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.
              Сейчас в 140 поселениях (какие-то из них совсем небольшие, другие имеют статус городов) проживает около 500 тысяч израильтян.

              Большинство стран ООН считает территории, отошедшие к Израилю после 1967 года, оккупированными, следовательно, размещение на них гражданского населения оккупирующей страны противоречит Женевской конвенции. В 1979 году эта оценка была закреплена в резолюции Совбеза ООН № 446.
              О чем резолюция 2334?
              Новая резолюция Совета Безопасности ООН утверждает, что израильские поселения не имеют под собой никаких легальных оснований, ведут к изменению демографического состава населения оккупированных территорий и являются крупным препятствием на пути к достижению мира на Ближнем Востоке. Она требует, чтобы Израиль прекратил всю деятельность, связанную с поселениями. В резолюции также закреплено требование разделять Израиль в границах до 1967 года и оккупированные территории.
              Почему США воздержались?
              США традиционно считают Израиль своим ключевым союзником на Ближнем Востоке. При условии, что большинство стран ООН привычно настроены против Израиля, американское право вето играло ключевую роль для преодоления дипломатической изоляции еврейского государства. На протяжении последних 30 с лишним лет США более 40 раз блокировали в Совете Безопасности ООН резолюции, осуждающие Израиль, — в том числе и в 2011 году, когда на голосование была вынесена резолюция, очень похожая на ту, что была принята 23 декабря.

              В этот раз, однако, Вашингтон предпочел воздержаться — то есть фактически позволил Совбезу принять резолюцию 2334.
              https://news.tut.by/world/525514.html
              В общем "ЗА" принятие этой резолюции проголосовали - Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. США - воздержались.
              То есть - 5 постоянных (Великобритания, Китай, США - воздержались, Франция и Россия) и 10 непостоянных (выбираются голосованием).
              Вот теперь Тель-Авив в бессильной злобе и "корчится" lol
              ватник
            4. ватник Вчера, 20:48
              Цитата: meshorer
              Откройте Библию , кто не знает и прочитайте сколько времени евреи живут в Иерусалиме.

              Опять - двадцать пять ну не являются ни Библия ни Тора ни так далее - ИСТОРИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ.
              Так что все что в них написано можно только принимать на веру и они имеют смысл и значение только для людей верующих учёный историки пока данные "процессы" научно не подтвердили.
              ватник
            5. Ныробский Вчера, 22:51
              Цитата: meshorer
              Откройте Библию , кто не знает и прочитайте сколько времени евреи живут в Иерусалиме. И поищите там упоминание про палестинцев. Позорная резолюция ООН обьявила евреев Иисуса Христа и волхвов из Вифлеема незаконными поселенцами на оккупированных территориях. Есть ли больший абсурд ?

              Есть............... Если отталкиваться от Библии, то все, и евреи, и палестинцы, и русские и узбеки, являются братьями и сёстрами, ибо произошли от одного корня - Адама и Евы, кои явились прародителями всех живущих на земле. Тем не менее, все между собой пересра...т.е.переругались и теперь делят то, что им не принадлежит, а является семидневным творением Божьим, уничтожая друг друга без зазрения совести так, что Каин убивший Авеля, является безвинным агнцем, ибо, совершил грех братоубийства не из корысти ради, а будучи в состоянии аффекта. Что мешает жить людям мирно? Политики!
              Ныробский
    2. сибиралт Вчера, 11:57
      Израиль честно признался за что платил бабки в ООН. Получается, что за крышу для беспредела.
      сибиралт
      1. rasputin17 Вчера, 12:02
        Цитата: сибиралт
        Израиль честно признался за что платил бабки в ООН. Получается, что за крышу для беспредела.


        Зато наши евродепутаты в ПАСЕ мазахисты платят разным толерастам и либераам что бы они их учили жизни во всех ее формах и лучших гейропейских традициях!!! laughing
        rasputin17
        1. ЛукичЪ Вчера, 12:23
          Цитата: rasputin17
          Зато наши евродепутаты в ПАСЕ мазахисты платят

          уже больше года не платят
          ЛукичЪ
          1. Смог Вчера, 12:30
            Цитата: ЛукичЪ
            Цитата: rasputin17
            Зато наши евродепутаты в ПАСЕ мазахисты платят

            уже больше года не платят

            За такое отношение пасе к России надо с них деньги получать.
            И вообще складывается ощущение, что если не дай Бог не было б России, половину этих кружков по интересам можно распускать.делать им будет нечего
            Смог
            1. МойВрач Вчера, 13:22
              Цитата: Смог
              За такое отношение пасе к России надо с них деньги получать

              Сходи и получи fellow
              А вот интересно, какие взносы страны платят за членство в ООН?
              Соединенные Штаты Америки 22.000 %
              Япония 10.833 %
              Германия 7.141 %
              Франция 5.593 %
              Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5.179 %
              Китай 5.148 %
              Италия 4.448 %
              Канада 2.984 %
              Испания 2.973 %
              Бразилия 2.934 %
              -----
              Россия перечислела за 2015 г. сумму в размере 72 561 411 $ что в процентах равно 2.438 %.
              Что касается США в 2000 г . Генеральная Ассамблея установила, что размер индивидуального взноса не должен превышать 22% бюджета. Так штаты и определили себе потолок, если считать в валюте на 2015 г. он был равен 618 481 182 $
              Доля Израиля составляет - 0.396%
              МойВрач
              1. Смог Вчера, 13:36
                Сходи и получи


                Да я, понимаешь, не о себе. Мне за державу обидно (с)
                Смог
              2. Praetorian4 Вчера, 16:31
                Странно. Если РФ перечисляла 72.5 млн. долларов, а Израиль, судя по статье, 40, то или РФ не 2,4% вносила, или Израиль не 0,3.
                Praetorian4
      2. Комментарий был удален.
    3. vovanpain Вчера, 11:59
      Цитата: oleg-gr
      Обиделись бедные и несчастные на резолюцию и поведение своих защитников в СБ ООН.

