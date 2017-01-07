07:36 08 января

Опубликована запись разговора Пашинского и Корбана о захвате власти на Украине

На странице Андрея Портнова (бывший первый заместитель главы администрации президента Украины) в социальной сети накануне была опубликована запись разговора о государственном перевороте на Украине. По сообщениям источника, разговор проходит между Геннадием Корбаном (соратник Коломойского) и Сергеем Пашинским (тот самый, который вывозил снайперскую винтовку с майдана в феврале 2014 года).

Опубликована запись разговора Пашинского и Корбана о захвате власти на Украине


Андрей Портнов в Фейсбуке:


Да простит меня Геннадий Корбан, но в этом аудиофайле, посланном мне богами, он прекрасен.

Возомнившая себя большим начальником облезлая политическая обезьяна, а по совместительству депутат Народного Фронта Пашинский - с хвастовством и надменностью о захвате власти, дружбе с Президентом и о том, как нужно воровать.


В разговоре Пашинский заявляет о том, что когда они "захватят власть", "в первую очередь расстреляют окружение президента, которое даже воровать не умеет".



Для справки: Андрей Портнов занимал пост в администрации президента Украины Виктора Януковича с 2010 по 2014 годы. В феврале 2014 года - после госпереворота на Украине - перебрался с семьёй в РФ, создав адвокатскую контору "АП Group".


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Комментарии 44
  1. Наблюдатель2014 Вчера, 13:08
    Опубликована запись разговора Пашинского и Корбана о захвате власти на Украине
    Вот ещё два гиганта мысли.Корбан с Пашинским.Революционеры переделанные.Там в-на Украине таких "чистых украинцев патриотов" как грязи.Особенно понравилось вот это .Чувствуется говорили профессионалы
    .В разговоре Пашинский заявляет о том, что когда они "захватят власть", "в первую очередь расстреляют окружение президента, которое даже воровать не умеет".
    good laughing
    Наблюдатель2014
    1. Зяблицев Вчера, 13:17
      Стоит только посмотреть на лицо данного украинского Че Гевары, то сразу становится понятным - революционер еще тот...Видимо, действительно, майданные власти признали психиатрию лженаукой и закрыли все соответствующие учреждения, распустив подопечных и разогнав врачей... laughing
      Зяблицев
      1. cniza Вчера, 13:25
        Ну что пора жрать друг друга , маски сорваны.
        cniza
        1. alexneg Сегодня, 00:38
          В Укропии существует поверие что, если укусить себя за ухо, то вернется Крым, ну а, если укусить себя еще и за детородный орган, то и Донбасс.
          alexneg
          1. volodya Сегодня, 01:16
            Цитата: alexneg
            В Укропии существует поверие что, если укусить себя за ухо, то вернется Крым, ну а, если укусить себя еще и за детородный орган, то и Донбасс.

            Для этого нужно иметь вставные челюсти!
            volodya
      2. ротмистр Вчера, 16:56
        Господин Зяблицев, Вы настоящий коммунист, Корбан Ваш союзник(Родился в еврейской семье заводских инженеров[2][3][4][5]. Есть старшая сестра (1962 г. р.), в 1989 году с семьёй эмигрировавшая в Израиль[2]. Родители Корбана получили там гражданство, однако впоследствии возвратились в Днепропетровск). Люблю коммуняк. все могут обгадить.
        ротмистр
        1. Зяблицев Вчера, 19:34
          Что за бред, Вы тут пишите? Я такой же коммунист, как и Вы,только в отличии от Вас, если пишу серьезно, стараюсь быть объективным, а не оргазмирую бездумно в постах по монархической или мелкобуржуазной идеологии, что очень характерно для камрадов с подобными Вашим взглядам!С Рождеством Вас! hi
          Зяблицев
    2. rasputin17 Вчера, 13:19
      Смело в расход всю раду а этих в первом ряду!! Всеравно они друг друга перебьют!!
      rasputin17
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 13:26
        rasputin17 hi
        Смело в расход всю раду а этих в первом ряду!! Всеравно они друг друга перебьют!!
        Та пускай хоть женятся друг на друге.Народу Украины наверное это нравится раз терпят.Значит пусть терпят.Это так многие мужики ополченцы из ЛДНР рассуждают кстати.
        Посмотрите «Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 80
        Так и набирайте в ютубе.Послушайте до чего они там дожились.Убоище.
        Наблюдатель2014
        1. rasputin17 Вчера, 13:28
          Спасибо! hi Сейчас гляну!
          rasputin17
        2. brasist Вчера, 14:36
          Посмотрите «Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 80
          sad
          brasist
        3. APASUS Вчера, 22:02
          Цитата: Наблюдатель2014
          набирайте в ютубе.Послушайте до чего они там дожились.Убоище

          Все как было так и осталось! Только казна уже пуста и красть могут не все...............
          APASUS
      2. Sterlya Вчера, 13:36
        Цитата: rasputin17
        Смело в расход всю раду а этих в первом ряду!! Всеравно они друг друга перебьют!!

