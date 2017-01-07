07:37 08 января

Вторая экспедиция на Матуа состоится летом 2017 года

Разработка плана второй экспедиции на остров Матуа Курильской гряды завершена, исследователи направятся туда в июне 2017 г, сообщил представитель ТОФ Владимир Матвеев.

Вторая экспедиция на Матуа состоится летом 2017 года


«В штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжается подготовка научно-исследовательской экспедиции на остров Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года. В настоящее время завершена разработка детального плана обследований курильского острова, определен личный состав и необходимая техника для изыскательских работ», – сказал он.


Матвеев напомнил, что «экспедиция министерства обороны РФ, Русского географического общества (РГО) и ТОФ в количестве 200 человек под руководством замкомандующего ТОФ вице-адмирала Андрея Рябухина проводила на острове Матуа в 2016 году масштабные исследования».

«Специалистами проведено более тысячи лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям. Также было сделано более 200 измерений внешней среды. Проведена радиационная и химическая разведка более 120 километров маршрута, обследованы все фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами была проведена работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова», – уточнил он.

Ранее командующий ТОФ Сергей Авакянц отмечал, что научные экспедиции на остров Матуа не проводились с 1813 года.

«Японцы начали осваивать Матуа с 1930-х годов и придавали ему исключительно военное значение. Остров служил плацдармом для дальнейшей экспансии и захвата полуострова Камчатка. Была создана уникальная система подземных сооружений, соединенных единой системой тоннелей. Подземные сооружения – это отдельная тема, которая требует глубокого изучения», – рассказал командующий.

По его словам, «сооружения делятся на два вида: фортификационные и сооружения непонятного предназначения – прямоугольные, квадратной и круглой формы, протяженностью до 150 метров».

«Если на всех островах японские гарнизоны сражались ожесточенно, до последнего солдата, то остров Матуа капитулировал в последнюю очередь, но капитулировал без боя. Гарнизон насчитывал 7,5 тысячи человек и, что не характерно для японской армии, никакого сопротивления не оказал. Мы сделали вывод, что гарнизон выполнил свою главную задачу – убрал все следы и все факты, которые могли навести на раскрытие истинного характера деятельности на этом острове», – сказал Авакянц.

Он отметил, что дальнейшего изучения требует и остров Топорковый, который, возможно, связан с Матуа подземными тоннелями.

«С разрешения и по указанию президента РГО (министр обороны РФ Сергей Шойгу — ред.) в 2017 году мы проводим вторую экспедицию с привлечением широкого круга специалистов – Академии наук, РГО и Московского государственного университета. Требует дальнейшего изучения фауна, флора этого острова, вулканическая деятельность, система водоснабжения, подземные сооружения, в том числе подводные. И, кроме того, необходимо проведение археологических исследований», – заключил адмирал.

Использованы фотографии: Инфоглаз.РФ
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Комментарии 22
  1. oleg-gr Вчера, 12:09
    Опять япона-папы озаботятся активностью русских на их "оккупированных островах". Ждем новую порцию "правильных репортажей" в западных СМИ.
    oleg-gr
    1. Фантом-революции Вчера, 14:17
      В чем же? Если только для вида. Все что могли вывезти ценное вывезли остальное уничтожили. Ну окромя природных особенностей.
      Фантом-революции
    2. acrshooter Вчера, 14:25
      Матуа находится в средней группе Большой Курильской гряды.
      А к так называемым Северным территориям японцы причисляют Кунашир, Итуруп (южная группа Б.К. гряды), Шикотан и архипелаг Хамобаи (Малая Курильская гряда) которые географически сильно ближе к Хоккайдо.
      С Уважением, Артур
      acrshooter
  2. 210окв Вчера, 12:10
    К использованию острова в интересах ТОФа надо подойти со всей серьезностью..Археология-это конечно здорово,но интересы России явно превалируют. hi
    210окв
  3. a.s.zzz888 Вчера, 12:17
    Смотрел по ТВ передачу, как ребята осматривали остров. good Впечатлений!!! good Интересно ВСЁ!!! Советую, кто интересуется военной историей.
    Надо напроситься к ним, хоть подсобным рабочим.
    a.s.zzz888
    1. Sirocco Вчера, 13:10
      Вы знаете к кому обращаться? Расскажите про результат если будите пытаться.
      Sirocco
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 01:36
        Sirocco Вчера, 13:10 ↑ Новый
        Вы знаете к кому обращаться?