      Что обижатся на ООН,обижатся надо на того кто их кинул. feel fellow
      vovanpain
      1. СТАРПЕР Вчера, 12:50
        Рейган ,хотя и бывший актеришко, но в политике был серьезным врагом...Как бы Трамп "клоун" в этого не превратился..Ну нам в России все равно, у нас свой путь!!
        СТАРПЕР
        1. Касым Вчера, 13:16
          Тут мне кажется дело в другом.
          В Крыму провели референдум, и он присоединился к РФ. Европейцы верещат, как зарезанные. А вот Израиль спокойно, без всяких референдумов, аннексировал территории Палестины и строится на нем. И никто не шумит, санкций не вводит, жизнь ничем не затрудняют - резолюция ООН евреям по барабану, мало того огрызаются, зарезая финансирование.
          Опять двойные стандарты и разный подход - вот что главное, на мой взгляд. hi
          Касым
          1. ватник Вчера, 17:50
            Цитата: Касым
            А вот Израиль спокойно, без всяких референдумов, аннексировал территории Палестины и строится на нем

            Ну вы сравнили за спиной Израиля стоит "большой дядя" США поэтому Израиль и строит из себя "большого и сильного парня" без его поддержки он практически - ничего из себя не представляет.
            ватник
      2. megavolt823 Вчера, 13:09
        не смеяться надо над евреями . а учиться у них . мы до сих пор платим взносы в евро структуры и олимпийскому комитету и вада . вот лохи где . участие в разных структурах где мы не играем первой скрипки нам нужно на ...... послать давно и надолго . а мы пошляем и авторитета добавляем им что состоим там . вот и делайте выводы . hi
        megavolt823
        1. СТАРПЕР Вчера, 14:02
          Цитата: megavolt823
          не смеяться надо над евреями . а учиться у них . мы до сих пор платим взносы в евро структуры и олимпийскому комитету и вада . вот лохи где . участие в разных структурах где мы не играем первой скрипки нам нужно на ...... послать давно и надолго . а мы пошляем и авторитета добавляем им что состоим там . вот и делайте выводы . hi


          Думаю все же в эти структуры нам нужно платить, иначе Израилю придется в разы уже "отстегивать"...!
          ООН мы все же сделаем организацией , какой она должна быть и без всяких "исключительных"..!
          Нужно объединятся странам в новом формате...Хватит уже, слушать и платить за унижение и разврат в наших странах...
          СТАРПЕР
          1. megavolt823 Вчера, 14:33
            не мы делали ООН и не у нас на территории находится штаб квартира . влиять на ООН мы можем . и ООН на нас . но вот сша делает из ООН карманную зверушку . когда надо , достаёт из кармана . когда не надо , в карман и ближе к яюри суёт . ООН - это хор мальчиков зайчиков под управлением педофила дережора и в углу несколько оборванцев . зайчики участвуют в затеях . а мы нет . вот и вся сказочка . когда оборванцы соберутся у себя дома . вот тогда трилер . а пока развратное видео с немецкой озвучкой . hi
            megavolt823
            1. СТАРПЕР Вчера, 15:27
              Из ООН можно сделать вполне серьезную организация (с кулаками и полномочиями))) Нужно просто кое кого зачистить...! И мы это сделаем... hi
              СТАРПЕР
    4. Маз Сегодня, 01:42
      Деревня Израиль пригрозила ООН экономическими санкциями
      Маз
  2. rotmistr60 Вчера, 11:46
    Тель-Авив уменьшил

    Если я не ошибаюсь, то хотели не вносить? Или, что-то опять в Вашингтонском обкоме не так сработало? Господа евреи, вы опять скажете, что ни от кого не зависите?
    rotmistr60
    1. megavolt823 Вчера, 13:18
      уважаемый !!! судя по истории мы от евреев зависим больше чем хотим . вот такой парадокс . да и в теневых коридоров власти сша их не меньше чем у нас . самые крутые банкиры у нас ? а в сша ? потереби яндекс . много нового узнаешь . среди спонсоров гитлера евреев было до ..... и больше . hi
      megavolt823
  3. Монос Вчера, 11:47
    Ни фига не разбираюсь в этой проблеме, но реакция Израиля удивляет. А чем ему грозит эта резолюция? Почему они такую истерику закатили? Не станут же их силой заставлять выполнять резолюцию. Или могут?
    Монос
    1. rasputin17 Вчера, 11:56
      По словам израильского постпреда Дани Данона, для Тель-Авива «неразумно финансировать органы, которые действуют против нас в ООН».


