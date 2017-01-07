Вторая экспедиция на Матуа состоится летом 2017 года

Разработка плана второй экспедиции на остров Матуа Курильской гряды завершена, исследователи направятся туда в июне 2017 г, сообщил представитель ТОФ Владимир Матвеев.«В штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжается подготовка научно-исследовательской экспедиции на остров Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года. В настоящее время завершена разработка детального плана обследований курильского острова, определен личный состав и необходимая техника для изыскательских работ», – сказал он.Матвеев напомнил, что «экспедиция министерства обороны РФ, Русского географического общества (РГО) и ТОФ в количестве 200 человек под руководством замкомандующего ТОФ вице-адмирала Андрея Рябухина проводила на острове Матуа в 2016 году масштабные исследования».«Специалистами проведено более тысячи лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям. Также было сделано более 200 измерений внешней среды. Проведена радиационная и химическая разведка более 120 километров маршрута, обследованы все фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами была проведена работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова», – уточнил он.Ранее командующий ТОФ Сергей Авакянц отмечал, что научные экспедиции на остров Матуа не проводились с 1813 года.«Японцы начали осваивать Матуа с 1930-х годов и придавали ему исключительно военное значение. Остров служил плацдармом для дальнейшей экспансии и захвата полуострова Камчатка. Была создана уникальная система подземных сооружений, соединенных единой системой тоннелей. Подземные сооружения – это отдельная тема, которая требует глубокого изучения», – рассказал командующий.По его словам, «сооружения делятся на два вида: фортификационные и сооружения непонятного предназначения – прямоугольные, квадратной и круглой формы, протяженностью до 150 метров».«Если на всех островах японские гарнизоны сражались ожесточенно, до последнего солдата, то остров Матуа капитулировал в последнюю очередь, но капитулировал без боя. Гарнизон насчитывал 7,5 тысячи человек и, что не характерно для японской армии, никакого сопротивления не оказал. Мы сделали вывод, что гарнизон выполнил свою главную задачу – убрал все следы и все факты, которые могли навести на раскрытие истинного характера деятельности на этом острове», – сказал Авакянц.Он отметил, что дальнейшего изучения требует и остров Топорковый, который, возможно, связан с Матуа подземными тоннелями.«С разрешения и по указанию президента РГО (министр обороны РФ Сергей Шойгу — ред.) в 2017 году мы проводим вторую экспедицию с привлечением широкого круга специалистов – Академии наук, РГО и Московского государственного университета. Требует дальнейшего изучения фауна, флора этого острова, вулканическая деятельность, система водоснабжения, подземные сооружения, в том числе подводные. И, кроме того, необходимо проведение археологических исследований», – заключил адмирал.