        Чем быстрее тем лучше. может случайно не много хотя бы адекватные попадут во власть
        Sterlya
    3. vovanpain Вчера, 14:15
      В разговоре Пашинский заявляет о том, что когда они "захватят власть", "в первую очередь расстреляют окружение президента, которое даже воровать не умеет".

      Да чем быстрее,они перестреляют друг друга тем лучше для всех,но в результате всех скачек и жжения покрышек на майданах,от страны под названием Украина могут остатся одни воспоминания.Скачите олухи дальше.
      vovanpain
    4. Монархист Вчера, 14:51
      Самое главное:"воровать даже не умеют". Пан Пашинский научит как надо воровать!
      Монархист
    5. Alex_Tug Вчера, 23:15
      В общем фигня какая-то. Запись 2014-ого года, отвлекают внимание.
      Alex_Tug
  2. 210окв Вчера, 13:10
    Пауки в банке начинают есть друг друга?
    210окв
    1. kot28.ru Вчера, 13:21
      Блин,перехватил!Я только про крыс хотел сказать!Которых садят в бочку и они жрут друг друга а выживает сильнейший,становясь каннибалом! hi
      kot28.ru
      1. kot28.ru Вчера, 13:23
        Здесь,вернее-там,в 404-й дольше всех проживет тот,кто больше подельников вложит! hi
        kot28.ru
    2. Монархист Вчера, 14:56
      210 окв. Естественно:пирог маловат,а желающих полакомиться больше чем кусков пирога
      Монархист
  3. volodya Вчера, 13:11
    Куда бы полосатые не сунулись, везде кровавый цирк!!!
    volodya
    1. rasputin17 Вчера, 13:17
      Цитата: volodya
      Куда бы полосатые не сунулись, везде кровавый цирк!!!


      Мы еще долго тут будем смеяться над этим балаганом! Но народ жалко! людей не желающих жить в этом бодламе на Донбасе убивают, гибнут ополченцы дети и старики пока патриоты деруться в раде изза обглоданной колотушки!! negative
      rasputin17
    2. ver_ Сегодня, 05:09
      ..и всё под чутким руководством богом избранного народа ..
      ver_
  4. knn54 Вчера, 13:26
    -разговор проходит между Геннадием Корбаном (мэр Харькова).
    Так между Корбаном (ближайший помощник Коломойского) или мэром Харькова (Кернес)???
    knn54
  5. Сухой_Т-50 Вчера, 13:32
    Мэр Харькова-Геннадий КЕРНЕС,ошибка вышла
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%
    D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
    %D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C
    %D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
    Сухой_Т-50
  6. Васян1971 Вчера, 13:34
    Воровать не умеют? Расстрелять! А во власть тех, кто умеет! Хероям - сала!
    Васян1971
  7. птс-м Вчера, 13:44
    Кахлы в своём репертуаре.Мы да кабы,на что в народе есть побаска....бы да кабы,то давно бы во рту выросли грибы...
    птс-м
  8. gabonskijfront Вчера, 13:44
    Пашинский,Парубий и остальные Гройсманы это ценные кадры.Не дай бог на украине во власть придут вменяемые люди и процессы идущие там потеряют динамику.Меня устраивает,только полный крах проекта украина ,ибо сенатор Катон говорил что"Карфаген должен быть разрушен" не из за того что римляне такие кровожадные ,а из за того что Рим и Карфаген два несовместимых проекта и любые компромиссы приведут к ещё большим издержкам,прежде всего кровавым.
    gabonskijfront
  9. Volodja Вчера, 14:01
    Внаукраине всё наладится только тогда, когда вдова Порошенко придет в тюрьму к Гройсману узнать, за что повешенный Турчинов пристрелил Яценюка на похоронах Парубия, который так и не признался где закопал трупы Авакова и Кравчука.
    Volodja
  10. RUSIVAN Вчера, 14:01
    Опубликована запись разговора Пашинского и Корбана о захвате власти на Украине
    И кто бы это мог сделать??? Это наверное тот человек который и будет их СУДИТЬ,фамилия которого наводит страх и трепет,человек который добрым помогает,а злых изгоняет,который мало говорит но много делает у которого красноречие в его молчании,это человек страны с разорванной в клочья экономикой,страны-бензоколонки....НУ конечно это не тот о котором вы подумали,конечно это случайно все получилось,само собой как то...))))
    RUSIVAN
    1. Монархист Вчера, 15:02
      Ага совершенно случайно. Вот только запись делал не он,а кто-то третий
      Монархист
  11. Монархист Вчера, 14:59
    Цитата: gabonskijfront
    Пашинский,Парубий и остальные Гройсманы это ценные кадры.Не дай бог на украине во власть придут вменяемые люди и процессы идущие там потеряют динамику.Меня устраивает,только полный крах проекта украина ,ибо сенатор Катон говорил что"Карфаген должен быть разрушен" не из за того что римляне такие кровожадные ,а из за того что Рим и Карфаген два несовместимых проекта и любые компромиссы приведут к ещё большим издержкам,прежде всего кровавым.