      Так может они все таки правы!??? Зачем финансировать тех кто пытается потом тебя же за твой счет и поиметь!?? request
      rasputin17
    2. Серый брат Вчера, 13:16
      Цитата: Монос
      Не станут же их силой заставлять выполнять резолюцию. Или могут?

      У них бомбит даже от того, что кто-то может просто подумать поперёк хотелок "богоизбранных".
      А уж если этот кто-то свои мысли посмел высказать, то это вообще конец света.
      Серый брат
  4. rasputin17 Вчера, 11:52
    Браво Израиль!!! Вот политическая воля и независимость!!! Хороший пример для подражания и ответа на разные вето и пустые однобокие рекомендации непонятно откуда выковоренные!!
    rasputin17
    1. Комментарий был удален.
      1. rasputin17 Вчера, 12:10
        Цитата: СТАРПЕР
        Цитата: rasputin17
        Браво Израиль!!! Вот политическая воля и независимость!!!

        wassat laughing Прогиб засчитан...!!!! wink

        Я не устаю удивляться этим ребятам!! Пока мы тут над ними зубы сушим они делают то что считают для себя нужным и плевать они хотели на всех кто с ними не согласен! hi
        rasputin17
        1. lwxx Вчера, 12:28
          А не надо удивляться- это старпер. Евреи не делают удивленное лицо- а режут по больному, хотя и по мелочи. Это мы в ПАСЕ платим за унижение, прям мазохисты. hi
          lwxx
          1. СТАРПЕР Вчера, 13:00
            Цитата: lwxx
            А не надо удивляться- это старпер. Евреи не делают удивленное лицо- а режут по больному, хотя и по мелочи. Это мы в ПАСЕ платим за унижение, прям мазохисты. hi

            Израиль мелочь забирает, а Россия все заберет! Скоро не будет такой страны, где бы наши воры скрылись от возмездия.. Устали , мы уже от вранья и "кидалова"....Таких (как персонажей) в России много уже "служивших писарями ,при штабе"))))..!

            Пощады не будет... soldier
            СТАРПЕР
            1. lwxx Вчера, 13:38
              а Россия все заберет! Скоро не будет такой страны, где бы наши воры скрылись от возмездия....... Вы сами то в это верите? laughing
              lwxx
              1. СТАРПЕР Вчера, 15:38
                Цитата: lwxx
                а Россия все заберет! Скоро не будет такой страны, где бы наши воры скрылись от возмездия....... Вы сами то в это верите? laughing

                Ну все не заберем, а вот морду набьем...! Воруют черти безбожно.., ну основных поймаем все же...

                МЫ ВСЕ ПОМНИМ!!!
                СТАРПЕР
    2. Тот же ЛЕХА Вчера, 12:06
      Браво Израиль!!! Вот политическая воля и независимость!!! Хороший пример для подражания и ответа на разные вето и пустые однобокие рекомендации непонятно откуда выковоренные!!


      С другой стороны в ИЗРАИЛЕ судят солдатика застрелившего палестинца-террориста...(видео в инете есть)
      общество там расколото точно также как это было у нас с БУДАНОВЫМ.
      Тот же ЛЕХА
      1. rasputin17 Вчера, 12:30
        Там и полиция пришла с допросом к премьеру! А у нас попробуй полиции придти к любому депутату?? negative
        rasputin17
        1. Ежак Вчера, 17:17
          Цитата: rasputin17
          полиция пришла с допросом к премьеру

          И какой смысл от того допроса? Ничего не знаю, ничего не видел, никому, ничего не скажу.
          Ежак
          1. rasputin17 Вчера, 17:22
            Цитата: Ежак
            Цитата: rasputin17
            полиция пришла с допросом к премьеру

            И какой смысл от того допроса? Ничего не знаю, ничего не видел, никому, ничего не скажу.

            сам факт прихода и допроса уже много о чем говорит! И заметьте он не первый прециденты были и ранее и причем с результатами. hi
            rasputin17
          2. Туркестанец Вчера, 19:50
            Ну вы это зря ! Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, приговоренный судом к тюрьме за коррупцию и "создание помех правосудию"
            Туркестанец
        2. ватник Вчера, 17:43
          Цитата: rasputin17
          Там и полиция пришла с допросом к премьеру! А у нас попробуй полиции придти к любому депутату??

          Так вроде даже не простого депутата а федерального министра арестовали Улюкаева?
          Цитата: rasputin17
          С другой стороны в ИЗРАИЛЕ судят солдатика застрелившего палестинца-террориста.

          Кстати этот еврей(как и все за его спиной) так на араба похож что является ещё одним подтверждение что еврей и араб это один народ только разной веры.
          ватник
          1. rasputin17 Вчера, 17:59
            ватник
            Кстати этот еврей(как и все за его спиной) так на араба похож что является ещё одним подтверждение что еврей и араб это один народ только разной веры.

            Да, да!!! Тут как раз на днях один товарищь со звездой давида утверждал что палестинцы тоже евреи только видимо они о этом не догадываются и что палестинцы это евреи проживающие на территории палестины только принявшие ислам и что на основе этого они имеют все права на палестинские земли поскольку это все Иудея!! laughing hi
            Так что если следовать их логике вполне все обьяснимо почему они похожи на арабов!! wink
            rasputin17
            1. ватник Вчера, 18:17
              Цитата: rasputin17
              Да, да!!! Тут как раз на днях один товарищь со звездой давида утверждал что палестинцы тоже евреи только видимо они о этом не догадываются и что палестинцы это евреи проживающие на территории палестины только принявшие ислам и что на основе этого они имеют все права на палестинские земли поскольку это все Иудея!!

