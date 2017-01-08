Действительно, куда едем?
В канун 2017 года Захар Прилепин опубликовал небольшое, но ёмкое по смыслу эссе «Куда едем?». Это размышление над старым нашим вопросом «камо грядеши?» в сегодняшних наших реалиях. Потому что есть, пишет Прилепин, «ощущение разлома в нашем сознании. Кто мы? Где мы?» И есть люди, его выражающие.
Одни предлагают строить СССР – 2, улучшенной версии, конечно. Другие предлагают другие, стремящиеся к совершенству государственные системы, и это действительно ведь разлом в сознании. Или всё-таки надуманные проблемы?
Вообще, это вопрос бытийный, который стоит перед людьми во все времена, со времён «камо грядеши», и поэтому – нормальный. Вполне нормально каждому поколению задумываться над этим вопросом. А вот сегодняшнее ощущение его «разломности», словно рока, зависшего над страной, его надбытийности – из нашего советского прошлого, между прочим. Оно до сих пор нас не отпускает.
Советское время требовало от каждого участия в нём, и давало каждому однозначный и великий ответ на этот вопрос: Мы строим коммунистическое общество, самое передовое общество на земле! Сегодня не требуется строить ничего великого… И многих посещает экзистенциальный вопрос: как же так? Как же мы будем жить без… национальной идеи! Эта самая «идея» почему-то соединяется в сознании многих с некой большой и осязаемой целью, и большим строительством, - это чувство досталось нам в наследство от эпохи социализма.
«Мы ощущаем раздвоение реальности», - продолжает Прилепин, одна «Россия сегодня воюет» на фронтах горячей и холодной гибридной войны с Западом, а другая… продолжает «бессмысленный галдёж в топовых программах».
…Это раздвоение началось в 2014 году, когда все ясно ощутили, что происходят тектонические сдвиги, символом которых стал «крымнаш» - эпицентр новейшей истории, опознавательный маркер «свой – чужой», и рубикон, разделивший целые эпохи. Он отделил посткрымских людей от тех, «которые в гробу видели «крымнаш», бои под Дебальцево и в Сирии». Пожалуй, для России XXI век начался именно в 2014 году.
…Когда США совершили госпереворот в Ливии, и раздували Арабскую весну, небезызвестный сенатор Маккейн обратился непосредственно к Владимиру Путину: «Я иду к тебе, Владимир!» Кстати, эти слова были не лишены смысла: Маккейн возглавляет Институт сложности в Санта-Фе (США), мозговой штаб цветных революций, которые шагали тогда по Ближнему Востоку. Но добрался Маккейн только до Киева, и получил отпор в Крыму и на Донбассе.
Оттолкнувшись от Крымских гор, Россия, несмотря на всё провокации Запада, и вой мировых западных масс-медиа, стала неуклонно наращивать свою мощь и влияние в мире. С трагических и памятных событий Русской весны имя Путина стало греметь по России, а затем и по всёму миру. Несмотря на все усилия вольных или невольных сотрудников Маккейна, Байдена и Обамы. Пожалуй, именно в такой последовательности, по степени их настоящей влиятельности.
Внешнеполитические успехи Путина, вернее, путинской России, признаются сегодня даже на Би-би-си, придумали для этого России невиданный термин: «карманная сверхдержава». А вот экономика… Как быть с экономикой, которая, кстати, и обеспечила все эти успехи, несмотря на западные санкции, от разработки нового танка Армата до материальной базы ВКС РФ, проведших блестящую операцию в Сирии. Разве внешние успехи России были бы возможны без внутренних экономических предпосылок?
Сегодня их обеспечивает России рыночная экономика, со всеми её атрибутами в виде миллионеров и мерседесов, но ведь обеспечивает. Пока рыночный тип экономики господствует во всём мире, Россия не может идти в одиночку против этого течения, один раз уже попробовали. Тем более что реальное производство в России сегодня, даже под санкциями, растёт, и только низкие цены на нефть несколько снизили наш совокупный ВВП.
Воссоздан ВПК России, экономика импортозамещается и диверсифицируется на Восток, в 2020 году «Сила Сибири» начнёт поставлять газ в Китай, и тогда уже Россия может ввести энергетические санкции против Европы. Похоже, Европа чувствует это кожей, и согласилась вдруг строить «Северный поток -2».
