07:38 08 января

Кирби: РФ, Иран и Турция не пригласили представителей США на переговоры по Сирии

США не были приглашены для переговоров по Сирии, тем не менее, госсекретарь Керри будет оставаться на связи со своими коллегами, сообщил представитель Госдепа Джон Кирби.

Кирби: РФ, Иран и Турция не пригласили представителей США на переговоры по Сирии


«Хотя мы не за столом переговоров, не были приглашены к участию, он (госсекретарь Джон Керри) намерен оставаться в полном контакте со своими коллегами», – сказал он на брифинге.


«Мы не вовлечены активно в эти дискуссии», – добавил Кирби.

На вопрос признает ли Вашингтон, что уступил инициативу по Сирии, представитель ведомства ответил: «Я не согласен, что мы что-то уступили».

Ранее Владимир Путин сообщил, что договорился с Тайипом Эрдоганом предложить сирийской оппозиции продолжить переговоры по мирному урегулированию на новой площадке в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев эту инициативу поддержал.

Ожидается, что встреча в Астане состоится 23 января.

Использованы фотографии: State TV/via Reuters TV
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Комментарии 52
  1. krops777 Вчера, 12:35
    РФ, Иран и Турция не пригласили представителей США на переговоры по Сирии


    Правильно не о чем с террористами разговаривать.
    krops777
    1. Зяблицев Вчера, 12:47
      Керри и его поддельникам по старой Обамовской администрации не до переговоров - они работу ищут... laughing
      Зяблицев
      1. Татьяна Вчера, 12:57
        Ну , в принципе, Керри в определённом смысле прав: Вашингтону действительно не впервой испод "полы" "руководить" международными переговорами на расстоянии - стоять за чьей-нибудь спиной. Одни минские переговоры по «прекращению» АТО в Украине чего стоят!
        Татьяна
        1. Зяблицев Вчера, 13:03
          С Рождеством, Татьяна! hi

          Думаю, что их, даже собственные партнеры по НАТО, уже не воспринимают всерьез - инаугурация Дональда Трампа, то есть полноценное вступление в должность состоится 20 января 2017 года, а переговоры назначены на 23 января!То есть 3 дня будет у администрации Трампа и сирийской оппозиции, что бы расставить точки над и, в своих отношениях! Именно от этого и будет зависит успех этих переговоров!
          Зяблицев
          1. Татьяна Вчера, 13:17
            Зяблицев
            С Рождеством, Татьяна! hi
            Взаимно, Евгений! love
            То есть 3 дня будет у администрации Трампа и сирийской оппозиции, что бы расставить точки над и! Именно от этого и будет зависеть успех этих переговоров!
            Однако в перспективе всё так быстро в политике не меняется! Часть команды Обамы (Клинтонов) затаится и перекрасится при Трампе – будет продолжать гадить Трампу по-тихому. В США ведь не революция, а пока некоторое подобие переворота во внешней и во внутренней политике.
            Татьяна
            1. Зяблицев Вчера, 13:19
              Осталось набраться терпения и дождаться первых официальных шагов новой администрации США во внешней политики!Пока вопрос больше, чем ответов...Хотя увольнение всех послов одним чехом и в один день - показательный шаг Трампа, что он если и не кардинально, но точно не будет следовать курсом хромой утки...
              Зяблицев
              1. bouncyhunter Вчера, 16:24
                Всякого я насмотрелся ... Но , видимо , ещё многое мне предстоит узреть ...
                bouncyhunter
                1. Монос Вчера, 16:51
                  Цирк закрыли, но клоуны свой номер ещё не закончили.
                  Монос
      2. Сэмэн Вчера, 12:58
        Цитата: Зяблицев
        Керри и его поддельникам по старой Обамовской администрации не до переговоров - они работу ищут... laughing

        Действительно, о чём можно разговаривать со старым равным полосатым матрацем, который вот-вот выкинул на помойку?! ))))
        Сэмэн
      3. oleg-gr Вчера, 13:49
        «госсекретарь Джон Керри намерен оставаться в полном контакте со своими коллегами». Почему то у меня в данной ситуации слова "полный контакт" ассоциируются со словами "полный отстой". Кого волнует мнение чиновника, который ни за что уже не отвечает?
        oleg-gr
      4. Димонт Вчера, 16:31
        Ищут они работу не ищут, а вони ещё много поднимут
        Димонт
    2. vovanpain Вчера, 12:59
      РФ, Иран и Турция не пригласили представителей США на переговоры по Сирии

      Обиделись,гегемонов не пригласили laughing Ищите работенку болезные. wink fellow
      vovanpain
      1. 210окв Вчера, 13:14
        Скорее не пригласили,а кинули как лохов последних wassat
        210окв
        1. СТАРПЕР Вчера, 14:28
          Цитата: 210окв
          Скорее не пригласили,а кинули как лохов последних wassat

          Пошли вон, как говорится...Эти там вообще не в тему..(а вот Израиль бы за шкирку притащить можно было бы..Но упираться будут, мы ни причем и ничего не знаем..))))