              Да один они народ просто большая его часть приняла мусульманство другая же значительно меньшая иудаизм вот они на этом фоне теперь и "грызутся" lol
              ватник
              1. rasputin17 Вчера, 18:26
                Не могут решить что лучше:- шляпа с торчащими из под нее пейсами или чалма с бородой!! laughing
                rasputin17
              2. Оператор Вчера, 18:35
                Палестинские арабы и евреи - абсолютно разные в генетическом и историческом отношении народы.

                Палестинские арабы - это ханаанцы, коренные жители Ханаана (современной Палестины).

                Евреи - это пришлое кочевое племя хабиру родом из региона среднего течения Евфрата (современный Ирак), типа ближневосточных цыган с языческим культом богини Иштар (до бегства из Египта), отсюда определение этнической принадлежности евреев по матери.
                Оператор
                1. Комментарий был удален.
                  1. Оператор Вчера, 21:23
                    Академик израильских наук, изучите матчасть - откуда есть пошли филистимляне laughing
                    Оператор
            2. Туркестанец Вчера, 20:01
              Цитата: rasputin17
              ватник
              Кстати этот еврей(как и все за его спиной) так на араба похож что является ещё одним подтверждение что еврей и араб это один народ только разной веры.

              Да, да!!! Тут как раз на днях один товарищь со звездой давида утверждал что палестинцы тоже евреи только видимо они о этом не догадываются и что палестинцы это евреи проживающие на территории палестины только принявшие ислам и что на основе этого они имеют все права на палестинские земли поскольку это все Иудея!! laughing hi
              Так что если следовать их логике вполне все обьяснимо почему они похожи на арабов!! wink

              Согласно Библии все народы произошли от сыновей Ноя. Значит, все евреи и мы братья по крови? А значит вы господин rasputin17 тоже еврей по крови, разница только в одном я ОБРЕЗАННЫЙ вы КРЕЩЁННЫЙ.
              Туркестанец
              1. Комментарий был удален.
              2. saturn.mmm Вчера, 20:23
                Цитата: Туркестанец
                Согласно Библии все народы произошли от сыновей Ноя. Значит, все евреи и мы братья по крови?

                Полторы тысячи лет назад славяне понятия не имели о Библии и Ное.
                saturn.mmm
      2. Маз Вчера, 12:43
        Нужно ли добивать террориста? Несомненно. Но сразу
        А если не сделали этого сразу- то это уже просто убийство ради убийства. А армия от террористов и должна отличаться в первую голову следованием законам и морали. И изр. армия - особенно Солдат который не смог добить террориста сразу, и просрал момент подставив армию под объектив аппарата врага. Он не спецназовец - чудо не умеющее думать. Справедливо получил. А это мнение нашего военного, настоящего :Этот говнюк мало того что стрелял при журналистах
        Он еще и врал постоянно. И топил своих командиров
        И снова врал
        Менял свои версии
        Поэтому что тебе сказать
        Осужден он справедливо
        А теперь его нужно помиловать
        Нужно ли добивать террориста? Несомненно. Но сразу
        А если не сделали этого сразу- то это уже просто убийство ради убийства. А армия от террористов и должна отличаться в первую голову следованием законам и морали. И изр. армия - особенно(С)
        Маз
      3. adma Вчера, 12:44
        .
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        судят солдатика застрелившего палестинца-террориста...

        Небольшое дополнение, если позволите . Добившего раненного палестинца-террориста.
        adma
    3. Серый брат Вчера, 14:10
      Цитата: rasputin17
      Браво Израиль!!! Вот политическая воля и независимость!!! Хороший пример для подражания и ответа на разные вето и пустые однобокие рекомендации непонятно откуда выковоренные!!

      Не забудьте написать то же самое, когда их совсем из ООН попрут. lol
      Серый брат
      1. adma Вчера, 14:35
        Цитата: Серый брат
        когда их совсем из ООН попрут

        А что, по большому счёту, даёт членство страны в ООН? для этой страны? Я теряюсь в догадках, но каких-либо бонусов не вижу...Может я не прав?
        adma
        1. Серый брат Вчера, 14:59
          Цитата: adma
          Я теряюсь в догадках, но каких-либо бонусов не вижу...Может я не прав?

          Если их там не будет, то их совсем заклюют - так и до санкций недалеко.
          Серый брат
  5. a.s.zzz888 Вчера, 11:54
    Вашим салом и по мусалам. laughing
    a.s.zzz888
  6. andrewkor Вчера, 12:04
    Хапнули "свидомые"чужие земли в 1948 г. вот и нажили проблем на свои ягодицы! Отдать награбленное менталитет не позволяет.Куда лучше орать на весь мир ,что оно во враждебном окружении и просить защиты и халявной помощи!ООН много раз объявляло "богоизбранных" агрессором,а им всё не ймётся!
    andrewkor
  7. sgazeev Вчера, 12:04
    Цитата: oleg-gr
    Вот Израиль и ответил. Все по классической формуле управдома из "Бриллиантовой руки": не будут брать (лотерейные билеты), отключим газ. Обиделись бедные и несчастные на резолюцию и поведение своих защитников в СБ ООН.

