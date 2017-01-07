Тель-Авив уменьшил ежегодный взнос в ООН из-за резолюции о поселениях

В знак протеста против резолюции ООН о поселениях на палестинских территориях Израиль уменьшил ежегодное финансирование Всемирной организации на $ 6 млн.Как отмечает AFP, «ежегодный взнос страны, составляющий $40 млн, сокращён на ту сумму, которую ООН выделяет на деятельность четырёх комитетов, занимающихся проблемами Палестины».По словам израильского постпреда Дани Данона, для Тель-Авива «неразумно финансировать органы, которые действуют против нас в ООН».Этот шаг стал первой ответной мерой израильских властей на принятую резолюцию.Напомним, 23 декабря СБ ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Премьер страны Биньямин Нетаньяху сразу же заявил об отказе выполнять резолюцию.