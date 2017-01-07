07:37 08 января

Токио разрабатывает план обороны спорных островов Сенкаку

Японское правительство к лету этого года намерено представить план обороны спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море на случай конфликта с Китаем.

Токио разрабатывает план обороны спорных островов Сенкаку


По данным газеты Yomiuri Shimbun, «за основу стратегии обороны будет взят сценарий случайного столкновения патрульного корабля или рыболовецкого судна КНР с катером береговой охраны Японии возле Сенкаку». Планом предусмотрен сценарий, согласно которому «Пекин направит в район конфликта корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также предпримет попытку высадки десантных подразделений на спорные острова».


Ответные действия японцев будут включать в себя «предупредительные запуски противокорабельных ракет в случае приближения китайских кораблей к Сенкаку, а также экстренную высадку на них бойцов сил самообороны».

Газета напоминает, что «новый виток напряженности вокруг Сенкаку был отмечен в начале августа 2016 г, когда правительство Японии направило КНР сразу несколько нот протеста в связи с неоднократным заходом китайских кораблей в акваторию островов, а также в прилегающую к ней зону». Пекин в свою очередь призвал Токио «воздержаться от действий, ведущих к усложнению ситуации».

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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Комментарии 59
  1. кеп Вчера, 12:57
    С выходом авианосца США с группой кораблей, в Тихий океан,осмелели.Обстановочка то нагревается.
    кеп
    1. Greenwood Вчера, 13:03
      ВМФ Японии и сами по себе весьма внушительная и боеспособная сила, вооружённая по последнему слову техники.
      Greenwood
      1. cniza Вчера, 13:28
        Цитата: Greenwood
        ВМФ Японии и сами по себе весьма внушительная и боеспособная сила, вооружённая по последнему слову техники.


        Ну Китай тоже не слабак , так что заварушка может привести к мировой войне.
        cniza
        1. Кубик123 Вчера, 15:32
          Цитата: cniza

          Ну Китай тоже не слабак , так что заварушка может привести к мировой войне.

          К войне, не к войне - неизвестно. А вот арестовать активы Китая матрасы вполне смогут. Кусочек лакомый - более $3-х триллионов. Китай крупнейший держатель долга США. Вот и повод для США простить свои долги Китаю.
          Кубик123
          1. bouncyhunter Вчера, 16:09
            Ну Китай тоже не слабак , так что заварушка может привести к мировой войне.

            Витя здрав буде ! Не думаю что матрасы рискнут бодаться с китайцами !
            bouncyhunter
            1. Талгат Сегодня, 07:16
              Цитата: bouncyhunter
              что матрасы рискнут бодаться с китайцами !


              Извините, что вставляю тут свои 5 копеек

              Просто хотел заметить. что хотя "матрасы" и не рискнут вероятно напрямую атаковать Китай прямо сейчас - но политика США однозначна - это СДЕРЖИВАНИЕ Китая - и противостояние Китаю - а в какой то удобный момент возможно и атака Китая

              они разворачивают против Китая сеть союзов на Тихом Океане - Япония ЮК Австралия и т д - размещают вооружения и т п.

              Недавно тут на Топвор была статья кстати - что фокус противостояния с США уже смещается от России к Китаю. Китай уже предлагает миру альтернативу гегемонии США - иной миропорядок без угроз и бомбежек - приводились слова СиЦзиньПиня о том что нельзя, чтобы богатые и сильные страны давили слабых и бедных...в общем Китай уже "возражает"

              Думаю в этом вся и причина - США видят растущего соперника и натравливают Японских милитаристов и всех кто под рукой на Китай

              При этом я понимаю. что нам всем Китай временный ситуационный союзник (против общего куда худшего врага) - а когда не будет опасности внешней агрессии - то придется нам самим "сдерживать" их на юге
              Талгат
      2. Наблюдатель 33 Вчера, 14:12
        Цитата: Greenwood
        ВМФ Японии и сами по себе весьма внушительная и боеспособная сила, вооружённая по последнему слову техники.