    Скорее всего сэкономят американцы,меньше дадут. Пора спиногрызов поприжать. drinks
    sgazeev
  8. птс-м Вчера, 12:15
    Смотрящими на ООН являются пеньдосы,так хай и обеспечивают сей орГАН.А то со всех собирают в общак,а результатами пользуются только пеньдостан.Несправедливо ,однако.
    птс-м
  9. Старый26 Вчера, 12:19
    Цитата: oleg-gr
    Вот Израиль и ответил. Все по классической формуле управдома из "Бриллиантовой руки": не будут брать (лотерейные билеты), отключим газ. Обиделись бедные и несчастные на резолюцию и поведение своих защитников в СБ ООН.

    Причем тут обида. Израиль поступил абсолютно логично. Мы поступаем точно так же и с "знаменитой" ПАСЕ, они ведут антироссийскую политику - мы сокращаем финансирование.
    Старый26
    1. ватник Вчера, 14:30
      Цитата: Старый26
      Мы поступаем точно так же и с "знаменитой" ПАСЕ, они ведут антироссийскую политику - мы сокращаем финансирование.

      В корне не верно -
      1) ПАСЕ это - Парламентская ассамблея Совета Европы то есть РЕГИОНАЛЬНАЯ организация.
      2) комиссии ООН это МЕЖДУНАРОДНЫЕ организации.
      Цитата: Старый26
      Израиль поступил абсолютно логично

      Поступок Израиля это однозначно поступок "обиженного ребёнка" так как ситуация между Крымом и Палестиной совершенно разные -
      Крым - ДОБРОВОЛЬНО по результатам всенародного референдума решил войти в состав России
      Палестина - была силой оружия захвачена израильскими евреями а затем аннексирована режимом Тель-Авиа
      Другими словами с точки зрения международного права сегодняшний(в нынешних границах) Израиль - это незаконное территориальное образование которое держится исключительно на штыках его армии
      Цитата: Старый26
      Мы поступаем точно так же

      Точно так же поступить с ООН мы не можем потому что СССР /Россия (как правопреемница СССР) была одним из УЧРЕДИТЕЛЕЙ и СОЗДАТЕЛЕЙ ООН и обладаем в СБ ООН правом вето Израиль же там "мелкий" и мало значимый член организации который существует в её рамках исключительно милостью США.
      ватник
      1. СТАРПЕР Вчера, 14:42
        Молодец Ватник все грамотно и в точку...! Я так не умею, спасибо тебе... hi
        СТАРПЕР
        1. ватник Вчера, 15:00
          Цитата: СТАРПЕР
          Молодец Ватник все грамотно и в точку...!

          Сейчас израильские евреи вылезут из "подполья" : и объяснят тебе что поддерживая меня ты - не прав. smile
          Как вчера в теме только все разошлись сразу массово появились израильтяне и им поддакивающие жители России и стали перемывать косточки своим оппонентам в частности не в чём не повинному - ватнику. lol .
          ватник
          1. СТАРПЕР Вчера, 15:45
            Цитата: ватник
            Цитата: СТАРПЕР
            Молодец Ватник все грамотно и в точку...!

            Сейчас израильские евреи вылезут из "подполья" : и объяснят тебе что поддерживая меня ты - не прав. smile
            Как вчера в теме только все разошлись сразу массово появились израильтяне и им поддакивающие жители России и стали перемывать косточки своим оппонентам в частности не в чём не повинному - ватнику. lol .

            Ватник тебя здесь многие поддерживают..! И никто тебя не тронет......Если , мы начнем поддерживать (как умеем, всех забанят сразу..)..Ты же знаешь с ними очень осторожно нужно...! bully
            СТАРПЕР
      2. Severok Вчера, 15:06
        Не выдавайте военную тайну! Когда я в комментариях, с месяц тому назад, назвал упоминаемую тут страну оккупантом, незаконно занимающую земли Палестины и агрессором, то этот комментарий мигом потёрли.
        Severok
      3. Петр1 Вчера, 17:00
        Цитата: ватник
        Палестина - была силой оружия захвачена израильскими евреями а затем аннексирована режимом Тель-Авиа
        Другими словами с точки зрения международного права сегодняшний(в нынешних границах) Израиль - это незаконное территориальное образование которое держится исключительно на штыках его армии


        Справедливости ради хочу заметить,что Израильское государство было создано организацией ООН при непосредственной поддержке стран победителей во 2 мировой. В результате многочисленных конфликтов произошедших далее израильтяне смогли завоевать и оккупировать (при поддержке США) у арабских стран территории которые и в настоящем времени являются головной болью в дипломатических отношениях между странами.
        Т.Е Государство Израиль было создано по доброй воле ООН на решение которой плювало и плюет до сих пор. Крайне не умное ведение дипломатии .
        Петр1
        1. ватник Вчера, 17:34
          Цитата: Петр1
          Справедливости ради хочу заметить,что Израильское государство было создано организацией ООН при непосредственной поддержке стран победителей во 2 мировой