          Давай Владимир Владимирович ..Дай Бог тебе здоровья и терпения..! Работай , Россия за тебя!
          СТАРПЕР
    3. Sterlya Вчера, 19:48
      от матрасов в борьбе с терроризмом вообще надо отказаться. как можно бороться в сообществе с создателями?
      Sterlya
    4. Талгат Сегодня, 07:20
      Цитата: krops777
      РФ, Иран и Турция не пригласили представителей США на переговоры по Сирии


      Правильно не о чем с террористами разговаривать.



      Очень краткий - но очень емкий и правильный коммент!

      На самом деле - ведь потому и не пригласили. потому что они и есть сторона поддерживавшая бородатых. Какой смысл с ними что то обсуждать.
      Талгат
  2. Joker787 Вчера, 12:36
    Старшее поколение поймёт "ДУНя" laughing
    Joker787
  3. kot28.ru Вчера, 12:36
    И чо! laughing Обиделись,не активные они,пассивные что ли lol ,тфу! sad
    kot28.ru
    1. Смог Вчера, 12:47
      Цитата: kot28.ru
      И чо! laughing Обиделись,не активные они,пассивные что ли lol ,тфу! sad

      Смог
  4. Александр 3 Вчера, 12:37
    Калек не пригласили,обидно да?
    Александр 3
  5. Kamarada Вчера, 12:37
    Да чё там с ними договариваться и переговариваться всё равно ведь обманут . У янки своё видение мира и они будут идти своей дорогой. А нам надо меньше думать что они про нас подумают, и делать своё дело.
    Kamarada
    1. Димонт Вчера, 16:49
      Цитата: Kamarada
      Да чё там с ними договариваться и переговариваться всё равно ведь обманут . У янки своё видение мира и они будут идти своей дорогой. А нам надо меньше думать что они про нас подумают, и делать своё дело.


      Золотые слова!
      Димонт
  6. rasputin17 Вчера, 12:38
    «Мы не вовлечены активно в эти дискуссии», – добавил Кирби.


    Активное вовлечение КРЕСТ на всем что начато!
    rasputin17
  7. adma Вчера, 12:38
    «Хотя мы не за столом переговоров, не были приглашены к участию, он (госсекретарь Джон Керри) намерен оставаться в полном контакте со своими коллегами»

    Что мы и видим. Их коллеги - сирийская оппозиция, уже отказываются участвовать в переговорах.
    adma
  8. kot28.ru Вчера, 12:38
    А с коллегами-это с представителями террористов (оппозиционеров типа),? what
    kot28.ru
  9. Incvizitor Вчера, 12:42
    Как же так "исключительных" исключили? request

    госсекретарь Керри будет оставаться на связи со своими коллегами

    Incvizitor
  10. Masya Masya Вчера, 12:42
    «Мы не вовлечены активно в эти дискуссии», – добавил Кирби.

    Он что, не в курсе? Мы на троих соображаем... winked четвертый лишний... wink
    Masya Masya
  11. APASUS Вчера, 12:46
    Интересно получилось,но куда приглашать США? В качестве кого,гаранта со стороны террористов? Понятно что они захотят быть представителями оппозиции ,но опять ерунда получается .США так и не смогли толком сформировать ее,отделить головорезов от головорезов и не представили карты расположения
    APASUS
    1. кеп Вчера, 12:59
      Цитата: APASUS
      США так и не смогли толком сформировать ее,отделить головорезов от головорезов и не представили карты расположения


      ИМ что в свою карту тыкать? laughing
      кеп
  12. avg-mgn Вчера, 12:47
    Проглотили молча. Авантюра по свержению Асада провалилась, по крайней мере в том разрезе в котором они планировали. Ждем перезагрузки и попытки залезть через черный ход (задний проход).
    avg-mgn
    1. Ныробский Вчера, 12:54
      Цитата: avg-mgn
      Проглотили молча. Авантюра по свержению Асада провалилась, по крайней мере в том разрезе в котором они планировали.