        А я бы, этого не заявлял... С кем сравниваем? Если с Австралией- то да, внушает, а если с нами или Китаем- хрень...
        Наблюдатель 33
        1. Greenwood Вчера, 15:33
          Ну да, ну да. Почти 40 эсминцев, 4 вертолётоносца, 6 фрегатов, около 20 подлодок и т.д., и всё это 2000-х годов постройки. Хрень ага. Сравнение с нашим музейным Тихоокеанским флотом, который вообще не обновлялся с развала Союза, не выдерживает никакой критики. Китайский надводный флот тоже куда древнее. Преимущество у китайцев только по десантным судам.
          Greenwood
        2. Грица Сегодня, 06:49
          С кем сравниваем? Если с Австралией- то да, внушает, а если с нами или Китаем- хрень...
          Для начала сравните корабельный состав Японского флота и Тихоокеанского флота России. Сравнение будет очень унылым не в нашу пользу. Надеюсь, для видимости мощи при сравнении сил вы не станете учитывать каспийскую флотилию и другие соединения. Посему, получается так печально.
          Грица
      3. serega.fedotov Вчера, 14:55
        Цитата: Greenwood
        ВМФ Японии и сами по себе весьма внушительная и боеспособная сила, вооружённая по последнему слову техники.

        Техника это одно а вот как с желанием воевать у японцев-непонятно! Их 70 лет в жвачных превращали.А у китайцев сейчас подъем-миллионы добровольцев будет!
        serega.fedotov
        1. Greenwood Вчера, 15:37
          Цитата: serega.fedotov
          Их 70 лет в жвачных превращали.
          Глупости. Так можно про любую страну сказать. Про Россию например, где по мнению министерства образования "надо выращивать грамотного потребителя, а не творца", а молодёжь думает только о деньгах, сексе, соцсетях и красивой жизни (вспоминаем пресловутую гонку на Гелендвагенах в Москве).
          Цитата: serega.fedotov
          А у китайцев сейчас подъем-миллионы добровольцев будет!
          Миллионы добровольцев у них, как и у нас, были в 40-50-х гг. А сейчас уровень жизни в КНР значительно вырос, и народ не хочет просто так помирать.
          Greenwood
        2. Sterlya Вчера, 19:23
          Цитата: serega.fedotov
          Техника это одно а вот как с желанием воевать у японцев-непонятно! Их 70 лет в жвачных превращали.А у китайцев сейчас подъем-миллионы добровольцев будет!

          Япошки никуда не годятся. Поэтому и встречался их Главный Самурай с ВВП. Если что. Китайцы их перемелят с ходу. И Главные Дерьмократы не вмешаются даже.
          Sterlya
          1. Грица Сегодня, 06:55
            Если что. Китайцы их перемелят с ходу.
            Думаю, так бы и было если бы они встретились где нибудь на просторах Манчжурии. А на море - очень сомнительно.
            Грица
        3. басмач Вчера, 22:11
          Точно, и этот самый мильён сразу начнёт строить от до Японии, Или китайцы по воде, аки по суху ходить научились. Толку с этих миллионов на море. Хотя если всех на джонки посадить и одновременно отправить, то да, есть вероятность , что у японцев пушки перегреются ( заодно и проблему перенаселения Китая можно решить)
          басмач
        4. Грица Сегодня, 06:52
          Помимо добровольного желения воевать, нужно еще умение воевать. К тому же на море. Сравнение тоже совсем не в пользу Китая. Или вы назовете великие китайские морские битвы и победы?
          Грица
    2. avt Вчера, 13:07
      Цитата: кеп
      С выходом авианосца США с группой кораблей, в Тихий океан,осмелели.Обстановочка то нагревается.

      Напряжётся , когда их там два будет , а если больше , то накалится. А пока это просто присутствие и каждодневная их работа в Океане.
      avt
      1. Cветлейший Вчера, 14:58
        Цитата: avt
        Напряжётся , когда их там два будет

        Китаю из за этого и нервничать? У них есть ракета "убийца авианосцев" чего им нервничать, одной целью больше или меньше. Тут в пору нервничать им, вот они планы по обороне и пытаются сообразить.
        П.С. какая уж у неё эффективность непонятно, но раз заявили будим считать что есть.
        Cветлейший
        1. avt Вчера, 15:41
          Цитата: Cветлейший
          У них есть ракета "убийца авианосцев" чего им нервничать,

          laughing Завязывайте всерьёз воспринимать журналистское
          Цитата: Cветлейший
          "убийца авианосцев"

          Просто поищите и обрящете - какими силами и средствами планировали в СССР уничтожать АУГ Даже при современном уровне обнаружение и уничтожение идущего на боевом ордера АУГ задача серьёзная.Ну когда аналог самонаводящегося и автоматически обнаруживающего гиперболоида им.Гарина изобретёте ,ну тогда -даю Продайте китайцам и они точно бояться не будут. bully
          avt
          1. Cветлейший Вчера, 16:11
            Цитата: avt
            Продайте китайцам и они точно бояться не будут.

