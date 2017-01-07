Токио разрабатывает план обороны спорных островов Сенкаку

Японское правительство к лету этого года намерено представить план обороны спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море на случай конфликта с Китаем.По данным газеты Yomiuri Shimbun, «за основу стратегии обороны будет взят сценарий случайного столкновения патрульного корабля или рыболовецкого судна КНР с катером береговой охраны Японии возле Сенкаку». Планом предусмотрен сценарий, согласно которому «Пекин направит в район конфликта корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также предпримет попытку высадки десантных подразделений на спорные острова».Ответные действия японцев будут включать в себя «предупредительные запуски противокорабельных ракет в случае приближения китайских кораблей к Сенкаку, а также экстренную высадку на них бойцов сил самообороны».Газета напоминает, что «новый виток напряженности вокруг Сенкаку был отмечен в начале августа 2016 г, когда правительство Японии направило КНР сразу несколько нот протеста в связи с неоднократным заходом китайских кораблей в акваторию островов, а также в прилегающую к ней зону». Пекин в свою очередь призвал Токио «воздержаться от действий, ведущих к усложнению ситуации».