Кирби: РФ, Иран и Турция не пригласили представителей США на переговоры по Сирии

США не были приглашены для переговоров по Сирии, тем не менее, госсекретарь Керри будет оставаться на связи со своими коллегами, сообщил представитель Госдепа Джон Кирби.«Хотя мы не за столом переговоров, не были приглашены к участию, он (госсекретарь Джон Керри) намерен оставаться в полном контакте со своими коллегами», – сказал он на брифинге.«Мы не вовлечены активно в эти дискуссии», – добавил Кирби.На вопрос признает ли Вашингтон, что уступил инициативу по Сирии, представитель ведомства ответил: «Я не согласен, что мы что-то уступили».Ранее Владимир Путин сообщил, что договорился с Тайипом Эрдоганом предложить сирийской оппозиции продолжить переговоры по мирному урегулированию на новой площадке в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев эту инициативу поддержал.Ожидается, что встреча в Астане состоится 23 января.