            А они и так не бояться, а вот у кого-то булки сжались. И журналистское "убийца авианосцев" для уха и понимания проще, нежили Dong Feng-21D.
            Cветлейший
        2. Грица Сегодня, 06:59
          Не все берут во внимание, что эта ракета - убийца авианосцев - баллистическая. А пуски баллистических ракет матрасы отслеживают не хуже нас. Поэтому взлет такой ракеты сразу может восприниматься как взлет стратегической баллистической ракеты с ядерным оружием. С соответствующей ответкой по полной. Что очень чревато.
          Грица
    3. Зяблицев Вчера, 13:08
      Без США, у Японии шансов нет..., впрочем китайцы то же войны еще те...,но Ын агрессивные действия детей восходящего солнца одобряет... laughing
      Зяблицев
      1. Greenwood Вчера, 15:38
        Я напоминаю, что именно японцы без особых проблем в прошлом нагибали Китай благодаря своей лучшей выучке, дисциплине и технологическому превосходству. И почему вы думаете, что с тех пор ситуация кардинально поменялась?!
        Greenwood
        1. Зяблицев Вчера, 19:30
          У них слишком долго не было регулярной армии! А так Вы правы! hi
          Зяблицев
      2. rasputin17 Вчера, 17:12
        Цитата: Зяблицев
        Без США, у Японии шансов нет..., впрочем китайцы то же войны еще те...,но Ын агрессивные действия детей восходящего солнца одобряет... laughing


        К стати Ын в этом пасьянсе первый пойдет под молотки!!! Устроют примерную порку на обозрение и наставление Китая поскольку идти на открытую войну с ним никто не захочет! what
        rasputin17
    4. rasputin17 Вчера, 13:10
      Слишком долго там было тихо! На БВ хаос а тут нет! Не порядок! wassat
      rasputin17
    5. warriordima Сегодня, 03:27
      Сшакалам походу плевать где войны и конфликты разжигать,лишь бы подальше от своих границ.
      Вот стоит хоть одна жизнь жалкая кучка камней в океане?А ведь из за этой кучки может разгореться вооружённых конфликт и даже перерасти в войну!
      warriordima
  2. Смог Вчера, 13:00
    Да что ж за страна то такая Япония. Ну кругом у нее "спорные" территории.
    Смог
    1. Greenwood Вчера, 13:04
      Практически у всех стран ЮВА друг к другу территориальные претензии.
      Greenwood
      1. 0255 Вчера, 15:28
        Цитата: Greenwood
        Практически у всех стран ЮВА друг к другу территориальные претензии.

        Но в этом виноваты исключмтельно Обама и госдеп lol
        0255
        1. Greenwood Вчера, 17:26
          Вы не правы. Это Путин виноват. Очевидно же. wassat
          Greenwood
    2. rasputin17 Вчера, 13:11
      Странная закономерность! С выходом авианосной группы японцы стали тявкать громче и активней!!
      rasputin17
    3. 30 вис Вчера, 14:04
      Извините не сведущего ! ? А острова вообще чьи?
      30 вис
      1. donavi49 Вчера, 14:18
        Фактически Японские - им их вернули США в 70-х.

        Китай оспаривает - так как, острова открыли они еще в 15 веке. И есть документальные подтверждения этому. Японцы про острова узнали лишь в конце 19века и сразу нагло захватили их построив несколько рыболовных причалов и даже поселения.

        Исходя из этого - острова подпадают под Каирскую декларацию, про лишение Японии всех завоеванных земель.

        Японцы апеллируют, что когда они острова нашли, ни одного китайца там не было. Более того они официально заявили про открытие и китайцы могли бы оспорить его еще в конце 19 века. А раз не оспорили - значит не очень и надо, поэтому поезд ушел.
        donavi49
      2. rasputin17 Вчера, 16:03
        Цитата: 30 вис
        Извините не сведущего ! ? А острова вообще чьи?