На фоне всех этих усилий и успехов, и встаёт с новой силой вопрос: ради чего они, какова конечная цель, куда едем-то? Ради чего отстояли Крым, противостоим Америке на Донбассе и в Сирии, не даём подчинить Россию? «Куда едем?» К себе домой едем…
Исторически, любую страну можно рассматривать не только как некое государственное образование, но и как большую семью, большую и многоплемённую. Мы знаем, что семья является ячейкой и основой любого общества, но это всегда почему-то забывается за великими делами. А куда идёт семья? Какие проблемы «камо грядеши» она решает? Что она строит? И вот что удивительно: нет у семьи никакого обязательного плана, и великой идеи нет, если не считать за таковые домашние дела, планы на отпуск, работу на благо страны и для обеспечения своих заработков. И, конечно, всякая нормальная семья думает о продолжении своего рода, воспитании детей и обеспечении их будущего.
Вопросы семьи априори как бы не великие, поэтому не видят их государственные умы, не считаются с ними в великих делах своих. Однако, не великие вопросы семьи, рано или поздно, занимают своё место в государственных делах. Они непременно вторгаются в жизнь страны, и вносят такие коррективы, что любые великие цели уходят на второй план. Кстати, этот процесс мы наблюдаем сейчас на «демократическом» Западе, который правильнее было бы назвать – дегенеративным, где демократия выродилась в диктат «меньшинств», причём по преимуществу гомосексуальных!
«Крымнаш», и продолжающиеся бои на фронтах санкционной и гибридной войны, в конечном итоге, - ради нормального развития российской семьи, от Калининграда до Владивостока. Настоящая цель нормального государства - это обеспечение будущих поколений, создание для их развития экономических, духовно-нравственных и военно-политических предпосылок. Думается, такое российское государство мы и строим сегодня, без лозунгового шума и пыли…
Иным такие и цели и задачи кажутся слишком простыми и даже скучными. Им подавай нечто неподъёмное, с претензией на исключительность, чтобы героически его преодолеть и геройство своё показать. Однако, якобы простые вещи, в действительности, наиболее сложны в осуществлении, их труднее выдержать, нежели сложный алгоритм некоего справедливого государственного устройства, - говорили ещё древние мыслители.
Найдутся ли люди, которые заменят ушедших в 2016 году доктора Лизу, артистов и музыкантов ансамбля им. Александрова, Арсения Павлова-Моторолу? – заканчивает свои размышления Захар Прилепин. Такие люди соединяют разорванные реальности нашего мира, формулируя и отстаивая своей жизнью его нормальные ценности и смыслы. Пожалуй, это главный вопрос сегодня, и он ждёт своих героев….
Одни предлагают строить СССР – 2, улучшенной версии, конечно. Другие предлагают другие, стремящиеся к совершенству государственные системы, и это действительно ведь разлом в сознании. Или всё-таки надуманные проблемы?
Вообще, это вопрос бытийный, который стоит перед людьми во все времена, со времён «камо грядеши», и поэтому – нормальный. Вполне нормально каждому поколению задумываться над этим вопросом. А вот сегодняшнее ощущение его «разломности», словно рока, зависшего над страной, его надбытийности – из нашего советского прошлого, между прочим. Оно до сих пор нас не отпускает.
Советское время требовало от каждого участия в нём, и давало каждому однозначный и великий ответ на этот вопрос: Мы строим коммунистическое общество, самое передовое общество на земле! Сегодня не требуется строить ничего великого… И многих посещает экзистенциальный вопрос: как же так? Как же мы будем жить без… национальной идеи! Эта самая «идея» почему-то соединяется в сознании многих с некой большой и осязаемой целью, и большим строительством, - это чувство досталось нам в наследство от эпохи социализма.
«Мы ощущаем раздвоение реальности», - продолжает Прилепин, одна «Россия сегодня воюет» на фронтах горячей и холодной гибридной войны с Западом, а другая… продолжает «бессмысленный галдёж в топовых программах».
…Это раздвоение началось в 2014 году, когда все ясно ощутили, что происходят тектонические сдвиги, символом которых стал «крымнаш» - эпицентр новейшей истории, опознавательный маркер «свой – чужой», и рубикон, разделивший целые эпохи. Он отделил посткрымских людей от тех, «которые в гробу видели «крымнаш», бои под Дебальцево и в Сирии». Пожалуй, для России XXI век начался именно в 2014 году.
…Когда США совершили госпереворот в Ливии, и раздували Арабскую весну, небезызвестный сенатор Маккейн обратился непосредственно к Владимиру Путину: «Я иду к тебе, Владимир!» Кстати, эти слова были не лишены смысла: Маккейн возглавляет Институт сложности в Санта-Фе (США), мозговой штаб цветных революций, которые шагали тогда по Ближнему Востоку. Но добрался Маккейн только до Киева, и получил отпор в Крыму и на Донбассе.
