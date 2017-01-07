Опубликована запись разговора Пашинского и Корбана о захвате власти на Украине

Да простит меня Геннадий Корбан, но в этом аудиофайле, посланном мне богами, он прекрасен.



Возомнившая себя большим начальником облезлая политическая обезьяна, а по совместительству депутат Народного Фронта Пашинский - с хвастовством и надменностью о захвате власти, дружбе с Президентом и о том, как нужно воровать.

На странице Андрея Портнова (бывший первый заместитель главы администрации президента Украины) в социальной сети накануне была опубликована запись разговора о государственном перевороте на Украине. По сообщениям источника, разговор проходит между Геннадием Корбаном (соратник Коломойского) и Сергеем Пашинским (тот самый, который вывозил снайперскую винтовку с майдана в феврале 2014 года).Андрей Портнов в Фейсбуке:В разговоре Пашинский заявляет о том, что когда они "захватят власть", "в первую очередь расстреляют окружение президента, которое даже воровать не умеет".Для справки: Андрей Портнов занимал пост в администрации президента Украины Виктора Януковича с 2010 по 2014 годы. В феврале 2014 года - после госпереворота на Украине - перебрался с семьёй в РФ, создав адвокатскую контору "АП Group".