        Китай утверждает что его! Хотя китайские друзья все вокруг спорное и ничейное давно считают своим! Но тут дело не в этих голых скалах! На этих шельфах недавно обнаружены запасы углеводородов! Сами понимаете что за них может быть и драка а стремительно развивающейся китайской экономике они очень нужны. Еще пол века назат они никому не нужны были и их практически никто не осваивал ни китайцы ни японцы. Однозначно утверждать сложно у каждой стороны своя историческая правда. В старых китайских летописях о этих островах идут упоминания еще в конце 15 начале 16 века. hi
        rasputin17
    4. alexmach Вчера, 14:29
      Как и у любой бывшей империи.
      У китайцев к ним огромные счеты. Японцы их боятся как огня.
      alexmach
  3. Серый брат Вчера, 13:06
    Не могу себе представить зачем может понадобится высаживать десант на эти куски камня. Что он там делать-то будет?
    Серый брат
    1. PPD Вчера, 13:59
      Морские территории вокруг, рыболовство, а если ещё и нефть-газ обнаружат.
      Полагаю сыр-бор из-за этого.
      Да и принцип.
      PPD
      1. Серый брат Вчера, 14:06
        Цитата: PPD
        Морские территории вокруг, рыболовство, а если ещё и нефть-газ обнаружат.
        Полагаю сыр-бор из-за этого.

        Чтобы там бодаться, флота и авиации за глаза достаточно. Понятно что сами по себе эти острова никому не нужны, а нужна экономическая зона, так что занимать их нет никакого смысла.
        Будет там гарнизон сидеть, как гусь на яйцах, но решать какие-либо задачи он не сможет - его самого быстрее порешают.
        Серый брат
        1. PPD Вчера, 14:16
          Найти проблему, чтобы её решить, а заодно и половить рыбу в мутной воде.
          Типа-видите какой Китай плохой,но:
          а-Мы стоим на страже мира(взнос на охрану мира пожалуйста-вот счёт)
          б-Япония -видите как вам срочно нужны Ф 35( не меньше 10 штук-деньги перечислять сюда) и.т.д.
          PPD
      2. Фантом-революции Вчера, 14:09
        Тут скорее вопрос в том: что сиысл высадки десанта в плане боевого применения. Один залп по этой площади и десанта нет.
        Фантом-революции
    2. Грица Сегодня, 07:05
      Что он там делать-то будет?
      Героически погибать.
      Грица
  4. rasputin17 Вчера, 13:08
    Пекин в свою очередь призвал Токио «воздержаться от действий, ведущих к усложнению ситуации».


    Ляоин НОАК там так для красоты морских пейзажев держит!! Китай никому там ничего не отдаст! И потом если уж на то пошло то есть еще ряд стран мнение которых стоило бы японцам учесть при разделе каких либо спорных территорий!
    rasputin17
    1. Greenwood Вчера, 15:40
      Цитата: rasputin17
      есть еще ряд стран мнение которых стоило бы японцам учесть при разделе каких либо спорных территорий!
      Ну и какая страна в ЮВА (кроме разве что Китая) может что-то противопоставить Японии?!
      Greenwood
      1. rasputin17 Вчера, 16:08
        Цитата: Greenwood
        Цитата: rasputin17
        есть еще ряд стран мнение которых стоило бы японцам учесть при разделе каких либо спорных территорий!
        Ну и какая страна в ЮВА (кроме разве что Китая) может что-то противопоставить Японии?!

        А никакая!! Остальные просто будут наблюдать как двое будут бодаться а в конце примут сторону победителя. Тягаться с Китаем никто не станет даже Япония без поддержки из вне! hi
        rasputin17
  5. Горный стрелок Вчера, 13:09
    Вангую, ничего не будет. Поездят друг другу по нервам, и разойдутся "при своих". Дракон проверяет зубки и коготки.
    Горный стрелок
  6. demiurg Вчера, 13:18
    План обороны состоит в том чтобы бежать жаловаться дяде Сэму?
    demiurg
  7. Alekseits Вчера, 13:46
    Цитата: Смог
    Да что ж за страна то такая Япония. Ну кругом у нее "спорные" территории.

    Когда численность населения почти равна численности населения Росии, а территория сами знаете какая, тут за каждый квадратный метр цепляться начнешь. wink
    Alekseits
  8. Tusv Вчера, 13:48
    Сенкаку Китайские, Курилы наши. Вынашивайте планы сколько угодо
    Tusv
  9. фа2998 Вчера, 14:21
    Цитата: Alekseits
    Когда численность населения почти равна численности населения Росии, а территория сами знаете какая, тут за каждый квадратный метр цепляться начнешь.