    С Вами трудно не согласиться
    Монархист
  12. Zomanus Вчера, 15:34
    Да честно говоря пофигу. Даже интересно будет, если постреляют там всех.
    Будет смена правящих элит, так сказать...
    Zomanus
  13. ochakow703 Вчера, 15:37
    Словно тараканы в банке. Там наверное только простой (совсем простой - работяги) народ не помышляет о захвате власти.
    ochakow703
  14. жарофф Вчера, 16:37
    Не понимаю,почему так обсуждают запись разговора 2014 года. С тех пор много воды утекло.
    жарофф
    1. RUSIVAN Вчера, 17:26
      Потому,что для суда не имеет значения какого года сделана запись,ее просто приобщат к делу и все со всеми вытекающими в свое время и никакая вода не утекла,о чем вы говорите?
      RUSIVAN
  15. Incvizitor Вчера, 17:55
    Руки прочь от Сергея Владимировича!
    Он Герой святого Майдана!
    Он лично доставил снайперов для отстрела быдла с одной стороны и "Беркута", с другой. А теперь он отстреливает кого хочет.
    Incvizitor
  16. Сергей Ф Вчера, 18:14
    Дорога ложка к обеду!
    Трясти кулаками после драки... И не ловко даже!
    Конечно это интересно, но только актуальности в этом никакой нет.
    Сергей Ф
    1. RUSIVAN Вчера, 23:13
      Для вас актуальности нет,а для суда этих ...актуально все и не думай,что если выложили в общее пользование 2017 году то это не было известно двумя или тремя годами ранее,вы вообще ничего не представляете,собственно как и я того,что на самом деле происходит в наших спецслужбах и если это выложили сейчас,значит это нужно было сделать ИМЕННО СЕЙЧАС,а не тогда когда бы вы этого захотели...слишком на этом обозрении много людей которые считают себя экспертами когда,что выкладывать и когда,что нужно делать,сидите на своем месте и делайте свое дело и не суйтесь туда куда нам не ведомо...
      RUSIVAN
      1. Сергей Ф Сегодня, 06:49
        Ценю Ваше мнение, уважаю спецслужбы, ненавижу нацистов, устроивших геноцид моих земляков на Донбассе. Только не могу понять, почему мое мнение по этому вопросу не стоит и гроша, а Ваше стоит так дорого, что Вы мне советуете не соваться в обсуждение этого вопроса. Вам больше ведомо, чем мне? Или на этом сайте надо только поддакивать?
        Сергей Ф
  17. Сергей-8848 Вчера, 20:48
    Зряшный новостной сюжет о пустяшной и зловредной стране (даже не стране, а околице с пьяными, до сих пор не разошедшимися с похорон (или со свадьбы) . И комментировать сей факт - зачем взялся? Зря. А может,и нет.
    Сергей-8848
  18. KudrevKN Вчера, 22:00
    Форма, некогда гордость флотских превратилась в лагерную робу - особую "гламурность" придает "кужегетовка" - форменный презерватив, одетый на уши!!! Позорище какое, господа офицеры! Слава богу, что уже не служу - сгорел бы со стыда? Помню,рассказ командира Карталинской дивизии РВСН - у него сухопутные моряки служили, направленные на сухопутный флот (степной), так как ракетоносцев (МБР) на всех не хватало, так черные шинели при построении дивизии контрастно выделялись на зеленом фоне? И ни кто и ни что моряков не могло и не могли переодеть в зеленку! А тут каплей точно форменный зэк в лагерной робе и почти по фене ботает!
    KudrevKN
  19. volodya Сегодня, 00:15
    Что-то про Надюху наводчицу-налетчицу ничего не слышно, может прикопали где,в тихаря?
    volodya
  20. a.s.zzz888 Сегодня, 01:33
    Однако они там одним миром мазаны. Воровать-так воровать! laughing
    a.s.zzz888

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