          Так я же специально в скобках добавил - В НЫНЕШНИХ ГРАНИЦАХ так как решением ООН было создано ДВА государства АРАБСКАЯ ПАЛЕСТИНА и ЕВРЕЙСКИЙ ИЗРАИЛЬ
          29 ноября 1947 года Организация Объединённых Наций приняла план раздела Палестины (резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 181). Этот план предполагал разделение Палестины на два государства — арабское и еврейское
          Евреи же ОККУПИРОВАВ Палестину затем и АННЕКСИРОВАЛИ её территорию - тоесть включили её в состав своей страны что является ВООРУЖЁННЫМ ЗАХВАТОМ и ФАКТИЧЕСКИМ УНИЧТОЖЕНИЕМ Палестины как государства которое тоже как и еврейский Израиль было образованно решением того же ООН.
          ватник
      4. rasputin17 Вчера, 17:36
        [quote=ватник
        Точно так же поступить с ООН мы не можем потому что СССР /Россия (как правопреемница СССР) была одним из УЧРЕДИТЕЛЕЙ и СОЗДАТЕЛЕЙ ООН и обладаем в СБ ООН правом вето Израиль же там "мелкий" и мало значимый член организации который существует в её рамках исключительно милостью США.[/quote]

        Мал клоп но вонюч как в поговорке сказано! Вопрос в другом: - Почему отдельные государства считают свои законы и мелкие амбиции ваше любых международных прав и обязательств в ООН? В настоящее время ООН стала марионеточным органом а его свободное волеизявление ограничевается "обеспокоеностью прав гендерногомусора" а международный беспредел исключительных с их сявками в упор не замечается!!
        rasputin17
        1. ватник Вчера, 18:08
          Цитата: rasputin17
          Почему отдельные государства считают свои законы и мелкие амбиции ваше любых международных прав и обязательств в ООН?

          Потому что ООН стараниями США и его сателлитов потерял свой авторитет.
          В частности тем что ни одна резолюция ООН призывающая израильский режим освободить оккупированные территории не выполняется и блокируется США.
          Вот если бы США и остальные страны СБ ООН ввели санкции против Израиля военные экономические и финансовые это территориальное образование оставшись без тех кто его поддерживает быстренько бы освободило и Палестину и другие оккупированные территории и ещё бы с радостью помогало арабам обустроить свои земли.
          ватник
  10. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  11. Incvizitor Вчера, 12:24
    Да, сильно их "предательство" американских "друзей" задело, раз такой кипишь из этого устроили.
    Incvizitor
  12. adma Вчера, 12:41
    ежегодный взнос ... сокращён на ту сумму, которую ООН выделяет на деятельность четырёх комитетов, занимающихся проблемами Палестины

    adma
  13. atakan Вчера, 12:54
    Вот чем мы то рыжие ? Уменьшили , ну правильно.
    Платить в ОБСЕ и ПАСЕ за гадости и яд привыкаем.
    Или привычка платить за то что вся ругань против России - святая обязанность?
    А для всех остальных простая политика.
    atakan
    1. Серый брат Вчера, 13:40
      Цитата: atakan
      Платить в ОБСЕ и ПАСЕ за гадости и яд привыкаем.

      За ПАСЕ не платим, в ОБСЕ есть наши представители что не позволяет этой организации совсем уж откровенно играть в одни ворота.
      Серый брат
  14. Tusv Вчера, 14:18
    Израиль обиделся на своих Родителей. Сами поселенцы
    Tusv
  15. prior Вчера, 14:53
    Вааще зря перечислили.
    Пустили бы лучше деньги на мелиорацию земель в поселениях на арабских территориях, толку больше было бы.
    prior
  16. Cветлейший Вчера, 16:22
    Всё что надо знать об израиле
    Cветлейший
  17. Оператор Вчера, 18:12
    Хорошо в ООН защемили яйца израильтянам bully
    Оператор
  18. Сергей Ф Вчера, 18:30
    ООН ничего от этого не потеряет, америкосы компенсируют!
    Сергей Ф
  19. Viktor77 Вчера, 20:17
    Вот нам пример для подражания!(касается не только ООН)
    Viktor77
  20. Сергей-8848 Вчера, 20:22
    Хороший такой,просчитанный ответ.До шекеля просчитанный.
    Сергей-8848
  21. Туркестанец Вчера, 21:10
    Цитата: andrewkor
    Хапнули "свидомые"чужие земли в 1948 г. вот и нажили проблем на свои ягодицы! Отдать награбленное менталитет не позволяет.Куда лучше орать на весь мир ,что оно во враждебном окружении и просить защиты и халявной помощи!ООН много раз объявляло "богоизбранных" агрессором,а им всё не ймётся!