    А у Китая население в 10 раз больше ,что в России ,что в Японии-им уж точно и бог велел "цепляться". lol hi
    фа2998
  10. Zomanus Вчера, 15:38
    Несколько лет назад была здесь или на РВ статья о том,
    что для Америки "окно возможностей" для нападения и победы на Россией
    закрывается в период 2017-20 гг. А потом Америке остается только переключиться на Китай.
    Вот видимо оно и происходит. Нас еще продолжают давить, но уже не так активно.
    А вот за Китай видимо возьмутся всерьез, да...
    Так что у нас на ДВ станет вполне так весело в скором времени.
    Zomanus
  11. КИБЕРНИНДЗЯ Вчера, 16:11
    Раньше все думали что Китай всех шапками забросает-теперь времена другие,ибо у современного Китая есть много,очень много ракет...Не будут они заморачиваться с высадками и рейдами ВМФ...
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. rasputin17 Вчера, 16:37
      Цитата: КИБЕРНИНДЗЯ
      Раньше все думали что Китай всех шапками забросает-теперь времена другие,ибо у современного Китая есть много,очень много ракет...Не будут они заморачиваться с высадками и рейдами ВМФ...

      А точное количество зарядов даже специалисты оценить не могут! Год назад оценивали в 450-550 приблизительно но сейчас есть мнение что более 1100!! Но даже если пусть и всего 450 то этого более чем достаточно!! hi
      rasputin17
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Вчера, 18:47
        Я о том же самом...
        КИБЕРНИНДЗЯ
  12. Исида Вчера, 17:52
    Япония всегда нападала на все сопредельные с ней страны и сегодня,когда Япония изменила свою конституцию ,вновь официально разрешив своей армии нападать на иностранные государства,мои симпатии будут на стороне любого государства которое поставит на место обнаглевших японцев !
    Исида
  13. Сергей Ф Вчера, 18:16
    Это цветочки... Но ягодки не за горами!
    Раз кто-то разбрасывает камни, значит это кому-то нужно.
    Важно другое, кто будет эти камешки собирать?
    Сергей Ф
  14. commbatant Вчера, 21:29
    Определение войны по Лиллел-Гарту (книга "Стратегия непрямых действий"): Цель войны - добиться лучшего состояния мира, хотя бы только с вашей точки зрения.

    Соответственно, если Японцы разрабатывают планы обороны Сенкаку, значит, как минимум их военно-политическое руководство, готово на обострение даже с ядерной державой, такая "готовность" возможна только при дачи гарантий безопасности от другой ядерной державы.

    В случае, если японским силам самообороны удастся в случае пограничного конфликта с НОАК выйти победителями и закрепится на островах (устройство ротных и взводных опорных пунктов обороны, размещение на островах систем ПЛО, РЛС и т.д.), то японское МО получит дополнительные ассигнования на оборону.

    В случае, если японским силам самообороны не удастся в случае пограничного конфликта с НОАК выйти победителями, то это вдвойне откроет путь японской экспансии в Южно-китайском море и строительство ударных компонентов своих сил самообороны (строительство авианосцев, ОТР, разработка ракет средней дальности, разработка крылатых ракет морского и воздушного базирования и т.д.).

    Во всех этих "военных играх" в которых участвуют КНР и Япония, есть одно НО, конфликт какой-бы интенсивности не произошел в спорном районе, он приведет к экономическим потерям не только стран региона, т.к. нанесет угрозу свободному судоходству и авиасообщению в Южно-китайском море, целесообразность такого конфликта должно решаться в "Вашингтонском обкоме".

    Как только будет понятны экономические цели сторон возможного конфликта и оправданность их в экономическом/политическом плане ("цель оправдывает средства"), а также их побочные эффекты, тогда только можно говорить о возможности и невозможности вооруженного конфликта между КНР и Японией из-за указанных выше островных территорий.
    commbatant
  15. L10n77 Сегодня, 00:32
    Цитата: Alekseits
    Цитата: Смог
    Да что ж за страна то такая Япония. Ну кругом у нее "спорные" территории.

    Когда численность населения почти равна численности населения Росии, а территория сами знаете какая, тут за каждый квадратный метр цепляться начнешь. wink

    а нефиг плодится как тараканы
    L10n77
    1. commbatant Сегодня, 04:32
      В Сомали, говорят много свободной территории и милые люди вокруг живут...
      commbatant
  16. Злой 55 Сегодня, 06:09
    Весёлый сценарий, особенно «предупредительные запуски противокорабельных ракет в случае приближения китайских кораблей к Сенкаку"..Не зря пин...досы подсадили джапов на Голливуд и бургеры, слишком похоже на начало "Вьетнамского конфликта"..
    Злой 55

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