      Ага, пока они его свергали, своих остолопов растеряли
      Ныробский
      1. Masya Masya Вчера, 19:36
        Жаль ластик не прилагается, стереть оставшиеся фигуры... придётся ждать, когда время сотрет... надеюсь ждать не долго....
        Masya Masya
  13. ochakow703 Вчера, 12:49
    Так они даже выигрывают от этого. Навели бардак, и в кусты, а вы тут договаривайтесь, решения принимайте, деньги в восстановление вкладывайте, а мы (америконасосы) двинем в другой район шарика, и там шухеру наведем. Они скорее даже и не думают грустить по этому поводу, тем более в такое время когда у них нет президента. Вступит Трамп в права и начнет выдвигать новые идеи для обеспечения главенства амеровской демократии в мире. Вот ничуть не сомневаюсь, что он выступит с какой-нибудь инициативой по Сирии, и тройка переговорщиков пригласят их за стол. Власть же поменялась... только вот уже должно быть всем понятно, что чем американского "голубя мира" не крась, один овощ рога из под краски торчать будут.
    ochakow703
  14. синоби Вчера, 12:50
    Тем кто прибудет на переговоры в доступной для них форме,если не дошло до сих пор,объяснят что будет в случае отказа сложить оружие.Те кто отказался от переговоров обозначили себя как мишени.Всё просто и понятно.
    синоби
  15. Ныробский Вчера, 12:52
    С матрасами разговаривать, то же самое, что порожняк толкать - тяжело и проку никакого. Пусть в предбаннике тусуются, пока ЛИДЕРЫ договариваются))) yes
    Ныробский
  16. raki-uzo Вчера, 12:55
    Ваш факинг гейм из овер, сэр!
    raki-uzo
  17. volodya Вчера, 13:00
    А чего их приглашать, они же исключительные, вот их и исключили!
    volodya
  18. Altona Вчера, 13:06
    Какой смысл клоунов приглашать на серьезные переговоры? Они на все вопросы отвечают примерно одинаково "мы не обладаем пока необходимой информацией", "данные по этому вопросу засекречены", "мне необходимо проконсультироваться с моим офисом"... laughing
    Altona
  19. НЕКСУС Вчера, 13:06
    США не были приглашены для переговоров по Сирии,

    За столько лет деятельности США на Ближнем Востоке там все только горело,взрывалось и гибли люди тысячами...так на кой эти земноводные на переговорах арабского мира? Судьбу арабского мега анклава будут решать Иран,Турция,Сирия(то что от нее останется),Египет и конечно Россия,как миротворец...а остальным ,включая саудитов и иорданцев с матрассами там делать нечего.
    НЕКСУС
  20. хмурый лис Вчера, 13:44
    кирби стало Обидно что не позвали на вечеринку и девушку без них уже танцуют.как обидно правда ? слезу еще пустите жалкие .
    хмурый лис
  21. pvv113 Вчера, 13:59
    На вопрос признает ли Вашингтон, что уступил инициативу по Сирии, представитель ведомства ответил: «Я не согласен, что мы что-то уступили»

    Просто с ними уже не считаются
    pvv113
  22. Tusv Вчера, 14:09
    Классный анекдот, от Гальцева про пессимиста и опитимиста
    - Не пригласили, забыли:(
    - Ха. Помнят
    Ну куда жже мы лезете, господа американцы со своими пробирками
    Tusv
  23. mikh-korsakov Вчера, 14:37
    Небывалая новость: США куда-то не пригласили. Надо привыкать господа. Вопрос. А на связи с кем они будут оставаться? Со своими бородатыми друзьями? Так они и так в контакте.
    mikh-korsakov
  24. Волька Вчера, 14:44
    и зачем на переговорах нам эти янки, их политика агрессивна и бездарна, тем более они уже наглядно показали всему миру свою несостоятельность супердержавы..
    Волька
  25. prior Вчера, 14:57
    Ничего, пусть привыкают.
    Этих дерьмократов не то, что приглашать, скоро гнать отовсюду будут.
    prior
  26. Астроном78 Вчера, 15:21
    Бедняжечка
    Астроном78
  27. Zomanus Вчера, 15:46
    Ну а смысл приглашать тех, кто уже на чемоданах сидит?
    Они по сути уже ничего не решают и их основная задача-передать дела
    их сменщикам, убрать рабочее место и на выход с вещами.
    Zomanus
  28. sgazeev Вчера, 17:07
    Цитата: bouncyhunter
    Всякого я насмотрелся ... Но , видимо , ещё многое мне предстоит узреть ...

    sgazeev
  29. Сергей Ф Вчера, 18:28
    Держать "мину" при плохой игре, это они умеют!
    Сергей Ф
  30. Berkut24 Вчера, 19:49
    Какая жаль...
    Berkut24
  31. Ал.Пересвет Сегодня, 02:58
    Цитата: krops777
    РФ, Иран и Турция не пригласили представителей США на переговоры по Сирии


    Правильно не о чем с террористами разговаривать.

    Давно бы так Росси,Русским,Путину сделать да заодно можно если что и редкие металлы,обогащённый уран,металлы,космические технологии,двигателя-перекрыть и съехать с доллара.
    Ал.Пересвет
  32. Red_Hamer Сегодня, 07:11
    Его физиономия только мне, Диснеевского мультяшного Пинокио (кто не знает это наш Буратино laughing) напоминает?
    Red_Hamer

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