Оттолкнувшись от Крымских гор, Россия, несмотря на всё провокации Запада, и вой мировых западных масс-медиа, стала неуклонно наращивать свою мощь и влияние в мире. С трагических и памятных событий Русской весны имя Путина стало греметь по России, а затем и по всёму миру. Несмотря на все усилия вольных или невольных сотрудников Маккейна, Байдена и Обамы. Пожалуй, именно в такой последовательности, по степени их настоящей влиятельности.
Внешнеполитические успехи Путина, вернее, путинской России, признаются сегодня даже на Би-би-си, придумали для этого России невиданный термин: «карманная сверхдержава». А вот экономика… Как быть с экономикой, которая, кстати, и обеспечила все эти успехи, несмотря на западные санкции, от разработки нового танка Армата до материальной базы ВКС РФ, проведших блестящую операцию в Сирии. Разве внешние успехи России были бы возможны без внутренних экономических предпосылок?
Сегодня их обеспечивает России рыночная экономика, со всеми её атрибутами в виде миллионеров и мерседесов, но ведь обеспечивает. Пока рыночный тип экономики господствует во всём мире, Россия не может идти в одиночку против этого течения, один раз уже попробовали. Тем более что реальное производство в России сегодня, даже под санкциями, растёт, и только низкие цены на нефть несколько снизили наш совокупный ВВП.
Воссоздан ВПК России, экономика импортозамещается и диверсифицируется на Восток, в 2020 году «Сила Сибири» начнёт поставлять газ в Китай, и тогда уже Россия может ввести энергетические санкции против Европы. Похоже, Европа чувствует это кожей, и согласилась вдруг строить «Северный поток -2».
На фоне всех этих усилий и успехов, и встаёт с новой силой вопрос: ради чего они, какова конечная цель, куда едем-то? Ради чего отстояли Крым, противостоим Америке на Донбассе и в Сирии, не даём подчинить Россию? «Куда едем?» К себе домой едем…
Исторически, любую страну можно рассматривать не только как некое государственное образование, но и как большую семью, большую и многоплемённую. Мы знаем, что семья является ячейкой и основой любого общества, но это всегда почему-то забывается за великими делами. А куда идёт семья? Какие проблемы «камо грядеши» она решает? Что она строит? И вот что удивительно: нет у семьи никакого обязательного плана, и великой идеи нет, если не считать за таковые домашние дела, планы на отпуск, работу на благо страны и для обеспечения своих заработков. И, конечно, всякая нормальная семья думает о продолжении своего рода, воспитании детей и обеспечении их будущего.
Вопросы семьи априори как бы не великие, поэтому не видят их государственные умы, не считаются с ними в великих делах своих. Однако, не великие вопросы семьи, рано или поздно, занимают своё место в государственных делах. Они непременно вторгаются в жизнь страны, и вносят такие коррективы, что любые великие цели уходят на второй план. Кстати, этот процесс мы наблюдаем сейчас на «демократическом» Западе, который правильнее было бы назвать – дегенеративным, где демократия выродилась в диктат «меньшинств», причём по преимуществу гомосексуальных!
«Крымнаш», и продолжающиеся бои на фронтах санкционной и гибридной войны, в конечном итоге, - ради нормального развития российской семьи, от Калининграда до Владивостока. Настоящая цель нормального государства - это обеспечение будущих поколений, создание для их развития экономических, духовно-нравственных и военно-политических предпосылок. Думается, такое российское государство мы и строим сегодня, без лозунгового шума и пыли…
Иным такие и цели и задачи кажутся слишком простыми и даже скучными. Им подавай нечто неподъёмное, с претензией на исключительность, чтобы героически его преодолеть и геройство своё показать. Однако, якобы простые вещи, в действительности, наиболее сложны в осуществлении, их труднее выдержать, нежели сложный алгоритм некоего справедливого государственного устройства, - говорили ещё древние мыслители.
Найдутся ли люди, которые заменят ушедших в 2016 году доктора Лизу, артистов и музыкантов ансамбля им. Александрова, Арсения Павлова-Моторолу? – заканчивает свои размышления Захар Прилепин. Такие люди соединяют разорванные реальности нашего мира, формулируя и отстаивая своей жизнью его нормальные ценности и смыслы. Пожалуй, это главный вопрос сегодня, и он ждёт своих героев….
Автор: Виктор Каменев