    Для тех, кто не знает историю конфликта.
    В создании государства Израиль активное участие принимал СССР и СОЦ. лагерь и лично ИВ СТАЛИН.
    По резолюции №181/11 от 29 ноября 1947 года, Палестина делилась на два самостоятельных государства – еврейское с территорией 14,1 тысяч квадратных километров, а это 56% всей площади Палестины и арабское, с площадью в 11,1 квадратный километр, что составляет 43% от площади всей территории Палестины, и Иерусалим – интернациональная зона – 1% от общей территории.
    Многие арабские страны в составе Египта, Иордании, Сирии, Ливана, Саудовской Аравии, Йемена не признали независимость Израиля и огласили новому государству «джихад» – священную войну и в мае 1948 году начали боевые действия объявив войну. С этого и началась история конфликта Израиля и Палестины.
    Войска арабской лиги насчитывали 40 тысяч воинов, в то время как в войсках Израиля было 30 тысяч. Войсками арабской лиги командовал в то время король Иордании.
    На первых порах военный конфликт между Израилем и Палестиной развивался в пользу арабской лиги, однако ход войны резко изменился летом 1948 года. В течение 10 дней еврейская армия, противостоя большей и лучше вооруженной армии арабской лиги, перешла в решительное наступление и нейтрализовала наступательный натиск арабов.
    А теперь давайте рассуждать. В состав СССР после Второй Мировой вошли Восточная Пруссия, Западная Украина, Финские территории, Курильские острова. Так же были возвращены прибалтийские территории, с присоединением к ним части польских территорий. По результатам второй мировой войны СССР существенно расширил свою территорию. Часть этих территорий после распада Советского Союза в 1991 г. осталась в составе Российской Федерации. Одна из таких территорий это Калининградская области. Если, КТО ЛИБО СЕЙЧАС, потребует от РОССИЙСКОЙ ФЕДИРАЦИИ вернуть эти территории старым хозяевам. КАКОЙ БУДЕТ ОТВЕТ РОССИЯН????.
    РОССИЯНЕ ПОШЛЮТ ЭТИХ РЕБЯЧТ НА ТРИ БУКВЫ и скажут, что наша страна является победителем в ВОВ и эти территории являются компенсацией за те страдания, которые понесла НАША СТРАНА.
    Так и в случае с Израилем в 1948 году Арабские страны напали на Израиль, а не наоборот. И Израиль разгромил их. И территории захваченные Израилем являются компенсацией за те страдания, который понес Израиль..
    Туркестанец
    1. taypan Вчера, 21:25
      "за те страдания которые понес израиль".Бедные,бедные,все страдают,2000(две)тыс.лет.И все настрадаться не могут.А когда резали арабов,в Дейр-Ясин,тоже страдали?Резали арабов,СТРАДАЛИ,плакали,мучались от угрызений совести и все равно резали.И теперь страдают,только теперь арабы их режут.
      taypan
    2. ватник Вчера, 22:29
      Цитата: Туркестанец
      Так и в случае с Израилем в 1948 году Арабские страны напали на Израиль, а не наоборот. И Израиль разгромил их. И территории захваченные Израилем являются компенсацией за те страдания, который понес Израиль..

      Здесь есть только большое - НО
      1) СССР и остальные страны победители в ВОВ не уничтожили Германию как государство она хоть и в "усечённом" виде хоть и разделённая осталась существовать как ФРГ и ГДР
      Израиль же именно захватил а потом и аннексировал территорию арабской Палестины уничтожив государство как таковое и присоединив её земли к Израилю.
      2) Израиль что в результате этой войны понёс колоссальные жертвы и разрушения промышленного потенциала?
      Нет поэтому и компенсировать Израилю было нечего евреи хотели именно оккупировать и уничтожить арабское государство и в этом была из конечная цель.
      Так что ваша попытка оправдать режим Тель-Авива мягко говоря достаточно слабенько выглядит lol
      Оккупация Палестины Война
      ватник
      1. TNT Вчера, 22:52
        Цитата: ватник
        Израиль же именно захватил а потом и аннексировал территорию арабской Палестины уничтожив государство как таковое и присоединив её земли к Израилю.

        В таком случае назовите год образования этого государства ( Палестина ) , её столицу , президента ( или премьера ) , какая денежная единица в ней ходила , в каких границах она находилась , кем была признана --
        без всех этих атрибутов государство не существует .
        как можно аннексировать то , чего просто тне существовало?
        TNT
        1. ватник Вчера, 23:09
          Цитата: TNT
          В таком случае назовите год образования этого государства

          Государство Палестина(как и государство Израиль) была образованно по решению ООН по резолюции №181/11 от 29 ноября 1947 года но в 1948 году у них с Израилем произошел конфликт в ходе которого евреи одержали победу и УНИЧТОЖИЛИ арабское государство не дав ему даже оформится в надлежащем виде.
          Цитата: TNT
          как можно аннексировать то , чего просто тне существовало?

          Еще раз если вы не поняли с первого раза. Решение ООН (а фактически стран победительниц в ВОВ) говорило об образовании ДВУХ государств - еврейского Израиля и арабской Палестины.
          Евреи арабскую Палестину в дальнейшем - уничтожили.
          ватник
          1. TNT Вчера, 23:23
            Цитата: ватник
            Государство Палестина(как и государство Израиль) была образованно по решению ООН по резолюции №181/11 от 29 ноября 1947 года но в 1948 году

            Ну так вот и назови в каких границах , премьер , денежная единица итд итп и кто его признал в 1948 году ?
            Может какую - нибудь арабскую страну назовёшь - которая это государство признало ?

            Цитата: ватник
            у них с Израилем произошел конфликт

            Конфликт между кем и кем ? Я как то не видел в списке стран ( напавших на г.Изараиль на следущий день после его образования ) -- гос.Палестина .
            Цитата: ватник
            УНИЧТОЖИЛИ арабское государство не дав ему даже оформится в надлежащем виде.