        Есть подход к некоторым людям. Чего не сделаешь, ради нашего Отечества!
        a.s.zzz888
  4. мичман Вчера, 12:24
    После уничтожения южнокорейского лайнера мне с группой генералов ВВС СССР пришлось встречаться с американцами. Предмет разговора-создание единой цепочки РСДН для полетов в этом районе. Посетили Курскую гряду островов. Увидели ржавые японские танки на островах, особенно Итуруп. Показали уже готовые позиции наших опорных станций. Я помню как американцы фотографировались на Матуа. Их интересовал аэродром. Затем в Посольстве США в Москве мы выразили несогласие с их позицией. Объяснили, что в отличие от них по заявкам МО СССР будет обеспечивать полеты их гражданских самолетов самостоятельно. Очень продуктивно помогал мне Директор ЛНИРТИ (ныне АО "РИРВ" Гужва Ю.Г. Светлая ему память. Сегодня Рождество). Честь имею.
    мичман
  5. Тот же ЛЕХА Вчера, 12:31
    «Специалистами проведено более тысячи лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям. Также было сделано более 200 измерений внешней среды. Проведена радиационная и химическая разведка более 120 километров маршрута, обследованы все фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами была проведена работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова», – уточнил он.


    Елки-палки это больше похоже на подготовку к работам по возведению укрепрайона.
    Тот же ЛЕХА
    1. кеп Вчера, 14:06
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Елки-палки это больше похоже на подготовку к работам по возведению укрепрайона.


      На Дальнем востоке спокойнее будет.Японцы перетопчутся.
      кеп
    2. Монархист Вчера, 14:27
      Тот же Леха,а как Вы хотели , если руководитель экспедиции вице-адмирал и замкомфлота?
      Монархист
      1. Тот же ЛЕХА Вчера, 14:53
        Тот же Леха,а как Вы хотели , если руководитель экспедиции вице-адмирал и замкомфлота?


        Очень рад такому событию наконец то на КУРИЛЫ стали обращать серьезное внимание...
        у этого региона очень перспективное будущее...нужно только вкладывать в его развитие дать толчок экономике этого региона.
        Там богатейший рыбный промысел,полезные ископаемые,прекрасная природа для туризма....
        все это еще требует крепкого, инициативного хозяйственника...перспективный край ...только не все это еще осознают...нужны люди способные перевернуть там жизнь.
        Правильно как то товарищ СТАЛИН сказал ...кадры решают все.
        Тот же ЛЕХА
  6. РУСС Вчера, 13:51
    www.youtube.com/watch?v=ZvUd6GizaZI&list=PLPmwHDB
    WrBfdJJyMTO9AofNvYSReQsd4K
    РУСС
  7. fif21 Вчера, 14:19
    Где императорское золото? Тщательней нужно искать . hi
    fif21
  8. Монархист Вчера, 14:32
    Цитата: fif21
    Где императорское золото? Тщательней нужно искать . hi

    Вы в кладоискатели записались или записались или записываете?
    Какое нафиг может быть императорское золото
    Монархист
  9. Исида Вчера, 17:41
    Нужно разместить военную базу РФ на острове Шикотан. Это 1) Защитит от вторжения иностранных армий ценный остров с хорошим климатом,которого не имеют многие регионы РФ. 2) Подлетное время русских крылатых ракет до военных баз Японии и США на японских островах будет не большим...
    Исида
  10. антивирус Вчера, 19:25
    Как велика страна и малы наши силы. Свою землю, в 21 веке исследуем, как во времена Дежнева. Или не своя?
    антивирус
    1. Сергей Ф Вчера, 20:28
      Неужели есть сомнения?
      Кто звал германцев, японцев на нашу землю?
      А ведь приперлись завоеватели, но... просрали и то малое, что имели!
      Сергей Ф
  11. santer2069 Вчера, 19:40
    Я бы тоже с удовольствием поехал хоть кем угодно, но лишь бы снова побывать на ОСТРОВЕ, ностальгия однако!!!! 22 года года там не был а иногда вспомнишь, как вчера было.
    santer2069
  12. Взломщик Сегодня, 07:18
    Можно спросить у японов, чего они там мудрили? Наверняка сегодняшний уровень развития ВСЕГО уже сделал возможным раскрыть" древние" военные тайны. Боюсь получится, что мы бабло на исследования потратим, а там банальную вентиляцию для нужника делали. Просто хотели незаметно разместить большое количество военных .
    Взломщик
    1. Взломщик Сегодня, 07:20
      забыл добавить wink
      Взломщик
  13. Грица Сегодня, 07:26
    В прошлом году говорили, что эти исследования не столько научные, сколько военные. Для размещения там если не базы, то серьезного пункта обороны. Аэродром то уже почти готов. Но что-то медленно все движется. Так базы не строят. С зимовками и камеральными исследованиями.
    Грица

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