            Вы уж как то определитесь - оно оформилось не оформилось , было - не было ?
            и не пишите бред типа
            Цитата: ватник
            уничтожив государство как таковое и присоединив её земли

            Цитата: ватник
            . Решение ООН (а фактически стран победительниц в ВОВ) говорило об образовании ДВУХ государств

            ну так Палестина образовалось или нет ?
            Почему Израиль признали практически на следующий день ( и СССР одним из первых ) , но Палестину не признал никто - ни ССР ни США , ни страны Европы и да же арабские страны его не признали .
            Так о чем ведем речь ? Может арабы проживавшие в подмантатной Палестине сами не хотели этого государства ?
            Так вернёмся к простому вопросу ( а свои лозунги оставьте коммунистам и бабушкам у подъезда )
            - год оразования гос.Палестины , её премьер ( президент ) , денежная единица , столица.
            На вопрос ответьте.
            Цитата: ватник
            Евреи арабскую Палестину - уничтожили.

            А палестинская автономия - это кто ? Ипочему тогда они требуют границы 1967г , а не 1948 belay
            что с 20-ю годами ?
            КУстати ради так сказать исторической правды - а палестинцы( которые себя так стали называть только с образованием ООП ) - когда своё государство провозгласили ?
            В каком году ? wink
            TNT
            1. commbatant Сегодня, 04:56
              Почему Израиль признали практически на следующий день ( и СССР одним из первых ) , но Палестину не признал никто - ни ССР ни США , ни страны Европы и да же арабские страны его не признали .


              Таки не соглашусь с Вами уважаемый, СССР таки государство Палестину признал.
              На 14 сентября 2015 года независимость Государства Палестина признали 136 государств — членов ООН (70,47%), а также Ватикан (Святой Престол), являющийся наблюдателем в ООН, и САДР.
              Палестинская декларация о независимости имела символический характер, поскольку на тот момент Палестинский национальный совет не контролировал никакой территории.
              При этом, 13 сентября 1993 года в результате Соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) была подписана Декларация о создании Временной Палестинской самоуправляемой администрации (ПНА).
              Израиль обладает фактическим военным контролем над значительной частью даже той территории, где власть официально осуществляет Палестинская национальная администрация. При этом значительные территории на Западном берегу реки Иордан, а также Восточный Иерусалим являются предметом спора между израильтянами и палестинцами.

              По логике вещей территория Палестины, должна быть в границах 29 ноября 1947 года.
              Вообще эта проблема хороша освещена (из тех, которых я читал, как обыватель: "К Востоку и Западу от Суеца" и в "Стратегия непрямых действий" Л.Гаррта)...
              commbatant
              1. TNT Сегодня, 06:48
                Цитата: commbatant
                Таки не соглашусь с Вами уважаемый, СССР таки государство Палестину признал.
                На 14 сентября 2015 года независимость Государства Палестина признали 136 государств — членов ООН (70,47%), а также Ватикан (Святой Престол), являющийся наблюдателем в ООН, и САДР.

                Пожалуйста внимательней читайте мой вопрос , я говорил на момент решения ООн и создания 2-х государств , Израиля и Палестины -- кто либо Палестину признал ?
                Кто то вообще заявил , что такое государство создано ?
                Вы вообще знаете , что о создании гос.Палестина палестинцы заявили только в 1988 году.?
                Цитата: commbatant
                Палестинская декларация о независимости имела символический характер, поскольку на тот момент Палестинский национальный совет не контролировал никакой территории.

                Замечательную цитату привели ,только фильтровать не надо , первая строчка её выглядела так
                Провозглашение Государства Палестина состоялось 15 ноября 1988 года в Алжире на сессии Палестинского национального совета — высшего совещательного органа Организации освобождения Палестины (ООП) — 253 голоса «за», 46 — «против» и 10 человек воздержались от голосования. При этом, ООП не контролировала какую-либо территорию, на которую претендовала.

                Цитата: commbatant
                По логике вещей территория Палестины, должна быть в границах 29 ноября 1947 года.

                тогда почему речь идет о 1967 ?
                TNT
  22. Berkut24 Вчера, 21:42
    Пример того, как дешево и быстро можно продемонстрировать что ты говно.
    Berkut24
  23. рус-5819 Вчера, 21:48
    Цитата: Татьяна
    Умеют евреи Израиля защищать свои национальные интересы на мировой арене шекелями! В решительности им не откажешь. Сразу раз - и вынули денежки из карманов чиновников ООН !

    Что-то мне подсказывает, что эти все телодвижения не более. чем попытка хирургического извлечения чёрной опухоли из белого дома. После 20-го посмотрим, как "лекарство" подействует.
    Татьяна! С новым годом и Рождеством Христовым!!!!
    рус-5819
  24. voyaka uh Сегодня, 00:29
    Забавный дуэт: Оператор - ватник. На два голоса. Хор мальчиков-анти-изральчиков в сопровождении оркестра lol
    voyaka uh
    1. taypan Сегодня, 01:02
      Анекдот знаешь? 2(два)русских богатыря и тысяча(1000)евреев.Как еврей кричал,"не ходите,их там двое,это засада".Вот.А ты говоришь дуэт.
      taypan
    2. commbatant Сегодня, 04:38
      Забавный дуэт: Оператор - ватник. На два голоса. Хор мальчиков-анти-изральчиков в сопровождении оркестра


      таки я конечно дико извиняюсь, но вроде в самом Израиле много противников поселений на палестинских территориях, или нет?
      commbatant
  25. commbatant Сегодня, 04:35
    Может быть РФ, тоже в "порыве гнева" и в поддержку обиженных "сирот" (евреев), тоже сократить взносы в ООН?
    commbatant

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